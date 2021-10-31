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В Армении с 1 ноября станет обязательным ношение масок в открытых общественных местах
Как сообщает Министерство здравоохранения, чтобы снизить риск распространения коронавируса, с 1 ноября в общественных местах в Армении станет необходимо носить маски.
На заседании правительства 28 октября премьер-министр Никол Пашинян не исключил, что ношение маски в открытых общественных местах снова станет обязательным.
С 26 октября вузы в Армении перешли на дистанционное обучение, а школьные каникулы были продлены на неделю – до 8 ноября. Обсуждается также вопрос о продлении школьных каникул еще на неделю.
Требование носить маску в открытых общественных местах в Армении было снято в июне этого года, сообщает Радио Азатутюн.
Ситуация с коронавирусом в Армении ухудшилась в последние недели. Как сообщают из Минздрава, за прошедшие сутки в Армении выявлено 2193 новых случая коронавируса, а от ковида скончались 52 человека.
Всего с начала эпидемии от ковида в Армении умерли 6284 человек. Еще 1291 пациент с коронавирусной инфекцией скончался по другим причинам.
Другие новости дня
Хуберт Книрш: Принятие результатов выборов - фундаментальная демократическая обязанность
«Необходимо обращать внимание на слабые места, на любую жалобу должно последовать соответствующее реагирование», - заявил посол Германии в Грузии Хуберт Книрш, говоря о втором туре местных выборов и их оценке со стороны международных наблюдателей, передает Общественный вещатель.
«Международные наблюдатели представили оценки относительно местных выборов в Грузии. Это была подробная, дифференцированная и сбалансированная оценка. Они увидели много улучшений. Наблюдатели также подчеркнули многие недостатки, которые все еще существуют. Необходимо обратить внимание на эти слабые места, и на любую жалобу должно последовать соответствующее реагирование. Принятие результатов выборов и работа в рамках демократического процесса - фундаментальная демократическая обязанность», - сказал Хуберт Книрш.
- 30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.
- Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственным городом, где победил представитель оппозиционного «Единого национального движения» стала Цаленджиха.
- Оппоненты властей не спешат признавать поражение. Они заявляют, что не смирятся с украденными выборами и обещают продолжать борьбу с использованием всех возможных механизмов.
Три человека в Южной Осетии скончались от коронавируса
В «красную зону» медцентра самопровозглашенной республики Южная Осетия за сутки госпитализированы 9 человек с диагнозом новой коронавирусной инфекции, семь находятся в палате интенсивной терапии.
Как сообщила информагентству «Рес» заместитель директора по организационно-методической работе Республиканского многопрофильного центра (РММЦ) Зарина Туаева, в «красных зонах» инфекционной и детской больниц проходят лечение 193 пациента, трое жителей республики скончались за сутки от последствий новой коронавирусной инфекции, двое в цхинвальском медцентре, один за пределами республики. По данным РММЦ республики, всего число умерших с начала пандемии от COVID возросло до 145.
«Кроме того, за сутки выписаны домой из медцентра 13 человек», - уточнила врач.
Количество инфицированных с начала пандемии в республике возросло по данным Югосетпотребнадзора до 8779 человек, 6446 - выздоровели.
- До 1 декабря в Южной Осетии запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный режим в закрытых помещениях.
За сутки на Северном Кавказе умерли 109 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 109 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1 530.
По данным властей, в Краснодарском крае умер 41 человек, в Ставропольском крае - 36, в Чечне - семь, в Адыгее, Дагестане и Кабардино-Балкарии - по шестеро, в Калмыкии - трое, в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии зафиксировано по два летальных случая.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 23 870 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего - в Калмыкии.
- Ставропольский край + 445 (97 760 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 279 (81 526)
- Дагестан + 160 (56 009)
- Кабардино-Балкария + 128 (35 108)
- Чечня + 118 (25 297)
- Северная Осетия + 101 (25 528)
- Карачаево-Черкесия + 85 (27 507)
- Ингушетия + 81 (23 660)
- Адыгея + 78 (21 560)
- Калмыкия + 55 (32 307)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 422 336 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 31 октября, выявлено 8 513 790 заболевших коронавирусом.
Саммит G20 одобрил соглашение о налогообложении мировых корпораций
Лидеры двадцати крупнейших экономик мира одобрили международное соглашение о налогообложении прибыли крупных корпораций - в размере не менее 15%. Таким образом, как отмечает Би-би-си, страны «двадцатки» намерены добиться, чтобы транснациональные компании платили больше налогов, а не уклонялись от них, декларируя прибыль в офшорах.
