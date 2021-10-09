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Саакашвили призывает международное сообщество отреагировать на нарушение его прав
Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвиняет власти страны в нарушении его прав и призывает международное сообщество к соответствующему реагированию. Обращение политика из тюрьмы сегодня, 9 октября, было опубликовано на его странице в Facebook.
В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Несмотря на требования адвокатов экс-президента, до сих пор заседание не назначено. По мнению Саакашвили, власти опасаются, что его появление на публике вызовет волну общественного негодования.
«Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается. Существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром выборов… Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело о заточении без суда», - говорится в письме Саакашвили.
- Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави и уже девятый день продолжает голодовку. Экс-президент не признает обвинений и называет себя политическим заключенным, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Всего на Сакашвили заведено четыре уголовных дела, по двум из них были вынесены приговоры. Политик заочно приговорен к шести годам лишения свободы. Кроме того, МВД начало расследование по факту незаконного пересечения границы экс-президентом 29 сентября.
Другие новости дня
Под завалами дома в Батуми найдены тела еще двоих погибших
Под завалами обрушенного дома в центре Батуми найдены тела еще двоих человек. Таким образом, общее число погибших достигло восьми. Двое из них – дети.
Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжается уже более суток. Обрушение подъезда жилого дома в Батуми произошло примерно в полдень 8 октября. Вызволить живыми из-под завалов удалось только двоих человек – мужчину и женщину, но впоследствии 35-летняя скончалась в больницы. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, сообщает SOVA.
По факту обрушения МВД Грузии задержало троих человек. Это гражданин иностранного государства, хозяин одной из квартир дома З. Б., 1975 г. р., а также рабочие Х. С. 1962 г. р. и Г. С., 1992 г. р. По данным следствия, строительные и ремонтные работы в квартире велись с грубым нарушением правил безопасности.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 240 (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия) и части 3 статьи 187 (Повреждение или уничтожение вещи, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия).
В связи с трагедией в Батуми 11 октября в Грузии объявлено днем траура.
МИД Армении: Опечалены разрушением корпуса в Батуми, Армения стоит рядом с дружественным народом Грузии
Министерство иностранных дел Армении отозвалось на трагедию в Батуми.
«Мы опечалены разрушением корпуса в Батуми. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Армения стоит рядом с дружественным народом Грузии», - говорится в заявлении МИД Армении, размещенном на странице ведомства в Twitter.
В результате обрушения одного подъезда жилого дома в Батуми погибли шесть человек, в больнице находится один выживший, он в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственного дыхания. Спасатели продолжают поисковые работы на завалах, сообщает Общественный вещатель Грузии.
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с обрушением дома в Батуми
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Грузии в связи с обрушением жилого дома в центре Батуми. Об этом говорится в сообщении МИД страны в Twitter.
«Известие об обрушении семиэтажного здания в грузинском городе Батуми очень опечалило нас. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв этого инцидента и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Выражаем солидарность с дружественной Грузией».
По данным грузинских СМИ, один из задержанных по факту обрушения дома является гражданином Азербайджана. Это хозяин квартиры на первом этаже рухнувшего корпуса, где велись строительные и ремонтные работы. По данным МВД, это происходило с нарушением правил безопасности. Задержаны также двое рабочих, передает SOVA.
Четверо погибших при обрушении дома в Батуми – члены одной семьи
Четверо из шести жертв обрушения жилого дома в Батуми являются членами одной семьи. По данным СМИ, это 35-летняя Инга Мекеидзе, двое ее детей и деверь.
Ингу Мекеидзе извлекли из-под завалов вечером 8 октября, спустя почти 11 часов после начала поисковой операции. На момент обнаружения женщина была в сознании, однако уже в машине «скорой» у нее развился травматический токсикоз, ее сердце останавливалось пять раз. Сегодня утром в больнице сообщили о смерти пациентки.
Ночью из-под обломков извлекли тела двоих детей женщины – мальчика в возрасте 1 года и 9-летнюю девочку. Вместе с несовершеннолетними был обнаружен их дядя.
