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Подача электроэнергии в Южную Осетию возобновлена
В дома жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия возобновлена подача света, авария на ЛЭП в Северной Осетии устранена.
В ГУП «Энергоресурс» ранее отметили, что без света осталась и северооосетинская таможня, Рокский тоннель, авария произошла в районе Северного портала.
Южная Осетия получает российскую электроэнергию из Северной Осетии через Рокский перевал по 110-киломатной линии электропередачи «Зарамаг - Северный портал – Дзау» - это единственный источник электричества для республики. К концу года планируется запустить резервную ЛЭП, которая решит проблему энергообеспечения Южной Осетии, если авария произойдет на территории республики.
Аварии на ЛЭП, которая проходит в труднодоступных местах в горах и блэкауты в Южной Осетии происходят регулярно, и в любое время года.
Другие новости дня
В Вашингтоне агенты ФБР окружили дом российского олигарха Олега Дерипаски
В США Федеральное бюро расследований проводит «следственные действия» в вашингтонском доме российского олигарха Олега Дерипаски. С таким заявлением выступил официальный представитель ФБР.
Телеканал NBC News сообщает, что его репортеры находятся вблизи дома Дерипаски, окруженного агентами ФБР.
Сотрудники ФБР вошли в дом российского олигарха. Причины проводимого обыска пока не называются.
Миллиардер и нефтяной король Олег Дерипаска известен близкими связями с президентом Владимиром Путиным. Олигарх был внесен Министерством финансов США в список двадцати официальных лиц и предпринимателей, против которых в апреле 2018 года были введены санкции США.
По информации «Вашингтон пост», дом Дерипаски в Вашингтоне находится имеет площадь более 2100 квадратных метров. Он находится примерно в полутора километрах от посольства России и недалеко от Военно-морской обсерватории США. В нем семь спальных комнат, полы из итальянского мрамора и люстра, некогда якобы висевшая в Парижской опере.
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- Ранее сообщалось, что предполагаемые родственники министра иностранных дел России Сергея Лаврова пользуются частными самолетами, домами и отелями бизнесмена Олега Дерипаски. Взамен Лавров лоббирует интересы предпринимателя, говорится в расследовании сторонников Алексея Навального. Оно было опубликовано за день до начала голосования на недавних выборах в Госдуму, на которых Лавров входил в первую пятерку списка «Единой России».
- 14 сентября «Важные истории» (включены в России в список СМИ – «иностранных агентов») опубликовали расследование о некой Светлане Поляковой: ее семья владеет активами на сумму свыше 1 млрд рублей. Издание утверждает, что ее «связывают близкие отношения» с главой МИД России Сергеем Лавровым. Полякова «обладает значительным влиянием в МИД России», а также занималась бизнесом, связанным с министерством.
- Сторонники Навального проверили социальные сети дочери Светланы Поляковой Полины и пришли к выводу, что она неоднократно останавливалась в отелях и виллах, принадлежащих Дерипаске. Взамен, говорится в расследовании, Лавров неоднократно помогал Дерипаске и, например, добивался снятия с него международных санкций.
Гамкрелидзе считает, что в Грузии придется ввести обязательную вакцинацию
Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе считает, что стране придется ввести обязательную вакцинацию. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Имеди». Вакцинация против коронавируса в Грузии является добровольной.
«Хотим мы этого, или нет, нам придется ввести обязательную вакцинацию. Много рассуждают о том, что обязательная вакцинация противоречит правам человека, но поверьте, это не так. Вакцинация не противоречит ни легально, ни законодательно, ни морально», - сказал Гамкрелидзе.
Главный эпидемиолог считает, что в условиях пандемии обязательная вакцинация должна быть введена, в первую очередь, для медперсонала, а также для педагогов. В настоящее время в Грузии вакцинировано 79% медиков и около 65% педагогов. Вакцинацию педагогов следует увеличить до 80%, считает Гамкрелидзе. По его словам, довольно низким остается процент вакцинации родителей школьников – 33%.
«Для того, чтобы школа была безопасной, родители, учителя и административный персонал должны быть вакцинированы», - подчеркнул Гамкрелидзе.
Главный эпидемиолог предупреждает, что Грузию ждет сложный ноябрь. Он также недоволен тем, что процент ношения масок в Грузии упал до 47%.
Ранее Гамкрелидзе заявил, что в Грузии уже началась пятая волна распространения коронавируса.
В Грузии с начала пандемии выявили более 670 тысяч случаев, более 616 тысяч выздоровели, а 9 546 скончались. По последним данным, в Грузии вакцинировано 1 920 934 человек, из них одной дозой - 1 013 507, а двумя полными дозами 907 106 граждан. 18 октября прививку против коронавируса сделали 6 203 человек, что, по мнению специалистов, является низкой цифрой. Эпидемиологи рассчитывали, что в Грузии ежедневно будут вакцинироваться не менее 25 тысяч человек.
Жители Южной Осетии остались без света из-за аварии
Жители самопровозглашенной республики Южная Осетия остались без света – электричество перестало поступать из Северной Осетии.
По предварительной информации, произошел обрыв линии электропередачи.
«Пока неизвестно, что произошло на ЛЭП, причина выясняется», – заявили агентству «Рес» в компании «Энергоресурс».
