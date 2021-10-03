Аслан Бжания: Надо объективно разобраться в случившемся 30 сентября

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел совещание с участием вице-президента Бадры Гунба, премьер-министра Александра Анкваба, главы президентской администрации Алхаса Квициния, секретаря Совбеза Сергея Шамба, руководителей силовых структур. Совещание посвящалось инциденту, произошедшему 30 сентября на Набережной Махаджиров между депутатом парламента, ветеранами и МВД.

Аслан Бжания отметил, что прервал рабочий визит в Москву, где у него был запланирован ряд встреч с высокопоставленными российскими чиновников. «1 октября текущего года я вылетел с рабочим визитом в Москву. В понедельник в Москву должны были прилететь вице-премьер и заместитель руководителя администрации президента. В рамках рабочей поездки были запланированы встречи с министром энергетики, министром экономического развития, министром финансов, министром обороны и рядом других высокопоставленных руководителей РФ. Находясь в Москве стало очевидно, что ситуация, которая возникала вокруг инцидента на набережной, приобретает нежелательные формы. Я прервал свою рабочую поездку для того, чтобы лично объективно разобраться в том, что здесь произошло», – сказал Бжания. При этом он отметил, что инцидент получил негативный резонанс за пределами Абхазии, ведущие российские издания неоднократно писали об этом, передает информагентство «Апсныпресс».

«Надо принять все необходимые меры, чтобы в этом инциденте была установлена истина. К вопросу необходимо подойти объективно», – сказал Бжания.

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар попросил президента освободить его от занимаемой должности на время следствия. «Для того, чтобы люди не думали, что я, как министр, находясь на своем посту, могу повлиять на следствие, прошу на время следствия о моем отстранении от занимаемой должности. Надеюсь, что депутаты, принимавшие участие в данном инциденте, поступят аналогично», – заявил Дбар.

Слова министра поддержал и первый заместитель генпрокурора Дамир Квициния. Он отметил, что это положительно скажется на объективном ходе расследования и установления истины. Он также доложил, что следственное управление Генпрокуратуры проводит процессуальную проверку по факту инцидента на набережной.

Президент поддержал предложение министра внутренних дел и попросил подготовить соответствующий документ. Временно исполнять обязанности министра внутренних дел будет заместитель министра Руслан Ажиба.

В завершение совещания президент поручил начальнику ГСО и правоохранительным органам усилить меры по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и комплекса правительственных зданий.