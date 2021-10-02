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На избирательном участке в Марнеули произошла стычка
В Марнеули (регион Квемо Картли), на 48-м избирательном участке деревни Кизиладжло произошла стычка.
Глава штаба «Единого национального движения» Георгий Мумладзе сообщил «Нетгазети», что кандидат-мажоритарий от правящей партии Джейхун Чойдаров напал и учинил расправу над представителем «Нацдвижения» Аджимурадом Мурадовым, который после инцидента был доставлен в больницу.
После инцидента словесная перепалка продолжилась. Среди представителей правящей партии на месте инцидента находился депутат парламента от «Грузинской мечты» Заур Даргали. Он заявил, что представители «Национального движения» «устраивают провокации, но это не сможет оказать влияние на выборы».
На месте мобилизована полиция.
Другие новости дня
В Москве исчез автор статьи о убившем сотрудника белорусского КГБ минчанине
Журналист белорусской редакции газеты «Комсомольская правда» Геннадий Можейко исчез первого октября. По данным правозащитного центра «Весна», он мог быть задержан в Москве. Можейко - автор материала о минчанине Андрее Зельцере, предположительно, застрелившем проникшего в его квартиру сотрудника КГБ.
Редакция не может связаться с журналистом с середины пятницы. Его родители тоже не отвечают, рассказал агентству РИА «Новости» главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.
«Медиазона» связалась с пресс-службой российского МВД, однако там сообщили, что не могут подтвердить или опровергнуть информацию о задержании Можейко, информации об этом сотрудникам ведомства не поступало.
29 сентября белорусское министерство информации заблокировало доступ к сайту КП. В ведомстве заявили, что издание опубликовало материал, в в котором содержится информация, способствующая формированию источников угрозы национальной безопасности. На момент публикации новости сайт не открывался и из других стран.
Предположительно, причиной блокировки мог стать материал Можейко. В нем одна из одноклассниц Зельцера хорошо о нем отзывалась.
Посол США в Грузии побывала наблюдателем на выборах в Марнеули
Посол США в Грузии Келли Дегнан посетила сегодня, 2 октября, в день муниципальных выборов, несколько избирательных участков в Марнеули в качестве наблюдателя, сообщает «Новости-Грузия». В этом районе, заселенном преимущественно этническими азербайджанцами, на выборах нередко фиксируют нарушения.
«Это очень важный день для Грузии, я рада возможности участвовать в качестве наблюдателя на выборах в Марнеули. Я была здесь в октябре прошлого года, и хорошо, что я вернулась, и вижу избирателей. Несмотря на плохую погоду, люди серьезно отнеслись к гражданской ответственности. Это путь, как они выражают свои приоритеты», - сказала посол в беседе с журналистами.
Дегнан подчеркнула, что «свободные и справедливые выборы являются основой истинной демократии».
Сегодня за выборами наблюдают более сотни сотрудников посольств по всей Грузии, отметила Дегнан. По ее словам, за выборами в Грузии внимательно следят и в Вашингтоне.
«У нас 47 групп посольств по всей Грузии, более 100 наших сотрудников участвуют в качестве наблюдателей. У нас также есть люди, которые в настоящее время работают в посольстве и следят за СМИ, консультируясь с местными и международными наблюдателями. Так что мы очень внимательно следим за этим процессом, Вашингтон внимательно следит за процессом. Мы получаем много вопросов от моих коллег в Вашингтоне, включая Госдепартамент, Белый дом, Конгресс. Они также внимательно следят за процессом», - сказала Дегнан.
Посол США также прокомментировала задержание в Тбилиси экс-президента Михаила Саакашвили.
«Что касается Саакашвили, этот процесс и дело станут тестом для судебной системы и правосудия в Грузии, насколько непредвзято, справедливо и открыто он будет проходить. Мы, конечно же, внимательно следим за этим процессом. Надеемся, это будет в соответствии с грузинским законодательством и международными обязательствами», - заявила Дегнан.
