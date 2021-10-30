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В Грузии проходит второй тур муниципальных выборов
В Грузии сегодня, 30 октября, проходит второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирают мэров 15 муниципалитетов и пяти самоуправляемых городов – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави, а также 42 мажоритарных депутатов в 24 избирательных округах.
Как в случае депутатов сакребуло, так и в случае мэров выбор будет ограничен двумя кандидатами, которые стали лидерами по итогам первого тура. Практически во всех случаях за должности конкурируют представители правящей «Грузинской мечты» и оппозиционного «Единого национального движения».
Процесс голосования начался в 8 утра и завершится в 20:00.
Право голоса на выборах 30 октября имеют 2 088 722 гражданина страны. Наибольшее число избирателей зарегистрировано в Тбилиси – 1 002 900, а наименьшее в Тианети – 10 855. Выборы будут действительны при любой явке.
Для избирателей оборудовано 1 830 избирательных участков. Восемь участков открыты в пенитенциарных учреждениях в порядке исключения. Еще 29 спецучастков созданы, чтобы проголосовать могли граждане, находящиеся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция) из-за коронавируса. Тем, кто из-за других проблем со здоровьем не может пойти на выборы, урну для голосования принесут на дом.
Следить за ходом выборов будут около 35,2 тысяч наблюдателей от местных организаций, 1,1 тысячи международных наблюдателей, а также более 5,3 тысяч представителей избирательных субъектов. Освещают день голосования 3,7 тысячи журналистов от 119 СМИ.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии заверила, что, как и во время первого тура, будут строго соблюдаться правила безопасности, связанные с распространением коронавируса.
Подсчет голосов на участках начнется сразу после их закрытия в 20:00. На 1 750 избирательных участках, где число зарегистрированных избирателей превышает 300, будет осуществляться видеосъемка процесса. После подсчета голосов на участках члены комиссии подпишут итоговый протокол и отправят его в ЦИК. Когда на сайт Центризбиркома будет загружено достаточно протоколов, начнется публикация результатов.
Другие новости дня
В Минюсте допустили, что Саакашвили доставят из тюрьмы в больницу на вертолете
В случае необходимости для транспортировки заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в больницу будет использован вертолет. Об этом сегодня заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, передает агентство «Новости-Грузия».
В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии утверждают, что сторонники Саакашвили планируют помешать переводу экс-президента в другую тюрьму или клинику, чтобы таким образом создать хаос и беспорядки в стране.
«Мы видим, что речь идет о возможном тяжком преступлении, и смело можем сказать, что мы готовы к любому сценарию 24 часа в сутки. В том числе, если будет необходимо, мы используем вертолет для безопасной перевозки заключенного», - сказал Брегадзе.
По информации главы Минюста, в настоящее время необходимости госпитализации Саакашвили нет. Более того, Брегадзе утверждает, что Саакашвили продолжает лечение.
«Его жизненные параметры в норме… Мы делаем максимально возможное, чтобы состояние здоровья заключенного было стабильным», - отметил он.
- Саакашвили вернулся на родину незадолго до первого тура муниципальных выборов. Экс-президента задержали в Тбилиси 1 октября на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, которые касались должностных преступлений. Согласно им, экс-президент должен пробыть в заключении шесть лет.
- Сразу после помещения в тюрьму Саакашвили объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. От пищи политик отказывается уже 29 дней. Врачи и адвокаты настаивают на госпитализации экс-президента в частную многопрофильную клинику. Между тем власти в случае необходимости согласны перевести Саакашвили в госпиталь глданской тюрьмы.
Российский банкир Олег Тиньков выплатил 509 миллионов долларов властям США
Окружной суд Северной Калифорнии утвердил мировое соглашение между российским банкиром Олегом Тиньковым и налоговым департаментом Министерства юстиции США. Бизнесмен выплатил американскому бюджету 509 миллионов долларов невыплаченных налогов и штрафа. Вся сумма уже была переведена, - передает корреспондент РБК, наблюдавший за заседанием суда.
Тиньков на год останется под судебным надзором. По словам судьи, хотя миллиардер виновен в финансовом преступлении, он считает приговор без реального срока приемлемым, так как бизнесмен мог умереть в тюрьме из-за лейкемии, от которой он проходил курс лечения. Сам банкир в заявлении, переданном по итогам заседания, заявил, что считает урегулирование вопроса гуманным и сожалеет о случившемся.