Ожидается, что налоговое новшество, изначально предложенное США, вступит в силу к 2023 году. Главы двух стран - России и Китая, Владимир Путин и Си Цзиньпин участвовали в форуме по видеосвязи.
ВВП стран «Большой двадцатки» составляет около 80% мирового ВВП.
Министр финансов США Джанет Йеллен назвала подписанное соглашение историческим для мировой экономики. Американские предприятия и рядовые работники в целом выиграют, несмотря на то, что наиболее крупным американским компаниям придется платить больше налогов, заявила министр финансов США.
В понедельник в Глазго откроется международная конференция по климату. Руководители государств, ученые и активисты обсудят национальные и международные обязательства по внедрению энергосберегающих и «зеленых» технологий.
ОБСЕ/БДИПЧ: Острый диссонанс в контексте ресурсов сыграл в пользу партии власти
Глава наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ Альберт Джонсон представил предварительный оценочный отчет второго тура выборов в органы местного самоуправления, прошедших в Грузии 30 октября, сообщает SOVA. Джонсон сказал, что последний тур в целом прошел хорошо, но продолжающаяся поляризация и усиление негативной риторики отрицательно повлияли на процесс.
«Кампания была конкурентной и охватывала всю страну. Она затмила местные вопросы. В целом у кандидатов была возможность свободного ведения кампании, однако поступали жалобы о запугиваниях и давлении. Острый диссонанс в контексте ресурсов сыграл в пользу партии власти», - заявил Джонсон.
- 30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.
- Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственным городом, где победил представитель оппозиционного «Единого национального движения» стала Цаленджиха.
- Оппоненты властей не спешат признавать поражение. Они заявляют, что не смирятся с украденными выборами и обещают продолжать борьбу с использованием всех возможных механизмов.
Гарибашвили примет участие в 26-ой сессии Конференции ООН по изменению климата
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в работе саммита мировых лидеров на 26-ой сессии Конференции ООН по изменению климата, который пройдет 1-2 ноября в Глазго.
Глава правительства вместе с членами делегации уже отбыл в Соединенное Королевство. В состав делегации входят заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Давид Залкалиани и начальник аппарата правительства Илья Дарчиашвили.
Премьер-министр обратится к участникам саммита 1 ноября, а также проведет двусторонние встречи на высоком уровне.
В саммите примут участие лидеры около 120 стран, - сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии.
После выборов «Грузинская мечта» обещает прислушаться к гражданам и исправить свои ошибки
Правящая «Грузинская мечта» обещает исправить все свои недочеты и в ближайшие годы сделать управление в Грузии максимально эффективным. Об этом говорится в обращении председателя партии власти Ираклия Кобахидзе, распространенном по итогам второго тура муниципальных выборов, передает агентство «Новости-Грузия».
«Эти выборы еще раз подтвердили твердую легитимность «Грузинской мечты», которая возлагает на нас огромную ответственность сделать все возможное в ближайшие годы, чтобы оправдать доверие, довести начатые дела до конца и наметить новые инициативы. Одновременно мы обязаны прислушаться к претензиям тех граждан, которые не поддержали нашу партию. Естественно, такие претензии есть и у наших сторонников. Мы сделаем максимум для того, чтобы исправить недочеты, которые видят наши граждане и еще более усилить то, что нравится людям в правлении «Грузинской мечты». В ближайшие годы будет сделано все, чтобы управление в Грузии было максимально эффективным», - пишет Кобахидзе.
Он добавил, что незадолго до выборов партия власти столкнулась с рядом трудностей: «саботаж государственных институтов, шестимесячный искусственный кризис, освобождение двух преступников». Кобахидзе также подчеркнул, что для «Грузинской мечты» муниципальные выборы 2021 стали первыми после ухода из политики основателя партии, миллиардера Бидзины Иванишвили.
- 30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.
- Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственным городом, где победил представитель оппозиционного «Единого национального движения» стала Цаленджиха.
- Оппоненты властей не спешат признавать поражение. Они заявляют, что не смирятся с украденными выборами и обещают продолжать борьбу с использованием всех возможных механизмов.
ЦИК Грузии опубликовал данные подсчета всех избирательных участков в Тбилиси
По данным ЦИК Грузии, в Тбилиси подсчитаны данные на всех 769 избирательных участках города.