В Южную Осетию электроэнергия поступает из России по линии электропередачи «Зарамаг – Северный портал – Дзау». До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию резервную ЛЭП, которая должна обеспечить бесперебойную подачу света.
Лавров: отношения РФ и НАТО ухудшились после «преступного приказа» Саакашвили
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, история ухудшения отношений Москвы с НАТО началась, когда тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили «отдал преступный приказ напасть на город Цхинвал» в 2008 году.
Как заявил журналистам Лавров, тогда Россия настаивала на созыве Совета Россия-НАТО для рассмотрения этой ситуации, но госсекретарь США (в то время – Кондолиза Райс) категорически отказалась.
«Хотя при создании Совета России-НАТО в Основополагающем акте подчеркивалось, что он должен действовать в любую погоду», – отметил глава российского МИДа.
В Москве, по словам Лаврова, исходят из того, что НАТО должна сделать первый шаг для нормализации отношений с Россией.
«Мы исходим из этого, потому что мы никогда не начинали ухудшение наших отношений ни с НАТО, ни с ЕС», – сказал он.
Накануне Лавров сообщил, что Россия в ответ на действия НАТО приостанавливает работу своего постоянного представительства при альянсе, в том числе работу главного военного представителя. Кроме того, Россия приостанавливает деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября. Также прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве.
6 октября секретариат НАТО официально уведомил Россию о том, что генсек альянса принял решение отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при НАТО, мотивировав это тем, что они были незаявленными сотрудниками российской разведки, а также решил сократить численность состава российского представительства при НАТО до десяти человек, включая административно-технический персонал. Таким образом, российская миссия сократилась почти вдвое.
Саакашвили обратился к заключенным, объявившим голодовку в знак солидарности с ним
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, призвал Ираклия Пирцхалава, Романа Шаматава и Георгия Цаадзе прекратить голодовку.
Все трое в прошлом являлись высокопоставленными должностными лицами. В данный момент они также находятся в заключении. Голодовку они объявили в знак солидарности с Саакашвили, пишет издание Netgazeti.
Обращение экс-президента обнародовала член партии «Единое национальное движение» Эка Херхеулидзе.
«Мне стало известно, что находящиеся в заключении военные объявили голодовку в знак солидарности. Мне также стало известно то, что состояние как минимум одного из них, Романа Шаматава, очень тяжелое. Роман Шаматава является национальным героем Грузии. Как ваш бывший верховный главнокомандующий, хочу вас не попросить, а потребовать незамедлительно прекратить голодовку. На данном этапе моей жертвы достаточно. С братской любовью, Михаил Саакашвили», – говорится в обращении.
Новый спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе посетил село Одзиси
Новый специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина посетил село Одзиси, расположенное у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
О текущей ситуации на разделительной линии и тяжелой гуманитарной обстановке на местах высокопоставленного гостя проинформировали первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия и представители Службы государственной безопасности.
Как сказал спецпредставитель генсека НАТО, альянс обеспокоен продолжающимся процессом бордеризации, что демонстрирует невыполнение Москвой международных соглашений, пишет СОВА.
«Полученная мной информация о тяжелой гуманитарной ситуации в сфере здравоохранения и торговли особенно важна. Также о семьях, которые отделены друг от друга этой административной границей», – сказал Хавьер Коломина.
С 2010 года спецпредом генсека НАТО по Южному Кавказу был Джеймс Аппатурай. По истечении полномочий осенью 2021 года на должности его сменил испанский дипломат Хавьер Коломина. С недавнего он также занимает пост заместителя помощника генсека НАТО по иностранным делам и политике безопасности.
Лидеры ЕС и Польши раскритиковали друг друга в Европарламенте
Руководители Европейского Союза и Польши во вторник вступили в полемику на сессии Европарламента в Страсбурге по вопросу о соблюдении Варшавой европейских норм. Лидеры ЕС прямо пригрозили Польше лишением финансовых дотаций.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, назвала недавнее решение Конституционного суда Польши, объявившего о приоритете конституции страны над нормами ЕС, прямой угрозой единству Евросоюза. Она отметила, что все страны ЕС должны придерживаться принципа верховенства права. Если Польша не изменит своё решение, может быть не только заморожено финансирование из недавно созданного европейского фонда реконструкции, но и запущена процедура лишения её права голоса в ЕС.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий также выступил перед депутатами. Он назвал ложью утверждения о том, что Польша намеревается покинуть ЕС, сказал, что Варшава не поддастся на "шантаж" и при этом призвал к диалогу.
Польша, как и Венгрия, где у власти находятся похожие по духу правопопулистские правительства, долгое время конфликтуют с руководством ЕС, которое обвиняет эти страны, в частности, в наступлении на свободу судебной власти.
Ситуация вокруг Польши будет обсуждаться на саммите лидеров стран ЕС в конце недели. Не все лидепы готовы поддержать заморозку финансирования Польши из европейского фонда. В частности, президент Литвы Гитанас Науседа во вторник после встречи с польским президентом сказал, что такое решение было бы аморальным и подорвало бы единство ЕС.