Президент Грузии: Поляризация должна завершиться
«Сегодня выборы, когда поляризация должна завершиться. Я надеюсь на это, я проголосовала за деполяризацию», - заявила журналистам президент Грузии Саломе Зурабишвили после участия в местных выборах.
По ее словам, выборы в местные органы власти являются важнейшим элементом демократического процесса.
«Это выборы, на которых граждане действительно могут выбрать людей, которые завтра будут решать вопросы местного значения на их месте, в селе, в поселке, в городе. В то же время именно здесь, это то место, где, наверное, меньше всего должна быть поляризация. В общем, это выборы, когда поляризация должна завершиться. Я на это надеюсь и проголосовала за это. За деполяризацию», - приводит слова Саломе Зурабишвили Общественный вещатель.
- Сегодня, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).
- В случае мэров, победит кандидат, набравший более 50% голосов. В то же время в результате избирательной реформы для избрания мажоритарных членов сакребуло установлен порог в 40%. Во всех муниципалитетах, кроме Тбилиси, установлен порог пропорционального представительства в 3%. В столичном сакребуло мандаты будут пропорционально распределены только среди тех избирательных субъектов, которые преодолели отметку в 2,5% голосов.
- Органы местного самоуправления в самоуправляющихся городах Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми, будут более пропорциональными – соотношение членов сакребуло четыре к одному. В других муниципалитетах соотношение будет два к одному.
- На выборах 2 октября мэры и городские советы будут избраны на четырехлетний срок. По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.
Каха Каладзе: Михаилу Саакашвили придется ответить за преступления
«Михаил Саакашвили находится в лучшем месте в Рустави, где ему придется нести ответственность за те конкретные преступления, которые он совершил перед страной и народом», - так арест бывшего президента Грузии прокомментировал кандидат в мэры Тбилиси и генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе, сообщает SOVA.
Он также коснулся темы операции по задержанию Саакашвили, которая, судя по всему, прошла только через несколько дней после возвращения экс-президента на родину.
«Это была спецоперация по задержанию, и соответствующие службы лучше знают, когда и как ее проводить. Она была выполнена идеально. Благодаря МВД и каждому сотруднику Службы госбезопасности, очень важная спецоперация была проведена мирно, тихо, без каких-либо проблем. И все люди заняли свои места», - заявил Каладзе.
Что касается того, знал ли он о нахождении Саакашвили в Грузии, политик отметил, что будучи генсеком «Грузинской мечты», он может много чего знать, «но есть конкретные спецоперации, в связи с которыми я не имею никакого права озвучивать информацию».
«Чего-то я могу и не знать, да и не должен знать. Самое главное, что лидер «Единого национального движения», криминал и обвиняемый Михаил Саакашвили находится в тюрьме в Рустави, где ему предстоит отбывать наказание», - заключил Каха Каладзе.
- Осужденный в Грузии и объявленный в розыск третий президент страны утром 1 октября сообщил, что находится в Батуми. Власти в течение всего дня утверждали, что Саакашвили не покидал Украины, а происходящее называли «клоунадой» и «маскарадом». Но вечером премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент не только находится в Грузии, но и уже задержан. Он был помещен в пенитенциарное учреждение города Рустави, где объявил голодовку.
Во время стрельбы в Сухуми Бжания и Бибилов были в близлежащем ресторане
Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрий Дбар прокомментировал Абхазскому телевидению инцидент со стрельбой на сухумской набережной.
Как рассказал Дбар, 30 сентября поступил сигнал о том, что на Набережной Махаджиров, на площади им. Сергея Багапша производятся выстрелы из огнестрельного оружия. Глава МВД принял решение выехать туда, потому что в тот момент там находилась югоосетинская делегация во главе с президентом Анатолием Бибиловым, пишет «Апсныпресс».
«Они находились в ресторане «Дольче Вита» вместе с президентом Абхазии. Когда мы приехали на место, примерно через 3–5 минут стрельба повторилась. Я принял решение подойти к людям, откуда производилась стрельба. Несколько человек находились на площади им. Сергея Багапша. Подойдя к ним, я спросил, кто производил выстрелы? Депутат Кокая сказал, что выстрелы производил он. Видя, что он в нетрезвом состоянии, я попросил его сдать оружие, находившееся при нем, на что я получил отказ», – сказал Дбар.
