Новости
ЕНД проведет масштабную протестной акцию в Рустави из-за ухудшения состояния Саакашвили
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» завтра, 6 ноября, проведет масштабную протестную акцию у тюрьмы в городе Рустави, где содержится экс-президент страны Михаил Саакашвили. Об этом заявил сегодня, 5 ноября, на брифинге председатель «Национального движения» Ника Мелия.
В субботу оппозиция намеревалась провести многотысячный митинг в центре Тбилиси. Ожидалось, что несколько партий соберут сторонников, чтобы опротестовать результаты муниципальных выборов и выступить в поддержку экс-президента. Согласно заявлению Мелия, в ЕНД пересмотрели свои планы из-за ухудшения состояния третьего президента Грузии, который продолжает голодовку уже 36-й день, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Ситуация очень тяжелая. Жизненные показатели Михаила Саакашвили ухудшаются с каждым днем, и мы должны действовать, чтобы пресечь историческую несправедливость и не допустить того, что сделает нас преступниками в глазах истории, поэтому завтра в 17:00 нас должно быть много в Рустави», - сказал Мелия.
По его словам, митинг у руставской тюрьмы будет «растущим и перманентным». Демонстранты не разойдутся даже ночью, ожидается, что постепенно к ним присоединятся жители разных регионов Грузии. «Мы не разойдемся пока мы не спасем Саакашвили и добьемся его перевода в мультифункциональную клинику. Это должно произойти пока он не впадет в кому», - сказал Мелия.
- Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как вернулся в Грузию впервые с 2013 года. На родине экс-президент был заочно осужден за должностные преступления и приговорен к шести годам заключения.
- Саакашвили считает себя политзаключенным и сразу после помещения в тюрьму в знак протеста объявил голодовку.
- Личный врач, адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшающемся состоянии здоровья экс-президента и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Однако власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу в Тбилиси. Между тем специалисты заявляют, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.
Другие новости дня
В Барселоне прошла спецоперация по задержанию членов грузинской криминальной группировки
Масштабная полицейская спецоперация под кодовым названием «Бану» была проведена в Барселоне против грузинской криминальной группировки. Об этом сообщили сегодня, 5 ноября, в пресс-службе Министерства внутренних дел Грузии.
Испанские полицейские задержали девять человек – восемь граждан Грузии и одного гражданина РФ. Всем задержанным вменяют в вину совершение квартирных краж и членство в преступной группе (ст. 237 и 570 УК Испании). Каждому грозит до 5 лет тюрьмы.
В квартирах, где временно проживали члены преступной группировки, уже провели обыски.
Как отмечается, спецоперации предшествовала продолжительная оперативно-следственная работа при содействии атташе департамента криминальной полиции МВД Грузии. В течение года правоохранители следили за преступниками и устанавливали их связи.
Украина заявила об угрозе веерных отключений электричества
Работа более половины энергоблоков тепловых электростанций Украины остановлена из-за недостатка угля. В стране угрожают веерные отключения электричества. Об этом сообщил депутат Верховной рады Иван Крулько.
С 1 ноября Россия прекратила поставки энергетического угля Украине. Москва объяснила решение растущим внутренним спросом. Другие марки угля, по данным российских властей, продолжают поставляться на украинский рынок. Госдума России при этом утверждает, что прекращение поставок связано с отсутствием новых договоров между Москвой и Киевом.
Украина также покупала энергетический уголь у Казахстана, но, как утверждают в Верховной раде, Россия заблокировала эти поставки.
Киев заявил, что не будет просить Москву о возобновлении поставок. В декабре Украина должна получить топливо от США.
Помимо прочего, украинский МИД обвинил Россию в энергетическом кризисе в Европе. По словам главы ведомства Дмитрия Кулебы, Россия ограничивает экспорт газа, чтобы поднять на него цены и оправдать запуск газопровода "Северный поток-2".
Россия все обвинения в свой адрес отвергает. Представители концерна "Газпром" говорят, что в Европе упала собственная добыча газа. При этом российская компания, как утверждается, увеличила экспорт газа европейским потребителям.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
COVID-19 в Южной Осетии: 86 новых случаев, один – летальный
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в самопровозглашенной республике Южная Осетия скончался 71-летний мужчина. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 151.
