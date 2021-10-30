Новости
За сутки в Южной Осетии выявили 87 новых случаев заболевания COVID-19
Югосетпотребнадзор выявил за сутки 87 (днем ранее 77) новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщила информагентству «Рес» глава ведомства Марина Кочиева, это результаты проведенных в ПЦР-лаборатории накануне 428 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2285 человека, 40 - сняты с учета медиков за сутки», - сказала глава Югосетпотребнадзора.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 8691 человека, 6406 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 46 548 исследования на коронавирусную инфекцию.
- До 1 декабря в Южной Осетии решением оперштаба самопровозглашенной республики запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный режим в закрытых помещениях. До 1 ноября закрыты все учебные и дошкольные заведения.
Другие новости дня
Пенитенциарная служба опровергла сообщения о мобилизации спецназа у тюрьмы в Рустави
Специальная пенитенциарная служба опровергает ранее распространившуюся в СМИ информацию о том, что к руставской тюрьме, где содержится Михаил Саакашвили, стянут спецназ.
В опубликованном официальном заявлении говорится, что произошедшее «еще одна попытка ввести общественность в заблуждение», сообщает SOVA.
По данным Пенитенциарной службы, кадры были сняты не на территории изолятора №12, а на базе Главного управления внешней обороны и информационно-технической безопасности Специальной пенитенциарной службы в Рустави.
«1 октября Специальная пенитенциарная служба обратилась в Министерство внутренних дел с просьбой выделить дополнительные силы для соблюдения норм безопасности. На кадрах виден процесс ротации дополнительных сил МВД, никакой специальной мобилизации у объекта №12 не было», - говорится в сообщении.
Посол США призвала власти Грузии обращаться с Саакашвили справедливо и беспристрастно
Вашингтон следит за развитием событий вокруг третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который 30-й день продолжает голодовку в тюрьме. Об этом сегодня, 30 октября, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан. «Мы обеспокоены состоянием здоровья президента, и внимательно следим за процессами как отсюда, так и из Вашингтона», - заявила она.
Дегнан призвала власти Грузии предоставить Саакашвили соответствующую медицинскую помощь и обращаться с ним «справедливо и беспристрастно, в соответствии с законодательством Грузии и международной практикой в области прав человека». Здесь же она подчеркнула, что в защите прав Саакашвили, являющегося гражданином Украины, заинтересован и Киев.
Посол США в Грузии напомнила, что Народный защитник указал на недостаточность инфраструктуры в больнице глданской тюрьмы, куда власти планируют перевести Саакашвили в случае ухудшения состояния. «В данном случае решающим должно быть то, какого типа медицинское обслуживание необходимо человеку… Это должно быть определено медицинскими профессионалами справедливо и беспристрастно, поскольку здесь речь идет о жизни человека, что очень важно», - добавила посол.
- Саакашвили вернулся на родину незадолго до первого тура муниципальных выборов, сообщает агентство «Новости-Грузия». Экс-президента задержали в Тбилиси 1 октября на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касавшихся должностных преступлений. Согласно им, экс-президент должен пробыть в заключении шесть лет.
- Сейчас Саакашвили содержится в руставской тюрьме, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Врачи и адвокаты настаивают на госпитализации экс-президента в частную многопрофильную клинику.
- Власти согласны госпитализировать экс-президента в больницу глданской тюрьмы, настаивая, что она полностью подходит для голодающих заключенных. Адвокаты Саакашвили сомневаются не только в возможностях тюремного госпиталя. По их информации, в больнице глданской тюрьмы планируется инсценировать бунт с целью ликвидации третьего президента.
Явка во втором туре местных выборов в Грузии к 12:00 составила 17,2%
Явка во втором туре муниципальных выборов к 12:00 составила 17,2%. Об этом сообщила на брифинге представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Натия Иоселиани.
За четыре часа свою позицию на избирательных участках зафиксировали 358 782 гражданина.
Самая высокая активность наблюдается в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 24,6%, а самая низкая в Мхета-Мтианети – 13,2%. Что касается столицы, то в Тбилиси по состоянию на 12:00 явка составила 16,5%, проголосовали 164 929 избирателей.
Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. Голосование в стране началось в 8:00 утра и завершится в 20:00 вечера по местному времени.
Право голоса на выборах 30 октября имеют 2 088 722 гражданина страны. Выборы будут действительны при любой явке.