53-летний Тиньков - один из самых известных бизнесменов в России. Он основатель Тинькофф Банка, и занимает 32 место в списке богатейших людей страны по версии журнала Forbes. В 2020 году его состояние оценивалось изданием в 4,7 миллиарда долларов. Он 17 лет был гражданином США, но перед выходом основанного им банка на биржу вышел из гражданства.
Перед отказом от гражданства американцы должны заплатить налог. Налоговые органы установили, что бизнесмен занизил свое состояние, когда это делал. Ему грозило заключение в тюрьме на срок до шести лет.
- В ходе рассмотрения дела шансы на Тинькова на выживание от лейкемии оценивались в 30-40 процентов в первый год, 30-35 процентов в течение двух лет и 10-30 процентов в течение пяти лет, - заявил судья.
- Тиньков и его семья создали в России благотворительный фонд помощи в борьбе с лейкемией. Фонд займется обучением врачей и среднего медицинского персонала гематологических отделений российских больниц. Бизнесмен сообщил, что позднее планирует строить гематологические центры в регионах, если у него на этой «останутся силы и средства».
Каждый пятый россиянин допустил использование пыток против заключенных
Каждый пятый россиянин допускает использование пыток против заключенных, свидетельствуют данные опроса Левада-центра. 11 процентов заявили, что можно пытать людей в исключительных случаях, когда это может спасти жизни невинных. Еще 9 процентов думают, что пытать можно осужденных за тяжкие насильственные преступления.
Опрос «Левады”« признанной российскими властями так называемым иностранным агентом, проводился вскоре после новых сообщений о пытках в российских колониях. В начале октября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал записи с пытками заключенных, которые лечились в туберкулезной больнице ФСИН и содержались в колониях в Белгородской области и на Камчатке. Только 66 процентов опрошенных считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах.
Процент граждан, неприемлющих пытки, за два года вырос. В 2019 году опрос «Левады» показывал, что только около 60 процентов россиянин считают пытки недопустимыми. В 2018 году таких было 57 процентов.
Тогда каждый десятый опрошенный сказал, что сталкивался с пытками со стороны представителей правоохранительных органов. Однако почти 40 процентов заявили, что считают, что борьба с издевательствами может снизить раскрываемость преступлений.
Грузинский банк TBC предупредил клиентов о новой мошеннической схеме
Один из крупнейших коммерческих банков Грузии – TBC bank, предупредил клиентов о новой схеме, используемой мошенниками для получения доступа к личным счетам граждан.
Как сообщается, киберпреступники связываются с гражданами от имени разных коммерческих банков, нередко – с контактных номеров этих банков. Мошенники представляются сотрудниками финансового учреждения, выведывая личные данные. При этом беседу мошенники ведут на русском языке.
Банк призывает граждан быть внимательнее и не делиться своими личными данными с третьими лицами.
В TBC bank добавляют, что о случаях мошенничества уже уведомлена полиция. Одновременно телекоммуникационные сети попросили пресечь факты, когда злоумышленники звонят их с телефонных номеров банков.
В 2020 году количество киберпреступлений, зарегистрированных МВД Грузии, возросло на 24%, а полиция задержала и привлекла к уголовной ответственности 152 киберпреступника, сообщает агентство «Новости-Грузия».
СГБ Грузии заподозрила сторонников Саакашвили в заговоре с целью захвата власти
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии возбудила уголовное дела по первой части статьи 315 Уголовного кодекса – «Заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии». Об этом сообщил заместитель начальника Контртеррористического центра СГБ Бачи Мгеладзе.
В ведомстве говорят, что сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили планируют совершить «деструктивные действия». В частности, в случае ухудшения состояния здоровья осужденного, хотят помешать его этапированию в Глданскую тюрьму №8.
В СГБ утверждают, что в планах сторонников Саакашвили – перекрытие дорог, ведущих к тюрьме, что приведет к «бесконтрольной ситуации и хаосу».
Ведомство опубликовало часть аудиозаписи, сделанной в президентской библиотеке Саакашвили с разрешения суда. Указан лишь один участник разговора – член «Единого национального движения» Бесик Цередиани. При этом обсуждение данной темы, по словам представителя СГБ, активно проходило и между другими членами ЕНД. Фигурантов дела планируют допросить в суде.