Как пишет агентство «Рес», в «красную зону» медицинского центра Южной Осетии за прошедшие сутки госпитализированы девять человек с диагнозом новой коронавирусной инфекции, выписаны 10 пациентов. За сутки выявлено 86 новых случаев заражения (днём ранее – 72).
Ранее югоосетинские власти ужесточили действующие ковид-ограничения. Из-за роста числа случаев заражения коронавирусом до 14 ноября закрылись кафе и рестораны – они могут работать только на вынос и доставку заказов.
До 14 ноября также приостановлено функционирование высшего учебного учреждения (ЮОГУ), средних, средне-профессиональных учебных заведений, дошкольных учреждений, и детских учреждений дополнительного образования.
Согласно ранее принятым ограничениям, до 1 декабря запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий; культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий.
Рекомендовано ограничение посещения похоронных, поминальных мероприятий; при посещении данных мероприятий необходимо строгое соблюдение масочного режима.
С 1 по 7 ноября в Южной Осетии также установлены нерабочие дни – соответствующий указ подписал президент Анатолий Бибилов.
Михаил Саакашвили пообещал «не умереть назло врагам»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился из тюрьмы к своим сторонникам с призывом проводить акции протеста во многих местах одновременно, чтобы рассредоточить ограниченные силы полиции, сообщил адвокат Саакашвили Бека Басилая.
«Поддерживаю позицию проводить акции протеста во многих местах, так как лояльные режиму полицейские силы очень ограничены, поэтому они не смогут препятствовать осуществлению конституционных прав гражданами Грузии», – говорится в послании Саакашвили, которое передал его адвокат.
Он также поддержал идею лидеров оппозиции прибыть вместе с сторонниками 6 ноября на митинг в Тбилиси и не расходиться «до победного конца».
«Мы должны быть мирными, но очень многочисленными и мобильными. Я не знаю, в какой день моей голодовки будет одержана наша победа, но, назло врагам, я не умру и дождусь моего освобождения народом. Наше общество уже осуществило 30 октября революцию на выборах. Сейчас эту революцию надо развивать и требовать назначения внеочередных парламентских выборов», – заявил Саакашвили.
Басилая также рассказал о состоянии здоровья голодающего Саакашвили – «он очень слаб и непривычно неэнергичен».
В Берлине российский дипломат найден мёртвым перед зданием посольства РФ
В Берлине при невыясненных обстоятельствах погиб второй секретарь посольства России.
Об этом в пятницу сообщило немецкое издание Spiegel, в публикации которого говорится, что полиция обнаружила тело 35-летнего мужчины утром 19 октября на тротуаре перед зданием дипмиссии. Реанимировать его не удалось.
Предположительно дипломат мог выпасть из окна верхнего этажа. По информации Spiegel, тело уже передано России. Отвечая на вопрос издания, в российском посольстве заявили о "трагическом происшествии", которое не комментируется по "этическим соображениям".
Поскольку у погибшего был дипломатический статус, германская прокуратура не смогла расследовать смерть. Согласия на вскрытие тела российская сторона не давала.
Также, как пишет Spiegel, согласно официальному списку дипломатов, погибший был аккредитован при посольстве в Берлине с лета 2019 года. Службы безопасности ФРГ не исключают, что он был сотрудником ФСБ под прикрытием и был связан с высокопоставленным генералом спецслужбы.
Издания The Insider и Bellingcat (внесены в России в реестр СМИ – иностранных агентов), ссылаясь на анализ открытых источников, утверждают, что установили личность умершего. Утверждается, что это Кирилл Жало, сын заместителя начальника Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом(известного как Вторая служба ФСБ) генерал-лейтенанта Алексея Жало.
По данным журналистского расследования, проведенного совместно Spiegel, The Insider, Bellingcat и CNN, сотрудники Второй службы ФСБ были причастны к отравлению летом прошлого года ядом "Новичок" оппозиционного политика Алексея Навального. Российские власти это отрицают.
