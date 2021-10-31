После выборов «Грузинская мечта» обещает прислушаться к гражданам и исправить свои ошибки

Правящая «Грузинская мечта» обещает исправить все свои недочеты и в ближайшие годы сделать управление в Грузии максимально эффективным. Об этом говорится в обращении председателя партии власти Ираклия Кобахидзе, распространенном по итогам второго тура муниципальных выборов, передает агентство «Новости-Грузия».

«Эти выборы еще раз подтвердили твердую легитимность «Грузинской мечты», которая возлагает на нас огромную ответственность сделать все возможное в ближайшие годы, чтобы оправдать доверие, довести начатые дела до конца и наметить новые инициативы. Одновременно мы обязаны прислушаться к претензиям тех граждан, которые не поддержали нашу партию. Естественно, такие претензии есть и у наших сторонников. Мы сделаем максимум для того, чтобы исправить недочеты, которые видят наши граждане и еще более усилить то, что нравится людям в правлении «Грузинской мечты». В ближайшие годы будет сделано все, чтобы управление в Грузии было максимально эффективным», - пишет Кобахидзе.

Он добавил, что незадолго до выборов партия власти столкнулась с рядом трудностей: «саботаж государственных институтов, шестимесячный искусственный кризис, освобождение двух преступников». Кобахидзе также подчеркнул, что для «Грузинской мечты» муниципальные выборы 2021 стали первыми после ухода из политики основателя партии, миллиардера Бидзины Иванишвили.