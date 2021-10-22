Новости
В Мексике при перестрелке враждующих кланов погибли туристы
В мексиканском курортном городе Тулум на побережье Карибского моря жертвами перестрелки в ресторане стали две иностранные туристки, ещё три человека ранены. Об этом сообщило 22 октября агентство AFP со ссылкой на сотрудника местной прокуратуры.
Как сообщает агентство AFP, две погибшие женщины - гражданка Германии и гражданка Индии. Ранены трое туристов из Германии и Нидерландов.
Следователи считают, что перестрелка вспыхнула из-за разногласий по ценам между местными продавцами наркотиков.
Тулум - одна из главных туристических достопримечательностей Мекскики, здесь находятся античные руины цивилизации майя. Ежегодно сюда приезжают тысячи иностранных туристов. В последние годы в Тулуме нередки столкновения между враждующими преступными группировками.
На ривьере Майя, где среди наиболее известных курортов находятся Канкун и Плайя-дель-Кармен, в последние годы отмечается рост актов насилия. В июне в этих местах были убиты два туриста и один ранен.
Другие новости дня
В Рязанской области произошёл взрыв в пороховом цехе. Есть жертвы
В Рязанской области на заводе синтетических волокон "Эластик" произошёл взрыв и начался пожар в цехе по производству пороха. По последним данным регионального Минздрава, погибли 15 человек, передаёт ТАСС.
Источник "Интерфакса" сообщал о 16 погибших. По его словам, никому из пропавших без вести спастись не удалось. "При обследовании места пожара выживших не обнаружено", - сказал он.
Ранее в МЧС РФ сообщили о семи жертвах и десяти пострадавших при пожаре в пороховом цехе под Рязанью, ещё девять человек пропали без вести. Всего в цехе находилась смена из 17 человек, один из них был госпитализирован.
В тушении пожара задействованы более 170 человек и 50 единиц техники, заявили в МЧС, добавив, что "угрозы населению нет".
Причиной пожара стало нарушение технологического процесса, сообщили в пресс-службе МЧС. Источник "Интерфакса", не исключил, что произошло короткое замыкание.
7 октября прошлого года на военной базе в сотне километров к югу от Рязани взорвался склад боеприпасов.Полторы тысячи человек из десятка окрестных селений бежали или были эвакуированы, около 20 человек попали в больницу, одна из пострадавших умерла
Бибилов о решении ЕСПЧ: «Не скажу, что мы ждали другого решения»
Южная Осетия будет пользоваться любой возможностью, чтобы защищать права своих граждан и доносить до мирового сообщества правду о событиях 2008 года, – заявил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов.
По его словам, в каждой жалобе жителей Южной Осетии, поданной в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), изложена «трагедия, боль потерь, пережитые страдания», а суд выносит решение, отклоняет их, ссылаясь на «странные, совершенно непонятные доводы».
«Я не скажу, что мы ждали другого решения. Согласно их логике, если Грузия фактически не осуществляла контроль над Южной Осетией, то и не должна нести ответственность за сотни убитых и тысячи раненных мирных жителей? Но ведь эти люди были убиты или ранены военнослужащими армии Грузии, которую в Южную Осетию направило своим приказом руководство Грузии. Армия Грузии применяла без всякого разбора артиллерию по жилым районам Цхинвала, военнослужащие грузинской армии прямой наводкой расстреливали дома жителей Южной Осетии, расстреливали машины, на которых пытались выехать беженцы. И тем не менее, судьи ЕСПЧ решили, что это не подпадает под грузинскую юрисдикцию», – сказал югоосетинский лидер, комментируя агентству «Рес» решение суда.
Он подчеркнул, что исходя из позиции «Коллективного Запада» по Южной Осетии абсолютно понятно, что «политика выгораживания Грузии и тех её патронов, которые её благословили на вооруженную агрессию, будет продолжаться и дальше».
- 21 октября стало известно, что ЕСПЧ отклонил заявления жителей Южной Осетии на нарушения прав человека со стороны грузинских военных в период военного конфликта 2008 года. Заявители, которые являются гражданами России, указывали на «непропорциональное использование силы» 8 и 9 августа в отношении мирных жителей со стороны грузинской армии в Цхинвали и его окрестностях.
- Суд пришел к выводу, что Грузия была лишена возможности осуществлять власть в этих районах, а произошедшие там события нельзя, по мнению судей, рассматривать как подпадающие под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что «территория, на которой происходили военные действия, формально была грузинской».
- Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Грузия одержала очередную победу в европейском суде. По его словам, грузинские власти сумели доказать, что в 2008 году не нарушали нормы международного права. Грузинский министр добавил, что «борьба за деоккупацию и справедливость продолжается мирными и правовыми методами».
В Беларуси отменили масочный режим после критики от Лукашенко
Министерство здравоохранения Беларуси отменило обязательный масочный режим, который был введён в стране 9 октября.
Ранее меру раскритиковал Александр Лукашенко. На совещании 19 октября он потребовал не допускать никакого давления на людей в вопросах ношения защитных средств, дистанцирования и вакцинации.
