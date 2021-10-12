Фильм о грузинских эмигрантах в Нью-Йорке представят на «Оскар»

Фильм «Брайтон 4» грузинского режиссера Левана Когуашвили будет выдвинут от Грузии на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Об этом сообщает Национальный центр кинематографии Грузии.

Картину-кандидата в Тбилиси отбирали более месяца. Наряду с фильмом Когуашвили, в числе фаворитов были «Что мы видим, когда смотрим на небо» (режиссер Александр Коберидзе) и «Персона №2» (режиссер Нино Басилия). Окончательный выбор специальная комиссия сделала после закрытого показа, состоявшегося в кинозале Нацархива Грузии 12 октября.

В этом году в комиссию вошли: Мераб Нинидзе, Нана Джорджадзе, Нана Эквтимишвили, Дея Кулумбегашвили, Константин Члаидзе, Георгий Овашвили, Рати Онели, Леван Кития, Владимир Качарава, Александр Габелия, Гигиша Абашидзе, Ия Сухиташвили, Ираклий Соломонашвили, Мариам Чачия и Тамта Габричидзе.

Драма «Брайтон 4» – ко-продукция Грузии, России, Болгарии, Монако и США. В центре сюжета фильма – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын эмигрировал в США, периодически он связывается с отцом и говорит, что хорошо устроился на Брайтон-Бич в Бруклине и учится на врача. Когда же отец, заподозривший неладное, приезжает к сыну, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на «американскую мечту». Сын бедствует и живется ему нелегко. Молодому мужчине приходится работать грузчиком, чтобы выплатить игровой долг местному мафиози.

Главную роль в картине сыграл 74-летний Леван Тедиашвили - легенда грузинской борьбы, двукратный чемпион Олимпийских игр и пятикратный чемпион мира по вольному стилю.

Кандидатов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигают страны-участницы. Затем из них отбирают фильмы-номинанты. Шорт-лист претендентов в данной категории будет объявлен Американской киноакадемией 21 декабря 2021 года. Сама церемония пройдет 27 марта 2022 года, сообщает агентство «Новости-Грузия».