Западные спецслужбы связывают Вторую службу ФСБ с убийством в августе 2019 года в берлинском парке Тиргартен бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Кирилл Жало, ранее работавший третьим секретарем Постоянного представительства России при Министерстве обороны в Вене, был аккредитован при посольстве России в ФРГ за два месяца до этого убийства. Впрочем, перевод Жало мог быть просто совпадением, отмечает The Insider.
В парламент Грузии внесен законопроект о полной декриминализации марихуаны
Лидер партии «Гирчи» Яго Хвичия зарегистрировал в парламенте Грузии законопроект о снятии уголовной ответственности за употребление, хранение и продажу марихуаны и конопли.
По его словам, конопля и связанные с ней продукты должны регулироваться нормами административного права.
Как пишет издание Netgazeti, Хвичия заявил, что 84 человека отбывают наказание за её потребление, хранение и продажу марихуаны, еще 311 были осуждены условно.
«В случае принятия законопроекта из-за конопли в тюрьме не будет сидеть никто, ни сейчас, ни в будущем», – отметил политик.
Отметим, что в 2018 году Конституционный суд Грузии легализовал употребление марихуаны, а культивация и продажа остаются уголовно наказуемыми.
В 2018 году экс-премьер и бывший председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили утверждал, что культивация медицинской марихуаны принесет стране огромные деньги. Однако подготовленный на эту тему законопроект был отозван из парламента – из-за позиции Грузинской православной церкви.
Саакашвили призвал США ввести санкции против грузинских судей
Голодающий в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призывает власти США ввести санкции в отношении т. н. «клана судей».
«Я призываю правительство США немедленно ввести персональные санкции против клана судей. Это укрепит позиции судей, которые впервые подняли голос против давления и за независимость суда. Это также даст надежду жертвам несправедливой системы.
Я говорю это как личный пленник Путина, которого уже больше месяца не может воспользоваться правом предстать перед судом», — говорится в заявлении Михаила Саакашвили, опубликованном на его страничке в соцсети Facebook.
Грузинская оппозиция утверждает, что судебная система страны находится под контролем клана, который проводит интересы правящей партии. Одновременно западные институты обвиняют Тбилиси в неспособности провести полноценную судебную реформу, пишет СОВА.
Ранее посольство США распространило заявление, в котором сказано, что назначение двух членов Высшего совета юстиции Грузии, проведенное поспешно, без конкурса и обсуждения, свидетельствует о том, что судебная система не желает осуществлять реформы.
Назначение двух членов Высшего совета юстиции раскритиковал и посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
Cуд в Нидерландах отменил решение о выплате Россией $50 млрд акционерам ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией $50 миллиардов компенсации бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. Выплата была присуждена им в 2014 году арбитражным судом в Гааге. Дело направлено на новое рассмотрение в суд в Амстердаме.
Некогда крупнейшая нефтяная компания России подверглась процедуре банкротства в 2006 году после того, как её основатель Михаил Ходорковский стал обвиняемым по уголовному делу о хищениях и неуплате налогов.
Большая часть активов ЮКОСа перешла к государственной компании "Роснефть". Бывшие акционеры ЮКОСа обратились в Постоянную палату третейского суда - международный арбитраж в Гааге, пытаясь вернуть средства.
В 2014 году арбитраж в Гааге обязал Москву выплатить акционерам рекордные 50 миллиардов долларов, признав российское государство виновным в нарушении международных обязательств из-за действий, которые привели к банкротству ЮКОСа. Россия впоследствии, на протяжении семи лет, пыталась оспорить этот вердикт в различных нидерландских судебных инстанциях.
В решении Верховного суда отмена решения суда низшей инстанции объясняется процедурными вопросами. При этом отмечается, что аргументы России о том, что международные обязательства были неправильно истолкованы в Гааге, являются несостоятельными, как и позиция Москвы, что у нидерландских судов нет юрисдикции в этом вопросе.
Москва даёт понять, что не планирует выплачивать деньги при любом решении судов. В декабре 2020 года Конституционный суд России фактически постановил, что страна не обязательно должна выплачивать эти деньги.
АВВА вернулась через 40 лет с новым альбомом Voyage
В ночь на 5 ноября вышел первый за последние 40 лет альбом шведской группы ABBA – Voyage. Он доступен на стриминговых сервисах. В новый альбом вошли 10 песен, в том числе представленные в сентябре I Still Have Faith In You и Donʼt Shut Me Down. Тогда же АВВА анонсировала выход нового альбома.
