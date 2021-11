ЕНД проведет масштабную протестной акцию в Рустави из-за ухудшения состояния Саакашвили

В ночь на 5 ноября вышел первый за последние 40 лет альбом шведской группы ABBA – Voyage. Он доступен на стриминговых сервисах. В новый альбом вошли 10 песен, в том числе представленные в сентябре I Still Have Faith In You и Donʼt Shut Me Down. Тогда же АВВА анонсировала выход нового альбома.

Новые песни, как говорит участник группы Бьорн Ульвеус, писались, абсолютно невзирая на все смены моды и стиля, которые произошли в популярной музыке последних десятилетий. Отчасти потому, что в Voyage музыкантам хотелось вновь воссоздать первозданный дух ABBA.

Весной 2022 года шведская группа планирует представить альбом на концерте с использованием голограмм на арене в Олимпийском парке Лондона, которую специально для этого построили. Для живого представления 850 инженеров и специалистов студии Джорджа Лукаса Industrial Magic and Light в течение нескольких месяцев работали над созданием цифровых версий четырех артистов, которые появятся на сцене. Дело в том, что участникам группы АВВА уже более 70 лет, а зрители при помощи современных технологий увидят их молодыми, отмечает Русская служба Би-би-си.

ABBA была основана в 1972 году. Voyage – её девятый альбом. Предыдущий The Visitors был выпущен в ноябре 1981 года.