Умер Игорь Кириллов, самый известный диктор советского телевидения
Советский и российский ведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни, сообщил Первый канал.
Более 20 лет он вел ежедневную информационную программу «Время». Официально о причинах смерти Кириллова не сообщается. По данным источников «Известий» и Рен-ТВ, состояние здоровья Кириллова стало ухудшаться в сентябре, у него был тромбоз. В октябре диктора госпитализировали, сообщает «Интерфакс».
Игорь Леонидович Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.
В 1955 - 1957 годах был актером Московского театра драмы и комедии (сейчас Театр на Таганке). Позднее начал работу на телевидении в Шаболовском телецентре помощником режиссера Музыкальной редакции Центрального телевидения. Через два с половиной месяца после прихода на телевидение вышел в эфир, победив на конкурсе дикторов.
Кириллов вел программу «Время» в последний раз 30 декабря 1989 года. Работал в качестве комментатора, репортера, ведущего развлекательных программ на Центральном телевидении.
С 1965 года до конца 1980-х годов (часто в паре с Анной Шатиловой) вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади.
Мелия проголосовал за «конкуренцию, разнообразие и перемены»
«Я голосовал за конкуренцию, разнообразие, перемены, и я уверен, что большинство пойдет на это. Мы делаем все возможное, чтобы раз и навсегда положить конец, на мой взгляд, очень постыдному однопартийному правлению в советском стиле и проложить путь коалиционному правлению», - заявил кандидат в мэры и председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелиа.
Политик сделал свой выбор на участке № 6 в Тбилиси.
По словам Мелия, коалиционное правление означает управление страной путем примирения различных взглядов и нахождения консенсуса.
Как сообщает SOVA, 21 октября Мелия заявил, что в случае его победы управлять городом будет коалиционное правительство. Представленный им «теневой кабинет» состоит из представителей шести оппозиционных партий. По словам Ники Мелия, решение о формировании коалиционного правительства далось нелегко. В случае своей победы оппозиционер откажется от поста председателя партии ЕНД.
Любовь Соболь рассказала, что ей отказали во въезде в Грузию
Политик и соратница Алексея Навального Любовь Соболь сообщила, что в конце августа ей отказали во въезде в Грузию.
Она рассказала Дождю, что в августе была в Армении, где ей сделали операцию на носу «для того, чтобы [она] могла просто дышать, как любой другой человек». После этого политик планировала приехать на непродолжительное время в Грузию, оставаться там надолго не собиралась.
«Из Армении плохо летают самолеты, из Грузии добраться в другую страну легче. Но когда я приехала к границе [с Грузией] на машине, нас остановили, сказав, что уточняют что-то в документах. Я предполагаю, что в их базе напротив моей фамилии стояла какая-то отметка. Потому что женщина-пограничник, когда вводила документы, увидела, видимо, отметку. Сопровождающее меня лицо пустили сразу, а я стояла на границе. Через час ко мне вышел сотрудник, включил видеорегистратор и сказал, что во въезде мне отказано. Я попыталась уточнить причину, но они мне сказали, что помочь ничем не могут и просто хотят, чтобы "вы расписались на бумаге о том, что во въезде вам отказано"», - рассказал Соболь.
По ее мнению, такое решение связано с тем, что грузинские власти не хотят портить отношения с президентом России Владимиром Путиным.
«Никаких действий, которые могли бы быть расценены как враждебные по отношению к Грузии, я не делала. Недавно была история, что не пустили журналиста Илью Азара, но он до этого, кажется, был Абхазии. Я в Абхазии не была, других историй, которые могли посчитать недружественными, не было. У меня в Грузии много знакомых, мне нравится эта страна, культура, язык. И достаточно обидно и неприятно такое решение, в каком-то даже личном плане. Это связано, как я понимаю, просто из-за того, что правительство и люди в руководстве страны не хотят портить отношения с Путиным», - заявила политик.
Соболь считает, что сейчас для любого человека, который решил приехать в Грузию, есть риск того, что его просто не пустят в страну без объяснения причин. «Не только для публичных политиков, но и для любого человека», - заключила она.
20 октября стало известно, что Любовь Соболь объявили в розыск. Информация об этом появилась в базе МВД России. В начале августа Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по «санитарному делу». Согласно приговору, ей запрещено выходить из дома ночью и уезжать за пределы Москвы.
