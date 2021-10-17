В Южной Осетии за сутки подтверждено 116 случаев заражения коронавирусом

Югосетпотребнадзор за сутки выявил 116 новых случаев заболевания коронавирусом, днем ранее сообщалось о 106. Как сообщила информагентству «Рес» глава ведомства Марина Кочиева, проведено 345 исследований.

«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1765 человек, 47 человек сняты с учета за сутки», - сказала Кочиева.

По ее словам, количество инфицированных с начала пандемии составило 7497 человек, 5732 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 42 430 исследований на коронавирусную инфекцию.

По словам главного санитарного врача, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается как в столице, так и в районах республики, необходимо соблюдать меры безопасности, все зависит, в том числе, от ответственности самих граждан.

В понедельник пройдет заседание оперативного штаба самопровозглашенной республики, на котором будет обсуждена ситуация и приняты ограничительные меры, которые позволят стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса и гриппа.