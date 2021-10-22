В Мексике при перестрелке враждующих кланов погибли туристы

В мексиканском курортном городе Тулум на побережье Карибского моря жертвами перестрелки в ресторане стали две иностранные туристки, ещё три человека ранены. Об этом сообщило 22 октября агентство AFP со ссылкой на сотрудника местной прокуратуры.

Как сообщает агентство AFP, две погибшие женщины - гражданка Германии и гражданка Индии. Ранены трое туристов из Германии и Нидерландов.

Следователи считают, что перестрелка вспыхнула из-за разногласий по ценам между местными продавцами наркотиков.

Тулум - одна из главных туристических достопримечательностей Мекскики, здесь находятся античные руины цивилизации майя. Ежегодно сюда приезжают тысячи иностранных туристов. В последние годы в Тулуме нередки столкновения между враждующими преступными группировками.

На ривьере Майя, где среди наиболее известных курортов находятся Канкун и Плайя-дель-Кармен, в последние годы отмечается рост актов насилия. В июне в этих местах были убиты два туриста и один ранен.