Байден и Макрон обсудили ситуацию вокруг правил торговли вооружениями
По итогам встречи президента США Джо Байдена и президента Франции Эмманюэля Макрона было объявлено о возможной корректировке Правил международной торговли оружием (ITAR).
Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Риме 29 октября договорились рассмотреть вопрос об изменении правил экспорта вооружения.
В последнее время между США и Францией возникли трения по поводу заключенного недавно соглашения между США, Австралией и Великобританией. Эти три государства вступили в сделку, которая срывает ранее заключенный контракт между Францией и Австралией. Речь идет о строительстве и поставках французских подводных лодок австралийским вооруженных силам. Этот важный для Франции заказ оказался сорванным.
«Президенты намерены начать американо-французский стратегический диалог в сфере оборонной торговли», – говорится в совместном заявлении Байдена и Макрона по итогам переговоров в Риме. Правительства двух стран обязались предпринять шаги в отношении правил экспорта оборонных товаров.
«Голос Америки» отмечает, что Франция недовольна американским пакетом законов, известных как Правила международной торговли оружием (ITAR). Они позволяют Вашингтону блокировать реэкспорт американских компонентов в оружии иностранного производства.
В Зугдиди произошла стычка между активистами «Движения за Грузию» и сторонниками партий «За Грузию» и «Грузинская мечта»
У двадцатого избирательного участка Зугдиди произошла стычка между активистами «Движения за Грузию» и сторонниками партий «За Грузию» и «Грузинская мечта». По словам лидера «Движения за Грузию» Георгия Мумладзе, их наблюдатель Бека Папашвили увидел, что рядом с участком, предположительно, зафиксирован подкуп избирателя.
По его словам, когда Папашвили попытался разобраться в ситуации, началась стычка. Мумладзе отметил, что Папашвили и второй участник перепалки были доставлены в отделение полиции.
На месте находился и кандидат в мэры города от «Грузинской мечты» Мамука Цоцерия.
Председатель комиссии Каха Джабуа в беседе с «Нетгазети» заявил, что стычка произошла за пределами участка, а на самом участке обстановка спокойная. Позже полиция с применением силы перевела в отделение и Мумладзе.
Как сообщили в МВД Грузии, возле 20-го избирательного участка в Зугдиди, в административном порядке были задержаны 5 человек. Все пятеро задержаны по статьям 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают неповиновение полиции и мелкое хулиганство.
К руставской тюрьме, где содержится третий президент, стянут спецназ
К руставской тюрьме стянут спецназ, сообщает SOVA. Кроме того, на месте дежурит автомобиль скорой помощи. Пока доподлинно неизвестно по какой причине было принято решение мобилизовать отряды специального назначения, впрочем, как заявили 29 октября в СГБ Грузии, в случае ухудшения состояния здоровья Саакашвили и возникновения необходимости его госпитализации в больницу при пенитенциарном учреждении, могут начаться беспорядки.
На специальном брифинге Служба государственной безопасности сообщила о начале расследования по делу о заговоре с целью государственного переворота.
«СГБ осуществляет расследование по факту заговора, призванного свергнуть правительство. В рамках расследования было выявлено, что фигуранты дела планировали определенные деструктивные действия, в частности, в случае ухудшения состояния здоровья заключенного Михаила Саакашвили, чтобы помешать его госпитализации в глданское учреждение №8, планировали блокировать дороги и подступы к нему. Их целью являлось создать в стране неуправляемую ситуацию и хаос, чтобы помешать процессу этапирования заключенного Саакашвили. Подобные действия могут иметь место в случае этапирования Саакашвили в другие учреждения», - заявили в СГБ.
- Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября, в знак протеста экс-президент объявил голодовку. Накануне второго тура выборов в органы местного самоуправления он отказался от услуг консилиума врачей и приема лекарств, заявив, что от выбора населения зависит как будущее Грузии, так и продолжительность его жизни.
- Накануне, 29 октября, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что в случае необходимости для транспортировки заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в больницу будет использован вертолет.
К 10:00 по всей Грузии явка избирателей составила 7,38%
По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей по всей Грузии к 10:00 составила 7,38%, что составляет 154 163 избирателя.
По регионам самая высокая активность зафиксирована в Рача-Лечхуми и составляет 9,2%. Самая низкая активность - 5,1% - в Мцхета-Мтианети.
Что касается столицы, то, по данным ЦИК, явка составила 7,4%, то есть 74 527 избирателей.
