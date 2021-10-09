Саакашвили призывает международное сообщество отреагировать на нарушение его прав

Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвиняет власти страны в нарушении его прав и призывает международное сообщество к соответствующему реагированию. Обращение политика из тюрьмы сегодня, 9 октября, было опубликовано на его странице в Facebook.

В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Несмотря на требования адвокатов экс-президента, до сих пор заседание не назначено. По мнению Саакашвили, власти опасаются, что его появление на публике вызовет волну общественного негодования.

«Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается. Существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром выборов… Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело о заточении без суда», - говорится в письме Саакашвили.

Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави и уже девятый день продолжает голодовку. Экс-президент не признает обвинений и называет себя политическим заключенным, сообщает агентство «Новости-Грузия».