Новые песни, как говорит участник группы Бьорн Ульвеус, писались, абсолютно невзирая на все смены моды и стиля, которые произошли в популярной музыке последних десятилетий. Отчасти потому, что в Voyage музыкантам хотелось вновь воссоздать первозданный дух ABBA.
Весной 2022 года шведская группа планирует представить альбом на концерте с использованием голограмм на арене в Олимпийском парке Лондона, которую специально для этого построили. Для живого представления 850 инженеров и специалистов студии Джорджа Лукаса Industrial Magic and Light в течение нескольких месяцев работали над созданием цифровых версий четырех артистов, которые появятся на сцене. Дело в том, что участникам группы АВВА уже более 70 лет, а зрители при помощи современных технологий увидят их молодыми, отмечает Русская служба Би-би-си.
ABBA была основана в 1972 году. Voyage – её девятый альбом. Предыдущий The Visitors был выпущен в ноябре 1981 года.
В Азербайджане принят Акт об амнистии, который охватит до 17 тысяч человек
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял Акт об амнистии в связи с Днем Победы, который будут отмечать в стране 8 ноября.
Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», вице-спикер парламента Али Гусейнли заявил, что амнистия охватит 16-17 тысяч человек, при этом на свободу выйдут свыше 3 тысяч заключенных.
Инициатором проведения амнистии является президент Азербайджана Ильхам Алиев, она приурочена к первой годовщине завершения Второй Карабахской войны.
Среди лиц, подпадающих под амнистию, – участники прошлогодней войны, а также других боевых операций, «проведенных во имя защиты суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», а также близкие родственники лиц, погибших во время военных и боевых операций. Амнистия не будет распространена на лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Ранее азербайджанские правозащитники заявили, что амнистия не решит проблему политзаключенных.
В ноябре в Абхазию поступит 6 тысяч доз вакцины «Спутник V»
Минздрав самопровозглашенной республики Абхазия ожидает поступления в ноябре партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Об этом заявил глава ведомства Эдуард Бутба на презентации платформы для выдачи QR-кодов о вакцинации.
«Мы завершили переговоры по логистическому контракту на доставку «Спутник V» в количестве 30 тысяч доз. На первом этапе мы получим 6 тысяч», – сообщил министр.
- Первая партия российской антиковидной вакцины «Спутник V» в количестве 6,5 тысяч доз прибыла в Абхазию в конце апреля. К июлю она была израсходована.
- Абхазский президент Аслан Бжания обсуждал в Москве вопрос доставки второй партии вакцины от коронавируса еще в июле. Он также заявлял, что партия вакцины может поступить в Абхазию в конце июля–начале августа.
- При этом в Абхазию доставили лишь 5 тысяч доз препарата «Спутник лайт». Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.
- Дефицит российских вакцин наблюдается и в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
В Грузии задержали россиянина за присвоение земель на $5 млн
Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии задержали гражданина России по обвинению в незаконном присвоении двух земельных участков в Тбилиси, общая стоимость которых превышает 16 млн лари (более пяти миллионов долларов США).
«Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по факту завладения обманным путем чужим имуществом и изготовления и использования поддельных документов, подтверждающих право на имущество, задержали гражданина России», – сообщили в в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, обвиняемый решил незаконно завладеть двумя земельными участками площадью в 47,8 тыс. кв. м, принадлежащих одной из частных компаний. Гражданин РФ подделал документы указанной компании, став её директором и основателем, и сумел переоформить земельные участки на свое имя. После этого он обратился в банк, чтобы взять ипотечный кредит в размере 200 тысяч долларов, обеспечив его земельными участками, но был задержан.
«По предварительным данным, общая стоимость земельных участков превышает 16 млн лари», – отметили в ведомстве.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное в крупном размере» и «Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт» УК Грузии. Ему грозит лишение свободы сроком от шести до девяти лет, пишет ТАСС.
Байден пригласил Грузию на «Саммит за демократию»
Грузия включена в число стран, которые Джо Байден пригласил на «Саммит за демократию». Список государств опубликовало американское издание Politico.