По его словам, на неоднократные просьбы сдать пистолет сотрудникам милиции, а уже на следующий день разобраться в произошедшем, вновь последовал отказ депутата.
«После этого сотрудники органов внутренних дел постарались забрать у него огнестрельное оружие, на что пошла нецензурная брань и агрессия по отношению к сотрудникам органам внутренних дел», – сказал Дбар.
Он выразил сожаление по поводу того, что в инциденте участвовали ветераны войны.
«Мы с глубоким уважением относимся к ветеранам войны, к селу Адзюбжа, но неправомерные действия, которые на тот момент совершал депутат парламента, мы были обязаны пресечь, потому что 30 сентября – праздник. На месте происшествия было немало людей, дети. Поблизости находились два президента. Ни в коем случае беспорядочная стрельба не должна была происходить», – подчеркнул он.
По словам Дбара, пистолет и гильзы были изъяты, проводится доследственная проверка. Случившемуся будет дана надлежащая правовая оценка.
Дбар также сообщил, что уже после того инцидента ещё один депутат парламента подъехал к МВД и произвел несколько выстрелов с автомата в сторону задания министерства.
«Насколько нам известно, он приехал сюда на своем служебном автотранспорте. Как только будет проведена доследственная проверка, будут опубликованы его данные», – сказал он.
Дмитрий Дбар обратился к народу Абхазии.
«Я не раз в своих интервью и в парламенте, и здесь на своем рабочем месте в МВД говорил, что, если я пришел на службу, то я не буду выбирать между депутатом парламента, министром, ветераном войны. Если совершаются противоправные действия, то мы их будем пресекать по закону. Хочет ли народ иметь такого министра внутренних дел, который будет выбирать – это стреляет депутат парламента в общественном месте общественно опасным путем или обычный крестьянин. Для меня, я считаю, никакого выбора не должно быть. Депутаты парламента занимаются законотворчеством. Те законы, которые они пишут, по ним работают и правоохранительные органы. Депутаты должны быть эталоном и соблюдать закон в первую очередь. Невзирая на чины, закон для всех должен быть одинаковым», – заключил он.
- Накануне из-за инцидента в Сухуми депутаты абхазского парламента собрались на экстренное заседание, а у здания парламента собрались люди, требующие отставки министра внутренних дел.
К 12 часам явка на выборах местного самоуправления в Грузии составила 17,72%
К 12 часам явка на выборах местного самоуправления в Грузии составила 17,72%, сообщает ЦИК. На участки явились и проголосовали 619 562 избирателя.
Самая высокая активность зафиксирована в регионе Рача-Лечхуми (17,4%), самая низкая - в Тбилиси (15,8%).
Для сравнения, на прошлых выборах местного самоуправления, в 2017 году, явка к 12 часам составила 16,5%.
- Сегодня, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).
- В случае мэров, победит кандидат, набравший более 50% голосов. В то же время в результате избирательной реформы для избрания мажоритарных членов сакребуло установлен порог в 40%. Во всех муниципалитетах, кроме Тбилиси, установлен порог пропорционального представительства в 3%. В столичном сакребуло мандаты будут пропорционально распределены только среди тех избирательных субъектов, которые преодолели отметку в 2,5% голосов.
- Органы местного самоуправления в самоуправляющихся городах Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми, будут более пропорциональными – соотношение членов сакребуло четыре к одному. В других муниципалитетах соотношение будет два к одному.
- На выборах 2 октября мэры и городские советы будут избраны на четырехлетний срок. По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.
Медоев: Саакашвили в Южной Осетии ждет справедливый суд и решение будет соответствующим
«Южная Осетия имеет право потребовать выдачи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили - по месту совершения прежних преступлений», - заявил глава МИД самопровозглашенной республики Дмитрий Медоев.
«Я имею в виду преступления 2004 и 2008 годов, согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1948 года», - сказал министр информагентству «Рес».
