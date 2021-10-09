На страничке Саакашвили появилось новое видео – «из леса в Западной Грузии»

На страничке третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в соцсети Facebook появилось еще одно видео. Оно было записано до задержания экс-главы государства 1 октября. На кадрах Саакашвили – в лесу, по его утверждению, в Западной Грузии. Предыдущие видео он записывал из Батуми, сообщает SOVA.

«Привет из одного из лесов Западной Грузии. Я оказался здесь через третью страну. Поскольку после того, как я узнал, что Иванишвили отправил Гарибашвили в Азербайджан и Армению, чтобы мой самолет, на котором я собирался прибыть ночью второго числа, перенаправить в другие страны, якобы в грузинских аэропортах плохая погода. Я решил попасть в Грузию гораздо менее комфортным способом, с помощью моих друзей из разных стран», - сказал он.

По словам Саакашвили, он следует зову своего народа и своего сердца. «Вы не представляете, какое счастью спустя восемь лет видеть эти деревья, эту землю, вдыхать этот запах», - говорит экс-президент, добавляя: что бы ни произошло теперь, он уже достиг своей цели:

«Я не умер, не сдох в эмиграции. Я в своей стране, в своей Грузии, среди моих грузин и соратников».

В настоящее время Михаил Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении №12 города Рустави. После задержания экс-президент заявил, что считает себя политзаключенным, и в знак протеста объявил голодовку.