Часть первая статьи 315 УК Грузии предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти отказываются перевозить голодающего Саакашвили на лечение в частную клинику, чтобы избежать столкновений его сторонников с полицией у медучреждения.
Югоосетинский КГБ обвиняет граждан Грузии в «незаконной заготовке дров»
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия подтвердили задержание двух граждан Грузии близ села Лопани. Это – жители села Вака Хашурского муниципалитета Заза Мелекишвили и Валериан Гогнидзе.
«Следует отметить, что указанные лица не просто нарушили государственную границу Южной Осетии с Грузией, но намеренно на грузовом автомобиле въехали на территорию республики, где пытались заниматься незаконной заготовкой дров», – говорится в сообщении пресс-службы югоосетинского ведомства.
В Цхинвали утверждают, что в ходе опроса нарушителей им стало известно о росте уровня безработицы в Грузии. Причина – проводимые правительством мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
«Из-за высоких тарифов на газовое топливо только один процент жителей газифицированных сел приграничья может позволить себе отапливать домовладения природным газом. Кроме того, распространяемая в СМИ информация об эффективности проводимой прививочной кампании в Грузии не вызывает доверия среди граждан. Ввиду чего имеет место массовый отказ от вакцинации, и как следствие рост заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Борьба грузинского населения за выживание, отсутствие элементарных средств и доходов для существования вынуждает граждан предпринимать попытки незаконного пересечения государственной границы Республики», – говорится в сообщении КГБ.
В ведомстве говорят, что «незаконное пересечение государственной границы, а равно и оказание содействия в совершении противоправной деятельности являются уголовно наказуемыми деяниями».
О задержании двух человек накануне сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии. В ведомстве заявили, что «незаконные задержания, проводимые оккупационным режимом, являются деструктивным актом, направленным на запугивание местного населения и существенное осложнение безопасности на местах».
В СГБ Грузии отметили, что правительство Грузии использует все механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанных лиц.
Жителя Братска осудили за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
Иркутский областной суд признал виновным по уголовной статье о реабилитации нацизма жителя Братска, загрузившего фото Адольфа Гитлера в базу данных на сайте движения "Бессмертный полк". Его оштрафовали на 100 тысяч рублей, а телефон, с которого он загружал фото, забрали "в доход государства", сообщили редакции Сибирь.Реалии в пресс-службе суда.
По версии следствия, 5 мая 2020 года житель Братска через свой аккаунт во "ВКонтакте" авторизовался на сайте "Бессмертный полк России онлайн" и оформил заявку на публикацию фото Адольфа Гитлера, подписав изображение "Гитлерс Адольф Иванович".
По мнению следователей, обвиняемый сделал это, зная об "отрицательной оценке личности" Гитлера , с целью "одобрения преступлений", установленных приговором Международного военного трибунала для Нюрнбергского суда. Согласно этому приговору Германия во главе с Адольфом Гитлером во Второй мировой войне вела агрессивную войну против мира и безопасности человечества и совершала военные преступления.
Сотовый телефон подсудимого конфисковали в доход государства как оборудование и иные средства совершения преступления.
- В России введена уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, унижение их чести и достоинства, ужесточено наказание за реабилитацию нацизма, в том числе в интернете. Принятый в июне по инициативе Владимира Путина закон запрещает публично отождествлять "цели, решения и действия руководства, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран "оси". Кроме того, согласно закону, в России запрещено публично отрицать решающую роль СССР в победе над нацистской Германией.
В Сухуми говорят, что временное закрытие Ингурского моста связано с эпидситуацией
Частичные ограничения, введенные на Ингурском мосту с 28 по 30 октября, связаны с эпидемиологической обстановкой. Об этом заявили в Службе государственной безопасности (СГБ) самопровозглашенной республики Абхазия.
Отметим, что ранее в СГБ Грузии заявили, что ограничения связаны с вторым туром муниципальных выборов в Грузии.
«Подобные незаконные решения часто связаны с надуманными причинами, в том числе т.н. обеспечением безопасности на оккупированной территории в период выборов, проходящих на территории, подконтрольной центральными властями», – говорилось в заявлении грузинского ведомства.
Через Ингурский мост пропускают лишь лиц, нуждающихся в медицинской помощи, а также сотрудников «Ингури ГЭС».
