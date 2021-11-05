В Грузии запрещенных в служении монахов выдворили из монастыря и доставили в полицию

Нескольких монахов, запрещенных в служении, выдворили из мужского монастыря в селе Салхино Мартвильского муниципалитета и доставили в отделение полиции. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Кадры противостояния священнослужителей с сотрудниками МВД Грузии были засняты сегодня на рассвете и опубликованы в Facebook.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», запрет в служении – одно из самых жестких наказаний в церкви, суровее только лишение сана и отлучение от церкви. Группа монахов в течение двух месяцев отказывалась подчиниться соответствующему указу недавно назначенного митрополита Чкондидской епархии Стефане (Калаиджашвили). 29 октября бунтари получили письмо с подписью секретаря Каталикос-Патриарха всея Грузии, протоиерея Михаила Ботковели. В нем монахов призывали покинуть монастырский комплекс в Салхино до 4 ноября.

Многие духовники в Мартвили открыто поддерживают предшественника Стефане – Петре (Цаава), который был запрещен в служении 31 октября 2019 года. В последние месяцы Калаиджашвили неоднократно пытались помешать провести литургию в салхинском соборе Рождества Богородицы. Такие эпизоды заканчивались драками сторонников и противников Калаиджашвили прямо во дворе древнего храма.

Некоторые прихожане связывают сегодняшние события в Чкондидской епархии с политикой. Они называют задержания монахов «спецоперацией» против оппозиционно настроенных священнослужителей и прихожан.

По сообщениям СМИ, ситуация в Салхино до сих пор остается напряженной. Десятки человек – сторонники и противники митрополита Стефане, находятся возле церковного комплекса в Мартвильском муниципалитете.