Согласно этим предварительным данным, во втором туре выборов мэра Тбилиси победил кандидат от «Грузинской мечты» и действующий мэр грузинской столицы Каха Каладзе, набравший 55,603 процента голосов (258 740 голосов).
Кандидат от «Национального движения» Ника Мелия набрал 44,397 процента (206 598 голосов).
- 30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.
- Согласно данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственным городом, где победил представитель оппозиционного «Единого национального движения», стала Цаленджиха.
- Оппоненты властей не спешат признавать поражение и обещают продолжать борьбу с использованием всех возможных механизмов.
TI: Зафиксированные на выборах в Грузии нарушения могли существенно повлиять на результаты
Зафиксированные в ходе второго тура муниципальных выборов нарушения могли существенно повлиять на окончательные результаты. Об этом говорится в отчете авторитетной неправительственной организации Transparency International – Georgia (TI), наблюдавшей за процессом, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Поскольку во многих избирательных округах была зафиксирована небольшая разница в голосах, полученных кандидатами, выявленные в предвыборный период и день выборов нарушения и проблемные тенденции могли существенно повлиять на окончательные результаты и свободное выражение воли избирателями. Исходя из этого, у общественности могут возникнуть обоснованные вопросы касательно справедливости выборов», - заявляют в TI.
По оценке НПО, первая половина дня голосования прошла «в основном в мирной обстановке», однако позже ситуация на многих избирательных участках обострилась – участились сообщения о случаях драк и словесных перепалок. Также в отчете говорится о многочисленных фактах вмешательства в работу журналистов и незаконного учета избирателей, пришедших на участки. Кроме того, наблюдатели TI говорят о дежурствах партийных координаторов возле большинства участков, в том числе в радиусе 100 метров, что является нарушением.
Другой значительной проблемой стали «различные нарушения со стороны предвзятых организаций-наблюдателей», которым нередко покровительствовали члены избирательных комиссий.
Претензии есть и к участковым избирательным комиссиям. В процессе подсчета голосов была выявлена тенденция искусственного затягивания заполнения итоговых протоколов, а также факты, когда итоговые протоколы заранее отправляли в окружные избирательные комиссии на утверждение. На нескольких избирательных участках неправильно сортировали недействительные и действительные бюллетени.
Из позитивных изменений в работе Центральной избирательной комиссии – оперативность. В отличие от первого тура выборов, теперь предварительные результаты публиковали одновременно с обнародованием итоговых протоколов.
Оппозиция анонсировала первую протестную акцию после выборов в Грузии
Оппозиция не смирится с результатами муниципальных выборов в Грузии и сегодня соберет своих сторонников в центре Тбилиси, чтобы озвучить план дальнейших действий. Об этом заявил председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия сегодня на брифинге.
«Вчера борьба не закончилась – вчера борьба началась. Естественно, никто, ни один уважающий себя гражданин Грузии, не собирается смириться с тем, что вчера происходило. Мы собираемся бороться очень решительно, непоколебимо, мирно… Сегодня в 7 часов вечера мы ждем вас на проспекте Руставели, на прилегающей к парламенту территории, чтобы поговорить об этом конкретном плане, и чтобы ни у кого не было иллюзии что сфальсифицированные, насильственные, украденные выборы сойдут кому-либо с рук», - заявил Мелия.
- 30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственный город, где лидирует представитель оппозиционного «Единого национального движения», - Цаленджиха.
В ЦИК Грузии объявили второй тур муниципальных выборов состоявшимся
Второй тур муниципальных выборов в Грузии состоялся, заявил председатель Центризбиркома страны Георгий Каландаришвили на сегодняшнем брифинге, передает агентство «Новости-Грузия».
«Второй тур выборов состоялся. Хочу поблагодарить все стороны, включенные в избирательный процесс, наблюдательские организации, СМИ и избирательные субъекты, которые активно следили за днем голосования», - сказал Каландаришвили.
По его словам, «избирательный процесс был достаточно конкурентным», несмотря на некоторые погрешности. «Лишь в единичных случаях на нескольких участках процесс голосования задерживался на короткое время из-за конкретных инцидентов, которые не повлияли процесс голосования в целом», - подчеркнул он.
В целом в окружные избирательные комиссии в день выборов поступило 272 жалобы. Из них 121 жалоба – от организаций-наблюдателей, а 151 – от избирательных субъектов.
«Большинство из них связано с процедурными нарушениями», - сообщил Каландаришвили.
- 30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.
- Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственным городом, где победил представитель оппозиционного «Единого национального движения» стала Цаленджиха.