Белорусская служба Радио Свобода пишет о том, что Лукашенко на совещании во вторник приказал Минздраву вернуть плановые обследования и операции. Одновременно Белорусская служба отмечает, что 21 октября в Беларуси было зарегистрировано рекордное количество новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В пятницу также стало известно, что в белорусской столице решением городского исполкома отменено решение об обязательной вакцинации от COVID-19 для таксистов и курьеров.
"Интерфакс" передаёт, что за последнюю неделю суточный прирост заразившихся коронавирусом в Беларуси сохраняется на высоком уровне – порядка двух тысяч случаев.
Врачи рассказывают, что отделения переполнены задыхающимися пациентами с коронавирусом. Многие белорусы жалуются на то, что в стране сложно сделать тест на COVID-19, а к заболевшим пациентам не приходят на дом врачи, сообщает телеканал "Настоящее время" (внесён Минюстом РФ в список СМИ – иноагентов).
- Западные страны не признают Александра Лукашенко легитимно избранным президентом на выборах в августе прошлого года. В отношении Лукашенко и его окружения введено несколько пакетов санкций за фальсификацию результатов голосования и преследование участников массовых протестных выступлений в стране.
- Беларусь во время пандемии не вводила карантин. При этом здесь один из самых низких процентов вакцинированных от коронавируса среди европейских стран. Еще в прошлом году белорусские власти не раз заявляли, что смогли победить коронавирус, но о пандемии иногда вспоминали, например, когда не принимали передачи в изоляторах для задержанных граждан, отмечает "Немецкая волна".
Против экс-губернатора Фургала возбуждены новые уголовные дела
В отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в серии заказных убийств 15-летней давности, возбудили два новых уголовных дела. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил его сын Антон Фургал.
Позже эту информацию подтвердил "Интерфаксу" адвокат Борис Кожемякин. По его словам , Следственный комитет возбудил дела по статьям об организации преступного сообщества и об особо крупном мошенничестве. Новых обвинений Фургалу пока не предъявили, добавил он. Наказание по этим статьям предусматривает до 10 и до 20 лет лишения свободы соответственно.
Другой адвокат Фургала Михаил Карапетян сообщил ТАСС, что дело о мошенничестве связано с заводом "Амурсталь".
На этой неделе Сергей Фургал попросил, чтобы суд присяжных рассмотрел его дело по обвинению в организации убийств. Он настаивает на своей невиновности и заявляет об отсутствии у следствия доказательств против него. Ранее также сообщалось, что дело Фургала строится на показаниях одного свидетеля - экс-сотрудника уголовного розыска Владимира Першина, который в свою очередь ссылается на на рассказы бывшего компаньона Фургала Андрея Карепова.
- Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится в московском СИЗО с июля 2020 года по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004–2005 годах.
- В Хабаровском крае и других городах России больше года продолжаются акции протеста, участники которых требуют справедливого суда на Фургалом.
Гарибашвили: Мелия так же не станет мэром Тбилиси, как я – премьером Китая
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уверен, что кандидат от оппозиции во втором туре выборов мэра Тбилиси Ника Мелия не сможет одержать победу. Соперник Мелия – действующий мэр, кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.
«Мелия так же не станет мэром Тбилиси, как я – премьером Китая», – сказал глава грузинcкого Кабмина.
«Пусть прекратит врать. Он и сам отлично знает, что не станет мэром Тбилиси, так как он обычный палач, «зондер», криминал, мы не позволим ему повторно разрушить нашу страну», – добавил он.
- По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в первом туре выборов Каладзе набрал 45.006% голосов, Мелия – 32.011%. Второй тур пройдёт 30 октября.
Премьер-министр Грузии назвал Михаила Саакашвили «фейк–Гитлером»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сравнил экс-президента страны Михаила Саакашвили с Адольфом Гитлером.
«Сравнение Саакашвили с Гитлером должно быть парадоксальным и нерелевантным, но этот человек во всем ему подражает. В итоге же получается фейк–Гитлер. Когда Гитлера впервые посадили в тюрьму, он начал голодовку, у него было много посетителей. Примерно такую же постановку устроил и этот бедный человек. Это примерно тоже самое, если Гитлер после Второй мировой войны потребовал бы возвращения к власти, и чтобы народ и мир ему поверили», – сказал Гарибашвили.
Сегодня же премьер-министр Грузии заявил, что поддержка оппозиционной партии «Единое национальное движение» является «огромным позором».
- Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
«Голос» признали «иноагентом» из-за перевода «около 200 рублей» от гражданки Армении с мужским именем
Минюст России объяснил признание "иностранным агентом" движения наблюдателей "Голос" тем, что оно получило два перевода в размере "около 200 рублей" от некой гражданки Армении. Об этом говорится в документах, которые ведомство предоставило в суд по оспариванию "иноагентсткого" статуса "Голоса". Их опубликовал в фейсбуке сопредседатель движения Григорий Мельконьянц, пишет Настоящее время.
Как говорится в справке для суда, летом в ведомство поступила информация от Росфинмониторинга о том, что "в адрес Фонда содействия правового просвещения населения "Лига избирателей" в апреле 2021 года были переведены денежные средства двумя операциями в размере около 200 рублей от движения в защиту прав избирателей "Голос", которое, в свою очередь, в этот же период получило денежные средства от Манукян Норайр Львовны — гражданки Республики Армения".