Камбербэтч сыграет роль Литвиненко в «Лондонград»
Британский актёр Бенедикт Камбербэтч исполнит роль бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, отравленного полонием в Лондоне в 2006 году. Сериал о покушении на россиянина "Лондонград" снимет HBO. Об этом сообщает Variety.
Сериал основан на книге британского журналиста Алана Коуэлла "Последний шпион". Сценарий напишет Дэвид Скарпа, а режиссером станет обладатель "Оскара" Брайан Фогель, снявший документальный фильм "Икар" о допинговом скандале в российском спорте.
Камбербэтч – один из самых популярных британских актёров. Он известен по роли Шерлока Холмса в сериале Би-би-си "Шерлок", за эту роль он получил премию "Эмми". В апреле 2014 года был признан одним из 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time.
- Александр Литвиненко, бывший сотрудник ФСБ, в начале 2000-х годов эмигрировал в Великобританию, где выступал с резкой критикой президента России Владимира Путина и российских властей. В 2006 году он попал в больницу с симптомами радиоактивного отравления и вскоре умер. Специалистам удалось установить, что его гибель стала следствием отравления полонием, а отношение к его отравлению имели, в частности, бывший офицер КГБ Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. Они, как и официальная Москва, отрицают причастность к гибели Литвиненко.
- В последние годы произошли ещё по меньшей мере два громких покушения на противников российских властей с использованием химического оружия – на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери и на Алексея Навального. Официальный Лондон считает, что за этими отравлениями также стояли российские власти.
- В сентябре 2021 года Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за убийство бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. Как говорится в решении суда, Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, предположительно причастные к убийству Литвиненко, действовали как агенты российских властей.
«Мтавари» разрывает контракт с Ipsos. Проведение экзитполов под угрозой
Телеканал «Мтавари» разрывает контракт с международной компанией Ipsos и планирует начать с ней арбитражное разбирательство. Об этом сообщил гендиректор канала Ника Гварамия.
Причина – исследование, результаты которого были опубликованы за несколько дней до выборов.
В эфире «Мтавари» 27 октября было объявлено, что по итогам соцопроса Ipsos в Зугдиди лидирует кандидат от оппозиционного «Национального движения» Анзор Мелия (54,7%), а у кандидата от правящей партии «Грузинская мечта» Мамуки Цоцерия — 45,3%.
Оказалось, что эти данные радикально отличаются от цифр, опубликованных на сайте Ipsos – там у Цоцерия 51%, а у Мелия – 49%. «Грузинская мечта» на специальном брифинге обвинила оппонентов в подтасовке и лжи.
По словам Ники Гварамия, совершенно шокирующим является то, что телекомпания получает информацию о позиции основного партнера (Ipsos) с брифинга «Грузинской мечты». Он отметил, что «Мтавари» проинформирует все партнерские телекомпании, международные СМИ и правозащитные организации, а также частные компании, пользующиеся услугами Ipsos в стране, о «ненадежности, нечестности и предполагаемой причастности Ipsos к коррупционным сделкам».
Отметим, что завтра компания Ipsos должна была провести экзитполы по заказу телекомпании «Мтавари». Теперь Ника Гварамия говорит, что канал ищет альтернативу.
«Интенсивно работаем над тем, чтобы завтра, в день выборов мы смогли бы провести экзитполы», – заявил Гварамия.
- Второй тур муниципальных выборов пройдет в Грузии завтра. Избирателям предстоит выбрать мэров в пяти самоуправляющихся городах страны (Тбилиси, Кутаиси, Поти, Рустави и Батуми) и 15 муниципалитетах. В 24 округах пройдут выборы депутатов муниципальных собраний.
Бибилов: на Грузию приходится 36% негатива, идущего на Южную Осетию
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов предполагает, что Грузия попытается вмешаться в выборы югоосетинского лидера. Об этом он сказал на встрече с сотрудниками Службы внешней разведки (СВР).
«В ближайшей перспективе у вас работы будет существенно больше. Политическими процессы, которые происходят в республике Южная Осетия, интересуются и наши недруги. И, конечно, определенное воздействие будет по отношению к тем мероприятиям, которые здесь будут проходить. Естественно, это выборы президента республики Южная Осетия», – подчеркнул Анатолий Бибилов.