Самая высокая явка в столице - в Глданском районе, где уже проголосовали 7,8% зарегистрированных избирателей. Самая низкая активность - 6,8% - в Исани.
- Сегодня, 30 октября, гражданам страны предстоит избрать мэров пяти самоуправляющихся городов и 15-ти муниципалитетов, а также 42 мажоритарных члена в Сакребуло (городское собрание) 24 округов.
- Ко второму туру выборов в органы местного самоуправления по всей стране действуют 1830 избирательных участков, а общее количество избирателей составляет 2 088 722 человека. Выборы будут действительны при любой явке.
Посол ЕС в Грузии: Исход выборов не зависит от желания правящего большинства
Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель прокомментировал второй тур выборов в органы местного самоуправления. Он выразил надежду на мирный и спокойный процесс голосования.
«Сегодня день выборов и сейчас говорить о политике должен не я и мне подобные, - грузинский народ должен создать политику. Исход выборов не зависит от желания большинства, он зависит от выбора тех, кто придет на голосование и отдаст свой голос. Поэтому я надеюсь, что как можно больше людей воспользуется этой возможностью и выразит свою волю. Надеюсь, у избирателей будет возможность проголосовать в спокойной и мирной обстановке», - сказал дипломат.
- Сегодня, 30 октября, гражданам страны предстоит избрать мэров пяти самоуправляющихся городов и 15-ти муниципалитетов, а также 42 мажоритарных члена в Сакребуло (городское собрание) 24 округов.
- Право голоса имеют 2 088 722 гражданина страны. Выборы будут действительны при любой явке.
- Для избирателей оборудовано 1 830 избирательных участков. Восемь участков открыты в пенитенциарных учреждениях в порядке исключения. Еще 29 спецучастков созданы, чтобы проголосовать могли граждане, находящиеся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция) из-за коронавируса. Тем, кто из-за других проблем со здоровьем не может пойти на выборы, урну для голосования принесут на дом.
Кобахидзе: Саакашвили сегодня будет симулировать, чтобы вызвать какие-то эмоции у людей
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе утверждает, что третий президент Михаил Саакашвили в день выборов планирует объявить о резком ухудшении своего состояния с целью мобилизации сторонников, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. В большинстве случаев за кресло мэров борются кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционного «Единого национального движения».
«У нас есть информация, что он (Саакашвили) именно сегодня, в день голосования собирается заболеть. То есть он будет симулировать, чтобы вызвать какие-то эмоции у людей, у своих сторонников, но это, конечно, тоже обречено на провал. Какую бы симуляцию ни делал сегодня Саакашвили, она не увенчается успехом», - заявил Кобахидзе журналистам после того, как проголосовал во втором туре муниципальных выборов.
Лидер партии власти также назвал «имитацией» голодовку, объявленную экс-президентом Грузии в тюрьме 30 дней назад. По его словам, в ближайшее время государственные ведомства представят доказательства факта.
«За голодовку ответственен сам голодающий, который является тяжким преступником, постыдным преступником… Этот человек выпивает три литра лимонада в день, вся тюрьма смеется над этим. Он покупает три литра лимонада в день – это продолжение позора, который олицетворяет Саакашвили», - сказал Кобахидзе.
- 1 октября Саакашвили задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Сейчас он содержится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Экс-президент отказывается от госпитализации в больницу при глданской тюрьме. Его адвокаты опасаются, что власти не смогут гарантировать безопасность Саакашвили и требуют, чтобы его перевели в многопрофильную частную клинику.
В Грузии выявлено 4610 новых случаев коронавируса, скончались 42 пациента
В Грузии выявлено 4610 новых случаев коронавируса. За последние 24 часа в стране выздоровели 2624 человека. За последние сутки от коронавируса скончались 42 пациента.
За последние 24 часа в стране было проведено 55 815 тестов, в том числе 31 603 - с экспресс-тестом на антигены и 24 212 - с ПЦР-тестом.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный - 8,26%, за последние 14 дней - 8,96%, за последние 7 дней - 8,82%.
Всего в Грузии выявлено 715 865 случаев заражения коронавирусом, из которых 655 129 человек выздоровели и 10 003 человека скончались.
Вакцинацию прошли 1 974 521 человек, при этом 4 151 вакцинированы за день.
46 человек находятся в режиме карантина, 6 377 человек - под наблюдением в стационаре, 1086 человек - в ковид-гостинице.