В Южной Осетии выявили 88 новых случаев коронавируса
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии возросло за сутки на 88, днем ранее сообщалось о 93 заболевших. Как сообщила агентству «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева, накануне было проведено 253 исследования на коронавирусную инфекцию.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1860 человек, 46 граждан сняты с учета медиков за сутки», – сказала Кочиева.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 7678 человек, 5818 выздоровели, летальных случаев – 123.
В «красную зону» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии за прошедшие сутки госпитализированы 25 человек с диагнозом «коронавирус», выписаны 13.
По словам главного инфекциониста республики Элеоноры Джиоевой, в инфекционном корпусе медцентра проходят лечение 146 пациентов, в палате интенсивной терапии – пять пациентов.
Накануне стало известно о введении в Южной Осетии новых ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19.
ЕСПЧ признал Россию ответственной за похищение Салмана Тепсуркаева
Европейский суд по правам человека 19 октября вынес решение по делу о похищении бывшего модератора чата чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева. ЕСПЧ признал ответственность России за похищение и жестокое обращение с ним, передает портал Кавказ.Реалии.
Заявителем в ЕСПЧ выступила супруга Тепсуркаева Елизавета, которую российские правоохранительные органы отказываются признать потерпевшей, так как их брак не был официально зарегистрирован.
Как говорится в решении, ранним утром 6 сентября 2020 года группа силовиков «в черной форме чеченской полиции» ворвалась в гостиницу в городе Геленджик Краснодарского края,
«Когда охранники отеля спросили мужчин, зачем и куда они везут заявителя, один из них применил физическую силу к охраннику, а другой показал служебное удостоверение чеченской полиции. Затем похитители усадили заявителя в один из своих автомобилей Toyota Camry и уехали. Там же была и машина «Лада Приора», которая уехала вместе с машинами похитителей. С тех пор местонахождение заявителя было неизвестно», – говорится в документе.
ЕСПЧ счел доказанным, что к похищению модератора телеграм-канала 1ADAT причастны сотрудники правоохранительных органов, при этом его задержание «не имело ни юридических оснований, ни было официально признано». Также супруга похищенного заявила о психических страданиях, полученных из-за исчезновения ее мужа, судьба и местоположение которого до сих пор остается неизвестным.Бывшего модератора телеграм-канала 1ADAT признали политзаключенным
В итоге заявительнице присуждена выплата компенсации в 26 тысяч евро или порядка 2,2 млн рублей по сегодняшнему курсу.
Интересы заявителей в суде представляли юристы правозащитной организации «Комитет против пыток».
Руководитель северокавказского отделения «Комитета против пыток» Магомед Аламов в разговоре с Кавказ.Реалии подчеркнул, что решением ЕСПЧ эта история не закончится и правозащитники готовы и дальше расследовать преступление, «будут стараться довести дело до логического конца – пока не будет установлено местонахождение Салмана, не будут привлечены к ответственности лица, причастные к его похищению и дальнейшему безвестному исчезновению».
Собеседник подчеркнул, что следствие по похищению Тепсуркаева еще продолжается, но у правозащитников нет информации о предпринимаемых следователем действиях.
«Мы не можем получить доступ к материалам дела. Даже если предварительное следствие будет приостанавливаться, мы не сможем ознакомиться с этим. Поэтому мы намерены добиваться признания жены Салмана Тепсуркаева потерпевшей. В том числе на основании решения ЕСПЧ, признавшего нарушение ее прав и присудил ей выплату компенсации морального вреда», – пояснил Аламов.
- Салман Тепсуркаев был похищен 6 сентября 2020 года в Геленджике людьми, которые представились сотрудниками МВД. Позднее родственники смогли отследить местонахождение телефона Салмана на территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном.
- В сентябре 2020 года в сети появилось видео, на котором предполагаемый модератор оппозиционного нынешним властям Чечни телеграм-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев голым садится на бутылку.
Бжания: деньги на проектирование реконструкции сухумского аэропорта выделены
По словам президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания, в Москве он обсудил с представителями российских властей инфраструктурные проекты, в их числе и проект запуска сухумского аэропорта.
«Мы вышли на уровень подписания договора. Деньги выделены. Инвестор на этой неделе проводит тендер для компаний-проектировщиков. Проект реконструкции аэропорта, прошедший экспертизы, будет готов к октябрю 2022 года», – отметил Бжания.
По его словам, примерно на такой же стадии находится и проект по газификации Абхазии. Аслан Бжания встречался в Москве с руководителем проектного института и сообщил, что подписание соглашения произойдет в ближайшие несколько недель.
Ранее Бжания говорил, что программа газификации Абхазии разрабатывается совместно с Российской Федерацией, но сроки реализации проекта не назвал. Абхазский лидер также заявлял, что сухумский аэропорт начнет принимать рейсы к январю 2024 года.
Правила въезда в Грузию для иностранцев – обновленная информация
В Грузии за время пандемии коронавируса не раз менялись правила въезда для иностранцев. В настоящее время в стране действуют упрощенный режим пересечения границы для вакцинированных. Но попасть в Грузию можно и без вакцины – с отрицательным результатом ПЦР-теста.
Правила для вакцинированных
Иностранцы, путешествующие воздушным транспортом из любой страны, могут въезжать в Грузию, предъявив лишь справку о вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа (два дозы двухкомпонентной вакцины или одна доза препарата Johnson & Johnson). В данном случае в законе не прописано время, которое должно пройти после вакцинации.
