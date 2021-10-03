Партия Гахария не поддержит ни одного кандидата в мэры Тбилиси во втором туре

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обещает в ближайшее время предоставить общественности информацию о маршруте въезда в Грузию третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. «Откуда зашел Саакашвили, очень скоро мы подробно расскажем нашему населению, но это сделает не премьер-министр, а наши следственные органы», - заявил Гарибашвили в интервью телекомпании «Имеди», передает «Новости-Грузия».

Вместе с тем премьер сообщил, что по данным спецслужб, «Саакашвили и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы внести беспорядки и обвинить власти». По словам премьера, Саакашвили планировал «неожиданно появиться на запланированной ранее 3 октября масштабной акции в Тбилиси, чтобы таким образом спровоцировать появление там полиции, и приписать властям убийство оппозиционеров».

Он не объяснил, как Саакашшвили мог планировать убийство со стороны полиции, сказав только, что это было бы «убийство в суматохе». «Это информация наших спецслужб. Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек и, наверно, они смогли бы это сделать, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров… Это было одной из версий их плана с целью делегитимизации нашего руководства, за рубежом бы показали, как тут убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов», - сказал Гарибашвили.

По словам премьера, в рядах «Единого Нацдвижения» не было единства по этому плану и нынешний председатель «Национального движения» Ника Мелия выступал против. Пока ни Ника Мелия, ни представители ЕНД не комментировали заявление премьера и выдвинутые им обвинения.

Премьер заверяет, что процесс представления Саакашвили перед правосудием в Грузии будет проведен по самым высоким стандартам и ни у кого не вызовет вопросов. Премьер сказал, что Михаил Саакашвили будет отбывать полный присужденный ему грузинским судом срок – шесть лет. Он также поблагодарил президента Саломе Зурабишвили, которая заявила, что отказывается помиловать Саакашвили и тем самым поставила точку в этом вопросе. «Пусть ведет себя прилично, а то мы добавим статьи», - сказал об экс-президенте Ираклий Гарибашвили.

Он также негативно оценил политическую деятельность Михаила Саакашвили, который занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год и считается одним из лидеров реформ на постсоветском пространстве.

«Назовите человека, который пришел бы с революцией и принес строительство и прогресс? Он принес разрушения и войны, потерял территории, убивал людей, наказал и сделал несчастными тысячи людей. Дьявол не дает покоя этому человеку, может быть, он успокоится в тюрьме. Для нас Саакашвили был обузой и проблемой, так как работал с каналами YouTube и включениями [в соцсетях]. Почему? Во-первых, это разрушало наши отношения с Украиной, а во-вторых, все от него устали. Население всей страны устало. Мы должны были либо поймать Саакашвили, либо он должен был уйти из политики. Но этот человек не уходит из политики, не извиняется, не просит помилования.

Спасибо Мише за то, что он приехал в Грузию своими ногами и по собственному желанию. Думаю, все это идеально село [в создавшуюся ситуацию], потому что не представляю, как будет после этого развиваться «Национальное движение». Саакашвили был последней надеждой, а в эти выборы был вложен последний ресурс. Он приехал и сразу попал в тюрьму так, что ничего не смог сделать. Думаю, что он будет чувствовать себя очень комфортно», - сказал Гарибашвили.