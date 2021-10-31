В Армении с 1 ноября станет обязательным ношение масок в открытых общественных местах

Как сообщает Министерство здравоохранения, чтобы снизить риск распространения коронавируса, с 1 ноября в общественных местах в Армении станет необходимо носить маски.

На заседании правительства 28 октября премьер-министр Никол Пашинян не исключил, что ношение маски в открытых общественных местах снова станет обязательным.

С 26 октября вузы в Армении перешли на дистанционное обучение, а школьные каникулы были продлены на неделю – до 8 ноября. Обсуждается также вопрос о продлении школьных каникул еще на неделю.

Требование носить маску в открытых общественных местах в Армении было снято в июне этого года, сообщает Радио Азатутюн.

Ситуация с коронавирусом в Армении ухудшилась в последние недели. Как сообщают из Минздрава, за прошедшие сутки в Армении выявлено 2193 новых случая коронавируса, а от ковида скончались 52 человека.

Всего с начала эпидемии от ковида в Армении умерли 6284 человек. Еще 1291 пациент с коронавирусной инфекцией скончался по другим причинам.