Иностранцы, переболевшие коронавирусом за последние 6 месяцев, и привитые одной дозой вакцины (даже до заражения), также могут пересечь границу Грузии. Однако в данном случае Грузия признает лишь вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson), а после вакцинации должно пройти 14 дней. Подтвердить заражение коронавирусом можно результатом ПЦР-теста.
При пересечении сухопутной или морской границы вакцинированным дополнительно необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста (на английском, грузинском или русском языках).
От вакцинированных не требуют заполнения онлайн-формы.
Правила для невакцинированных
Грузию лишь с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного в течение 72 часов до поездки, могут посещать граждане и резиденты следующих государств: страны ЕС, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Канада, Япония, Кувейт, Китай, Южная Корея, Оман, Молдова, Сан-Марино, Монако, Сербия, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Андорра, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Иордания, Ливан и Ирак. Можно воспользоваться как прямыми, так и транзитными рейсами. Пересечь можно воздушную, сухопутную или морскую границу страны.
На третий день пребывания в Грузии невакцинированным иностранцам придется повторно сдать ПЦР-тест за свой счет. Штраф за отсутствие теста при выезде составляет 2000 лари (около 600 долларов).
Непривитые иностранцы, прибывающие в Грузию, должны заранее заполнить обязательную онлайн-форму, указав историю поездок за последние 14 дней, контактные данные (адрес, номер телефона, электронную почту и т. д.)
Прибывшие из-за границы в Грузию дети в возрасте до 10 лет освобождаются от необходимости предоставлять на границе отрицательный результат ПЦР-теста, а также от необходимости сдать ПЦР-тест на третий день пребывания в стране.
Правила для граждан Грузии
Привитые граждане Грузии могут вернуться на родину воздушным путем без ПЦР-теста и без прохождения самоизоляции (при пересечении сухопутной границы необходим ПЦР-тест).
Непривитые граждане Грузии могут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в течение 72 часов до визита, а на третий день пребывания в Грузии сдать повторный тест.
Если гражданин Грузии возвращается в страну без документа, подтверждающего прохождение ПЦР-теста, он подлежит 8-дневной самоизоляции. Если самоизоляция невозможна, лицо будет помещено в гостиничный карантин.
- На сухопутных границах Грузии для граждан работают лишь следующие пропускные пункты: «Сарпи» (на границе с Турцией), «Садахло» (на границе с Арменией), «Красный мост» (на границе с Азербайджаном), «Казбеги» (на границе с Россией). Рабочие часы: 10:00-22:00.
- Выезд из России в Грузию по «Верхнему Ларсу» ограничен распоряжением российского правительства – у россиян для поездки должны быть особые основания (лечение, работа или учеба). Туризм в список не входит.
- По информации Администрации туризма, в сентябре текущего года в Грузию было совершено более 226 тысяч международных визитов. В тройку лидеров входят Россия (33 139 визитов), Турция (32 281) и Украина (22 972).
Бжания рассказал о планах установить в Абхазии счетчики электроэнергии
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания рассказал журналистам Абхазского телевидения и агентства «Апсныпресс» об итогах рабочей поездки в Москву.
В частности, Бжания заявил, что обсуждались вопросы, связанные с энергетикой. По его словам, реализация отдельных пунктов «дорожной карты» обойдется примерно в 4,7 млрд рублей.
Абхазский президент говорит, что эта сумма предусматривает ряд мероприятий, в том числе приобретение и установку приборов учета потребления электроэнергии для всех потребителей, которых в Абхазии насчитывается около ста тысяч. Примерная стоимость этого проекта 2 млрд рублей. Остальные средства будут направлены на ремонт электросетевого хозяйства, добавил он.
«Речь не идет о масштабной реконструкции, речь о том, что в ближайшее время нам необходимо вывести энергетику из состояния кризиса. И эти мероприятия позволят сделать так, чтобы энергосистема работала в безаварийном режиме, и мы сможем осуществить контроль над потребляемой электроэнергией», – отметил он.
По словам Бжания, также в Москве поднимался вопрос о создании технопарка для тех, кто занимается добычей криптовалют, чтобы освободить энергосистему от лишней нагрузки.
«Эта работа идет. Мы продвинулись в этом ключе. Окончательные решения должны быть приняты по данному вопросу в октябре-ноябре», – сказал Бжания.
- Майнинг криптовалют стал причиной резкого роста энергопотребления в Абхазии. Дефицит электроэнергии приводит к веерным отключениям и к авариям в энергосистеме.
Азиатский банк развития выделил Грузии 10 млн долларов на доступное жилье
Азиатский банк развития (АБР) и грузинская строительная компания «Оптима» подписали кредитное соглашение в размере 10 миллионов долларов на строительство доступного и устойчивого жилья в столице Грузии. Об этом сообщается на сайте банка.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», кредит будет направлен на финансирование двух жилых комплексов, в которых будет предоставлено более 3,7 тысяч недорогих и энергоэффективных квартир для людей с низким и средним уровнем доходов. Это первый кредит Азиатского банка развития частному сектору для строительства жилого дома на Южном Кавказе и в Центральной Азии.
