Югоосетинский КГБ обвиняет граждан Грузии в «незаконной заготовке дров»

В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия подтвердили задержание двух граждан Грузии близ села Лопани. Это – жители села Вака Хашурского муниципалитета Заза Мелекишвили и Валериан Гогнидзе.

«Следует отметить, что указанные лица не просто нарушили государственную границу Южной Осетии с Грузией, но намеренно на грузовом автомобиле въехали на территорию республики, где пытались заниматься незаконной заготовкой дров», – говорится в сообщении пресс-службы югоосетинского ведомства.

В Цхинвали утверждают, что в ходе опроса нарушителей им стало известно о росте уровня безработицы в Грузии. Причина – проводимые правительством мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

«Из-за высоких тарифов на газовое топливо только один процент жителей газифицированных сел приграничья может позволить себе отапливать домовладения природным газом. Кроме того, распространяемая в СМИ информация об эффективности проводимой прививочной кампании в Грузии не вызывает доверия среди граждан. Ввиду чего имеет место массовый отказ от вакцинации, и как следствие рост заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Борьба грузинского населения за выживание, отсутствие элементарных средств и доходов для существования вынуждает граждан предпринимать попытки незаконного пересечения государственной границы Республики», – говорится в сообщении КГБ.

В ведомстве говорят, что «незаконное пересечение государственной границы, а равно и оказание содействия в совершении противоправной деятельности являются уголовно наказуемыми деяниями».

О задержании двух человек накануне сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии. В ведомстве заявили, что «незаконные задержания, проводимые оккупационным режимом, являются деструктивным актом, направленным на запугивание местного населения и существенное осложнение безопасности на местах».

В СГБ Грузии отметили, что правительство Грузии использует все механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанных лиц.