Он отметил, что «уже на сегодняшний день, согласно проведенному соответствующими структурами анализу, 36% всего негатива, который идет на республику и на ее руководство, приходится на Грузию».
«То, что в осетинском сегменте они участвуют, ни у кого не вызывает сомнения. Это ясно видно. Тут нужно с сожалением отметить, что некоторые граждане «ведутся» на эти публикации. Одна из задач СВР – минимизировать то воздействие на политические процессы, которое может быть со стороны Грузии и других недружественных государств», – сказал он.
Срок полномочий югоосетинского лидера истекает весной 2022 года. Ранее Бибилов намекнул, что планирует баллотироваться на второй срок.
В Кемерове огласили приговор по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Суд в Кемерове 29 октября огласил резолютивную часть приговора восьми обвиняемым по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек. Суд признал их виновными и приговорил к срокам от 5 до 14 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент Сибирь.Реалии из зала суда. Оглашение приговора будет продолжено 8 ноября.
Самые большие сроки получили бывший гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которому принадлежал торговый центр, Юлия Богданова — 14 лет колонии общего режима, гендиректор и владелец "Зимней вишни" Надежда Судденок — 13 лет и 6 месяцев лишения свободы, а также технический директор компании собственника Георгий Соболев — 11 лет лишения свободы. Охранник Сергей Антошин приговорён к восьми годам колонии.
Игоря Полозиненко, руководителя компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, и его подчиненного Александра Никитина суд приговорил к 6 с половиной и пяти с половиной годам лишения свободы - соответственно.
Начальнику караула пожарно-спасательной части Сергею Генину суд назначил 5 лет колонии. Начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин приговорён к шести годам лишения свободы.
Кроме того, они должны выплатить потерпевшим по миллиону рублей за каждого погибшего, за тяжкий вред - 500 тысяч рублей, за средний - 300 тысяч, за моральный и нравственный ущерб - 100 тысяч рублей.
Руководство торгово-развлекательного центра признали виновным в оказании небезопасных услуг и нарушении мер пожарной безопасности, двое пожарных - в халатности. Пожар произошел в марте 2018 года, в нем погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек - пострадали.
Хотя суд признал Генина и Бурсина виновными, многие, в том числе пожарные эксперты, уверены, что "у пожарных не было ни единого шанса спасти 60 человек", а уголовное дело возбудили ради общественного спокойствия.
Саакашвили заявил, что продолжение его жизни связано с итогами выборов
Голодающий в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что отказывается от сотрудничества с консилиумом врачей, от анализов и медицинских процедур, облегчающих его голодовку. В обращении к грузинскому народу он призвал граждан проголосовать за оппозицию в ходе второго тура муниципальных выборов.
«Продолжение моей жизни полностью привязано к вашему завтрашнему решению и к победе Грузии», – говорит Саакашвили.
Политик призвал сторонников завтра вечером собраться у избирательных участков, чтобы «вместе защитить голоса».
Отметим, что накануне вечером Саакашвили подтвердил готовность сотрудничать с консилиумом. В сегодняшнем обращении он говорит, что власти не учли главную рекомендацию врачей, отказавшись перевести его на госпитализацию в частную клинику. По словам премьер-министра Грузии, власти таким образом хотят избежать столкновений сторонников Саакашвили с полицией у медучреждения.
Второй тур муниципальных выборов пройдет в Грузии завтра. Избирателям предстоит выбрать мэров в пяти самоуправляющихся городах страны (Тбилиси, Кутаиси, Поти, Рустави и Батуми) и 15 муниципалитетах. В 24 округах пройдут выборы депутатов муниципальных собраний.
Премьер Грузии заявил о праве Саакашвили на самоубийство
По закону, у человека есть право на самоубийство, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, отвечая на вопрос журналиста о голодовке экс-президента Михаила Саакашвили.
«Если состояние ухудшится, ему, понятно, окажут медицинскую помощь, но каким может быть финал?», – спросили премьера в эфире телекомпании «Имеди».
«Финал не знаю… Если человек вредит собственному здоровью… Даже больше: по закону, у человека есть право на самоубийство.
Если человек решит совершить суицид, то он вправе это сделать, но государство, конечно же, не сможет взять за это ответственность.