Медоев подчеркнул, что «Саакашвили в Южной Осетии ждет справедливый суд и решение будет соответствующим».
- Саакашвили утром в пятницу написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вернувшийся из Украины Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму. Саакашвили является гражданином Украины.
- Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил СМИ, что Саакашвили хотел совершить госпереворот, приехав на родину.
- В Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
ЦИК Грузии: Председатель парламента нарушил правила агитации
По оценке Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, председатель парламента Грузии Каха Кучава нарушил правила агитации. Об этом заявила на брифинге спикер ЦИК Натия Иоселиани.
Как отметила Иоселиани, председатель парламента пришел на избирательный участок в маске с символикой правящей партии, передает «ИнтерпрессНьюс».
«Как вы знаете, он пришел на избирательный участок в маске с избирательной символикой. В связи с этим председатель окружной избирательной комиссии будет действовать в соответствии с законом. Однозначно, здесь нарушены правила агитации на участке», - заявила Иоселиани.
- Сегодня, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).
- В случае мэров, победит кандидат, набравший более 50% голосов. В то же время в результате избирательной реформы для избрания мажоритарных членов сакребуло установлен порог в 40%. Во всех муниципалитетах, кроме Тбилиси, установлен порог пропорционального представительства в 3%. В столичном сакребуло мандаты будут пропорционально распределены только среди тех избирательных субъектов, которые преодолели отметку в 2,5% голосов.
- Органы местного самоуправления в самоуправляющихся городах Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми, будут более пропорциональными – соотношение членов сакребуло четыре к одному. В других муниципалитетах соотношение будет два к одному.
- На выборах 2 октября мэры и городские советы будут избраны на четырехлетний срок. По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.
Алексей Навальный стал лауреатом польской премии «Рыцарь свободы»
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный стал лауреатом польской премии «Рыцарь свободы». Она с 2005 года вручается авторитетным польским Фондом имени Казимира Пулавского людям, внесшим значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства во всем мире.
Кроме Навального премию в разные годы получали бывший президент Польши Лех Валенса, бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана, бывшая верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон, главы балтийских стран. Единственным россиянином, которому вручалась награда, до Навального был Михаил Ходорковский.
Церемония вручения премии запланирована на 5 октября в Варшаве. Вместо находящегося в заключении Навального награду получат его соратники Леонид Волков и Владимир Милов.
Проживающих в Гали грузинских избирателей не пропускают в Зугдиди
Граждан Грузии, проживающих в Гали, не пропускают через Ингурский мост в Зугдиди, что является ограничением права граждан на участие в избирательном процессе.
Данную информацию подтвердили корреспонденту «Нетгазети» как находящийся у разделительной линии сотрудник правоохранительных органов Грузии, а также Служба госбезопасности.
При этом движение из Зугдиди в Гали не ограничено, однако из Гали осуществляется транспортировка только сотрудников ГЭС.
Зугдидский офис «Единого национального движения» заявляет, что цель ограничения - ограничить право голоса оппозиционных избирателей. Многие граждане, проживающие в Гали, голосуют в городе Зугдиди.
По данным «Нетгазети», один из избирателей, который пожелал остаться анонимным, сказал, что хотел перейти через Ингурский мост, но не смог. При этом он назвал себя сторонником оппозиции.
В СГБ сообщили, что ограничение наложено не грузинской стороной, а властями самопровозглашенной республики Абхазия. «2 октября этого года свободное передвижение из оккупированной Абхазии на территорию, контролируемую центральным правительством, было незаконно ограничено для всех, кроме лиц, нуждающихся в медицинской помощи», - говорится в заявлении ведомства.
По данным СГБ, в связи с данным фактом, была активирована «горячая линия и проинформирована МНЕС».
В Зугдиди журналистке телеканала «Формула угрожали электрошокером
В Зугдиди, во время освещения событий, на одном из участков журналистке телеканала «Формула» угрожали применением электрошокера.
По словам журналистки Саломе Чадунели, у 84-го участка, где по данным «Национального движения» планировалось организовать «карусель», от нее потребовали покинуть территорию.