Со ссылкой на родственников семьи издание Ambebi.ge пишет, что мужчина живет за границей. Недавно он приехал в Батуми и гостил у брата. По их словам, он был найден в обнимку с племянниками.
В живых остался супруг Инги Мекеидзе, а также еще один ребенок в возрасте до 5 лет. Как говорят близкие, им удалось спастись, поскольку утром мужчина отвел ребенка в детский сад.
СМИ распространяют тяжелейшие кадры, на которых запечатлен мужчина, потерявший почти всю свою семью.
Семиэтажный дом обрушился на улице 26 Мая в Батуми 8 октября около полудня. Всего в нем было 12 квартир. К настоящему времени известно о шести жертвах и двух пострадавших. Поиски трех человек под завалами продолжаются.
По версии следствия, причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.
В Грузии 11 октября объявлено днем траура по погибшим при обрушении жилого дома
В Грузии 11 октября объявлено днем траура в связи с гибелью людей при обрушении дома в Батуми. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
«Я соболезную семьям погибших и их близким. Вместе с ними об этой ужасной трагедии скорбит вся Грузия. По моему решению в память о погибших 11 октября будет объявлен днем траура», – написал Гарибашвили на своей странице в Facebook.
По его словам, государство окажет помощь всем пострадавшим, а виновные будут наказаны по всей строгости закона.
Флигель семиэтажного дома, построенного в конце 70-х годов, обрушился на улице 26 Мая в Батуми 8 октября около полудня, сообщает агентство «Новости-Грузия». К настоящему времени известно о шести жертвах и двух пострадавших. Поиски трех человек под завалами продолжаются.
По версии следствия, причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.
Коронавирус в Грузии: 2 844 новых случаев заражения, 29 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 844 случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 38 тысяч тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 7,48%, за последние две недели – 5,94%, а за последнюю неделю – 7,01%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 631 563.
Более 27% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 775. В Имерети выявили 607 случаев заражения, в Кахетии – 368, в Самегрело и Земо Сванети – 339, в Квемо Картли – 154, в Шида Картли – 147, в Аджарии – 127, в Гурии – 116, в Мцхета-Мтианети – 85, в Самцхе-Джавахети – 74, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 52.
От ковида умерли еще 29 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 9 221.
Выздоровели 814 человек, их общее число выросло до 598 468.
На данный момент в Грузии 23 848 активных случаев коронавируса. Из них 4 203 пациента (около 18%) проходят лечение в больницах. Состояние 945 больных тяжелое, 257 подключены к аппаратам ИВЛ. 667 граждан (около 3% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 18 978 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 67 граждан, а в самоизоляции – более 17,6 тысячи.
В Абхазии за сутки выявлено 158 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 575 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 158 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 42 пациента. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 32 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 7 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 11 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 23, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 97 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 28 661 человек. Зарегистрирован 421 летальный случай. Выздоровели 23 616 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Медведчуку предъявили обвинение в государственной измене
Депутату Верховной рады Украины Виктору Медведчуку предъявили обвинение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила на своей странице в фейсбуке, что Медведчука подозревают в реализации «преступной схемы поставок угольной продукции» из самопровозглашенных ДНР и ЛНР с конца 2014 года по начало 2015 года. Депутат якобы отчитывался об этом перед властями России. Следствие предполагает, что его действия подрывали энергетическую независимость Украины. СБУ также проверит бывшего президента Украины Петра Порошенко в рамках нового дела в отношении Медведчука.
Депутата Верховной рады Виктора Медведчука отправили под домашний арест в мае этого года. Его вместе с еще одним депутатом от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тарасом Козаком подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. По данным следствия, они вступили в сговор с Россией по вопросу добычи нефти и газа неподалеку от побережья аннексированного Крыма, а также передавали спецслужбам России информацию, составляющую государственную тайну.
- Медведчук - лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», она контролирует крупнейшую оппозиционную фракцию в Верховной раде. Оппоненты обвиняют партию в пророссийских настроениях, что считается ими недопустимым после аннексии Россией Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.
