COVID-19 в Грузии: 1530 новых случаев, 23 пациента скончались

Убитый в Гори 7 октября иностранец оказался гражданином Великобритании 28-летним Томасом Кеннеди. О деталях инцидента сообщают грузинские СМИ.

По информации телекомпании «Мтавари», Кеннеди пересек границу Грузии 30 августа. Известно, что он был студентом одного из музыкальных колледжей.

Тело погибшего было обнаружено 8 октября у села Квахврели Горийского муниципалитета. Пастух заметил тело в реке и сообщил в службу неотложной помощи «112». Погибшего из воды вытащили спасатели.

Полиция задержала пятерых человек по обвинению в групповом умышленном убийстве. Четверо из них обвиняются в умышленном убийстве, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 13 до 17 лет. Еще один задержанный обвиняется в том, что не сообщил в органы об особо тяжком преступлении. Его ждет наказание от трех до семи лет заключения.

Следствие установило, что 7 октября этого года обвиняемые распивали спиртные напитки в одном из подземных переходов города Гори, к их компании присоединился иностранец. Позже подсудимые и будущая жертва перебрались в один из городских баров и продолжали употреблять алкоголь, во время чего произошла ссора. В итоге, по информации МВД, иностранец был избит и в бессознательном состоянии выброшен в реку Мтквари (Кура), а обвиняемые скрылись с места происшествия.