Репортер сообщает, что покинуть территорию требовал гражданин, представивший как футболист Давид Кирия. Он спорил с одним из журналистов, а после того, как операторы начали его снимать, вышел из себя и достал электрошокер.
В беседе с «Нетгазети» Чадунели отметила, что Кирия привел электрошокер в готовность и пригрозил его применением, после чего бросил в оператора телеканала TV Pirveli бутылку воды. При этом он словесно оскорблял журналистов.
По словам Чадунели, МВД еще не связалось с ней для проведения опроса.
Муниципальные выборы в Грузии: явка на 10 утра - 7,41%
К 10 часам утра, по официальным данным Центральной избирательной комиссии, на муниципальных выборах в Грузии проголосовало 259 273 избирателей. Явка на выборах в органы местного самоуправления на 10:00 составила 7,41%, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.
Для сравнения – явка избирателей на прошлых местных выборах в 2017 году к 10:00 составляла 6,74%.
Голосование началось в 8 утра и завершится в 20:00 вечера.
Сегодня граждане Грузии должны выбрать 64 мэров: 5 мэров самоуправляемых городов и 59 мэров районов. Для победы кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей, пришедших на выборы.
Также избираются 1 388 депутатов 64 местных совещательных органов – сакребуло.
Сакребуло представляет собой парламент районного значения и, как и мэры, избирается сроком на 4 года, сообщает «Новости-Грузия».
Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания накануне отправился с рабочим визитом в Москву.
Как сообщили в пресс-службе абхазского президента, он проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации. Других подробностей в пресс-службе не сообщили.
Ранее Бжания заявил, что Москва и Сухуми подготовили проект соглашения по облегченной процедуре получения абхазскими гражданами российского гражданства. Предположительно, абхазский лидер обсудит в Москве и вопрос поставок вакцин от коронавируса.
Задержан хозяин квартиры, в которой скрывался Михаил Саакашвили
Кроме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили МВД Грузии задержало хозяина квартиры, в которой скрывался политик. Об этом сообщил начальник криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.
По его словам, разыскиваемый в Грузии Саакашвили был задержан на одной из квартир в Глдани-Надзаладевском районе Тбилиси.
«Правоохранители на основании полученных оперативных данных провели спецоперацию по задержанию Саакашвили в тайном режиме для исключения противостояния в обществе и возникновения возможной дестабилизации», – сказал Челидзе.
По информации МВД, начало расследование по факту незаконного пересечения границы по статье 344 Уголовного кодекса Грузии.
Официальный Киев обещает предоставить Саакашвили в Грузии необходимую поддержку
Министерство иностранных дел Украины окажет поддержку экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, поскольку он является гражданином Украины, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Саакашвили – наш гражданин. Мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку. Сегодня утром ... представитель посольства Грузии прибудет в Министерство иностранных дел Украины по нашему вызову. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду», – сказал Кулеба в комментарии телеканалу «Дом».
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский «следит за сообщениями» о задержании Михаила Саакашвили. Об этом заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
Жириновский, Пушков, Захарова – реакция Москвы на задержание Саакашвили
Арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – главная тема российских СМИ. В Москве уверены, что политик вернулся на родину, чтобы дестабилизировать ситуацию.
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский задержание Саакашвили прокомментировал с иронией, написав, что тот «мог бы спокойно жить в Москве» и что партия примет меры для его освобождения.
«Мишико, зачем ты поехал в Тбилиси? Почему не приехал в Москву? Мы, ЛДПР, примем все меры к твоему освобождению. Ну а пока, Миша, держись. Я знаю, какое меню к твоему приезду приготовили грузинские власти: суп из хвостов тухлой рыбы на первое, пюре из очистков картошки на второе и кисель из порошка Первой мировой войны», - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Как пишет РИА Новости, политик саркастично добавил: «ЛДПР с тобой, мы спасем тебя!».
«А мог бы спокойно жить в Москве, встречаться с Януковичем, играть в нарды на Старом Арбате, но тебя подвело твое излишнее чревоугодие», – добавил Жириновский.