"Каким образом движение "Голос", не имея банковского счета, сначала якобы получило от гражданки Манукян, а потом перевело в фонд "Лига избирателей" 200 рублей? Чем это подтверждается?" – недоумевает Мельконянц.
По его словам, вопросы вызвала и личность Манукян, к примеру то, почему Минюст считает ее женщиной. "Норайр – это исключительно мужское имя", – отметил автор поста. Он добавил, что истцы ходатайствовали о привлечении Манукян в качестве свидетеля, чтобы можно было установить, что это реальный человек, но суд посчитал это ненужным для рассмотрения дела.
В итоге суд отказал "Голосу" в удовлетворении иска.
Движение "Голос" было признано "иноагентом" в середине августа – за месяц до выборов в Госдуму – и стало первым в реестре "незарегистрированных общественных объединений" – "иностранных агентов", отмечает "Медиазона".
Фонд содействия правовому просвещению "Лига избирателей" в прошлом году внесли в реестр НКО – "иностранных агентов" из-за пожертвования в 225 рублей от гражданки Молдовы.
Министры НАТО согласовали план по защите от угроз со стороны России
Министры обороны стран НАТО согласовали в четверг в Брюсселе новый генеральный план по защите от любого потенциального нападения со стороны России на нескольких фронтах.
В документе подчёркивается, что основной целью Североатлантического союза остаётся сдерживание Москвы, даже несмотря на всё большее внимание, которое уделяется действиям Китая.
Стратегия НАТО, имеющая конфиденциальный характер, направлена на подготовку к любой синхронной атаке в регионах Балтийского и Черного морей, которая может включать применение ядерного оружия, взлом компьютерных сетей и атаки в космосе, пишет Reuters.
"Мы продолжаем укреплять наш союз, используя лучшие и модернизированные планы", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи, участники которой также согласовали выделение начального одного миллиарда долларов на развитие новых цифровых технологий.
Официальные лица в НАТО отмечают при этом, что не считают атаку со сторону России неизбежной.
Йенс Столтенберг перед министерской встречей в Брюсселе заявил, что отношения с Москвой достигли новой низшей точки со времён "холодной войны". "У нас всё ещё остаются средства и каналы для взаимодействия с Россией, однако мы сожалеем о её решении закрыть два офиса НАТО в Москве и остановить работу российской миссии здесь в НАТО", - отметил Столтенберг.
Сама Москва отрицает агрессивные намерения в отношении Запада и утверждает, что это НАТО своими подготовительными действиями создаёт риски для дестабилизации ситуации в Европе.
Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на заседании дискуссионного клуба Валдай, заявил, что реальную угрозу для России представляет военное присутствие НАТО на Украине. "Формальное членство в НАТО (Украины) может не состояться, а военное освоение территории уже идёт", - сказал Путин, добавив одновременно, что заявления министра обороны США Ллойда Остина, побывавшего на этой неделе в Киеве, по сути открывают Украине двери в НАТО. "Это же не гарантии безопасности для России…И, конечно, нас это беспокоит", - сказал Путин.
Находясь в Киеве, Остин подчеркнул, что поддержка Вашингтоном территориальной целостности Украины остаётся незыблемой. Россия не вправе блокировать устремления Киева, связанные с присоединением к НАТО, сказал Остин.
18 октября МИД России заявил о приостановке работы представительства России при НАТО и военной миссии связи альянса в Москве, а также о прекращении деятельности информационного офиса НАТО в России. Этот шаг в МИД связали с решением Брюсселя выслать восемь российских дипломатов и сократить максимальную численность состава дипмиссии до десяти человек, напоминает "Немецкая волна". Североатлантический союз объяснил высылку россиян с тем, что лишённые аккредитации дипломаты были сотрудниками спецслужб и занимались недружественной деятельностью.
Выстрелы Алека Болдуина на съёмках привели к гибели оператора
В США во время съёмок вестерна погибла оператор и тяжело ранен режиссёр. В них случайно выстрелил популярный голливудский актёр Алек Болдуин.
Представитель компании, ведущей съемки фильма, сообщил изданию The Hollywood Reporter, что инцидент произошел во время съемок сцены, в которой Болдуин стрелял из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами.
42-летняя оператор Галина Хатчинс умерла по дороге в больницу. 48-летний режиссёр Джоэл Соуза госпитализирован в критическом состоянии.
Что именно произошло на площадке и почему оружие выстрелило, неизвестно. Полиция расследует, как именно использовалось оружие. Съемки фильма остановлены на время расследования. Полицейские уже допросили Болдуина. Какие-либо обвинения по этому делу никому не предъявлены, никто не арестован. Газета Santa Fe New Mexican опубликовала снимки потрясенного Болдуина . Журналист издания рассказал, что видел актера плачущим после разговора с полицейскими.