- Оппоненты властей не спешат признавать поражение и обещают продолжать борьбу с использованием всех возможных механизмов.
Коронавирус в Грузии: 3 382 новых случаев заражения, 42 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 3 382 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 36,2 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 9,34%, за последние две недели – 8,91%, а за последнюю неделю – 8,68%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 719 247.
Более 38% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 287. В Имерети выявили 664 случаев заражения, в Кахетии – 352, в Самегрело и Земо Сванети – 322, в Квемо Картли – 292, в Шида Картли – 219, в Аджарии – 141, в Мцхета-Мтианети – 76, в Самцхе-Джавахети – 69, в Гурии – 78, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 20.
От ковида умерли еще 42 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 10 045.
Выздоровели 5 389 человек, их общее число выросло до 660 518.
На данный момент в Грузии 48 658 активных случаев коронавируса. Из них 6 468 пациентов (более 13%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 594 больных тяжелое, 336 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 093 гражданина (около 2% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 41 097 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 43 гражданина, а в самоизоляции – более 33,5 тысячи.
В 19 из 20 городов побеждают кандидаты «Грузинской мечты» – данные ЦИК
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала предварительные данные второго тура выборов в органы местного самоуправления. В большинстве городов и муниципалитетов подсчитаны данные со 100% участков, в Тбилиси – 99.87% (нет данных лишь с одного участка).
В 19 из 20 городов выигрывают кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта», кандидат от оппозиционного «Единого национального движения» побеждает в Цаленджихе.
Тбилиси: 99,87% участков
- Каха Каладзе «Грузинская мечта» — 55,607%
- Ника Мелия «Национальное движение» — 44,393%
Рустави
- Давид Киркитадзе «Национальное движение» — 46,283%
- Нино Лацабидзе «Грузинская мечта» — 53,717%
Кутаиси
- Хатия Деканоидзе «Национальное движение»— 48,357%
- Иосиф Хахалеишвили «Грузинская мечта» — 51,643%
Поти
- Бека Вачарадзе «Грузинская мечта» — 57,35%
- Гиги Угулава «Национальное движение» — 42,65%
Батуми
- Георгий Киртадзе «Национальное движение»— 48,982%
- Арчил Чиковани «Грузинская мечта» — 51,018%
Зугдиди
- Анзор Мелия «Национальное движение»— 48,369%
- Мамука Цоцерия «Грузинская мечта» — 51,631%
Телави
- Леван Андриашвили «Грузинская мечта» — 56,899%
- Георгий Ботковели «Национальное движение»— 43,101%
Хелвачаури
- Заза Даисамидзе «Грузинская мечта» — 55,007%
- Миша Болквадзе «Национальное движение»— 44, 993%
Карели
- Заза Гулиашвили «Грузинская мечта» — 56,732%
- Николоз Ахалкаци «Единое национальное движение» — 43,268%
Хашури
- Тенгиз Читиашвили «Грузинская мечта» — 59, 082%
- Иосиф Буадзе «Национальное движение»— 40,918%
Цагери
- Георгий Немсадзе «Грузинская мечта» — 62,873%
- Бессарион Бенделиани «За Грузию» — 37,127%
Багдати
- Каха Энукидзе «Грузинская мечта» — 60,693%
- Георгий Робакидзе «Национальное движение»— 39,307%
Цхалтубо
- Геннадий Баланчивадзе «Грузинская мечта» — 57,167%
- Заза Метревели «Национальное движение»— 42,833%
Цаленджиха
- Георгий Харчилава «Национальное движение» — 51,107%
- Гога Гулордава «Грузинская мечта» — 48,893%
Чхороцху
- Дато Гогуа «Грузинская мечта» — 50,881%
- Бадри Карчава «Национальное движение»— 49,119%
Хоби
- Давид Букия «Грузинская мечта» — 56,78%
- Бесик Шенгелия «Национальное движение» — 43,22%
Сенаки
- Коба Накопия «Национальное движение»— 46,922%
- Вахтанг Гаделия «Грузинская мечта» — 53,078%
Мартвили
- Торнике Джанашия «Грузинская мечта» — 51,845%
- Теймураз Джанашия «Национальное движение»— 48,155%
Озургети
- Автандил Талаквадзе «Грузинская мечта» — 55,409%
- Константин Шарашенидзе, независимый кандидат— 44,591%
Тианети
- Тамаз Мечиаури «За единую Грузию» — 45,174%
- Леван Циклаури «Грузинская мечта» — 54,826%
Как пишет агентство «Новости-Грузия», правящая партия «Грузинская мечта» также смогла получить 26 из 42 мест в сакребуло (совещательные органы) 24 городов и районов Грузии. Представителям оппозиционных партий удалось получить 16 мест. Депутатами сакребуло по итогам голосования 30 октября становятся:
Зугдиди
- «Грузинская мечта» — Ираклий Джанашия (52,173%)
Цаленджиха
- «Для Грузии» — Гела Абуладзе (53,457%)
- «Национальное движение» — Мамука Микава (50,348%)
- «Национальное движение» — Роман Кварацхелия (50,115%);
- «Национальное движение» — Дато Месхия (50,125%);
- «Грузинская мечта» — Нана Кекуа (53,463%).
