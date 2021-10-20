COVID-19 в Южной Осетии: 116 новых случаев, один – летальный

Церковный совет епархии, зарегистрированной в самопровозглашенной республике Абхазия как Абхазская православная церковь (АПЦ), получил ответ Грузинского Патриархата на свое обращение к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Католикос-Патриарху Грузии Илие II. Об этом сообщается на сайте АПЦ.

К иерею Виссариону Аплиаа обращается секретарь Католикос-Патриарха всея Грузии, протоиерей Михаил Ботковели, предлагая ему обсудить проблемные вопросы на встрече в Тбилиси.

«Сообщаем Вам, что мы ознакомились с Вашим обращением к Патриархам Грузии и России. Несмотря на то, что мы категорически не согласны с содержанием и духом письма, осознаем необходимость начала диалога. Как Вы знаете, враг разделяет, а Бог объединяет. Поэтому думаем, что было бы полезнее по этой теме с Вами встретиться в Тбилиси и напрямую обсудить проблемные вопросы», – говорится в письме Михаила Ботковели.

В обращении церковного совета АПЦ к патриархам России и Грузии говорилось о «неканонической правомочности Грузинского Патриархата на Абхазскую Православную Церковь».

«В 1992 году вопреки исторической и канонической правде вселенский патриарх выдал Томос Грузинской Православной Церкви об автокефалии, определив Абхазию как каноническую территорию Грузинской Православной Церкви. Абхазская Православная Церковь не входила в состав Грузинской Православной Церкви, и восстанавливает свой статус Абхазского -Католикосата», – говорится в обращении, подписанном иереем Виссарионом Аплиаа, игуменом Игнатием (Киут), иереем Никитой Адлейба, иереем Далматом Гопия , иереем Александром Сергеевым.

В письме говорится, что с XIX века Русская Православная Церковь возрождает православие на Кавказе.

«Мы ждем, что с её помощью Абхазская Православная Церковь добьётся канонического признания независимости Абхазской Православной Церкви. Абхазская Православная Церковь заявляет, что не желает иметь братскую духовную связь с теми, кто вопреки евангельской правде считает Абхазию канонической территорией Грузинской Православной Церкви. Абхазская Православная Церковь призывает всех православных христиан всех Православных Поместных Церквей, кто имеет отношение к нашей неустроенности спасения абхазского православного народа, исследовать канонический статус Абхазской Православной Церкви с помощью канонического церковного православного права. Православие и этнофилитизм несовместимы», – говорится в обращении.

В феврале текущего года Виссарион Аплиаа сообщил о приостановлении богослужений в Абхазии до определения статуса АПЦ. Церковные службы вскоре возобновились, а отец Виссарион заявил: «российская православная церковь будет нам помогать в становлении автономной церкви в Абхазии».

В патриархии Грузинской православной церкви тогда напомнили иерею Виссариону (Аплиаа), что он был рукоположен в священники Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым и является членом Грузинской церкви.