«Этот проект развития является демонстрацией того, как можно построить доступное и качественное жилье для людей с низким и средним доходом в Грузии и во всем регионе», – заявил представитель АБР Шантану Чакраборти.
По информации АБР, более 80% домов в Тбилиси были построены во времена Советского Союза или до него. В старых жилых домах отсутствуют зоны отдыха, автостоянки и лифты. Кроме того, доступ к общественным местам для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, женщин и детей также не соответствует стандартам.
«Оптима» является дочерней компанией «Эм квадрат Груп» и Georgia Real Estate (GRE), одной из ведущих компаний в области жилой и коммерческой недвижимости в Грузии.
Правительство обратится к Путину с просьбой объявить нерабочую неделю в ноябре
Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за реализацию программ здравоохранения и демографии, предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с предложением ввести нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября. Инициатива поддержана премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Эта мера должна помочь облегчить ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции нового типа в России. Регионам со сложной эпидемиологической ситуацией предлагается дать право введения нерабочих дней уже с ближайшей субботы, 23 октября, добавила вице-премьер. Её слова приводит агентство "Интерфакс".
Нерабочие дни должны сократить число контактов между населением и прервать цепочки распространения коронавируса. Аналогичная мера уже вводилась Кремлём весной. Тогда выходными были объявлены дни с 30 марта до 3 апреля, позднее этот срок был продлён до 30 апреля.
Кроме того, правительство планирует перевести непривитых граждан старше 60 лет на месяц на удалённую работу. После открытия предприятий и организаций 7 ноября доступ в них предложено осуществлять только по QR-коду.
Ситуация с пандемией в России худшая за полтора года, свидетельствует официальная статистика. В течение октября максимальные значения заражаемости и смертности от болезни обновились больше чем по 10 раз.
Только за минувшие сутки в стране и аннексированном Крыму умерли 1015 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа. Всего выявлено 8 060 752 случаев, но власти неоднократно признавали, что этот показатель, вероятнее всего, занижен в разы.
Умерли, согласно данным оперативного штаба, с начала панлемии 225 325 человек. Статистика Росстата повышает эту оценку как минимум вдвое. Подсчёты независимых демографов — втрое, приблизительно до 675 тысяч.
Министр обороны США в Киеве: Россия препятствует миру в Донбассе
Министр обороны США Ллойд Остин, находящийся с визитом в Киеве, возложил на Россию ответственность за начало войны на востоке Украины и продолжение этого конфликта.
"Россия начала эту войну, и Россия препятствует мирному урегулированию" - сказал он на пресс-конференции после переговоров с министром обороны Украины Андреем Тараном.
По прибытии в Киев Остин опубликовал твит, в котором говорится о том, что цель его приезда - выразить поддержку территориальной целостности Украины и готовность развивать её способности отражать российскую агрессию в будущем.
Говоря о возможном вступлении Украины в НАТО, Остин заявил, что никакая "третья страна" не имеет права вето на это вступление. Официально НАТО декларирует, что его двери открыты для Украины, однако Киев до сих пор не получил необходимый для вступления в союз план действий. Против членства Украины в НАТО резко выступает Россия, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне пригрозил "активными мерами" в случае, если Украина приблизится к членству.
По словам главы минобороны Украины, в ходе переговоров обсудили "дорожную карту" по укреплению оборонного партнёрства США и Украины и обеспечение безопасности в Чёрном море. Украинский министр отметил, что вывод войск США из Афганистана никак не скажется на уверенности Киева в надёжности США как союзника.
В понедельник, как сообщалось, Украина получила вторую партию груза медицинского имущества и вооружения из США. Поставки на общую сумму 60 млн долларов были согласованы в ходе недавнего визита президента Украины в Вашингтон.
- Конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года, вскоре после аннексии Россией Крыма. Сама Украина и страны Запада убеждены, что Россия напрямую участвует в конфликте, поддерживая сепаратистов Донбасса вооружением и военной силой. Украина обвиняет Россию в оккупации территорий, контролируемых сепаратистами. В Москве обвинения в участии в конфликте отрицают.
Осужденную за шпионаж Карину Цуркан отправили в колонию на Алтае
Осужденную на 15 лет по обвинению в шпионаже Карину Цуркан этапировали в колонию Алтайского края. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на её адвоката Анну Ставицкую.
Адвокат отметила, что по нормам уголовно-исполнительного кодекса Цуркан должна отбывать наказание на территории того субъекта России, в котором проживала или была осуждена, то есть в московском регионе. Поэтому Ставицкая считает её отправку на Алтай незаконной, и будет добиваться возвращения Цуркан с этапа.
Защита направила заявление директору ФСИН Александру Калашникову и готовит обращение уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.
- В декабре 2020 года Мосгорсуд приговорил бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. Её признали виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Наряду с лишением свободы суд обратил в доход государства изъятые у неё 656 млн рублей.
- Правозащитная организация "Мемориал" (внесена властями РФ в реестр "иностранных агентов") признала Цуркан политзаключённой, заявив о недоказанности обвинений. Апелляционный суд в июне 2021 года оставил приговор без изменений. Цуркан вину не признаёт и считает предъявленные ей обвинения "абсурдными".
- 14 октября Верховный суд России отклонил кассационную жалобу и оставил приговор Карине Цуркан в силе.