Чхороцку
- «Грузинская мечта» — Джано Партая (52,383%);
- «Национальное движение» — Варлам Сичинава (51,381%);
- «Для Грузии» — Шота Цурцумия (57,152%);
- «Для Грузии» — Тариел Шенгелия (56,055%);
- «Для Грузии» — Ачико Цирамия (50,479%).
Мартвили
- «Национальное движение» — Коба Асабашвили (50,72%)
- «Грузинская мечта» — Миндия Габисония (50,097%)
- «Европейские социалисты» — Георгий Джиждилава (50,446%)
Сенаки
- «Грузинская мечта» — Гиги Цурцумия (53,055%)
- «Грузинская мечта» — Шакро Кокая (53,94%)
Озургети
- «Для Грузии» — Георгий Сирадзе (54,461%)
- «Национальное движение» — Раинди Думбадзе (54,528%)
- «Грузинская мечта» — Нино Махарадзе (53,855%)
Чохатаури
- «Грузинская мечта» — Звиад Мамаладзе (51,717%)
Хелвачаури
- «Грузинская мечта» — Элизбар Зоидзе (51,791%)
- «Грузинская мечта» — Шота Путкарадзе (51,349%)
Кеда
- «Грузинская мечта» — Отар Харадзе (50,779%)
Хуло
- «Для Грузии» — Ираклий Болквадзе (57,576%)
- «Грузинская мечта» — Надым Деканадзе (53,504%)
Лентехи
- «Свободная Грузия» — Георгий Шаврешиани (54,268%)
Они
- «Грузинская мечта» — Мадлена Метревели (56,522%)
- «Грузинская мечта» — Мамука Кавлашвили (60%)
Самтредиа
- «Грузинская мечта» — Паата Кохреидзе (56,893%)
Цхалтубо
- «Грузинская мечта» — Реваз Дидава (58,943%)
Чиатура
- «Грузинская мечта» — Вахтанг Цуцкиридзе (57,451%)
Хашури
- «Грузинская мечта» — Давид Метревели (62,248%)
Карели
- «Грузинская мечта» — Караман Роинашвили (54,71%)
- «Единое национальное движение» — Мурхаз Цискадзе (47,822%)
Каспи
- «Грузинская мечта» — Бадри Джаниашвили (62,035%)
Тбилиси (Сабуртало);
- «Грузинская мечта» — Автандил Цинцадзе (55,523%)
Рустави
- «Грузинская мечта» — Григол Вепхвадзе (53,375%)
Душети
- «Грузинская мечта» — Георгий Инашвили (78,345%)
Тианети
- «Грузинская мечта» — Звиад Звиадаури (50,44%)
Ахмета
- «Грузинская мечта» — Эльдар Багакашвили (61,504%)
Кварели
- «Грузинская мечта» — Мамука Буриашвили (54,911)
В Абхазии за сутки выявлено 135 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 364 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 135 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 80 пациентов. Состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 34 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 20 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 28, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 104 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 31 583 человека. Зарегистрировано 456 летальных случаев. Выздоровели 26 707 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Конгрессе США заявили о рисках подрыва демократии в Грузии из-за ареста Саакашвили
Продолжающееся содержание в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили может подорвать шаги Тбилиси по демократизации и углубить политические разногласия внутри страны. Об этом говорится в заявлении старшего члена комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брэда Шермана.
«В то время, когда Грузия занята преодолением политического кризиса, подорвавшего доверие общества к здоровому демократическому процессу, тревожная тенденция арестов представителей оппозиции, включая Саакашвили и лидера «Единого национального движения» Нику Мелия в начале этого года, - это не путь для продолжения Грузией своей важной демократической и евроатлантической траектории», - сказано в обращении.