Хочу сказать, что мы делаем абсолютно все. По моему заданию создали дополнительную группу врачей, этот консилиум организован нами, несмотря на то, что ему, как заключенному, оказали и будут оказывать полноценное медицинское обслуживание.
Тем не менее, мы дополнительно создали группу врачей и они ежедневно наблюдают. Мы создали для него полный комфорт, чтобы не оставалось вопросов», – заявил премьер (цитата по Netgazeti).
После этого другой ведущий программы сказал:
«Когда человек себе вредит, давайте согласимся, что государство должно помочь».
В ответ Гарибашвили пообещал, что в случае необходимости Саакашвили окажут помощь и переведут в тюремную больницу.
Премьер Грузии при этом говорит, что власти отказываются перевозить голодающего Саакашвили на лечение в частную клинику, чтобы избежать столкновений его сторонников с полицией у медучреждения.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
В Южной Осетии ожидают поставку очередной партии российской вакцины
В Южную Осетию в ближайшие дни доставят очередную партию российских вакцин от коронавируса – «Спутник V» и «Спутник лайт». Об этом агентству «Рес» сообщил глава Минздрава самопрвоозглашенной республики Сослан Наниев.
«Очередная партия, 2 тысяч доз «Спутник» и «Спутник Лайт» будет доставлена в республику уже на следующей неделе. Вакцинация жителей республики будет продолжена», – уточнил Наниев.
С начала мая в Южной Осетии проходила вакцинация населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Жители вакцинироваться не спешили – привились лишь более тысячи человек.
Ранее сообщалось, что в самопровозглашенную республику Абхазия планируется поставка 30 тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщила главный санитарный врач Людмила Скорик на встрече с абхазским премьером Александром Анквабом.
COVID-19 в Грузии: 3965 новых случаев, 43 пациента скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 43 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9961.
За сутки в стране выявили 3965 новых случаев коронавируса. Накануне провели 48 513 тестов: PCR-тестов – 18 210, экспресс–тестов на антиген – 30 303.
Выздоровели еще 4627 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 711 255, выздоровевших – 652 505.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,17%, за последние 14 дней составляет 8,94%, за неделю – 8,87%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 4023 человека, всего в Грузии использовано 1 970 109 вакцин.
Байден прибыл в Европу для участия в саммите G-20 и форуме по климату
Президент США Джо Байден 29 октября прибыл в Европу. В программе его турне – саммит в Риме 20 индустриально развитых стран (Группа G-20), переговоры с союзниками о ядерной программе Ирана и встреча с папой римским Франциском.
Байден также примет участие в международной конференции по климату в Глазго.
Первым пунктом европейской программы Байдена значится встреча 29 октября с понтификом в Ватикане. Байден – глубоко религиозный практикующий католик. Его предшественником в этом качестве был только один президент США, Джон Кеннеди (1961–1963).
- Двухдневный саммит G-20 откроется в Риме 30 октября.
- Саммит в Глазго будет работать с 31 октября по 12 ноября.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал журналистам, что Байден возьмет на себя лидирующую роль на форумах, где не будут присутствовать лично ни председатель КНР Си Цзиньпин, ни президент России Владимир Путин.
"Там будут представлены США и Европа, и они продемонстрируют энергичный и сплоченный подход как на саммите "Большой двадцатки", так и на конференции по климату, определяя повестку дня", – сказал Салливан.
Это будет непросто для Байдена, отмечает "Голос Америки". Авторы публикации считают, что президенту необходимо восстановить доверие к США после беспорядочного вывода войск из Афганистана и разлада с Парижем из-за сделки по атомным подводным лодкам. Это соглашение Вашингтона с Австралией лишило Францию многомиллиардного контракта.
Досрочное освобождение или передача Украине Саакашвили исключены – премьер Грузии
Передача грузинской стороной экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Украине, либо его досрочное освобождение из тюрьмы исключены. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу «Имеди».
«Конечно же, досрочное освобождение Саакашвили исключено. Также исключена его передача Украине. Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку», – сказал Гарибашвили, добавив, что передача экс-президента Украине или его досрочное освобождение будут означать, что «власть не уважает законов страны».
Гарибашвили также говорит, что власти отказываются перевозить голодающего Саакашвили на лечение в частную клинику, чтобы избежать столкновений его сторонников с полицией у медучреждения.