«Саммит за демократию» состоится в режиме видеоконференции 9-10 декабря. В нем примут участие лидеры государств и правительств, представители гражданского общества, благотворители, лидеры частного сектора. Примерно через год после виртуальной встречи планируется провести второй саммит с личным присутствием, пишет СОВА.
По данным Белого дома, на онлайн-конференции в декабре будут рассмотрены три принципиальные темы: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека.
Отметим, что в списке, опубликованном изданием Politico, из соседей Грузии оказалась только Армения. Ни Россия, ни Турция, ни Азербайджан среди приглашенных на саммит стран не числятся. В саммите также примут участие Украина и Молдова.
Великобритания первой в мире одобрила «пилюлю» от COVID-19. Видео
Великобритания в четверг стала первой в мире страной, одобрившей использование препарата против COVID-19, разработанного американскими корпорациями Merck и Ridgeback Biotherapeutics.
Препарат молнупиравир разработан в виде пилюли и рекомендован для использования людям в начальной стадии заболевания, до развития осложнений. Он рекомендован, в частности, людям из группы риска - тем, кто страдает хроническими заболеваниями.
Это первый препарат от COVID-19, предназначенный для массового использования. До сих пор специфические препараты для лечения коронавирусной инфекции применялись только в больницах для помощи пациентам в тяжёлом состоянии.
Клинические испытания показали, что новое лекарство может наполовину снизить риск госпитализации и смерти для людей из группы риска.
В Британии - как и в других европейских странах - с наступлением осени растёт число инфицированных коронавирусом, даже несмотря на относительно высокий процент вакцинации. Число новых случаев инфекции за сутки иногда достигает максимальных значений с начала пандемии - как, например, в Германии, где за последние сутки выявлено более 33 тысяч инфицированных. При этом число смертей по-прежнему существенно ниже, чем прошлой осенью и весной, что связывают с эффектом вакцинации: большинство пациентов с тяжёлым течением инфекции по-прежнему составляют непривитые.
В Британии с лета отменены практически все ограничения, связанные с эпидемией. В большинстве стран ЕС это не так - там существует обязанность носить маски в помещениях, а в общественные места можно попасть только с сертификатом о вакцинации или отрицательным тестом. Полный локдаун, по образцу прошлого года, был введён только в Латвии.
Близки к локдауну меры, принятые российскими властями, объявившими дни с 30 октября до 7 ноября нерабочими. В ряде регионов этот режим будет продлён ещё на неделю. Власти Москвы заявили, что 8 ноября локдаун закончится, однако сохранится ряд введённых ранее ограничений.
Уже около 2-х недель, по официальным данным, от COVID-19 в России умирают более 1 тысячи человек в сутки. Это один из самых высоких показателей в мире.
США обещают $10 млн за сведения о лидерах группировки DarkSide
Госдепартамент США объявил вознаграждение размером до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личность или место проживания любого из главных участников хакерской группировки DarkSide, которую ФБР связывает с Россией. Кроме того, до пяти миллионов долларов обещано за информацию, которая поможет арестовать в любой стране участников DarkSide.
В мае хакеры из группы DarkSide атаковали американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Ей пришлось на неделю остановить работу своих сетей и выплатить хакерам 4,4 миллиона долларов в биткоинах.
В июле американское правительство предложило вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить или определить местонахождение киберпреступников, атакующих американские объекты по заданию иностранных государств.
После серии громких кибератак, одна из которых парализовала работу американского трубопровода Colonial Pipeline, американские официальные лица возложили ответственность за атаки на хакерские группы, действующие с территории России. Во время американо-российского саммита в июне Джо Байден призвал Владимира Путина принять меры для прекращения их деятельности. Однако число хакерских атак из России, в том числе с использованием программ-вымогателей, не уменьшается.
Лишенных сана священнослужителей выдворили из монастыря Салхино и доставили в полицию
Нескольких грузинских священнослужителей, ранее лишенных священного сана, выдворили из мужского монастыря в селе Салхино Мартвильского муниципалитета и доставили в отделение полиции.
Кадры противостояния священников с сотрудниками МВД Грузии были засняты сегодня на рассвете и опубликованы в Facebook.