Киногруппа снимала фильм "Rust" ("Ржавчина") на ранчо возле Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Алек Болдуин не только исполняет главную роль, но и выступает как продюсер картины. Он играет знаменитого преступника Харланда Раста. По сюжету его внука обвиняют в случайном убийстве и приговаривают к смерти. Тогда Раст отправляется в Канзас, чтобы освободить его из тюрьмы.
В 1993 году на съёмках фильма "Ворон" в результате случайного выстрела из неправильно заряженного пистолета погиб актёр Брэндон Ли.
Виссарион Аплиаа отверг предложение ГПЦ о встрече в Тбилиси
Иерей Виссарион Аплиаа назвал «коварством» предложение Грузинской патриархии о встрече в Тбилиси для обсуждения проблемных вопросов. Об этом глава епархии, зарегистрированной в самопровозглашенной республике Абхазия как Абхазская православная церковь (АПЦ), заявил Абхазскому телевидению.
«Как это так? – Я этот вопрос буду решать в Тбилиси?! Этот вопрос не в Тбилиси решается. Этот вопрос решается именно там, где было решено 100 лет назад. Вот туда будем возвращаться и там будем разговаривать. Только так», – сказал Виссарион Аплиаа.
Ранее в заявлении АПЦ говорилось, что для них «правилом и каноном является заявление Патриарха Тихона в 1918 году о неправомочности претензий Грузинской Православной Церкви на территорию Абхазии».
«Там, где тебя убивают, уничтожают, туда ехать и разговаривать не следует. Это мое точное такое определение. Мы знаем, как Нестор Лакоба ездил и чем (это) закончилось, знаем, как Владислав Григорьевич (Ардзинба) поехал. Я думаю, им доверять полностью не стоит», – сказал отец Виссарион.
20 октября стало известно, что Церковный совет АПЦ получил ответ Грузинского Патриархата на свое обращение к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Католикос-Патриарху Грузии Илие II. В письме секретаря Католикос-Патриарха всея Грузии, протоиерея Михаила Ботковели говорилось:
«Несмотря на то, что мы категорически не согласны с содержанием и духом письма, осознаем необходимость начала диалога. Как Вы знаете, враг разделяет, а Бог объединяет. Поэтому думаем, что было бы полезнее по этой теме с Вами встретиться в Тбилиси и напрямую обсудить проблемные вопросы».
В феврале текущего года Виссарион Аплиаа сообщил о приостановлении богослужений в Абхазии до определения статуса АПЦ. Церковные службы вскоре возобновились, а отец Виссарион заявил: «российская православная церковь будет нам помогать в становлении автономной церкви в Абхазии».
В патриархии Грузинской православной церкви тогда напомнили иерею Виссариону (Аплиаа), что он был рукоположен в священники Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым и является членом Грузинской церкви.
Коронавирус в Абхазии: 135 новых случаев инфицирования, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 613 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 135 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 92 пациента. Состояние 50 человек оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончалась женщина 82 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 22 пациента, в Гагрской ЦРБ - 34, состояние 7 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 94 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
- В Сухумской инфекционной больнице скончалась женщина 72 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 30 496 человек. Зарегистрировано 437 летальных случаев. Выздоровели 25 487 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Путин заявил, что «массовой записи в иноагенты в России нет и не будет»
Владимир Путин заявил, что согласен с необходимостью еще раз пересмотреть некоторые критерии закона об иностранных агентах.
Тема поднималась в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
«Конечно, нужно еще раз и еще раз пересмотреть эти размытые критерии», - сказал президент России, отметив, что он «постоянно дает такие поручения» сотрудникам своей администрации и депутатам Госдумы.
По словам Путина, при присвоении статуса иностранного агента общественным деятелям или СМИ не учитывается их политическая позиция. «Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности», - заявил российский президент.
В ходе пленарной сессии главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов обратился к президенту с просьбой провести встречу с редакторами разных СМИ и обсудить закон об иностранных агентах.
Путин в четверг впервые поздравил Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира.
Глава государства напомнил о решении Дмитрия Муратова разделить награду между рядом благотворительных фондов. «Я бы вам за это (премию дал), за то, что вы занимаетесь такой работой», - сказал президент.
О присуждении Дмитрию Муратову Нобелевской премии мира была объявлено 8 октября. Владимир Путин лично не поздравлял с ней журналиста, ставшего четвертым гражданином России, отмеченным этой наградой. От имени Кремля главного редактора «Новой газеты» поздравил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом на днях на сессии «Российской энергетической недели» в Москве Путин прокомментировал возможность включения Муратова в список иноагентов. Президент тогда заявил, что Муратов не должен «прикрываться» нобелевской премией, а если он нарушит закон, «она его не спасет».
На пленарной сессии «Валдая» российский президент сказал, что массовой записи в иностранные агенты в стране нет и не будет. Так он ответил на вопрос, нет ли вероятности, что в России средства массовой информации будут записываться в иностранные агенты «ковровым образом». «Нет, конечно. Разве там что-то происходит ковровым образом. Посмотрите, сколько их (иностранных агентов) у нас? Что каждый второй что ли?», - сказал Путин.
- В перечень иноагентов на сайте Минюста сейчас внесены 88 изданий, журналистов и правозащитников. Министерство традиционно не объясняет причины внесения в список. По закону для внесения в реестр достаточно, чтобы редакция получила хотя бы один перевод от иностранного юридического лица или гражданина.