В Латвии объявили жесткий локдаун из-за распространения COVID-19 и низкого уровня вакцинации
Правительство Латвии объявило о введении жестких ограничений с 21 октября по 15 ноября, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции. Об этом пишет Delfi.
С 21 октября в стране будут закрыты все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. Спортивные, развлекательные и культурные мероприятия будут отменены. Парикмахерские, салоны красоты и заведения общественного питания прекратят свою работу. Также вводится комендантский час с 20:00 до 05:00.
Осенние каникулы в школах продлены на одну неделю. После них большинство школьников переведут на дистанционное обучение, с 1 ноября в школах продолжат учиться 1-3 классы. Обучение в вузах и профессиональных учебных заведениях будет идти удаленно. Продолжат работать детские сады.
Кроме того, будут введены ограничения на собрания, а также лимиты на передвижение людей из разных домохозяйств в одном автомобиле.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что новые ограничения ввели из-за низкого охвата вакцинацией в стране.
"Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому. Причина в том, что процесс вакцинации не пошел должным образом", – сказал он.
По его словам, система здравоохранения Латвии находится под угрозой из-за большого количества заболевающих.
"Если мы радикально что-то не поменяем, больницы не смогут помочь не только больным с коронавирусом, но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания", – цитирует слова премьера ТАСС.
За предыдущую неделю в Латвии число новых случаев COVID-19 увеличилось на 49%. С 11 октября из-за коронавируса в стране ввели чрезвычайное положение на три месяца.
По данным Центрального статистического управления, 53,47% населения Латвии были вакцинированы против COVID-19 хотя бы одной вакциной, а 49,18% завершили процесс вакцинации полностью.
Граждане Азербайджана, Турции и Украины могли помогать мигрантам незаконно пересекать границу со стороны Беларуси – польские пограничники
Польские пограничники задержали троих иностранцев – граждан Азербайджана, Турции и Украины – и обвинили их в пособничестве в незаконном пересечении границы с Беларусью. Об этом сообщает польская пограничная служба в своем Twitter-аккаунте.
Кроме того, ведомство сообщило, что 18 октября было зафиксировано 612 незаконного пересечения белорусско-польской границы и задержано 11 мигрантов: 10 человек из Ирака и один из Турции.
Ранее польское правительство приняло законопроект о строительстве капитального забора на границе с Беларусью на фоне миграционного кризиса.
В настоящее время на границе Беларуси и Польши установлено временное заграждение из колючей проволоки. По предварительным данным, строительство капитального забора обойдется польской казне в 1,615 миллиарда злотых (более $400 млн).
В августе границу с Польшей пытались пересечь около трех тысяч мигрантов, с начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 тысяч. Второго сентября из-за наплыва мигрантов власти Польши ввели чрезвычайное положение.
Поток мигрантов, в основном из Ирака и других стран Ближнего Востока, которые перебираются в ЕС через Беларусь, резко вырос летом 2021 года. Пограничники Латвии, Литвы и Польши считают, что к этому причастны власти Беларуси, которые за деньги доставляют беженцев в Минск при помощи государственной туристической компании, а затем привозят их на границу.
В конце августа Европейский суд по правам человека потребовал от Польши и Латвии оказать помощь мигрантам: пищей, водой, одеждой, надлежащей медицинской помощью и, если возможно, временным жильем.
Грузия вновь лидирует по темпам распространения COVID-19 в мире
По данным издания The New York Times, Грузия вновь лидирует по темпам распространения коронавируса в мире.
Среднесуточный показатель новых случаев заражения за последние семь дней в Грузии составляет 4176, на 100 тысяч человек – 112. За две недели рост числа случаев коронавируса в Грузии достиг 155%.
В десятку стран-лидеров по темпам распространения COVID-19 также входят Латвия, Барбадос, Сербия, Остров Мэн, Литва, Эстония, Румыния, Ангилья, Сент-Винсент и Гренадины.
За все время пандемии в Грузии зафиксировано 17 869 случаев коронавируса в расчете на 100 тысяч человек населения. По этому показателю Грузия находится на четвертом месте в мире, уступая Сейшельским Островам, Черногории и Андорре.
По числу смертей на 100 тысяч человек за последнюю неделю Грузия находится на 15-м месте в мире. Лидируют в списке Сент-Винсент и Гренадины, Румыния и Болгария. За все время пандемии по показателю смертности Грузия находится на 13-м месте в мире.
По информации правительства Грузии, за последние сутки в стране выявили 5739 новых случаев коронавируса, скончались 36 пациентов.
В Грузии выявили максимальное с конца августа число новых случаев COVID-19
За сутки в Грузии выявили 5739 новых случаев коронавируса. По данным портала datacov.moh.gov.ge, это – максимальный показатель с 25 августа текущего года. Накануне провели 56 555 тестов: PCR-тестов – 14 009, экспресс–тестов на антиген – 42 546.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии вырос до 10,15%, за последние 14 дней составляет 8,64%, за неделю – 9,12%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 9546. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 36 пациентов.
Выздоровели еще 2082 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 670 552, выздоровевших – 616 937.
За сутки вакцинированы от коронавируса 6203 человека, всего использовано вакцин – 1 920 934.