Бывший президент Грузии вернулся на родину, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. Член Совфеда РФ назвал его авантюристом, нежели политиком, который «хочет поднять народную волну».
«Саакашвили вернулся – не выдержал. Его задержали. Оправдается ли его расчет или его ждет тюрьма? Попытка политически взорвать Грузию», – считает Пушков.
По его мнению, Саакашвили рассчитывает, что грузины «вынесут его из тюрьмы на руках под радостные крики ликующей толпы».
«Это, по его замыслу, будет его новая коронация. Но фокус может провалиться, а факир сквозь стены не пройдет. Но, и будучи в застенке, он может влиять на расклады и так или иначе повлияет», – заключил сенатор.
Официального представителя МИД России Марию Захарову удивила реакция президента Украины Владимира Зеленского на задержание Саакашвили.
«Странно, что Зеленский не обеспокоен судьбой, например, Медведчука (председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук – ред.) или Шария (председатель политической партии «Партия Шария» – ред.), тоном, в частности, СБУ, а также других силовых ведомств Украины об имевшем место на протяжении многих лет развитии ситуации», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
- Третий президент Грузии был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела находятся в судебном производстве.
- В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Ника Мелия: Идите на выборы, чтобы покончить с беспределом
Председатель оппозиционного «Единого национального движения» и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия проголосовал на выборах в органы местного самоуправления.
Выйдя с избирательного участка, он подошел к журналистам и призвал граждан принять участие в голосовании, сообщает SOVA. По словам политика, сегодня, как никогда, важно, чтобы каждый гражданин обозначил свою позицию.
«Думаю, тем, кто не хочет, чтобы в стране продолжился беспредел, чтобы сохранялся олигархический строй, чтобы несправедливость была опорой власти, будет легко сделать свой выбор», - заявил Мелия, добавив, что 2 октября будет написана очень важная страница в истории независимой Грузии.
- Сегодня, 2 октября, в стране проходят выборы в органы местного самоуправления, которые оппозиция называет «референдумом». Оппоненты власти считают, что граждане должны будут объявить правительству вотум недоверия и обещают акции протеста в случае фальсификаций.
В Грузии выявлено 1826 новых случаев коронавируса, скончались 29 пациентов
В Грузии выявлено 1826 новых случаев коронавируса. За последние 24 часа в стране выздоровели 795 человек. За сутки от коронавируса умерли 29 пациентов.
За последние 24 часа в стране было проведено 51 248 тестов, в том числе 32 405 - с экспресс-тестом на антигены и 18 843 - с ПЦР-тестом. Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный - 3,56%, за последние 14 дней - 5,49%, за последние 7 дней - 4,93%.
Из 1826 новых случаев заражения, выявленных в Грузии за последние 24 часа: 596 случаев приходятся на Тбилиси, в Аджарии - 85, в Имерети - 362, в Квемо Картли - 96, в Шида Картли - 82, в Гурии - 38, в Самегрело - Земо Сванети - 163, в Кахети - 289, в Мцхета-Мтианети - 50, в Самцхе-Джавахети - 32, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 33.
Всего в Грузии выявлено 616 589 случаев заражения коронавирусом, из которых 587 499 человек выздоровели и 9 005 умерли.
Посол ЕС в Грузии: Надеюсь, избиратели смогут проголосовать в спокойной обстановке
По словам посла ЕС в Грузии Карла Харцель, выборы - это тот день, когда политики должны сохранять спокойствие.
Сегодня он посетил 14-й избирательный участок в Тбилиси, где наблюдал за избирательным процессом. Он дал короткий комментарий журналистам, сосредоточившись на теме выборов. Другие темы комментировать он не стал.
«Сегодня то время, когда политики и комментаторы, и те, кто формируют общественное мнение, должны сохранять спокойствие, а избиратели прийти и выразить свою волю», - заявил дипломат.
По его словам, в последние время в Грузии наблюдается очень высокий уровень поляризации, который сохраняется «в политической жизни Грузии по сей день», о чем он сожалеет.
