В Армении число отравившихся в сети пиццерий «Ташир пицца» достигло 171

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал оппозицию принять поражение на выборах в органы местного самоуправления и не ставить узкопартийные интересы выше государственных.

«Для нас главным должны быть интересы государства, народа, а не узкопартийные интересы. Поэтому, если оппозиция хочет провести реальные дебаты по этому делу, место для этого – парламент. Мы, весь кабинет министров, правительство готовы конструктивно сотрудничать и с оппозицией, потому что это наша общая страна. Наша победа – это общая победа», – сказал Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

Глава правительства также пожелал успехов мэру Цаленджиха, Георгию Харчилава – единственному оппозиционеру, ставшему мэром по итогам местных выборов.

«Я хочу сказать ему, что мы, все правительство, центральное правительство будем готовы к конструктивному сотрудничеству с ним. Конечно, я, как премьер-министр, сделаю для Цаленджиха и их людей столько же, сколько и для остальных муниципалитетов», – сказал он.

Отметим, что во время избирательной кампании Гарибашвили заявлял, что у мэров-оппозиционеров без поддержки правительства «не будет никаких перспектив».

«То, что я сказал, вызвало некоторое недопонимание во время избирательной кампании, но сегодня я хочу уточнить, что мы, вся власть, полностью готовы сотрудничать и с мэром–­оппозиционером», – сказал на сегодняшнем заседании правительства Гарибашвили.