Более 70 европейских политиков подписали заявление с призывом освободить Саакашвили
Политики из разных стран Европы подписали заявление, в котором призвали освободить из заключения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили до тех пор, «пока он не предстанет перед честным судом по любому из предъявленных ему обвинений».
Письмо адресовано президентам Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента.
Заявление подписали 72 человека, среди которых 25 депутатов Европарламента, 29 депутатов парламента Литвы, экс-президенты Латвии и Украины, бывший премьер-министр Швеции и несколько политиков и экспертов из Грузии.
Авторы обращения считают, что судебная система в Грузии не пользуется общественным доверием и поэтому призывают грузинские власти покончить с политически мотивированным правосудием в стране. Перевод заявления публикует агентство «Новости-Грузия».
«После Революции роз новое правительство Грузии начало реформы, направленные на безопасность, экономическую и политическую интеграцию, которых желает грузинский народ. Спустя 20 лет легко забыть достигнутый за эти годы значительный прогресс.
Еще многое предстояло сделать, когда в 2008 году Россия вторглась в Грузию. В 2012 году избиратели решили, что настало время дать шанс другой правящей партии осуществить нужные реформы в области правосудия и продолжить путь к полной западной интеграции.
Тогдашний президент Саакашвили выполнил важную роль в создании регионального прецедента: он провел свободные и честные выборы, за которыми последовали поражение его партии и мирная, демократическая передача власти новому правительству.
1 октября 2021 года президент Саакашвили вернулся в Грузию и сразу был арестован по заочно вынесенному приговору.
Известно, что обвинение политически мотивировано. Саакашвили был одним из тех десятков чиновников, которых судили их же преемники.
Несмотря на это, обвинения никогда не признавались на международном уровне.
Никто не задерживал и не намеревался экстрадировать Саакашвили в то время, когда он продолжал работать и путешествовать за границей, поскольку эти обвинения были признаны частью определенной модели политического преследования.
Арест экс-президента Саакашвили служит только усугублению политического кризиса, с которым Грузия сталкивается по причине крайне поляризации за прошедшие годы. Это вызвано контролем свободной прессы, запугиванием и попытками тайной слежки за журналистами, оппозиционными политиками, активистами и даже за иностранными дипломатами.
Каждый день, когда правительство Грузии продолжает политически мотивированное преследование и аресты политических конкурентов и предшественников, является еще одним днем, который ухудшает цикл крайней политической поляризации. Это делает невозможным единство политических сил вокруг стратегических национальных приоритетов.
Крайняя политическая поляризация разрушает демократические институты, которые являются лучшей защитой Грузии от экзистенциальных угроз, стоящих перед страной. Нам известно, куда ведет эта модель. Сейчас не время молчать.
Учитывая заявление Саакашвили, которое должен рассмотреть ЕСПЧ, и для обеспечения выхода грузинской демократии из нынешнего политического кризиса, заключение Саакашвили должно прекратиться до тех пор, пока он не предстанет перед честным судебным процессом по любому из предъявленных ему обвинений.
Поскольку в Грузии общественность не доверяет системе правосудия, нужно создать элемент международного наблюдения, что будет способствовать разрядке процесса.
В Грузии должна окончательно завершиться эпоха политически мотивированного правосудия. Об этом ясно говорилось в соглашении 19 апреля, достигнутого при посредничестве Евросоюза и США и позже отвергнутого «Грузинской мечтой».
Президент Саакашвили должен быть освобожден, чтобы открылся путь к стабильности и национальному согласию для завершения кризиса и восстановления курса, которого желает грузинский народ для будущего своей нации».
Обращение подписали следующие политики:
- Валдис Затлерс, бывший президент Латвии
- Виктор Ющенко, бывший президент Украины
- Карл Бильдт, бывший премьер-министр Швеции
- Анна Фотига, депутат Европарламента
- Яцек Сариуш-Вольски, депутат Европарламента
- Ричард Антон Легутко, депутат Европарламента
- Рафаэль Фито, депутат Европарламента
- Эльжбета Рафальска, депутат Европарламента
- Витольд Ян Вашиковски, депутат Европарламента
- Эльсбета Крук, депутат Европарламента
- Роберт Зилле, депутат Европарламента
- Беата Мазурек, депутат Европарламента
- Чарли Веймерс, депутат Европарламента
- Адам Билан, депутат Европарламента
- Доминик Тарчинский, депутат Европарламента
- Герман Терри, депутат Европарламента
- Анна Залевская, депутат Европарламента
- Косма Злотовски, депутат Европарламента
- Збигнев Кузьмюк, депутат Европарламента
- Раса Юкневичиен, депутат Европарламента
- Рафаэль Глюксманн, депутат Европарламента
- Раймундас Лопата, член Сейма Литвы руководитель группы межпарламентских отношений с Грузией
- Жигимантас Павильонис, председатель комиссии по иностранным делам Сейма Литвы
- Лаурина Качюнас, председатель комитета обороны и безопасности Сейма Литвы
- Лайма Андрикене, заместитель председателя комиссии по европейским делам Сейма Литвы
- Армина Лайдека, Заместитель председателя комиссии по европейским делам Сейма Литвы
- Альгирдас Буткевиус — заместитель председателя Бюджетно-финансового комитета Сейма Литвы
- Валентина Букаускас, заместитель председателя комитета государственной администрации и местного самоуправления Сейма Литвы
- Михай Каминский, вице-спикер Сената Польши.
