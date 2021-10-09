МИД Армении: Опечалены разрушением корпуса в Батуми, Армения стоит рядом с дружественным народом Грузии

На восьмой день пребывания в тюрьме Михаил Саакашвили приобрел семь банок меда, сообщает сегодня вечером, 8 октября, телекомпания «Рустави-2».

Саакашвили со дня задержания 1 октября объявил голодовку в знак протеста против выдвинутых против него обвинений. Он также заявляет, что считает себя политическим заключенным. По словам адвокатов, Саакашвили за неделю пребывания в тюрьме похудел на 12 кг. Его попросили отказаться от голодовки как формы протеста представители церкви – такое послание направил экс-президенту Католикос-Патриарх Илия Второй, а также отец – профессор медицины Николоз Саакашвили.

Руководитель специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили подтвердил в беседе с «Рустави-2», что Михаил Саакашвили начал принимать мед и натуральный сок. «В понедельник для него была подготовлена личная карта. У него появился доступ к разным продуктам [в тюремном магазине], это, в том числе, натуральный сок и мед. И после подтверждения заказа, насколько мне известно, он получил несколько банок меда и сок. Он начал принимать пищевые продукты, мед и соки, что фактически означает, что так или иначе организм не будет истощен», - заявил Ника Цхварашвили.

Между тем сам Саакашвили сегодня заявлял о том, что не собирается прекращать голодовку. Сегодня Саакашвили в тюрьме навещала депутат парламента Украины Лиза Ясько – как недавно выяснилось, украинка и бывший президент вместе жили в Киеве и, по его словам, «создали семью». Специально приехавшая на этой неделе в Тбилиси Ясько сказала журналистам после сегодняшнего свидания в тюрьме, что Саакашвили «в боевом настроении, но, к сожалению, его здоровье уже серьезно подорвано».

Между тем Специальная пенитенциарная служба распространила заявление, в котором отмечает, что состояние здоровья Саакашвили «удовлетворительное». Администрация тюрьмы напомнила, что Саакашвили после помещения в тюрьму прошел медицинское обследование, он также лечится прописанными ему семейным врачом лекарствами, которые «выдаются осужденному по мере необходимости».

Сегодня же администрация руставской тюрьмы удовлетворила просьбу экс-президента и адвокатов и допустила к Саакашвили его личного врача Николоза Кипшидзе. Кипшидзе, несколько дней назад прибывший в Грузию из США, был допущен в тюрьму уже в нерабочее время, после 20:00. Он сообщил журналистам, что планирует взять у экс-президента кровь и провести другие обследования, однако не знает, будет ли ему предоставлена такая возможность.