В течение всего дня лишенных священного сана лиц опрашивали в отделении полиции. После опроса они заявили, что не вернутся в монастырь лишь в том случае, если так пожелают жители Салхино.
Как сообщалось ранее, группа священнослужителей в течение двух месяцев отказывалась подчиниться указу недавно назначенного митрополита Чкондидской епархии Стефане (Калаиджашвили). 29 октября бунтари получили письмо с подписью секретаря Каталикос-Патриарха всея Грузии, протоиерея Михаила Ботковели. В нем монахов призывали покинуть монастырский комплекс в Салхино до 4 ноября.
Многие духовники в Мартвили открыто поддерживают предшественника Стефане – Петре (Цаава), который был запрещен в служении 31 октября 2019 года. В последние месяцы Калаиджашвили неоднократно пытались помешать провести литургию в салхинском соборе Рождества Богородицы. Такие эпизоды заканчивались драками сторонников и противников Калаиджашвили прямо во дворе древнего храма.
Некоторые прихожане связывают сегодняшние события в Чкондидской епархии с политикой. Они называют задержания монахов «спецоперацией» против оппозиционно настроенных священнослужителей и прихожан, пишет агентство «Новости-Грузия».
В Грузии от коронавируса скончались еще 62 пациента
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 62 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 10 300.
За сутки в стране выявили 5340 новых случаев коронавируса. Накануне провели 55 301 тест: PCR-тестов – 22 757, экспресс–тестов на антиген – 32 544.
Выздоровел еще 3631 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 743 511, выздоровевших – 681 919.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,66%, за последние 14 дней составляет 9,45%, за неделю – 9,99%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 4063 человека, всего в Грузии использовано 1 995 150 вакцин.
Украина выразила протест против приезда Путина в Севастополь
МИД Украины выразил «решительный протест» в связи с поездкой президента России Владимира Путина в аннексированные Крым и Севастополь. В заявлении ведомства подчеркивается, что не согласованный с Украиной визит в Киеве считают грубым нарушением международного права и обязательств России.
Путин неоднократно посещал Севастополь и Крым после аннексии, Украина каждый раз после этих визитов выражает протест.
В ходе нынешней поездки Путин, в частности, принял участие в онлайн-заседании Высшего совета Союзного государства России и Беларуси, на котором были подписаны так называемые союзные программы. Александр Лукашенко в своем выступлении, по всей видимости в шутку, посетовал, что Путин не взял его с собой в Крым. Беларусь формально не признает аннексию Россией Крыма, хотя и не поддерживает международные резолюции, осуждающие эту аннексию.
Ранее Путин выступил в Севастополе перед сооруженным в этом году мемориалом, посвященным завершению Гражданской войны в России. Памятник включает в себя две мужские фигуры, олицетворяющие красных и белых, и женскую фигуру – по замыслу скульптора, это образ матери-России, «призывающей к примирению своих сыновей». Свою речь Путин приурочил ко Дню народного единства, который празднуется 4 ноября. По словам Путина, «мемориальный комплекс в Севастополе служит знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились, что наша страна вновь обрела историческое единство». Он также заявил, что Севастополь и Крым «навсегда теперь с Россией».
Массовых мероприятий в честь праздника в этом году фактически нет из-за карантинных мер, введенных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. В Севастополе несколько дней назад были сооружены блокпосты на въездах в город, на которых у въезжающих проверяли наличие QR-кодов о вакцинации или тестирования на коронавирус. Однако они были сняты, не дожидаясь завершения периода так называемых нерабочих дней. СМИ связали это с предстоящим визитом Путина и желанием властей разбавить негативный фон.
Саакашвили отказался от услуг консилиума врачей, пока к нему не допустят альтернативную медкомиссию
По словам генерального директора «Мтавари архи» Ники Гварамия, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается работать с консилиумом врачей, созданным Министерством юстиции, до тех пор, пока у него не будет возможности встретиться с альтернативной медицинской комиссией.