Политик также выразил надежду на то, что сегодня избиратели смогут проголосовать в спокойной обстановке с соблюдением всех демократических процедур, сообщает «Нетгазети».
- Сегодня, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).
- В случае мэров, победит кандидат, набравший более 50% голосов. В то же время в результате избирательной реформы для избрания мажоритарных членов сакребуло установлен порог в 40%. Во всех муниципалитетах, кроме Тбилиси, установлен порог пропорционального представительства в 3%. В столичном сакребуло мандаты будут пропорционально распределены только среди тех избирательных субъектов, которые преодолели отметку в 2,5% голосов.
- Органы местного самоуправления в самоуправляющихся городах Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми, будут более пропорциональными – соотношение членов сакребуло четыре к одному. В других муниципалитетах соотношение будет два к одному.
- На выборах 2 октября мэры и городские советы будут избраны на четырехлетний срок. По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.
Вашадзе: Мы не должны радоваться задержанию третьего президента Грузии
Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе считает, что для общественности Грузии нет ничего радостного в задержании третьего президента страны. По словам оппозиционного политика, сейчас важно идти по пути примирения.
«Что изменит в грузинской политике приезд Михаила Саакашвили, это мы увидим на выборах. Осталось несколько часов, и увидим. Я искренне скажу, что пока мы - политики, пока мы – люди, нам не следует радоваться задержанию третьего президента. Сейчас главное идти по пути соглашения, примирения, переговоров, развития, а не по пути противостояния и мордобоя», - сказал Вашадзе в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что его команда старается играть роль примирителя и находить пути выхода из кризисных ситуаций, сообщает «Новости-Грузия».
- Третий президент Грузии был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела находятся в судебном производстве.
- В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Георгий Гахария: Это чрезвычайно принципиальные выборы, это выбор между прошлым и будущим
«Это чрезвычайно принципиальные выборы, это выбор между прошлым и будущим», - заявил журналистам кандидат в мэры Тбилиси Георгий Гахария после того, как сделал выбор, сообщает Общественный вещатель.
«Сегодня очевидно, особенно после последнего месяца, что мы, все граждане Грузии, делаем выбор между прошлым и будущим, между обновлением и прошлым. Эти две силы, помимо того, что годами подпитывают друг друга, тащат нас в прошлое. Поэтому я уверен, что каждый гражданин Грузии сегодня сделает мудрый и сердечный выбор за будущее.
Хочу призвать каждого гражданина Грузии обязательно пойти на выборы, чтобы вас никто не обманул. Это не просто муниципальные выборы, это выборы обновления, и мы все вместе, особенно в последний месяц, увидели, как далеко может нас завести единоличное правление. Кроме того, следует хорошо понимать, что две силы, которые питают друг друга, тащат страну в прошлое, конечно, при правильном выборе мы должны продвигать страну вперед.
Это чрезвычайно принципиальные выборы, это выбор между прошлым и будущим, и я искренне верю, что каждый гражданин Грузии сегодня чувствует, насколько страна нуждается в обновлении, и он сделает мудрый, сердечный выбор, который будет двигать страну, будь то в первом туре или во втором, главное - двигаться вперед», - заявил Гахария.
По его словам, независимо от того, пройдет он во второй тур или нет, как говорит Гахария: «Я буду везде».
- Сегодня, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).
- В случае мэров, победит кандидат, набравший более 50% голосов. В то же время в результате избирательной реформы для избрания мажоритарных членов сакребуло установлен порог в 40%. Во всех муниципалитетах, кроме Тбилиси, установлен порог пропорционального представительства в 3%. В столичном сакребуло мандаты будут пропорционально распределены только среди тех избирательных субъектов, которые преодолели отметку в 2,5% голосов.
- Органы местного самоуправления в самоуправляющихся городах Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми, будут более пропорциональными – соотношение членов сакребуло четыре к одному. В других муниципалитетах соотношение будет два к одному.
- На выборах 2 октября мэры и городские советы будут избраны на четырехлетний срок. По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.
