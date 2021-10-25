Сторонники «Грузинской мечты» соберутся в центре Тбилиси 27 октября

Один из самых влиятельных людей в РПЦ - митрополит Тихон (Шевкунов), которого в СМИ называли духовником президента России Владимира Путина, заявил, что Путин достиг такого авторитета, прежде всего на международной арене, что найти ему преемника будет непросто.

"Многие смотрят и говорят: «А кто еще такой, кто может вот так же работать на международном уровне? Кто может еще внутри сдерживать?» Но это и наша проблема, человек не бессмертен" - сказал Тихон в интервью изданию Daily Storm.

По словам митрополита, единственное, что может строить русский народ в государственном строительстве - это монархия. "Единовластие, оно естественно для нашей страны", - подчеркнул Тихон. При этом он сказал, что сам Путин "иронично" относится к тому, что его иногда сравнивают с царём, но серьёзно воспринимает взятый им на себя "крест правителя".

В этом контексте Тихон процитировал монолог Бориса Годунова из трагедии Александра Пушкина, в том числе такие строки:

«…Кто ни умрет, я всех убийца тайный:

Я ускорил Феодора кончину,

Я отравил свою сестру царицу —

Монахиню смиренную... всё я!»

Митрополит назвал Путина "человеком совершенно другого масштаба и уровня во многих отношениях", который "абсолютно себе не принадлежит" и единственная задача которого - "спасать Россию". "Россия была спасена, но еще же задача сохранить, знаете же, у нас на крестике написано «спаси и сохрани». Это все лежит на этих плечах… " - рассуждает Шевкунов о Путине, с которым, по его словам, он иногда встречается даже в 3 часа ночи из-за загруженности президента.

Российскую интеллигенцию деятель РПЦ обвинил в пособничестве разрушительным тенденциям, а общество - в подростковом инфантилизме и неготовности к "созидательному диалогу" с государством. "Это бесконечные сплетники, клеветники, завистники и разрушители, вот это болото страшное" - сказал Шевкунов о людях, которых он назвал "чернью".