- Медведчук - кум российского президента Владимира Путина. Тот в 2004 году выступил крестным отцом младшей дочери украинского политика Дарьи.
СМИ узнали о характере ремонтных работ, проводившихся в обрушившемся доме в Батуми
Задержанный по делу об обрушении жилого дома в Батуми Заур Будагов планировал объединить принадлежащую ему квартиру и подвал. Об этом свидетельствуют документы из публичного реестра, сообщает издание «Батумелеби».
Дом на улице 26 Мая обрушился 8 октября. К настоящему времени известно о шести жертвах и двух пострадавших. Поиски людей под завалами продолжаются.
Владелец квартиры на первом этаже З.Б., а также двое нанятых им рабочих, задержаны в качестве обвиняемых. По версии следствия, причиной обрушения здания стали ремонтно-строительные работы, проводимые по его поручению «с грубым нарушением правил безопасности».
Согласно данным реестра, в собственности Будагова числилась квартира на первом этаже площадью 200 кв. метров и небольшой подвал ниже. 4 октября собственник официально обратился к госструктурам с просьбой о регистрации изменения. Производство было приостановлено 8 октября. Национальное агентство публичного реестра затребовало внутренний обмер квартиры и подвала, а также протокол товарищества, который подтверждает согласие жильцов не проводимые работы. В мэрии Батуми ранее также сообщали, что не выдавали разрешения на реконструкцию здания.
Ссылаясь на соседей «Батумелеби» предполагает, что Будагов начал реконструкцию, не получив разрешения. В беседе с журналистами жильцы неоднократно указывали, что строительные работы активно велись, а «в доме все гудело». Источники издания утверждают, что в последнее время из подвала дома выносили большое количество земли. Также существует предположение, что в принадлежащей Будагову квартире было демонтировано перекрытие - горизонтальная внутренняя несущая конструкция.
Следствие продолжается по двум статьям УК Грузии: «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», а также «повреждение или уничтожение вещи путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека или иные тяжкие последствия». За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
Одна из пострадавших при обрушении дома в Батуми скончалась в больнице
35-летняя женщина, пострадавшая при обрушении жилого дома в Батуми, скончалась в больнице. Об этом сообщает Общественный вещатель Грузии.
Женщину извлекли из-под завалов вечером 8 октября, спустя почти 11 часов после начала поисковой операции. На момент обнаружения она была контактной, однако уже в машине «скорой» у нее развился травматический токсикоз, фиксировалась остановка сердца.
В настоящее время в больнице остается еще один пострадавший - 37-летний мужчина. По словам медиков, состояние пациента стабильно тяжелое, и он остается в реанимации.
Ранее под завалами были обнаружены тела пяти человек, в том числе двух несовершеннолетних. Точное число граждан, находившихся в здании во время обрушения, не известно. МВД говорит о 10-15 лицах. СМИ сообщают, что на данный момент пропавшими числятся как минимум трое человек.
Флигель пятиэтажного дома, построенного в конце 70-х годов, обрушился на улице 26 Мая в Батуми 8 октября около полудня. По версии следствия, причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». В качестве обвиняемых задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт.
В МВД назвали причины обрушения дома в Батуми – задержаны три человека
МВД Грузии сообщило о задержании трех человек по делу об обрушении жилого дома в Батуми. Следствие полагает, что причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые «с грубым нарушением правил безопасности».
По данным ведомства, задержаны 46-летний владелец квартиры на первом этаже, а также двое рабочих, нанятых им, - 30-летний Г.С. и 59-летний Х.С.
«По поручению владельца и с грубым нарушением правил безопасности они проводили в квартире строительно-ремонтные работы, которые, предположительно, вызвали обрушение одного из подъездов жилого дома 8 октября», - сказано в заявлении МВД, распространенном сегодня утром.
Следствие продолжается по двум статьям УК Грузии: «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», а также «повреждение или уничтожение вещи путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека или иные тяжкие последствия». За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
Поисково-спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Батуми продолжается уже 21 час. По неуточненной информации, под обломками остаются четверо человек.