- Павел Фишер, председатель комитета по иностранным делам, обороне и безопасности Сената Чешской Республики
- Эрик Кроос, член парламента Эстонии
- Витти Юрконис, профессор Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета
- Мариус Лауринавичюс, старший научный сотрудник Вильнюсского центра политического анализа
- Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал в отставке
- Дэниел Гамильтон, член Консервативной партии Великобритании
- Вальбург Габсбург Дуглас, бывший член шведского парламента
- Габриэла фон Габсбург, бывший посол Грузии в Федеративной Республике Германия (2009 — 2013)
- Владимир Кара-Мурза, лидер российской оппозиции и председатель Фонда Бориса Немцова
- Эка Ткешелашвили, бывший министр иностранных дел
- Давид Сихарулидзе, бывший министр обороны [2008-2009], бывший советник президента по внешней политике
- Бату Кутелия, бывший посол Грузии в Соединенных Штатах Америки, был первым заместителем министра обороны Грузии в 2007-2008 гг.
- Елена Хоштария, политик
- Торнике Гордадзе, профессор Парижского института политологии
- Шота Гвинерия, бывший посол Грузии в Королевстве Нидерландов.
Завершился визит министра обороны США в Грузию
Визит министра обороны США Ллойда Остина в Грузию завершился. Глава Пентагона по итогам переговоров в Тбилиси благодарит премьер-министра и министра обороны Грузии. Об этом он пишет в социальной сети Twitter.
«Завершение отличного визита в Тбилиси. Я благодарю премьер-министра Гарибашвили и министра обороны Бурчуладзе за встречу со мной для обсуждения общих вопросов безопасности и подтверждение силы стратегического партнерства США и Грузии», – отметил Ллойд Остин.
Министр также поделился заявлением пресс-секретаря Минобороны Джона Кирби о визите главы ведомства в Грузию. По его словам, на встречах с Гарибашвили и Бурчуладзе «обсудили ситуацию региональной безопасности и, в частности, угрозу, которую представляет Россия для Грузии и Черноморского региона».
«Министр выразил непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии. Он также подтвердил приверженность министерства поддержанию тесного двустороннего сотрудничества в области безопасности и оказанию помощи Грузии в дальнейшем развитии её оборонного потенциала и продвижении её евроатлантических устремлений. Министр Остин поблагодарил Грузию за выдающийся вклад в усилия США и НАТО по обеспечению безопасности и стабильности в Афганистане», – говорится в заявлении Пентагона.
В документе также говорится о подписанном в Тбилиси меморандуме о партнерстве в сфере обороны. В Пентагоне заявляют, что эта инициатива станет основой американо-грузинского сотрудничества в области безопасности посла завершения «Программы готовности обороны Грузии» (GDRP) в конце текущего года.
В рамках визита в Грузию Ллойд Остин также встретился с представителями сил специальных операций США, которые развернуты в Грузии для обучения грузинского персонала в поддержку двусторонних усилий по наращиванию оборонного потенциала. Он присутствовал на организованном ими мероприятии по обучению врачей, а затем воспользовался возможностью поговорить с участниками из США и Грузии и поблагодарить их за их службу, сказано в заявлении.
Бывшая глава ЦИК Грузии Тамар Жвания будет работать в Узбекистане
Бывший председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания назначена директором Международной организации избирательных систем (IFES) в Узбекистане. Информация о назначении опубликована на сайте IFES.
IFES характеризует Тамар Жвания как человека с богатым опытом работы в международных наблюдательных миссиях.
«Жвания наблюдала за более чем 30 выборами по всему миру, в том числе была представителем международных наблюдательных миссий ОБСЕ / БДИПЧ, NUPI и ENEMO. Жвания работала старшим менеджером проекта в Национальном демократическом институте международных отношений (NDI) в Нигерии и консультантом по выборам в NDI Бангладеш», - говорится в заявлении на странице IFES.
Жвания уже приступила к исполнению своих новых обязанностей. 15 октября состоялась встреча Тамар Жвания с председателем Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым.
- Тамар Жвания занимала пост главы ЦИК с 11 сентября 2013 года. 24 декабря 2018 года она была избрана председателем ЦИК на второй срок. 30 июня Тамар Жвания подала в отставку с поста председателя ЦИК. О своем решении она сообщила в социальной сети Facebook, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Отставке предшествовал политический кризис, вызванный протестом оппозиции, которая заявляла, что выборы в парламент 2020 года были сфальсифицированы и отказывались работать в парламенте. Часть оппозиции также требовала отставки Тамар Жвания.
- После отставки Жвания уточнила, что не собирается идти в политику или работать на какой-либо государственной должности, а продолжит карьеру в международной организации.
Коронавирус в Абхазии: 151 новый случай инфицирования, 3 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 505 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 151 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 93 пациента. Состояние 21 человека оценивается как тяжелое, 27 пациентов – средней степени тяжести.
- За два дня в гудаутском ковид-госпитале скончались три пациента - мужчины 72, 69 и 64 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 18 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 34, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 14 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 96 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 29 972 человека. Зарегистрировано 434 летальных случая. Выздоровели 24 817 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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