- В список СМИ – иностранных агентов включены также русскоязычные редакции медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Европейский суд по правам человека рассматривает жалобу корпорации и директора ее юридического лица в России Андрея Шарого к российским властям. В иске говорится, что применение законодательства о СМИ-иноагентах нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.
Любовь Соболь: Я сменила местонахождение на чуть менее опасное
Соратница оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь сказала, что не будет комментировать вопросы нынешнего местонахождения себя и своей семьи – в целях безопасности.
Соболь заявила об этом в интервью телеканалу «Настоящее время» (признан российскими властями СМИ-иноагентом). Беседа опубликована на следующий день после того, как российское министерство внутренних дел объявило активистку в розыск, внеся ее имя в соответствующую базу.
На вопрос, достаточно ли она уверена сейчас в своей безопасности, Любовь Соболь ответила, что нет, не уверена. «Наверное, можно сказать, что я сменила более опасное местонахождение на чуть менее опасное местонахождение, но чувствую ли я себя в полной безопасности – конечно нет», – сказала соратница Навального.
В августе Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по так называемому «санитарному делу», связанному с зимними митингами в поддержку Навального. Согласно решению суда, активистка не могла покидать Москву без спецразрешения, выходить из дома с десяти часов вечера до шести утра и посещать массовые мероприятия. В том же месяце появилась информация, что Соболь уехала из России.
Ранее Соболь была осуждена по другому делу – о нарушении неприкосновенности жилища. Мировой суд назначил ей год исправительных работ условно за то, что она пыталась войти в квартиру к сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, подозреваемому в отравлении Навального.
Отвечая на вопросы «Настоящего времени», Соболь сказала, что знает о розыске не больше, чем кто-либо. «Никаких предупреждений от МВД я лично не получала. И насколько я понимаю, что мой адвокат Воронин тоже, который представляет мои интересы в уголовных делах», - рассказала оппозиционерка. Она полагает, что в розыск ее объявили в связи с приговором по первому уголовному делу, когда она пыталась поговорить с Константином Кудрявцевым.
Комментируя присуждение отбывающему наказание в колонии Алексею Навальному премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», Любовь Соболь подчеркнула, что награда очень важна «и она абсолютно заслуженно присуждена Навальному, который борется, отстаивает свободу и права человека». «Я думаю, что это, конечно, будет иметь свой вклад в борьбу за освобождение Навального из тюрьмы», – добавила Соболь.
- В конце сентября Следственный комитет возбудил против ближайших соратников Навального, в том числе Соболь, уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нем.
- 9 июня Мосгорсуд признал экстремистскими организациями основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (Любовь Соболь работала юристом ФБК, объявленного «иноагентом»), а также штабы Навального и организацию «Фонд защиты прав граждан» (внесена российскими властями в список «иностранных агентов») и запретил их деятельность в России.
Навальный посвятил свою премию Сахарова всем борцам с коррупцией
Алексей Навальный посвятил присуждением ему премии имени Андрея Сахарова «борцам с коррупцией во всем мире в их любых качествах».
Комментарий появился в четверг в соцсетях оппозиционного политика.
В тексте говорится о борцах «от журналистов до адвокатов, от чиновников и депутатов до тех, кто выходит на улицу, чтобы поддержать эту борьбу». «Хочу пожелать им настойчивости и смелости даже в те моменты, когда немножечко страшно», - добавляет оппозиционер.
Как следует из комментария, о присуждении премии Алексей Навальный узнал от адвоката. «Зашел в помещение для свиданий, снял с себя шапку-ушанку и услышал от адвоката: «Поздравляю с вручением премии Сахарова». Первое, что подумал машинально: надо же, как символично, моя любимая фотография Сахарова, - та, где он в черной шапке-ушанке», - пишет Навальный.
Премию Сахарова «За свободу мысли» Европарламент присудил российскому оппозиционеру 20 октября.
Кандидатура Алексея Навального была выдвинута крупнейшей фракцией Европарламента – Европейской народной партией, а также третьей по числу депутатов фракцией либералов «Обновить Европу», с формулировкой «за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека».
- Навальный с начала года находится в колонии. Он был помещен туда после того, как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. Оппозиционер должен выйти на свободу осенью 2023 года. Но против него возбуждено еще несколько уголовных дел.
- Кроме Алексея Навального в коротком листе премии Сахарова в этом году были 11 афганских правозащитниц и активисток, отмеченных за «храбрую борьбу за равенство и права человека», и бывшая президент Боливии Жанин Аньес.
Партия Порошенко обошла в рейтинге «Слугу Народа» Зеленского
По данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного 15-18 октября, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» впервые за долгое время потеряла лидерство в рейтинге партий.
Теперь большинство респондентов поддерживают «Европейскую солидарность» экс-президента Петра Порошенко.
Данные опроса показали, что за «Европейскую солидарность» готовы проголосовать 13,9% всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором. «Слугу народа» поддерживают, соответственно, 13,7% и 15,5% опрошенных.
У партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко поддержка установилась на уровне 12% и 13,6% соответственно.
«Оппозиционную платформу — За жизнь» поддержали соответственно 11,5% и 13% опрошенных.
Далее идут «Сила и честь» (7,6% и 8,6%), «Наши» (5% и 5,7%), «Радикальная партия Олега Ляшко» (4,9% и 5,6%), «Украинская стратегия Гройсмана» (4,9% и 5,6%), партия «Свобода» (3,9% и 4,4%). У других партий – поддержка ниже, пишет портал НВ.
Археологи вскрыли свинцовый саркофаг, обнаруженный в Абхазии
Свинцовый саркофаг второй половины V – начала VI века, найденный ранее в Абхазии, вскрыли в Сухуми приглашенные из России специалисты.
Артефакт был найден в рамках совместной абхазо-российской археологической экспедиции у храма в древнем городище Гюэнос, на территории современного города Очамчире.
Как пишет агентство «Апсныпресс», на вскрытии саркофага присутствовали археологи и историки из Абхазии и России, министр культуры самопровозглашенной республики Абхазия Гудиса Агрба, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа и иерей Виссарион Аплиаа.
Ученые отмечают уникальность находки и считают, что она станет большим вкладом не только в историю и археологию Абхазии, но и всего Южного Кавказа.
«Самое ценное здесь не то, что находится внутри, а сам этот объект. Надеюсь, после реставрации он займет надлежащее место в Абхазском государственном музее и это будет экспонат, которым музей сможет гордиться», – сказал заместитель директора Института востоковедения РАН, один из руководителей абхазо-российской археологической экспедиции Александр Скаков.
Во вскрытом саркофаге, как и предполагали ранее специалисты, были обнаружены только останки скелета. Останки сохранились плохо, на что возможно повлияла высокая влажность этой местности, да и сам материал саркофага, по мнению специалистов, не способствует их сохранности.
Дальнейшим изучением будут заниматься антропологи, будут проведены генетические и другие анализы, после этого специалисты смогут более подробно рассказать о человеке, захороненном в саркофаге. Пока археологи склоняются к тому, что это был мужчина – священнослужитель или высокопоставленный чиновник.
На вскрытии саркофага присутствовал и секретарь абхазского Совбеза Сергей Шамба, который и обнаружил с археологической экспедицией храм в Гюэносе еще в 80-х годах прошлого века.
В Грузии задержали международных мошенников, присвоивших миллионы евро
Правоохранительные органы Грузии в сотрудничестве с Германией арестовали в Грузии семь членов международной преступной группировки, которая «обманным путем присвоила миллионы евро у граждан Германии и отмывала незаконные доходы».
Брифинг, на котором были представлены материалы следствия по делу, прошел сегодня в прокуратуре Грузии с участием заместителя посла Германии, пишет агентство «Новости–Грузия».
Сообщается, что начиная с 2015 года группа граждан Грузии и Израиля учредила шесть обществ с ограниченной ответственностью, для которых был организован фальшивый колл-центр, ориентированный на граждан различных европейских стран.
«Десятки платформ электронной коммерции были созданы для того, чтобы так называемый колл-центр работал мошенническим образом, что позволило вывести средства у пользователей на банковские счета членов преступной группы», – заявляют в Генеральной прокуратуре Грузии.
Сотрудники колл-центра связывались с гражданами разных европейских стран, представлялись вымышленными именами и предоставляли ложную информацию о местонахождении своей компании.
По данным следствия, мошенники предлагали иностранцам участвовать в электронной торговле ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютой и криптовалютами с использованием электронных платформ, созданных преступной группой.
В итоге преступная группа обманным путем присвоила и отмыла суммы в 9 490 991 евро, 716 642 доллара США и 218 000 фунтов стерлингов.
Шесть человек были обвинены в мошенничестве и отмывании денег, что карается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет, а один член преступной группы был арестован с целью экстрадиции.
Для задержания членов преступной группировки, масштабное мероприятие, запланированное с участием немецкой стороны и при поддержке Евроюста, прошло одновременно в двух странах, в десятках разных мест.
В мероприятиях на территории Грузии приняли участие 110 сотрудников правоохранительных органов Германии и Грузии.
Теолог: Вселенский патриарх пожелал Михаилу Саакашвили здоровья и успехов
Теолог Гоча Барнов встретился в Стамбуле со Вселенским патриархом Варфоломеем. Барнов говорит, что Патриарх Константинопольский выразил поддержку арестованному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и пожелал ему здоровья и успехов.
«Патриарх, его Всесвятейшество, был в курсе как политических процессов в Грузии, потому что активно следит за всем происходящим в стране, так и церковных, но он не делает политических заявлений. Он знает, что происходит в Грузии, знает о текущих процессах. Между прочим, с человеческой точки зрения, позиции, он выразил поддержку Михаилу Саакашвили, пожелал ему здоровья и успехов. Он сказал нам об этом, но чисто с человеческой точки зрения», – заявил Гоча Барнов.
По словам теолога, Патриарх также поинтересовался позицией грузинской церкви по вопросу автокефалии Православной церкви Украины.
