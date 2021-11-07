Саакашвили о кадрах из тюрьмы: Никто не ходит в медицинский кабинет есть

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ни разу не нарушил норм голодовки, назвав «позорным и преступным» обнародование кадров с его участием из тюремной медчасти. Об этом говорится в заявлении Саакашвили, обнародованном на его странице в Facebook, передает агентство «Новости-Грузия».

Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии в субботу распространила видео- и фотокадры в подтверждение своего заявления о прекращении голодовки Саакашвили. На них видно, как медперсонал кормит заключенного питательными порошковыми смесями и детскими пюре.

«Кадры были обнародованы абсолютно позорно и преступно, я от этого ничего не теряю. Наоборот, все убедились, что я действительно голодаю и, говоря мягко, не в лучшей форме», - говорится в обращении.

«В медпункте от врачей я получал выписанные консилиумом минеральные и микроэлементные добавки, что в условиях сброса веса обязательно для поддержания жизненных параметров, пульса, сердцебиения и минимального уровня глюкозы. Никто не ходит в медицинский кабинет есть, пациентам там проводят медицинские манипуляции. В медицинском кабинете установлены видеокамеры, но не для обнародования, а в целях безопасности. Конечно же, я знал, что ведется запись, и это делает эти видео еще более абсурдными», - сказано в заявлении.

Пенитенциарная служба также опубликовала фотографии продуктов, которые, как утверждается, употреблял Саакашвили – это соки, пюре для детей и порошковые добавки с высоким содержанием белка. Сам экс-президент утверждает, что не употреблял некоторые из консервов на этих снимках.

«За все, что я принимаю в тюрьме, по местным правилам, я расписываюсь, и за эти конкретные консервы, которые видны на фото, я не расписывался и не видел их. Ни на столе, ни где-либо еще не видно этих банок, а ведь камеры видеонаблюдения очень современные и легко можно приблизить и показать. Снова повторю, что принимать пищу можно только в камере и больше нигде, а в медицинской комнате можно принимать только выписанные врачами медикаменты в различной форме – в виде таблеток, жидкости или переливаний», - сказано в обращении.

Политик заступился за тюремный медперсонал, подчеркнув, что «с публикацией этих кадров» им «было нанесено огромное оскорбление». При этом, как говорится в обращении, и медики пенитенциарного учреждения, и аппарат Народного защитника подтвердили, что Саакашвили не нарушал голодовку, а то, что он «принимал по назначению врачей, не представляет еду».

«На фоне всего вышесказанного, с утра субботы я уже не принимаю никаких добавок, которые выдавались с письменного разрешения консилиума. Мое состояние и без того ухудшалось с каждым днем, и, наверное, теперь события будут развиваться еще более быстрыми темпами. Несмотря на это, неиссякаема моя вера, вера в победу и свободу», - добавил он.