Михаил Саакашвили в день выборов написал письмо из тюрьмы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом, сообщает SOVA. Его на своей страничке в соцсети Facebook опубликовал гендиректор телеканала Mtavari Arkhi и соратник Саакашвили Ника Гварамия.
«Мои дорогие соратники и мое обожаемое грузинское общество, когда я оставил все в Киеве и приехал, я знал, что с большой вероятностью меня задержат. Задержат по полностью сфабрикованным ложным приговорам, которые в свое время были вынесены, в том числе, по заказу Путина. Ни одна страна в мире не признает этот приговор, кроме России. Но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я очень хотел бы попросить вас всех прийти на избирательные участки, чтобы ни один голос не был потерян, и после этого мы все вместе должны будем защищать результаты референдума. Моя свобода и, что еще более важно, свобода Грузии полностью зависит от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и до конца верьте, что наша победа – в наших руках. Я люблю вас. Верный вам Михаил Саакашвили».
- Сегодня, 2 октября, в стране проходят выборы в органы местного самоуправления, которые оппозиция называет «референдумом». Оппоненты власти считают, что граждане должны будут объявить правительству вотум недоверия и обещают акции протеста в случае фальсификаций.
- Напомним, осужденный в Грузии и объявленный в розыск третий президент страны утром 1 октября сообщил, что находится в Батуми. Власти в течение всего дня утверждали, что Саакашвили не покидал Украины, а происходящее называли «клоунадой» и «маскарадом». Но вечером премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент не только находится в Грузии, но и уже задержан. Он был помещен в пенитенциарное учреждение города Рустави, где объявил голодовку.
Депутата абхазского парламента обвиняют в стрельбе у здания МВД
Депутата парламента самопровозглашенной республики Абхазия Алмасхана Ардзинба обвиняют в стрельбе у здания Министерства внутренних дел.
В заявлении МВД говорится, что 1 октября, примерно в 00 часов 10 минут Ардзинба на служебной автомашине марки «Hyundai» подъехал к контрольно-пропускному пункту МВД со стороны берега моря.
По информации ведомства, «выйдя из салона указанной автомашины, имея преступный умысел, направленный на грубое нарушение общественного порядка и выражая явное неуважение к обществу, осознавая, что данная территория является общественным местом, из незаконно хранимого при себе огнестрельного оружия - автомата конструкции «Калашникова» предположительно калибра 5,45 мм, выкрикивая содержащие не нормативную лексику в сторону здания МВД Республики Абхазия выражения, Ардзинба А.З. произвел 20 выстрелов в воздух, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении».
В ходе производства осмотра места происшествия у входных ворот МВД были обнаружены и изъяты 20 стрелянных автоматных гильз калибра 5,45 мм.
Ранее МВД обвинило в стрельбе еще одного депутата парламента – Гарри Кокая. Из-за инцидента депутаты собрались на экстренное заседание, а у здания парламента собрались люди, требующие отставки министра внутренних дел.
Иванишвили покинул избирательный участок без комментариев
Основатель партии «Грузинская мечта» и бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, сегодня утром принял участие в выборах самоуправления 2021 года. Он проголосовал в 08.30 утра на 4-м избирательном участке в районе Мтацминда.
Иванишвили покинул избирательный участок без комментариев для СМИ. Он не появлялся на публике в предвыборный период, сообщает «Нетгазети».
- Сегодня, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).
- В случае мэров, победит кандидат, набравший более 50% голосов. В то же время в результате избирательной реформы для избрания мажоритарных членов сакребуло установлен порог в 40%. Во всех муниципалитетах, кроме Тбилиси, установлен порог пропорционального представительства в 3%. В столичном сакребуло мандаты будут пропорционально распределены только среди тех избирательных субъектов, которые преодолели отметку в 2,5% голосов.
- Органы местного самоуправления в самоуправляющихся городах Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми, будут более пропорциональными – соотношение членов сакребуло четыре к одному. В других муниципалитетах соотношение будет два к одному.
- На выборах 2 октября мэры и городские советы будут избраны на четырехлетний срок. По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.
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