Накануне вечером двух человек достали живыми. Позже спасатели обнаружили под завалами еще пять тел. СМИ сообщают, что среди погибших как минимум двое несовершеннолетних, передает агентство «Новости-Грузия».
Число жертв обрушения дома в Батуми увеличилось до пяти
Число погибших при обрушении жилого дома в Батуми увеличилось до пяти, сообщает Общественный вещатель Грузии. Спасатели достали тело из-под завалов рано утром. Машина «скорой» уже доставила его на экспертизу.
По информации «Рустави 2», мертвым найден несовершеннолетний. Комментариев официальных лиц до сих пор не поступало.
Поздно ночью спасатели вытащили из-под завалов тела еще четырех человек. По некоторым данным, среди них как минимум один ребенок. Ранее двух граждан – мужчину и женщину - обнаружили живыми, они были доставлены в больницу. Медики сообщают, что состояние пациентов тяжелое.
Поисковая операция продолжается уже около 20 часов. На месте находятся глава МВД Грузии и руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
«Рустави 2» передает, что сейчас под завалами спасатели ищут четырех человек. По данным МВД, в момент обрушения в доме находилось от 10 до 15 человек.
Пятиэтажный дом с надстройкой, построенный в конце 70-х годов, обрушился в Батуми 8 октября около полудня. В доме было 12 квартир.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту обрушения дома N13 на улице 26 мая в Батуми. Следствие ведется по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
Из-под обломков обрушившегося дома в Батуми извлекли тело погибшего
Из-под обломков обрушившегося дома в Батуми извлекли тело погибшего, сообщает телекомпания «Рустави-2». Тело в черном пакете увезли на автомобиле скорой помощи. Личность погибшего не разглашается. Ранее о смерти находящегося под завалом человека сообщил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.
Спасатели не знают, сколько человек находилось в доме во время обрушения, число варьируется от 10 до 15 человек. Министр пояснил, что у ведомства нет полной картины того, кто находился дома или в гостях в момент катастрофы. Ранее в мэрии Батуми заявляли, что ищут восемь человек, четверо из них – дети.
Таким образом, спустя 12 часов после обрушения из-под обломков живыми извлекли только двух взрослых – мужчину средних лет и молодую женщину, мать двоих детей. Они находятся в клинике, состояние женщины очень тяжелое.
Еще днем спасатели вытащили из автомобилей, припаркованных возле дома и пострадавших от обвала, трех человек – женщину с ребенком 6 лет, и годовалого малыша, оказавшегося в засыпанном камнями автомобиле. Состояние всех троих удовлетворительное, после оказания медицинской помощи они сегодня же были выписаны из клиники домой.
Спасатели будут работать на месте катастрофы до тех пор, пока не разберут все завалы. Задействованы несколько сотен человек, группы меняются каждые несколько часов.
Пятиэтажный дом с надстройкой постройки конца 70-х годов обрушился в Батуми 8 октября около полудня, сообщает агентство «Новости-Грузия». В доме было 12 квартир. Причина катастрофы пока неизвестна. В МВД наиболее вероятной версией считают строительные работы, проводимые на первом этаже или в подвале с нарушением правил.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту обрушения дома N13 на улице 26 мая в Батуми. Следствие ведется по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
По неподтвержденным данным, в полицию для опроса уже был вызван владелец коммерческой площади на первом этаже, который снес несущую стену, чтобы объединить подвал с первым этажом.
Врач подтвердил, что Саакашвили выпил бутылку сока – на большее у него нет денег
Объявивший голодовку экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал принимать натуральные соки, однако у него закончились деньги и купить другие продукты питания в тюремном магазине он уже не может. Об этом сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе, который сегодня навестил Саакашвили в пенитенциарном учреждении.
«Еду не принимает, сок выпил, и на сок больше нет денег», - сказал Кипшидзе.