Конгрессмен-демократ отмечает, что Саакашвили арестовали на основании заочно вынесенных приговоров по уголовным делам, которые «широко критиковались как политически мотивированные». Со дня задержания и помещения в руставскую тюрьму 1 октября Саакашвили в знак протеста объявил голодовку. От пищи политик отказывается в течение месяца, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Шерман заявляет, что «глубоко обеспокоен ухудшением состояния здоровья бывшего президента Грузии и председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины». Он подчеркивает, что гарантии на доступ адвокатов и предоставление «адекватной медицинской помощи» экс-президенту «является неотъемлемой частью восстановления доверия жителей» Грузии и возвращения страны на демократический путь.
«Как старший член комитета палаты представителей по иностранным делам, я призываю правительство «Грузинской мечты» немедленно решить проблему быстро ухудшающегося состояния здоровья Саакашвили, переведя его в больницу для лечения», - сказано в обращении.
- Саакашвили тайно прибыл в Грузию из Украины незадолго до первого тура муниципальных выборов. Нынешние власти страны обещают, что экс-президент проведет в грузинской тюрьме не менее шести лет – согласно заочно вынесенным приговорам по двум делам, начатым при правлении «Грузинской мечты».
- Теперь, когда из-за продолжительной голодовки Саакашвили потребовалась помощь врачей, власти согласились госпитализировать его в больницу глданской тюрьмы. В Минюсте настаивают, что этот госпиталь полностью подходит для голодающих заключенных, однако Народный защитник и адвокаты политика в возможностях госпиталя сомневаются. Более того, по информации сторонников Саакашвили, в больнице глданской тюрьмы планируется инсценировать бунт с целью ликвидации третьего президента.
Николоз Саакашвили обратился к сыну: Время прекратить голодовку и набраться сил
Отец экс-президента Грузии Михаила Саакашвили - Николоз Саакашвили призывает сына прекратить голодовку. Обращение Николоза Саакашвили опубликовано на его странице в Facebook.
Саакашвили считает себя политическим заключенным и в знак протеста голодает уже 31-й день в руставской тюрьме. Через адвокатов все это время он передавал обращения к народу с призывом поддержать основанную им партию «Единое национальное движение» во втором туре муниципальных выборов на выборах.
По предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей «Грузинской мечты» одержали победу на выборах мэров во всех крупных городах. Оппозиция не признает поражение и обещает продолжать борьбу.
«Миша, я считаю, что твой 30-дневный беспрецедентный протест имел огромное влияние на мобилизацию выборов, что позитивно отразилось на результатах. Время прекратить эту форму протеста и набраться сил. Народу нужна поддержка», - написал Николоз Саакашвили накануне вечером, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Позже, уже после объявления первых результатов, он опубликовал еще одно обращение к сыну: «Сегодня я уже могу позволить себе обратиться к третьему президенту Грузии! У нас есть право потребовать прекратить голодовку под строгим медицинским контролем, поскольку вместе с вами нам предстоит пройти огромный путь за благополучие Грузии!».
- Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине он уже приговорен за должностные преступления на шесть лет, и еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.
Первые результаты ЦИК Грузии: лидируют кандидаты от «Грузинской мечты»
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии публикует первые результаты по итогам второго тура выборов в органы местного самоуправления. Согласно опубликованным протоколам, в крупнейших городах страны лидируют кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта».
Тбилиси (622 участка, 80.8% от общего количества)
- Каха Каладзе («Грузинская мечта») — 55,6%
- Ника Мелия («Национальное движение») — 44,4%
Рустави (88 участков, 86% от общего числа)
- Нино Лацабидзе («Грузинская мечта») — 54.3%
- Давид Киркитадзе («Национальное движение») — 45.7%
Кутаиси (66 участков, 53% от общего числа)
- Иосеб Хахалеишвили («Грузинская мечта») — 52%
- Хатия Деканоидзе («Национальное движение») — 48%
Поти (33 участка, 100% от общего числа)
- Бека Вачарадзе («Грузинская мечта») — 57.35%.
- Гиги Угулава («Национальное движение») — 42.65%
Батуми (69 участков, 65% от общего числа)
- Арчил Чиковани («Грузинская мечта») — 51.1%.
- Георгий Киртадзе («Национальное движение») — 48.9%
Зугдиди (83 участка, 76% от общего числа)
- Мамука Цоцерия («Грузинская мечта») — 52.2%.
