В Кутаиси задержан кандидат в вице-мэры города от оппозиции

Член партии «Гирчи – Больше свободы», кандидат в вице-мэры Кутаиси от объединенной оппозиции Имеда Клдиашвили был задержан вчера вечером возле здания Службы государственной безопасности (СГБ) в Кутаиси.

Он выражал протест против давления со стороны СГБ на Изу Чиргадзе, члена комиссии избирательного участка №90 в Кутаиси, которая, предположительно, располагает информацией о фальсификации выборов в Кутаиси.

Как пишет издание Netgazeti, в знак протеста Клдиашвили припарковал машину возле кутаисского офиса СГБ и заблокировал вход в здание.

«Я сознательно совершаю акт гражданского неповиновения, потому что люди в этом здании украли выбор жителей Кутаиси», – объяснил он.

Клдиашвили попросили убрать машину, но он не сделал этого, после чего полицейские вытащили его из машины и задержали.

Как сообщили Netgazeti в МВД, Имеда Клдиашвили был задержан в административном порядке.

Член комиссии избирательного участка №90 в Кутаиси Иза Чиргадзе заявила, что правящая партия «Грузинская мечта» вынуждает её фальсифицировать голоса. Чиргадзе участвовала в работе избирательной комиссии по квоте «Грузинской мечты».