Подтвердить распространенную администрацией тюрьмы информацию о том, что заключенный экс-президент также ест мед, Кипшидзе не смог. «Про мед не спрашивал, но у него нет денег, какой там мед», - заявил он.
Как пояснил врач, баланс на карте заключенного пополняется раз в месяц. После того, как Саакашвили купил телевизор и сок, его лимит исчерпан. «Сок уже выпил, одну бутылку. Больше у него нет», - добавил он.
Сегодня Кипшидзе провел консультации с главным врачом пенитенциарного учреждения. Кроме того, по его словам, экс-президенту были проведены «рутинные исследования», такие как общий анализ крови. Кипшидзе указал, что результаты исследований оказались «не очень обнадеживающими», поскольку по некоторым параметрам существует риск развития анемии. Тем не менее, на данный момент политик чувствует себя хорошо.
«Если вы увидите его, и не заметите, что человек голодает. В весе скинул», - подчеркнул Кипшидзе.
Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября и помещен в тюрьму города Рустави. Ранее сегодня адвокат экс-президента Бека Басилая заявил, что на восьмой день голодовки Саакашвили похудел более чем на 12 килограммов. Девушка Саакашвили, прибывшая к нему в тюрьму, депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько, сказала, что у него начинаются проблемы со здоровьем. Сегодня же Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии опровергла эти заявления. По информации ведомства, состояние здоровья экс-президента Грузии оценивается как удовлетворительное, он принимает назначенные врачами препараты, передает агентство «Новости-Грузия».
Пенитенциарная служба: Саакашвили начал принимать продукты питания – мед и сок
На восьмой день пребывания в тюрьме Михаил Саакашвили приобрел семь банок меда, сообщает сегодня вечером, 8 октября, телекомпания «Рустави-2».
Саакашвили со дня задержания 1 октября объявил голодовку в знак протеста против выдвинутых против него обвинений. Он также заявляет, что считает себя политическим заключенным. По словам адвокатов, Саакашвили за неделю пребывания в тюрьме похудел на 12 кг. Его попросили отказаться от голодовки как формы протеста представители церкви – такое послание направил экс-президенту Католикос-Патриарх Илия Второй, а также отец – профессор медицины Николоз Саакашвили.
Руководитель специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили подтвердил в беседе с «Рустави-2», что Михаил Саакашвили начал принимать мед и натуральный сок. «В понедельник для него была подготовлена личная карта. У него появился доступ к разным продуктам [в тюремном магазине], это, в том числе, натуральный сок и мед. И после подтверждения заказа, насколько мне известно, он получил несколько банок меда и сок. Он начал принимать пищевые продукты, мед и соки, что фактически означает, что так или иначе организм не будет истощен», - заявил Ника Цхварашвили.
Между тем сам Саакашвили сегодня заявлял о том, что не собирается прекращать голодовку. Сегодня Саакашвили в тюрьме навещала депутат парламента Украины Лиза Ясько – как недавно выяснилось, украинка и бывший президент вместе жили в Киеве и, по его словам, «создали семью». Специально приехавшая на этой неделе в Тбилиси Ясько сказала журналистам после сегодняшнего свидания в тюрьме, что Саакашвили «в боевом настроении, но, к сожалению, его здоровье уже серьезно подорвано».
Между тем Специальная пенитенциарная служба распространила заявление, в котором отмечает, что состояние здоровья Саакашвили «удовлетворительное». Администрация тюрьмы напомнила, что Саакашвили после помещения в тюрьму прошел медицинское обследование, он также лечится прописанными ему семейным врачом лекарствами, которые «выдаются осужденному по мере необходимости».
Сегодня же администрация руставской тюрьмы удовлетворила просьбу экс-президента и адвокатов и допустила к Саакашвили его личного врача Николоза Кипшидзе. Кипшидзе, несколько дней назад прибывший в Грузию из США, был допущен в тюрьму уже в нерабочее время, после 20:00. Он сообщил журналистам, что планирует взять у экс-президента кровь и провести другие обследования, однако не знает, будет ли ему предоставлена такая возможность.