При этом 27 октября в Грузии было выявлено 3965 новых случаев коронавируса, 4627 пациентов выздоровели, 45 умерли.
Каха Каладзе проголосовал за себя на выборах мэра Тбилиси
Мэр Тбилиси Каха Каладзе, повторно баллотирующийся на пост от правящей «Грузинской мечты», во втором туре муниципальных выборов проголосовал за самого себя, заявив, что тем самым поддержал развитие. Об этом он сообщил журналистам, покидая 64-й избирательный участок в тбилисском районе Сабуртало, передает агентство «Новости-Грузия».
«Разумеется, я обвел Каху Каладзе, 41-й номер, чтобы в столице продолжилась реконструкция и развитие, начатые в 2017 году. Никто и ничто не остановит это развитие. Это то, что больше всего нужно этому городу. В последние годы мы реализовали много важных проектов в столице, сделали конкретные шаги по всем направлениям, - реформы, новшества. Все это обязательно будет продолжено», - заявил Каладзе.
Действующий мэр Тбилиси призвал к активности граждан Грузии. Он подчеркнул, что надеется на победу кандидатов партии власти во всех муниципалитетах.
- Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. В большинстве случаев за кресло мэров борются кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционного политического объединения «Единое национальное движение».
Георгий Гахария: Это были худшие выборы за последние 9 лет
Экс-премьер Грузии и лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария проголосовал в рамках второго тура выборов в органы местного самоуправления, сообщает SOVA.
По словам Гахария, который выбыл из избирательной гонки по итогам первого тура, голосование в этом году не было ни свободным, ни справедливым.
«Я уверен, что это были худшие выборы за последние 9 лет. Если мы все не задумаемся о выборах, прежде всего, о роли денег, роли административного ресурса и политически нейтральной части общества, выборы могут потерять смысл. Как вы знаете, я должен был выполнить свой гражданский долг, я выполнил его и проголосовал за Грузию», - отметил Гахария и добавил, что в этот раз решил не выбирать между двумя плохими вариантами.
- Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. В большинстве случаев за кресло мэров борются кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционного политического объединения «Единое национальное движение».
МИД РФ: Вашингтон потребовал высылки 55 российских дипломатов
США потребовали, чтобы еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников покинули страну в ближайшие месяцы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она уточнила, что «это по сути означает высылку».
По словам Марии Захаровой, с американской стороны в России сейчас работают порядка 130 человек, а в российской миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне – менее 200. Она отметила, что высылка дипломатов усугубит обстановку на дипломатическом «фронте».
- 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России, среди которых была высылка из Вашингтона 10 российских дипломатов. На следующий день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выдворит 10 дипломатов США в ответ на меры Вашингтона.
- В начале августа США попросили уехать российских дипломатов, у которых заканчивается срок действия виз. По словам посла России в США Анатолия Антонова, речь шла о 24 дипломатах.
Четверых крымских татар осудили в России по делу «Хизб ут‑Тахрир»
Суд в Ростове-на-Дону в пятницу приговорил четверых крымских татар из Бахчисарая к срокам от 12 до 17 лет колонии строгого режима по делу запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает Крым.Реалии.
Их признали виновными «приготовлении к насильственному захвату власти», а также «в участии в террористической организации». Сейтумеру Сейтумерову назначили 17 лет лишения свободы. Его также признали виновным в руководстве отделением террористической организации. Его брата Османа Сейтумерова приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Их дяде Рустему Сейтмеметову назначили 13 лет лишения свободы. Амет Сулейманов приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Адвокаты осужденных сообщили, что будут подаваться апелляционные жалобы на приговор.
Ранее правозащитный центр «Мемориал» (внесен Минюстом России в список «иностранных агентов») признал братьев Сейтумера и Османа Сейтумеровых, Рустема Сейтмеметова и Амета Сулейманова политзаключенными.
- «Хизб ут-Тахрир» – международное политическое движение исламистского толка. Оно легально во многих странах мира.
- В 2003 году Верховный суд России признал «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией и запретил ее деятельность. После аннексии Крыма многие живущие там последователи движения подвергаются арестам российскими властями. Украинские власти деятельность организации не запрещали.
Разведка США не смогла определить источник вируса, вызвавшего COVID-19
Американские разведслужбы неспособны определить источник коронавируса, ставшего причиной пандемии COVID-19. Об этом говорится в отчете американской разведки, рассекреченном в пятницу.