«Согласно его плану, мы должны перевезти его в частную клинику. Вам известно, что в частной клинике нет никаких условий безопасности. Сейчас ковид. Там много пациентов, посетителей. Нет никаких мер безопасности. Далее их план заключается в том, чтобы мобилизовать несколько тысяч человек, 4-5 или 10 тыс. Нам придется расставлять полицию, применять специальные средства и пребывать в вечном хаосе и беспорядках», – отметил Гарибашвили.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
В России объявили в розыск переехавшего в Грузию адвоката Павлова
Один из создателей адвокатского объединения «Команда 29», адвокат Иван Павлов объявлен российскими властями в розыск по делу о разглашении тайны следствия. В сентябре Павлов переехал в Грузию из-за невозможности продолжать профессиональную деятельность в России.
Павлов сообщил агентству «Интерфакс», что его объявили в розыск еще 20 сентября, однако узнал об этом он только сейчас, поскольку ни его самого, ни его представителей с июля не вызывали к следователю.
«При этом мое местонахождение установить несложно – достаточно мне позвонить», – резюмировал адвокат, не уточнив, в какой именно розыск его объявили – федеральный или международный.
Уголовное дело против Ивана Павлова было возбуждено в апреле. По версии ФСБ, адвокат незаконно передал для дальнейшей публикации постановление о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении журналиста и сотрудника «Роскосмоса» Ивана Сафронова, а также сообщил о существовании секретного свидетеля по делу.
Павлов, который специализируется на делах о госизмене, шпионаже и экстремизме, вину отрицает. По его мнению, он сообщал СМИ о фактах нарушения закона в отношении Сафронова.
В июле созданное Павловым адвокатское сообщество «Команда 29», которым он руководил, прекратило свою работу, поскольку было признано российскими властями «нежелательной организацией». В заявлении «Команды» говорилось, что в условиях изменений в Уголовном кодексе, которые вступили в силу в июле, «продолжение деятельности создает прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей» и что правозащитники «не могут игнорировать этот риск».
- Среди россиян, ранее объявивших о переезде в Грузию - адвокат Иван Павлов, активисты Pussy Riot Александр Софеев и Вероника Никульшина, бывшая ведущая YouTube-канала «Навальный LIVE» Александра Шапалина, а также сторонник Навального, бывший глава «Протестного Кузбасса» Лев Гяммер.
Facebook меняет название на Meta. Соцсеть решение не затронет
Компания Facebook объявила о решении сменить свое название на Meta – в рамках ребрендинга.
Как заявил в четверг основатель и глава Facebook Марк Цукерберг, новое название лучше отражает то, что делает компания, расширяющая охват деятельности от соцмедиа до таких направлений, как виртуальная реальность.
Изменение не затронет наименование отдельных платформ – социальных сетей Facebook, Instagram и Whatsapp. Meta будет относится лишь к головной компании, владеющей этими ресурсами.
«Би-би-си» отмечает, что решения по ребрендингу последовали за серией негативных публикаций о Facebook, основанных на утечке документов, которые предала огласке одна из бывших сотрудниц. Фрэнсис Хауген обвинила руководство компании в том, что оно ставит прибыль выше соображений безопасности.
В 2015 году о переименовании объявлял Google, решивший назвать материнскую структуру Alphabet. Но название не прижилось, добавляет в своей публикации «Би-би-си».
Адвокаты семей погибших при крушении MH17 заметили слежку
Адвокатам, представляющим на судебном процессе в Нидерландах родственников погибших пассажиров и членов экипажа рейса MH17, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году, предложены меры защиты после сообщений о слежке.
Несколько представителей защиты рассказали, что замечали за собой слежку от здания суда или видели подозрительных мужчин вблизи своих домов. Об этом в четверг сообщила местная вещательная компания RTL. «В целом можно сказать, что все стороны судебного разбирательства осведомлены о физических и цифровых угрозах. Но мы никогда не комментируем, какие конкретные меры безопасности принимаются в ответ», - прокомментировала ситуацию Reuters официальный представитель главного нидерландского антитеррористического управления NCTV Анна София Постум.
По сведениям RTL, в конце сентября NCTV организовало с адвокатами беседу, где юристам заявили, что за предполагаемыми попытками их запугать может стоять Россия. Тогда же адвокатам предложили меры по их защите. Сами они комментировать информацию также отказались.