Из-под завалов дома в Батуми спасатели извлекли еще одного человека
Из-под завалов дома в Батуми спасатели извлекли еще одного человека – мужчину. Почти 11 часов он находился под завалами. Несмотря на это, он находится в сознании. Бригада скорой помощи доставит его в больницу, где ему будет оказана необходимая неотложная помощь.
Ранее, в 20:30, спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося здания в Батуми женщину. Все это время она находилась в постоянном контакте со спасателями.
Женщина доставлена в реферальную больницу Батуми. Врачи оценивают как «очень тяжелое». У пролежавшей около девяти часов под обломками женщины политравма - множественные травматические повреждения органов или тканей. Глава Минздрава Аджарии Нино Нижарадзе заявила журналистам, что пациентка в сознании.
- В Батуми на улице 26 Мая сегодня около полудня рухнул пятиэтажный жилой домой с надстройкой. По одной из версий, во время ремонтных работ на первом этаже и в подвале дома могла быть повреждена несущая стена.
Извлеченная из-под обломков в Батуми женщина находится в тяжелом состоянии
Состояние женщины, которую спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Батуми, врачи оценивают как «очень тяжелое». Пациентка переведена в реферальную клинику Батуми. У пролежавшей около девяти часов под обломками женщины политравма - множественные травматические повреждения органов или тканей.
Глава Минздрава Аджарии Нино Нижарадзе заявила журналистам, что пациентка в сознании и ей проводят обследования.
«Из-под обломков к этому времени достали только одну женщину, которая переведена в клинику с политравмой, она в тяжелом состоянии», - заявила Нижарадзе.
Она отметила, что ребенок, ранее извлеченный из автомобиля, припаркованного возле дома и попавшему под завал, уже отправился домой после оказания помощи.
Таким образом, в клинике пока находится только одна женщина – жительница дома, в котором произошла катастрофа. По словам главы Минздрава Аджарии, все клиники города мобилизованы и готовы принять пострадавших.
- В Батуми на улице 26 Мая сегодня около полудня рухнул пятиэтажный жилой домой с надстройкой. По одной из версий, во время ремонтных работ на первом этаже и в подвале дома могла быть повреждена несущая стена, передает агентство «Новости-Грузия».
Трех журналисток, сотрудничающих с Радио Свобода, признали «иноагентами»
Министерство юстиции России внесло в реестр «СМИ-иноагентов» журналисток Татьяну Вольтскую, Екатерину Клепиковскую и Елену Соловьеву, сотрудничающих с Радио Свобода и Север.Реалии. Также в список внесли расследовательский проект Bellingcat.
В реестр также добавлены журналист телеканала «Дождь» (признан «иноагентом») Даниил Сотников, корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Захаров, журналисты «Настоящего времени» Елизавета Сурначева и Роман Перл, журналист Евгений Симонов, а также юрист и руководитель «Центра защиты прав СМИ» (признан «иноагентом») Галина Арапова.
Сурначева, Сотников и Захаров ранее сотрудничали с изданием «Проект», которое признано в России нежелательной организацией, а его бывший главный редактор Роман Баданин включен в реестр «СМИ-иноагентов».
Би-би-си категорически отвергает решение российских властей о включении Андрея Захарова в реестр «СМИ-иноагентов». «В мире широко известна репутация Би-би-си как независимого и заслуживающего доверия источника информации. В течение 80 лет Русская служба BBC News является жизненно важным источником точных и непредвзятых новостей для русскоязычной аудитории», – говорится в заявлении издания.
Из организаций, кроме Bellingcat, в список «СМИ-иноагентов» попали компания «МЕМО», которая является учредителем издания «Кавказский узел» и компания-владелец издания M.News.
- На данный момент в реестр СМИ-«иноагентов» включены 85 человек и организаций, с начала 2021 года список увеличился на 68 пунктов.
- 1 сентября главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список СМИ-«иноагентов», а также внести 12 поправок в действующее законодательство об «иностранных агентах». Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко. Кремль пообещал рассмотреть обращение журналистов о внесении поправок в закон об «иностранных агентах».