- Анзор Мелия («Национальное движение») — 47.8%
Единственный муниципалитет, в котором на выборах мэра лидирует кандидат от оппозиции – Цаленджиха (Самегрело, Западная Грузия). После подсчета голосов с 55% участков у Георгия Харчилава («Национальное движение») – 51.75%, у Гоги Гулордава («Грузинская мечта») – 48.25%.
В Грузии 30 октября, прошел второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 15 муниципалитетов и пяти самоуправляемых городов – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави, а также 42 мажоритарных депутатов в 24 избирательных округах.
В абхазском селе Адзюбжа завтра пройдет сход ветеранов
В самопровозглашенной республике Абхазия, в селе Адзюбжа завтра пройдет сход ветеранов. Об этом сообщили в ветеранской организации «Аруаа».
Призыв к участию в сходе опубликован от имени «Объединённого Совета ветеранов Отечественной войны народа Абхазии».
Участники схода планируют обсудить инцидент, произошедший на сухумской набережной 30 сентября. Как известно, что часть ветеранов и оппозиционеров требует отставки главы МВД Дмитрия Дбар.
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД. Ардзинба это отрицает.
- 1 октября в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- 3 октября министр внутренних дел Дмитрий Дбар был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
- 4 октября у здания парламента прошел митинг, организованный ветеранской организацией Аруаа и жителями села Адзюбжа. Депутаты, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение дождаться результатов прокурорской проверки.
- 11 октября стало известно, что в отношении участников инцидента на сухумской набережной, высокопоставленных чиновников МВД возбуждено уголовное дело. Генеральный прокурор Адгур Агрба также заявил, что признаки состава преступления усматриваются в действиях депутатов – Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.
- Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия 18 октября удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутатов парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.
Мелия просит Саакашвили прекратить голодовку в тюрьме
Председатель партии «Единое национальное движение», кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия выразил надежду на то, что заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекратит голодовку после победы оппозиции во втором туре муниципальных выборов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Саакашвили тайно прибыл в Грузию из Украины незадолго до первого тура муниципальных выборов. Экс-президента задержали в Тбилиси 1 октября на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касавшихся должностных преступлений. Согласно им, экс-президент должен пробыть в заключении шесть лет. Саакашвили считает себя политическим заключенным и сразу после ареста в знак протеста объявил голодовку.
«Завтра, когда будут составлены итоговые протоколы, и кандидаты оппозиции будут объявлены победителями, у меня нет права прийти к нему в тюрьму, но я бы хотел, чтобы сейчас, когда оппозиция победила, он прекратил голодовку, потому что он нужен нам здоровым и живым. Радовать Бидзину Иванишвили мы не должны», - заявил Мелия.
- В Грузии сегодня проходил второй тур муниципальных выборов. Жители страны выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе пяти городов со статусом самоуправляемых единиц – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов в муниципальные собрания (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.
- После закрытия избирательных участков и в ЕНД, и в «Грузинской мечте» объявили о своей победе на выборах мэрах в крупнейших городах. Предварительные результаты Центральная избирательная комиссия Грузии объявит в ближайшие часы.
Явка во втором туре муниципальных выборов в Грузии составила почти 50%
В Грузии явка на голосование в ходе второго тура выборов в органы местного самоуправления составила 49,9%. Свою позицию на избирательных участках зафиксировали 1 025 406 избирателей. Об этом сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натия Иоселиани.
Для сравнения, первый тур муниципальных выборов прошел при явке 51,92%.
Самая высокая активность сегодня была зафиксирована в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 59,9%, а самая низкая в Мцхета-Мтианети – 42,2%.
Что касается столицы, то в Тбилиси явка составила 47,7%. Самые активные избиратели в районе Дидубе - там свой выбор зафиксировали 53,18% избирателей. Наименьшая активность – в Исани, где на выборы пришли 42,5%.
Что касается активности в крупнейших городах Грузии, то в Рустави явка составила 49,63%, в Кутаиси – 45,45%, в Поти – 49,7%, в Зугдиди – 45,28%, а в Батуми – 52%.
- В Грузии сегодня проходил второй тур муниципальных выборов. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени и закрылись в 20:00. Жители страны выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе пяти городов со статусом самоуправляемых единиц – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов в муниципальные собрания (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на лидера ЕНД
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение», кандидата в мэры Тбилиси Нику Мелия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Случай произошел сегодня у избирательного участка в тбилисском районе Вазисубани. На кадрах, показанных СМИ, видно, что неизвестный мужчина прорвался через кордон полиции и со спины ударил Мелия по голове.
