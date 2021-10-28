Из-за оправдательного приговора по делу Анзора Тарба судью сухумского суда могут привлечь к ответственности

Оправдательный приговор по резонансному делу об убийстве Анзора Тарба может стать основанием для возбуждения дисциплинарного дела в отношении судьи сухумского городского суда Инара Кварчия. Об этом сообщили в прокуратуре самопровозглашенной республики Абхазия.

По информации ведомства, 25 октября первый заместитель генерального прокурора Дамир Квициния в соответствии с законом о «Судебной власти» направил в Квалификационную коллегию судей материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении дисциплинарного дела в отношении Кварчия.

Ранее оправдательный приговор, вынесенный Инаром Кварчия в отношении бывших сотрудников МВД – Бадри Джикирба, Аслана Чедия, Виталия Кулова, Адгура Аутлева, отметил абхазский Верховный суд.

«В случае удовлетворения требований Генеральной прокуратуры Республики Абхазия в отношении судьи Квалификационной коллегией судей могут быть применены меры дисциплинарного характера», – говорится в сообщении.

Анзор Тарба, 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, скончался в ночь на 11 июля 2019 года. По версии прокуратуры, сотрудники МВД умышленно пытали заключенного и нанесли ему множественные телесные повреждения, что привело к смерти Анзора Тарба.

Многие СМИ, включая «Эхо Кавказа», обстоятельно освещали ход судебного разбирательства по этому делу, которое велось в переполненном зале сухумского городского суда под председательством Инара Кварчия. В итоге 10 ноября 2020 года суд вынес оправдательный приговор всем четверым обвиняемым, ввиду отсутствия доказательств их виновности. Это вызвало бурную возмущенную реакцию со стороны родственников и близких покойного Анзора Тарба.

3 марта 2021 года кассационная коллегия по уголовным делам абхазского Верховного отменила оправдательный приговор Сухумского городского суда от 10 ноября 2020 года, а уголовное дело направлено Генеральному прокурору для производства дополнительных следственных действий.