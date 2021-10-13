Коронавирус в Грузии: 4837 новых случаев, 26 пациентов скончались

После сообщений о том, что задержанные в Турции по подозрению в подготовке нападения на иностранцев и шпионаже шестеро россиян - выходцы из Чечни, глава республики Рамзан Кадыров опубликовал видео из Турции.

В нем он заявил, что посетил несколько местных городов, но не нашел там «шайтанов» из Чечни, поскольку они «сбежали».

«Говорили, что в Турции шайтаны. Я не вижу. Здесь красивые люди, шайтанов нет», - говорит Кадыров на видео. В кадре вместе с ним присутствуют министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и блогер Гусейн Гасанов.

«Исходили днем и ночью вдоль и поперек несколько турецких городов и что-то не встретили ни одного «грозного» горлопана из тех, кто ранее делал угрожающие и смешные заявления о том, что здесь они что-то покажут», - подписал видео Дудаев.