«Между представителями политических партий на избирательном участке произошла словесная перепалка, во время которой неустановленное лицо нанес Никанору Мелия физическое оскорбление», сообщили в МВД Грузии.
Уголовное дело возбуждено по статье «насилие или угроза насилия в помещении для голосования, в месте размещения избирательной комиссии или на прилегающей к ним территории». О задержании обвиняемых до сих пор не сообщалось.
В Ингушетии и Северной Осетии почтили память жертв конфликта 1992 года
Память жертв осетино-ингушского конфликта 1992 года сегодня почтили в обеих республиках. К жителям обратились их главы Махмуд-Али Калиматов и Сергей Меняйло, а в Сунже открыли народный памятник Ахмеду Торшхоеву.
Приуроченное к 29-й годовщине конфликта мероприятие прошло на Аллее Славы во Владикавказе – цветы к могилам погибших в Пригородном районе возложили глава Северной Осетии Сергей Меняйло, председатель парламента Алексей Мачнев, представители правительства и депутаты, а также жители республики. Поминальные мероприятие прошли и у братской могилы в селении Камбилеевском, в селе Октябрьском и пригородном поселке Южном.
В городском парке ингушской Сунжи открыт народный памятник Ахмету Торшхоеву, который в 1992 году помогал эвакуировать мирное население, перенося стариков и детей через осеннюю реку Ассу. В результате из-за обморожения он лишился ног. Сейчас он живет в том же селе.
- Осетино-ингушский конфликт (в Северной Осетии его называют ингушско-осетинским) на территории Пригородного района проходил 30 октября – 6 ноября 1992 года. Обострение межнациональных отношений привело к массовым беспорядкам, погромам, убийствам, вооруженному сопротивлению, захвату заложников. Данные о потерях разнятся, в целом говорится о более восьми тысячах пострадавших и гибели до 600 ингушей и более 100 осетин. В неустановленных следствием обстоятельствах погибли еще более 200 человек.
- Правозащитный центр «Мемориал» называет причиной осетино-ингушского конфликта сталинскую национальную политику, когда после депортации 1944 года Чечено-Ингушетия республика была устранена, а территория Пригородного района была передана Северо-Осетинской АССР.
В Грузии завершился второй тур выборов местного самоуправления
В Грузии завершился второй тур выборов местного самоуправления. Избирательные участки закрылись в 20:00, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
По существующей информации, избирательный процесс на большей части избирательных участков проходил в спокойной обстановке, однако в ряде муниципалитетов происходили потасовки между сторонниками «Грузинской мечты» и «Национального движения».
Сегодня второй тур выборов местного самоуправления проходил в 5 самоуправленческих городах, 15 муниципалитетах и 24 избирательных округах. Ко второму туру было открыто 1 830 избирательных участков. Избирателей также обслуживали 8 участков, открытых в исключительных случаях и 29 специальных участков.
Белорусские власти заблокировали доступ к прокремлевскому российскому агентству
Белорусские власти заблокировали доступ к российскому информационному агентству REGNUM. Издание освещает события в странах бывшего СССР с прокремлевских позиций. Оно стало первым полностью российским СМИ, доступ к которому закрыт Минском. До этого власти закрывали доступ к сайту «Комсомольской правды», редакция белорусской версии которой находилась внутри страны.
На блокировку «Регнума» обратило внимание 30 октября «Европейское радио». Причины такого решения не раскрывались. Авторы агентства неоднократно критиковали белорусские власти за антироссийскую, с их точки зрения, политику и призывали к более тесной, вплоть до присоединения, интеграции Москвы и Минска.
Ранее белорусские власти блокировали доступ к западным и независимым СМИ, включая сайты редакций Радио Свобода и телеканал Настоящее время. Прогосударственная российская «Комсомольская правда» была вынуждена прекратить работу в республике после того как один из журналистов газеты Геннадий Можейко был арестован властями за свой материал.
- Минск усилил давление на прессу и представителей гражданского общества в стране после президентских выборов в августе 2020 года. Тогда оппозиция, несогласная с официальными результатами выборов, провела серию массовых акций протеста. Несмотря на это в шестой раз победителем голосования был объявлен Александр Лукашенко.
- В стране заведены тысячи уголовных дел против нелояльных ему граждан, десятки тысяч вынуждены были эмигрировать. По оценке правозащитного центра «Весна» по состоянию на 30 октября в республике насчитается 831 политический заключенный.
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