«В связи с состоянием здоровья мы получаем абсолютно формальные, необоснованные отказы относительно альтернативной комиссии. Поэтому, по решению Михаила Саакашвили, он больше не будет участвовать в консилиуме врачей, то есть не будет проходить их обследование, пока не будет допущена альтернативная медицинская комиссия. Лично он выражает доверие и уважение всем врачам, однако считает, что эта платформа, которая значительно политизирована по причинам, не зависящим от врачей, больше не выражает его интересы, больше не служит для улучшения состояния его здоровья, и голос врачей потерян», - сказал Гварамия.
Гварамия призывает врачей публично рассказать о состоянии здоровья Саакашвили и потребовать от правительства привести в действие альтернативные механизмы.
Центр «Эмпатия», который создал альтернативный совет по наблюдению за здоровьем экс-президента, до сих пор не получил разрешения от тюремной администрации на проведение медицинского осмотра, сообщает «Нетгазети».
В Грузию прибыла заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Олсон прибыла в Тбилиси. Она посетила Грузию в рамках своего турне по странам Южного Кавказа.
По сообщению посольства Соединенных Штатов, Олсон встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и представителями политического спектра.
Ранее сообщалось, что зампомощника госсекретаря приняла участие в конференции глав миссий США на Южном Кавказе, которая проходила в Ереване со 2 по 4 ноября. На нее были приглашены послы Соединенных Штатов в Армении Линн Трейси, в Грузии – Келли Дэгнан, и в Азербайджане – Ли Лиценбергер, а также главный советник по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер и замдиректора вашингтонского офиса USAID Александр Соколовски, сообщает SOVA.
Партия «Гирчи - больше свободы» устроила акцию-перформанс перед зданием СГБ
Представители оппозиционной партии «Гирчи - больше свободы» Борис (Челе) Куруа и Цотне Коберидзе решили «поговорить о революции» с сотрудниками Службы госбезопасности Грузии.
Они устроили акцию-перформанс в ответ на заявление службы безопасности по поводу распространившихся, по мнению ведомства, призывов в соцсетях и СМИ к государственному перевороту.
Куруа и Коберидзе принесли к зданию СГБ Грузии в Тбилиси стол, на котором был установлен плакат со словом «революция», а затем забросили во двор ведомства несколько рулонов туалетной бумаги. В итоге оба политика были оштрафованы на 80 лари (27 долларов), сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Мы не сделали ничего провокационного, а туалетную бумагу забросили потому, что оттуда выходит очень плохой запах и, возможно, это им поможет. Я считаю, что нельзя штрафовать людей за проявление заботы», - заявил журналистам Борис Куруа.
«В этой стране теперь, оказывается, является преступлением говорить о революции или делать посты об этом в Фейсбуке. Я и Челе решили поговорить об этом с теми, кто нам это запрещает. Революция - это один из рычагов того, как человек может добиться соблюдения своих прав. Если отцы-основатели Америки говорили о революции, и это было нормально, то почему Лилуашвили (глава СГБ) считает, что это проблема?», - заявил Коберидзе перед зданием СГБ.
- Накануне второго тура муниципальных выборов в СГБ объявили, что сторонники Саакашвили планируют помешать переводу экс-президента в другую тюрьму или клинику, чтобы таким образом создать хаос и беспорядки в стране. Глава СГБ Григол Лилуашвили заявил журналистам о превентивном характере следствия – по его словам, расследование начато, чтобы предотвратить государственный переворот.
- Следствие продолжается по части 1 статьи 315 УК Грузии – «заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии». Она наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Аслан Бжания: Мы должны предпринимать действия для объединения народа
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания обратился к собравшимся у президентской администрации.
«Дорогие сограждане, Я обращаюсь ко всем, независимо от того, собрались ли вы здесь или у драмтеатра. Вновь сложилась ситуация, из-за которой нам пришлось собраться. Я не раз говорил, что, безусловно, никто не одобряет произошедшее. Все огорчены. Мы решили урегулировать конфликт в правовом русле и до сих пор этим и занимались. И впредь мы будем делать шаги для решения этого вопроса. Благодарю собравшихся. Когда любой руководитель работает и видит поддержку народа, это придает ему больше сил. К нам приходили представители протестующих. Вы слышали, что мы им сказали. Они приняли резолюцию. Мы должны предпринимать действия для объединения народа. Я этим занимаюсь в настоящее время и буду работать на достижение этой цели и впредь», - сказал президент.