Директор школы в Казани, где произошла стрельба, стала обвиняемой
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Директору казанской гимназии, где пять месяцев назад произошла стрельба, предъявлено обвинение по делу о халатности. Следователи утверждают, что Амина Валеева не обеспечила охрану и работу систем безопасности – в одном из классов не работал радиодинамик. Из-за этого 19-летний Ильяз Галявиев попал с оружием в школу и начал стрельбу.
Валеева находится под подпиской о невыезде.
По делу о халатности также проходят директор охранной фирмы и инженер систем оповещения.
Бывший ученик казанской школы Ильназ Галявиев совершил нападение 11 мая. У него было легально приобретенное охотничье ружье. В результате стрельбы погибли девять человек – семь учеников и два преподавателя, более тридцати человек пострадали.
Галявиев сдался полиции. На первом допросе он заявил, что около двух месяцев назад понял, что является Богом, и «начал ненавидеть всех». Галявиеву предъявили обвинение по статье об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение. Суд арестовал его. Во время судебного заседания Галявиев заявил, что «абсолютно уверен в справедливости и обоснованности своих действий», тяжелыми заболеваниями не страдает и не возражает против своего заключения.
Ранее в Следственном комитете подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что в 2020 году Ильназу Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга, и что он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями.
Спасатели извлекли из-под завалов дома в Батуми женщину
Спустя почти восьмичасовых спасательных работ спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося здания в Батуми женщину. Все это время она находилась в постоянном контакте со спасателями. Ранее спасатели снабжали ее водой, а за несколько минут до извлечения потребовали для нее кислород.
По словам местного корреспондента грузинской службы Радио Свобода на данный момент продолжается операция по поиску примерно 10 человек. С одним из них спасатели поддерживают контакт.
- Жилой шестиэтажный дом обрушился в центре Батуми сегодня около полудня. До сих пор спасателям удалось вытащить из-под завалов двоих детей, которые находились в припаркованных рядом со зданием автомобилях. Сначала из заваленной камнями машины спасли женщину и ее ребенка 6-7 лет, затем также из автомобиля вытащили ребенка, которому 1 год и три месяца. Всем пострадавшим оказали помощь и уже выписали из клиники.
- Обломки дома разбирают около 300 человек – сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. На месте дежурят бригады скорой помощи.
В Батуми спасатели обнаружили под завалами живых женщину и детей
Спустя семь часов поиска в Батуми спасатели обнаружили под обломками обрушившегося корпуса живых людей – женщину и детей. Об этом сообщает с места событий Аджарское телевидение.
Около часа назад спасатели, работающие на горе обломков высотой почти в 20 метров, услышали женский и детские голоса. Как выяснилось, из-за обрушения корпуса они получили телесные повреждения, однако отозвались на крики спасателей и поговорили с ними.
Спасатели уже подозвали медиков с носилками и кислородом, чтобы как можно быстрее оказать помощь пострадавшим, после того как их вытащат из-под обломков. Однако сколько времени займет этот процесс, пока неизвестно.
Жилой шестиэтажный дом обрушился в центре Батуми сегодня около полудня. До сих пор спасателям удалось вытащить из-под завалов двоих детей, которые находились в припаркованных рядом со зданием автомобилях. Сначала из заваленной камнями машины спасли женщину и ее ребенка 6-7 лет, затем также из автомобиля вытащили ребенка, которому 1 год и три месяца. Всем пострадавшим оказали помощь и уже выписали из клиники.
Обломки дома разбирают около 300 человек – сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. На месте дежурят бригады скорой помощи.
Как сообщил прибывший в Батуми премьер-министр Ираклий Гарибашвили, под обломками ищут 10-15 человек.
Кроме того, чтобы выяснить причину обрушения, МВД проводит следствие. По одной из версий, причина обрушения здания, которое не являлось аварийным, стало нарушение правил строительства и расширение подвала за счет опорной стены здания. Многие очевидцы сегодня заявляли, что в доме на первом этаже, где площадь сдавалась в аренду коммерческим объектам, велись строительные работы с использованием строительной техники.