Обвиняемыми на процессе по делу о гибели малайзийского «Боинга» проходят трое россиян и один гражданин Украины. Из россиян это полковник запаса ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), старший офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский и подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов. Четвертый обвиняемый - командир разведывательного подразделения самопровозглашенной «ДНР» Леонид Харченко. Ни один из них в суд не явился. Пулатов – единственный, кого на процессе в Нидерландах представляют адвокаты.
Пассажирский рейс MH17 следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, когда был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. Никто из находившихся на борту 298 человек не выжил.
- Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был поражен ракетой из комплекса «Бук», принадлежащего российской армии. Снаряд, по данным следствия, был, судя по всему, выпущен с территории, подконтрольной воюющим в Донбассе сепаратистам. Москва причастность к авиакатастрофе отрицает.
- В сентябре на судебном процессе начали слушать показания членов семей погибших. В течение трех недель они рассказывали о том, как трагедия повлияла на их жизнь и высказывали надежду на то, что справедливость в итоге восторжествует.
- Судебное разбирательство в Нидерландах идет с марта прошлого года. Россия отказалась экстрадировать обвиняемых.
В Киеве применение дрона «Байрактар» назвали правом на самозащиту
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обосновал применение правительственными силами в Донбассе беспилотника «Байрактар» правом на самозащиту.
«Мы соблюли необходимые процедуры коммуникации через Совместный центр координации и контроля и с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту», - сказал Кулеба в четверг на пресс-конференции в Киеве после переговоров с федеральным советником, вице-президентом и председателем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.
Кулеба прокомментировал заявление министерства иностранных дел Германии, которое выражало обеспокоенность применением дрона. Как сказал украинский министр, у Киева нет сомнений в том, что коллеги в ФРГ остаются принципиальными сторонниками мирного урегулирования конфликта в Донбассе, но любые оценки, по его словам, должны даваться с учетом полного контекста ситуации.
«На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться - намного ближе к линии разграничения, чем это разрешено Минскими договоренностями», - приводит слова Дмитрия Кулебы агентство «Интерфакс-Украина».
26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили, что впервые применили боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс «Байрактар» в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного. Обмечается, что это было сделано «с целью принуждения врага к прекращению огня» в районе Гранитного, где при обстреле батареей гаубиц со стороны сепаратистов один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен. «Беспилотный летательный аппарат управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом», - говорилось в сообщении армейского штаба.
Bayraktar TB2 – турецкий беспилотный аппарат. С четырьмя ракетами на подвеске он может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Дальность поражения целей - до 8 километров. Дрон разработан и производится частной компанией Baykar Makina. Украина подписала договор о покупке партии этих ударных беспилотников в начале 2019 года.
Михаил Саакашвили согласился на лечение и сотрудничество с врачами
«Проблемы коммуникации с Михаилом Саакашвили устранены, из-за чего Саакашвили прекратил крайнюю форму протеста - отказ от лечения, проведения анализов, тестов и т.д», - заявил адвокат Дмитрий Садзаглишвили после встречи с Саакашвили в руставской тюрьме.
«Нам была предоставлена возможность пообщаться в такой форме, чтобы исключить возможность записи разговора между нами Службой госбезопасности. Из-за этого Михаил Саакашвили перестал усугублять свой протест - отказ от лечения, проведения анализов, мониторинга показателей и т.д.», - сказал Дмитрий Садзаглишвили.
По его словам, Михаил Саакашвили еще раз подтвердил свое уважение к врачам, входящим в состав консилиума, и продолжит сотрудничество с медиками, в том числе членами консилиума, передает Общественный вещатель Грузии.
СГБ: Российские военные незаконно задержали двух граждан Грузии
По данным Службы государственной безопасности Грузии (СГБ), представители властей самопровозглашенной республики Южная Осетия задержали двух граждан Грузии в районе села Лопани.
«Служба госбезопасности активировала «горячую линию». Информация о еще одном незаконном действии российских оккупационных сил будет немедленно передана Миссии наблюдателей ЕС и международным партнерам.
Незаконные задержания, проводимые оккупационным режимом, являются деструктивным актом, направленным на запугивание местного населения и существенное осложнение безопасности на местах.
Центральное правительство Грузии использует все средства для скорейшего освобождения незаконно задержанных лиц», - говорится в заявлении СГБ Грузии, передает «Нетгазети».
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