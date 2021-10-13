Звонок о минировании здания банка в Абхазии оказался ложным

В МВД самопровозглашенной республики Абхазия сегодня поступил анонимный звонок о минировании здания, в котором располагается «Гарант-банк».

Как пишет «Апсныпресс», к сухумскому офису банка приехали сотрудники абхазских ведомств – МЧС, МВД и СГБ. Из здания, где также расположены три квартиры, были эвакуированы все люди, территория вокруг оцеплена.

Заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа сообщил, что информация оказалась ложной – взрывное устройство на месте не было обнаружено.

«Кинологи МВД провели обследование отделения «Гарант-Банка» совместно с саперами СГБ и представителями МЧС. Ведется работа по обращению, которое поступило в дежурную часть МВД. Будут выясняться все обстоятельства, о чем мы уже сообщим дополнительно», – сказал Чкадуа.

Сообщается, что МВД также проводит проверку других отделений «Гарант-Банка» в Сухуми, Очамчире и Гагре.