Ранее протоиерей Андрия Джагмаидзе на своей страничке в социальной сети Facebook обвинил теолога Гочу Барнова в попытке внести раскол между Грузинской православной церковью и Вселенским патриархатом.
Грузия одержала очередную победу в ЕСПЧ – глава Минюста
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Грузия одержала очередную победу в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). По словам главы Минюста, суд принял постановления по делам «Шавлохова и другие против Грузии» и «Бекоева и другие против Грузии», признав жалобы необоснованными.
«Дела объединяют жалобы нескольких жителей Цхинвальского региона, связанные с августовской войной 2008 года, которые утверждали, что их права якобы были нарушены грузинской стороной», – заявил министр.
По словам Брегадзе, грузинские власти сумели доказать, что в 2008 году не нарушали нормы международного права.
«Страсбургский суд полностью разделил аргументы грузинской стороны о том, что во время войны 2008 года Цхинвальский регион подвергался активным бомбардировкам со стороны Российской Федерации, грузинские вооруженные силы же не осуществляли контроль над Цхинвальским регионом и прилежащей территорией. Соответственно, невозможно наложить на Грузию ответственность за какие-либо нарушения», – сказал Брегадзе.
Грузинский министр добавил, что «борьба за деоккупацию и справедливость продолжается мирными и правовыми методами».
Как сообщалось ранее, ЕСПЧ отклонил заявления жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия на нарушения прав человека со стороны грузинских военных в период военного конфликта 2008 года. Суд пришел к выводу, что Грузия была лишена возможности осуществлять власть в этих районах, а произошедшие там события нельзя, по мнению судей, рассматривать как подпадающие под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что «территория, на которой происходили военные действия, формально была грузинской».
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в январе текущего года обнародовал решение по жалобе Грузии на действия России во время и после войны в августе 2008 года. В документе говорится, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека: в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 – право на жизнь, запрет пыток, право на свободу, право на уважение частной и семейной жизни.
- Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции (эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).
- При этом ЕСПЧ отметил – и это решение судьи приняли единогласно, – что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях югоосетинские сепаратисты в Цхинвали, и эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства. Решение о компенсации суд не принимал, она будет обсуждаться позже.
- Грузинские власти тогда заявили, что считают решение ЕСПЧ историческим и ЕСПЧ установил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин.
- В министерстве юстиции России говорят, что не согласны с рядом выводов ЕСПЧ по делу о войне 2008 года. Российские информагентства со ссылкой на Минюст РФ выпустили новости о том, что ЕСПЧ «отклонил» и «счел необоснованными» обвинения Грузии в адрес России.
Москва и область закроются на карантин с 28 октября
Москва с 28 октября закроется на карантин. В городе будет остановлена работа почти всех предприятий сферы услуг, магазинов, государственных органов, в детских школах и садах объявляются каникулы. Указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Согласно распоряжению мэра, в городе вводится так называемый режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Рестораны и кафе в это время смогут работать только на вынос и доставку. В городе запрещено проведение массовых мероприятий. При этом работать разрешили театрам и музеям, при условии заполняемости не больше чем на 50 процентов.
Аналогичные меры вводятся в Московской области. Постановление подписано губернатором региона Андреем Воробьёвым.
В России растёт число больных коронавирусной инфекцией нового типа. 21 октября в стране в 14 раз за октябрь обновлён максимум дневных смертей от коронавируса, умерли 1036 человек. На этом фоне президент Владимир Путин объявил в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно, разрешив регионам увеличивать этот срок в обе стороны.
В Москве за последние сутки выявлены 7 897 случаев коронавирусной инфекции, 77 человек за сутки умерли. При этом в большую часть дней октября ежедневная смертность отличается всего на 2-3 человека в сутки. В большинстве случаев такая статистическая аномалия может указывать на манипуляцию со статистикой со стороны государственных органов.
- С 8 ноября в Москве отменён бесплатный проезд в общественном транспорте для хронических больных и жителей в возрасте старше 60 лет, сообщается на сайте мэра. Блокировка проездных не коснётся вакцинированных и переболевших коронавирусом за последние полгода. С того же дня будут введены QR-коды для прохода на публичные мероприятия с числом участников больше 500 человек.
Трамп запустит социальную сеть TRUTH – в переводе «Правда»
Бывший президент США Дональд Трамп, аккаунты которого в январе были заблокированы в большинстве социальных сетей, включая фейсбук и твиттер, заявил о намерении создать собственную социальную сеть.
По сообщению корпорации Trump Media & Technology Group, объединяющей медиаактивы Трампа, она будет носить название TRUTH ("Правда").
Запуск в тестовом режиме для приглашённых участников должен состояться уже в ноябре, а для других пользователей соцсеть должна заработать в начале будущего года.
Как говорится в сообщении от имени Трампа, цель создания соцсети - противостояние большим технологическим компаниям, которые ранее заблокировали аккаунты бывшего президента. "Мы живём в мире, где в твиттере активно присутствует "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в РФ), а вашему любимому президенту затыкают рот. Это неприемлемо" - утверждает Трамп.
