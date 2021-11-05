ЕНД проведет масштабную протестной акцию в Рустави из-за ухудшения состояния Саакашвили

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» завтра, 6 ноября, проведет масштабную протестную акцию у тюрьмы в городе Рустави, где содержится экс-президент страны Михаил Саакашвили. Об этом заявил сегодня, 5 ноября, на брифинге председатель «Национального движения» Ника Мелия.

В субботу оппозиция намеревалась провести многотысячный митинг в центре Тбилиси. Ожидалось, что несколько партий соберут сторонников, чтобы опротестовать результаты муниципальных выборов и выступить в поддержку экс-президента. Согласно заявлению Мелия, в ЕНД пересмотрели свои планы из-за ухудшения состояния третьего президента Грузии, который продолжает голодовку уже 36-й день, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Ситуация очень тяжелая. Жизненные показатели Михаила Саакашвили ухудшаются с каждым днем, и мы должны действовать, чтобы пресечь историческую несправедливость и не допустить того, что сделает нас преступниками в глазах истории, поэтому завтра в 17:00 нас должно быть много в Рустави», - сказал Мелия.

По его словам, митинг у руставской тюрьмы будет «растущим и перманентным». Демонстранты не разойдутся даже ночью, ожидается, что постепенно к ним присоединятся жители разных регионов Грузии. «Мы не разойдемся пока мы не спасем Саакашвили и добьемся его перевода в мультифункциональную клинику. Это должно произойти пока он не впадет в кому», - сказал Мелия.