Часть аналитиков склоняется к версии естественного заражения этим вирусом в результате контакта человека с диким животным-носителем вируса. Другие считают более вероятным вариант случайного заражения этим вирусом сотрудников института вирусологии в Ухани, несколько сотрудников которого осенью 2019 года перенесли пневмонию. Обе версии основываются на косвенных данных, прямых свидетельств, указывающих не источник вируса, не было обнаружено отчасти из-за отказа Китая предоставить необходимую информацию.
Общий вывод отчета, подготовленного американской разведкой по указанию президента США Джо Байдена был обнародован в августе. В рассекреченном документе содержатся несколько неизвестных прежде деталей. Американские аналитики считают, что вирус не был создан в качестве биологического оружия, большинство пришло к выводу, что он не был генетически модифицирован.
В отчете говорится о том, что в уханьском институте проводились опыты по скрещиванию коронавирусов, но возможностей установить природу коронавируса, вызвавшего COVID-19, нет. К выводу о природном происхождении с «низкой долей уверенности» пришли четыре американские разведслужбы. Вывод о лабораторном происхождении со «средней долей уверенности» сделала одна из разведслужб.
Специалисты подчеркивают, что поиск оригинального носителя новых вирусов обычно занимает долгое время. Например, лишь в 2017 году было установлено, что источником коронавируса, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в юго-восточной Азии в 2002 году были летучие мыши, обитающие в пещере в провинции Юньнань.
Коронавирус в Абхазии: 110 новых случаев инфицирования, 2 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 488 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 110 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 78 пациентов. Состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 33 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались две женщины - 75 и 73 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 32, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 103 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 31 448 человек. Зарегистрировано 456 летальных случаев. Выздоровели 26 512 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
ТВ «Мтавари» обещает денежные вознаграждения за информацию о нарушении на выборах
Оппозиционный телеканал «Мтавари» обещает денежное вознаграждение гражданам, которые предоставят информацию о нарушениях, зафиксированных в ходе второго тура муниципальных выборов. Об этом говорится в заявлении на странице телеканала в Facebook, передает агентство «Новости-Грузия».
«Любой человек, который предоставит нам информацию о существенном нарушении и видео-доказательства, получит от «Мтавари» 1 тысячу лари (317 долларов). Примите участие в борьбе с фальсификациями», - сказано в заявлении.
Заинтересованные лица могут связаться с «Мтавари», отправив сообщение на Facebook.
- Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. В большинстве случаев за кресло мэров борются кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционного политического объединения «Единое национальное движение».
Бидзина Иванишвили проголосовал на выборах на одном из участков в Мтацминдском районе
Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили проголосовал во втором туре выборов в органы местного самоуправления на одном из избирательных участков в Мтацминдинском районе.
Бидзина Иванишвили пришел голосовать вместе со своей супругой Екатериной Хведелидзе.
Основатель «Грузинской мечты» не сделал комментариев для СМИ.
- В Грузии сегодня проходит второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирают мэров 15 муниципалитетов и пяти самоуправляемых городов – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави, а также 42 мажоритарных депутатов в 24 избирательных округах.
- Как в случае депутатов сакребуло, так и в случае мэров выбор будет ограничен двумя кандидатами, которые стали лидерами по итогам первого тура. Практически во всех случаях за должности конкурируют представители правящей «Грузинской мечты» и оппозиционного «Единого национального движения».
В Грузии проходит второй тур муниципальных выборов
В Грузии сегодня, 30 октября, проходит второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирают мэров 15 муниципалитетов и пяти самоуправляемых городов – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави, а также 42 мажоритарных депутатов в 24 избирательных округах.
Как в случае депутатов сакребуло, так и в случае мэров выбор будет ограничен двумя кандидатами, которые стали лидерами по итогам первого тура. Практически во всех случаях за должности конкурируют представители правящей «Грузинской мечты» и оппозиционного «Единого национального движения».
Процесс голосования начался в 8 утра и завершится в 20:00.
Право голоса на выборах 30 октября имеют 2 088 722 гражданина страны. Наибольшее число избирателей зарегистрировано в Тбилиси – 1 002 900, а наименьшее в Тианети – 10 855. Выборы будут действительны при любой явке.
Для избирателей оборудовано 1 830 избирательных участков. Восемь участков открыты в пенитенциарных учреждениях в порядке исключения. Еще 29 спецучастков созданы, чтобы проголосовать могли граждане, находящиеся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция) из-за коронавируса. Тем, кто из-за других проблем со здоровьем не может пойти на выборы, урну для голосования принесут на дом.