Аккаунты Трампа были заблокированы в последние дни его президентства, после нападения его сторонников на Капитолий во время официального оглашения итогов выборов. Руководство соцсетей посчитало, что, используя свои аккаунты, Трамп может способствовать новым вспышкам насилия.
- Как пишет в четверг "Голос Америки", многие активисты-республиканцы по-прежнему подают сигналы, что они будут только приветствовать, если именно Трамп станет кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года. По конституции, он имеет такое право, поскольку был президентом только один срок. Многие американцы из тех, что составляют ядро Республиканской партии, продолжают с энтузиазмом посещать митинги с участием 45-го президента США. Они отвергают утверждения демократов о том, что Трамп несет личную ответственность за штурм Капитолия его сторонниками 6 января нынешнего года, и по-прежнему не верят, что Джо Байден победил на выборах законно. Сам Трамп не отверг и не подтвердил возможность своего участия в выборах.
На Барбадосе избрана первый президент после отказа от власти Елизаветы II
Парламент Барбадоса избрал первого в истории страны президента, который возглавит государство после того, как оно откажется от формальной власти королевы Великобритании Елизаветы II.
Главой государства станет генерал-губернатор Сандра Мэйсон, передаёт газета The Barbados Advocate. 72-летняя политик представляет на острове британского монарха с 2018 года, но одновременно известна как один из самых высокопоставленных сторонников независимости.
Она будет приведена к присяге 30 ноября, в день 55-летия независимости от Великобритании. В этот же день Елизавета II перестанет быть главой островного государства.
Власти Барбадоса объявили об отказе от монархии в сентябре 2020 года. "Пришло время полностью оставить наше колониальное прошлое, – заявила тогда Мэйсон. – Барбадосцы хотят, чтобы главой государства был барбадосец". Букингемский дворец тогда заявил, что вопрос выбора главы государства — это внутреннее дело правительства и народа острова.
- 95-летняя Елизавета II — королева 16 государств, в том числе — Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Ямайки, Папуа-Новой Гвинеи и ещё девяти островных государств. В 1999 году референдум об отказе от монархии прошёл в Австралии, тогда против республиканской формы правления проголосовали почти 55 процентов населения.
Московский суд запретил продажу в России более 60 моделей смартфонов Samsung
Арбитражный суд Москвы запретил корейской компании Samsung Electronics и ее российской «дочке» ввозить и продавать на территории России более 60 моделей смартфонов. Об этом говорится в опубликованной резолютивной части дополнительного решения суда.
Под запрет попали устройства, предназначенные для использования платежного сервиса Samsung Рау . Речь идёт о 61 моделе смартфонов Samsung, включая Samsung Galaxy Z Flip с гибким экраном и «флагманских» Samsung Galaxy S21.
Решение суда обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.
Иск к корейской компании подала швейцарская «Сквин СА» за использование изобретения по патенту без согласия правообладателя. Это патент под названием «Система электронных платежей», в котором описывается «способ для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца. Заявка на этот патент в России была подана в 2013 году. Суд пришел к выводу, что в работе Samsung Рау используются технологии этого патента.
Платежный сервис Samsung Рау был запущен в 2015 году, в России он появился год спустя. По данным Национального агентства финансовых исследований на март 2021 года, Samsung Рау используют 17% пользователей мобильных платежных сервисов в России. Доля рынка Google Pay составляет 32%, Apple Pay — 30%.
ЕСПЧ отклонил жалобы югоосетинских жителей против грузинских властей
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил заявления жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия на нарушения прав человека со стороны грузинских военных в период военного конфликта 2008 года. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.
Заявители, которые являются гражданами России, указывали на «непропорциональное использование силы» 8 и 9 августа в отношении мирных жителей со стороны грузинской армии в Цхинвали и его окрестностях.
- Решение по делу: «Шавлохова и другие против Грузии»
- Решение по делу: «Бекоева и другие против Грузии»
Суд пришел к выводу, что Грузия была лишена возможности осуществлять власть в этих районах, а произошедшие там события нельзя, по мнению судей, рассматривать как подпадающие под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что «территория, на которой происходили военные действия, формально была грузинской».
В Министерстве юстиции Грузии планируют провести брифинг относительно решения ЕСПЧ. В ведомстве говорят, что по делу о войне 2008 года Грузия одержала в Страсбурге очередную победу.
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в январе текущего года обнародовал решение по жалобе Грузии на действия России во время и после войны в августе 2008 года. В документе говорится, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека: в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 – право на жизнь, запрет пыток, право на свободу, право на уважение частной и семейной жизни.
- Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции (эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).
- При этом ЕСПЧ отметил – и это решение судьи приняли единогласно, – что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях югоосетинские сепаратисты в Цхинвали, и эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства. Решение о компенсации суд не принимал, она будет обсуждаться позже.
- Грузинские власти тогда заявили, что считают решение ЕСПЧ историческим и ЕСПЧ установил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин.
- В министерстве юстиции России говорят, что не согласны с рядом выводов ЕСПЧ по делу о войне 2008 года. Российские информагентства со ссылкой на Минюст РФ выпустили новости о том, что ЕСПЧ «отклонил» и «счел необоснованными» обвинения Грузии в адрес России.
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