Аслан Бжания еще раз поблагодарил собравшихся и попросил всех разойтись, сообщает информагентство «Апсныпресс».
- Сегодня ветераны и представители абхазкой оппозиции собрались на митинг с требованием отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбар в связи с событиями 30 сентября. Акция состоялась, несмотря на предупреждение городской администрации о запрете на проведение массовых мероприятий, а также просьбу абхазского лидера Аслана Бжания «воздержаться от участия в митинге во избежание всевозможных эксцессов».
- Митингующие встретились с президентом. По словам лидера политической партии «Апсны» Виталия Габния, абхазский лидер на встрече заявил, что вопрос, связанный с инцидентом на сухумской набережной 30 сентября, будет решен лишь в правовом русле. Бжания призвал оппонентов дождаться полного расследования прокуратуры.
- После отказа Аслана Бжания принять требования митингующих, Совет ветеранов и объединенная оппозиция приняли резолюцию, в которой отметили, что исчерпали все возможности защищать свои законные права и убедить президента в необходимости принятия решения об отставке министра внутренних дел Дмитрия Дбар, а также оставляют за собой право на проведение акции протеста и всенародного схода с требованием отставки президента Бжания.
В Кутаиси проходит акция оппозиции с требованием освободить Саакашвили
Представители и сторонники оппозиции сегодня вечером проводят акцию в Кутаиси с требованием освободить экс-президента Михаила Саакашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия». На акции выступили лидер «Единого национального движения» Ника Мелия, лидеры партии «Лело» Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе и член партии Анна Нацвлишвили.
«Вчера мы наблюдали за трагедией, когда пятый президент насмехалась над голодающим, умирающим третьим президентом… Она не пытается прекратить историческую несправедливость, мы увидели, что пятый президент находится в режиме ожидания, когда умрет третий президент страны. Это историческая несправедливость, которую мы должны предотвратить, иначе будем преступниками», - заявил Ника Мелия.
Мамука Хазарадзе заявил, что «решил быть вместе с народом», и сегодня официально обратился в парламент с заявлением о прекращении депутатского мандата. По словам Хазарадзе, «оппозиция не собирается совершать революцию» и будет менять власть путем выборов, как это произошло в Цаленджиха, где мэром был избран кандидат от оппозиции.
«Тоталитарное государство в Грузии закончилось, и эта история началась в Цаленджиха, а затем продолжится в Кутаиси, Батуми. Система получила большую трещину на выборах, и эта трещина трансформируется в то, что Грузия будет свободной, действительно свободной страной», - заявил Хазарадзе.
Говоря о состоянии здоровья голодающего в тюрьме уже 35-й день Саакашвили, лидер «Лело» сказал, что он должен быть переведен в гражданскую клинику, где ему будет оказана соответствующая медицинская помощь. «Политическая вендетта в стране должна прекратиться. Саакашвили заслуживает такой же медицинской помощи, как и те 600 заключенных, которые лечились в гражданской клинике», - сказал Хазарадзе.
Что касается обращения Мамуки Хазарадзе к парламенту, то оно должно быть передано на рассмотрение в комитет по процедурным вопросам, срок рассмотрения которого составляет не более 15 дней. После обсуждения в комитете вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании. Для прекращения депутатского мандата необходим голос 51 депутата.
Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет
Владимир Путин и Александр Лукашенко 4 ноября в ходе онлайн-заседания высшего совета Союзного государства России и Беларуси подписали так называемый интеграционный декрет Союзного государства.
Этот документ, как сообщает РИА Новости, утверждает 28 так называемых союзных программ, одобренных в сентябре. Они касаются главным образом интеграции в сфере экономики.
Кроме того, лидеры России и Беларуси утвердили совместную военную доктрину.
Документ подписан в российский государственный праздник - День народного единства. Путин во время подписания находился в аннексированном Севастополе.
Переговоры об углублении интеграции вошли в завершающую фазу после того, как Лукашенко удалось подавить массовые выступления против его власти летом и осенью прошлого года.
В союзные программы не вошли инициативы, связанные с политической интеграцией, включая создание наднациональных союзных структур власти.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.