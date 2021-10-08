В Батуми спасатели обнаружили под завалами живых женщину и детей

Спустя семь часов поиска в Батуми спасатели обнаружили под обломками обрушившегося корпуса живых людей – женщину и детей. Об этом сообщает с места событий Аджарское телевидение.

Около часа назад спасатели, работающие на горе обломков высотой почти в 20 метров, услышали женский и детские голоса. Как выяснилось, из-за обрушения корпуса они получили телесные повреждения, однако отозвались на крики спасателей и поговорили с ними.

Спасатели уже подозвали медиков с носилками и кислородом, чтобы как можно быстрее оказать помощь пострадавшим, после того как их вытащат из-под обломков. Однако сколько времени займет этот процесс, пока неизвестно.

Жилой шестиэтажный дом обрушился в центре Батуми сегодня около полудня. До сих пор спасателям удалось вытащить из-под завалов двоих детей, которые находились в припаркованных рядом со зданием автомобилях. Сначала из заваленной камнями машины спасли женщину и ее ребенка 6-7 лет, затем также из автомобиля вытащили ребенка, которому 1 год и три месяца. Всем пострадавшим оказали помощь и уже выписали из клиники.

Обломки дома разбирают около 300 человек – сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. На месте дежурят бригады скорой помощи.

Как сообщил прибывший в Батуми премьер-министр Ираклий Гарибашвили, под обломками ищут 10-15 человек.

Кроме того, чтобы выяснить причину обрушения, МВД проводит следствие. По одной из версий, причина обрушения здания, которое не являлось аварийным, стало нарушение правил строительства и расширение подвала за счет опорной стены здания. Многие очевидцы сегодня заявляли, что в доме на первом этаже, где площадь сдавалась в аренду коммерческим объектам, велись строительные работы с использованием строительной техники.