Следить за ходом выборов будут около 35,2 тысяч наблюдателей от местных организаций, 1,1 тысячи международных наблюдателей, а также более 5,3 тысяч представителей избирательных субъектов. Освещают день голосования 3,7 тысячи журналистов от 119 СМИ.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии заверила, что, как и во время первого тура, будут строго соблюдаться правила безопасности, связанные с распространением коронавируса.
Подсчет голосов на участках начнется сразу после их закрытия в 20:00. На 1 750 избирательных участках, где число зарегистрированных избирателей превышает 300, будет осуществляться видеосъемка процесса. После подсчета голосов на участках члены комиссии подпишут итоговый протокол и отправят его в ЦИК. Когда на сайт Центризбиркома будет загружено достаточно протоколов, начнется публикация результатов.
В Минюсте допустили, что Саакашвили доставят из тюрьмы в больницу на вертолете
В случае необходимости для транспортировки заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в больницу будет использован вертолет. Об этом сегодня заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, передает агентство «Новости-Грузия».
В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии утверждают, что сторонники Саакашвили планируют помешать переводу экс-президента в другую тюрьму или клинику, чтобы таким образом создать хаос и беспорядки в стране.
«Мы видим, что речь идет о возможном тяжком преступлении, и смело можем сказать, что мы готовы к любому сценарию 24 часа в сутки. В том числе, если будет необходимо, мы используем вертолет для безопасной перевозки заключенного», - сказал Брегадзе.
По информации главы Минюста, в настоящее время необходимости госпитализации Саакашвили нет. Более того, Брегадзе утверждает, что Саакашвили продолжает лечение.
«Его жизненные параметры в норме… Мы делаем максимально возможное, чтобы состояние здоровья заключенного было стабильным», - отметил он.
- Саакашвили вернулся на родину незадолго до первого тура муниципальных выборов. Экс-президента задержали в Тбилиси 1 октября на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, которые касались должностных преступлений. Согласно им, экс-президент должен пробыть в заключении шесть лет.
- Сразу после помещения в тюрьму Саакашвили объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. От пищи политик отказывается уже 29 дней. Врачи и адвокаты настаивают на госпитализации экс-президента в частную многопрофильную клинику. Между тем власти в случае необходимости согласны перевести Саакашвили в госпиталь глданской тюрьмы.
Российский банкир Олег Тиньков выплатил 509 миллионов долларов властям США
Окружной суд Северной Калифорнии утвердил мировое соглашение между российским банкиром Олегом Тиньковым и налоговым департаментом Министерства юстиции США. Бизнесмен выплатил американскому бюджету 509 миллионов долларов невыплаченных налогов и штрафа. Вся сумма уже была переведена, - передает корреспондент РБК, наблюдавший за заседанием суда.
Тиньков на год останется под судебным надзором. По словам судьи, хотя миллиардер виновен в финансовом преступлении, он считает приговор без реального срока приемлемым, так как бизнесмен мог умереть в тюрьме из-за лейкемии, от которой он проходил курс лечения. Сам банкир в заявлении, переданном по итогам заседания, заявил, что считает урегулирование вопроса гуманным и сожалеет о случившемся.
53-летний Тиньков - один из самых известных бизнесменов в России. Он основатель Тинькофф Банка, и занимает 32 место в списке богатейших людей страны по версии журнала Forbes. В 2020 году его состояние оценивалось изданием в 4,7 миллиарда долларов. Он 17 лет был гражданином США, но перед выходом основанного им банка на биржу вышел из гражданства.
Перед отказом от гражданства американцы должны заплатить налог. Налоговые органы установили, что бизнесмен занизил свое состояние, когда это делал. Ему грозило заключение в тюрьме на срок до шести лет.
- В ходе рассмотрения дела шансы на Тинькова на выживание от лейкемии оценивались в 30-40 процентов в первый год, 30-35 процентов в течение двух лет и 10-30 процентов в течение пяти лет, - заявил судья.
- Тиньков и его семья создали в России благотворительный фонд помощи в борьбе с лейкемией. Фонд займется обучением врачей и среднего медицинского персонала гематологических отделений российских больниц. Бизнесмен сообщил, что позднее планирует строить гематологические центры в регионах, если у него на этой «останутся силы и средства».
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.