Акцию в поддержку Саакашвили в Тбилиси наметили на 10 октября
Акция с требование освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пройдет на проспекте Руставели в Тбилиси 10 октября в 17:00. При этом акцию организует не партия Саакашвили «Единое национальное движение», а общественное «Народное движение», которое основала лидер оппозиционной партии «Закон и справедливость», депутат парламента Тако Чарквиани, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Народное движение» было создано, чтобы объединить сторонников возвращения Саакашвили на родину. Сейчас его участники собирают подписи в защиту и за освобождение экс-президента Грузии – 1 октября он был задержан и переведен в тюрьму. Чарквиани отметила, что акция будет носить предупредительный характер для власти. Ее участники также будут требовать назначить внеочередные выборы в парламент.
«Анонсирую большую, многотысячную акцию. Это та обещанная акция, о которой мы столько времени говорили. «Народное движение» анонсирует предупредительную акцию против возможной фальсификации выборов и за освобождение Михаила Саакашвили до досрочных выборов», - заявила Чарквиани журналистам.
Еще одну протестную акцию с теми же требованиями планируется провести 14 октября.
Между тем в акции в поддержку Саакашвили отказались принимать участие другие небольшие оппозиционные партии: «Европейская Грузия», «Гирчи - больше свободы», «Лело» и «Стратегия Агмашенебели». В этой части оппозиции заявили, что считают Михаила Саакашвили политические заключенным и жертвой режима, однако не хотят принимать участие в партийном мероприятии «Национального движения».
Чарквиани назвала такое решение части оппозиции «печальным», однако акцию отменять не собирается.
Оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов получил убежище в Швеции
Оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов получил статус беженца в Швеции, сообщает Кавказ.Реалии.
По словам Абдурахманова, он ждал решения властей шесть лет. До приезда в Швецию ему было отказано в статусе политического беженца в Польше и в Германии. Он считает, что виной тому были действия спецслужб этих двух стран.
В своих видео блогер рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне и других злоупотреблениях местной власти. Критика в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова послужила причиной нападения на Абдурахманова, которое произошло в 2020 году. На блогера напали, когда он находился в собственном доме – его ударили молотком по голове. Абдурахманов сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. В январе 2021 года суд в Швеции вынес приговор двум гражданам России, которые пытались убить блогера: Руслан Мамаев был приговорен к десяти годам лишения свободы, его сообщница Эльмира Шапиаева – к восьми годам. Шведский прокурор Пер Линдквист завил в суде, что "все следы следствия указывают на Грозный".
- Уже после вынесения приговора по делу о покушении на Абдурахманова в Германии было предотвращено покушение на его брата Мухаммада, представителя чеченской правозащитной организации "Вайфонд". Блогер рассказал, что организация убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.
- 27 сентября этого года около 30 вооруженных людей приехали в село Старые Атаги к родственникам Тумсо Абдурахманова. Им поставили ультиматум: если они не повлияют на высказывания блогера, им будет объявлена кровная месть. За день до этого на связь с Абдурахмановым в открытом чате телеграма вышел председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он угрожал активисту и обещал заставить родственников ответить за его слова.
Старшая дочь Рамзана Кадырова назначена министром культуры Чечни
Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова стала министром культуры республики. О назначении 22-летней Айшат Кадыровой сообщил на своей странице в инстаграме председатель регионального парламента Магомед Даудов.
"Благодаря ответственному отношению к своей работе Айшат удалось внести колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров, а также добиться высоких показателей во всех направлениях деятельности Министерства культуры Чеченской Республики", – написал Даудов.
- В декабре 2020 года Хадижат Кадырова, вторая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, была назначена на должность начальника департамента дошкольного образования Грозного.
- В июле 2020 года государственный департамент США ввел новые санкции против Кадырова за пытки, внесудебные казни и другие нарушения прав человека. Санкции также затрагивают жену главы Чечни Медни Кадырову и его дочерей.
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