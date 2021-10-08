Из-под обломков обрушившегося дома в Батуми извлекли тело погибшего, сообщает телекомпания «Рустави-2». Тело в черном пакете увезли на автомобиле скорой помощи. Личность погибшего не разглашается. Ранее о смерти находящегося под завалом человека сообщил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

Спасатели не знают, сколько человек находилось в доме во время обрушения, число варьируется от 10 до 15 человек. Министр пояснил, что у ведомства нет полной картины того, кто находился дома или в гостях в момент катастрофы. Ранее в мэрии Батуми заявляли, что ищут восемь человек, четверо из них – дети.

Таким образом, спустя 12 часов после обрушения из-под обломков живыми извлекли только двух взрослых – мужчину средних лет и молодую женщину, мать двоих детей. Они находятся в клинике, состояние женщины очень тяжелое.

Еще днем спасатели вытащили из автомобилей, припаркованных возле дома и пострадавших от обвала, трех человек – женщину с ребенком 6 лет, и годовалого малыша, оказавшегося в засыпанном камнями автомобиле. Состояние всех троих удовлетворительное, после оказания медицинской помощи они сегодня же были выписаны из клиники домой.

Спасатели будут работать на месте катастрофы до тех пор, пока не разберут все завалы. Задействованы несколько сотен человек, группы меняются каждые несколько часов.

Пятиэтажный дом с надстройкой постройки конца 70-х годов обрушился в Батуми 8 октября около полудня, сообщает агентство «Новости-Грузия». В доме было 12 квартир. Причина катастрофы пока неизвестна. В МВД наиболее вероятной версией считают строительные работы, проводимые на первом этаже или в подвале с нарушением правил.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту обрушения дома N13 на улице 26 мая в Батуми. Следствие ведется по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

По неподтвержденным данным, в полицию для опроса уже был вызван владелец коммерческой площади на первом этаже, который снес несущую стену, чтобы объединить подвал с первым этажом.