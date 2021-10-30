В Грузии проходит второй тур муниципальных выборов

В Грузии сегодня, 30 октября, проходит второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирают мэров 15 муниципалитетов и пяти самоуправляемых городов – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави, а также 42 мажоритарных депутатов в 24 избирательных округах.

Как в случае депутатов сакребуло, так и в случае мэров выбор будет ограничен двумя кандидатами, которые стали лидерами по итогам первого тура. Практически во всех случаях за должности конкурируют представители правящей «Грузинской мечты» и оппозиционного «Единого национального движения».

Процесс голосования начался в 8 утра и завершится в 20:00.

Право голоса на выборах 30 октября имеют 2 088 722 гражданина страны. Наибольшее число избирателей зарегистрировано в Тбилиси – 1 002 900, а наименьшее в Тианети – 10 855. Выборы будут действительны при любой явке.

Для избирателей оборудовано 1 830 избирательных участков. Восемь участков открыты в пенитенциарных учреждениях в порядке исключения. Еще 29 спецучастков созданы, чтобы проголосовать могли граждане, находящиеся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция) из-за коронавируса. Тем, кто из-за других проблем со здоровьем не может пойти на выборы, урну для голосования принесут на дом.

Следить за ходом выборов будут около 35,2 тысяч наблюдателей от местных организаций, 1,1 тысячи международных наблюдателей, а также более 5,3 тысяч представителей избирательных субъектов. Освещают день голосования 3,7 тысячи журналистов от 119 СМИ.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии заверила, что, как и во время первого тура, будут строго соблюдаться правила безопасности, связанные с распространением коронавируса.

Подсчет голосов на участках начнется сразу после их закрытия в 20:00. На 1 750 избирательных участках, где число зарегистрированных избирателей превышает 300, будет осуществляться видеосъемка процесса. После подсчета голосов на участках члены комиссии подпишут итоговый протокол и отправят его в ЦИК. Когда на сайт Центризбиркома будет загружено достаточно протоколов, начнется публикация результатов.