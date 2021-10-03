Гарибашвили: Оппозиции не удалось достичь желаемой цели на местных выборах

«Муниципальные выборы прошли в спокойной, свободной, справедливой обстановке и были однозначно положительно оценены международными наблюдателями», - заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает «Новости-Грузия».

Премьер считает, что оппозиции не удалось достичь желаемой цели и добиться того результата, который спровоцировал бы политический кризис и беспорядки в стране. Он также сравнил результаты этих выборов с парламентскими год назад.

«Вторые туры назначены только в 20 из 64 муниципалитетов или в 31% . Напомню, что на парламентских выборах 2020 года второй тур был назначен в 56% округов. Поэтому для нас это хороший результат, который подчеркивает демократическую и справедливую избирательную среду, созданную в Грузии усилиями «Грузинской мечты», - сказал Гарибашвили в интервью телекомпании «Имеди».

Он уверен, что кандидаты от «Грузинской мечты» убедительно выиграют во втором туре во всех 20 избирательных округах.

Гарибашвили признал, что участие в выборах партии экс-премьера Георгия Гахария, лишило правящую партию определенной поддержки: «Предательство обошлось нам в 7-8%. По крайней мере, эта путаница, похоже, все еще имеет место в случае с Гахарией. Многие, надо сказать прямо, наши избиратели, думали, что это проект Бидзины Иванишвили-2».

По словам Гарибашвили, если бы не было «истории предательства», «Грузинская мечта» могла бы выиграть выборы во всех округах в первом туре.