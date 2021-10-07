Минюст: Телевизор в камеру Саакашвили принесли, о дополнительном матрасе он не просил

Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии опровергла заявления адвокатов о ненадлежащих условиях содержания экс-президента страны Михаила Саакашвили. В ведомстве утверждают, администрация руставской тюрьмы предоставила политику и телевизор, и матрас.

«Для Саакашвили в понедельник была изготовлена карта, куда была зачислена лимитированная сумма. Во вторник он выбрал телевизор в учреждении исполнения наказаний и оформил заказ. К этому времени он уже пользуется приобретенным телевизором в камере», - говорится в заявлении службы, распространенном сегодня, 7 октября.

Информацию о том, что экс-президенту отказывают в выдаче дополнительного матраса и одеяла в ведомстве назвали ошибочной. «При заселении в учреждение в соответствии с законом ему были переданы вещи для личного пользования, в которые входило белье, одеяло, матрас и подушка. Дополнительно он также приобрел в магазине учреждения плед. За дополнительным матрасом Михаил Саакашвили не обращался», - отмечается в сообщении.

Также в пенитенциарной службе объяснили, почему не передали Саакашвили Евангелие, которое экс-президенту сегодня в тюрьму принес секретарь Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго Михаил Ботковели.

«У принесенного протоиереем Евангелия были позолоченные элементы и камни, согласно уставу пенитенциарного учреждения №12 осужденному или обвиняемому запрещено иметь ценные вещи. К ценным вещам относятся все вещи или украшения с дорогим оформлением», - говорится в сообщении.