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Moderna спорит с федеральным институтом о том, кто изобрел вакцину
Американский Национальный институт здравоохранения и биофармацевтическая компания Moderna находятся в конфликте относительно того, кто является автором изобретения, на основе которого создан ключевой компонент вакцины от COVID-19, производимой компанией. От исхода этого конфликта может зависеть будущее этой вакцины, сообщает газета New York Times.
В своей заявке на патент, которая пока не направлена в федеральное патентное ведомство, Moderna упоминает в качестве авторов изобретения нескольких своих сотрудников. Институт здравоохранения настаивает на включении в число авторов трех ученых из института, которые вместе со специалистами компании выявили так называемую генетическую последовательность, которая вызывает необходимую иммунную реакцию организма. Национальный институт здравоохранения и Moderna около четырех проводили совместные исследования по созданию вакцин против коронавирусных инфекций. После выявления нового коронавируса в конце 2019 года они начали совместную работу над вакциной. Федеральное правительство выделило на этот проект около полутора миллиарда долларов и больше восьми миллиардов на покупку еще не созданной вакцины. Эта помощь была необходима для молодой компании, не имевшей в то время ни иных источников финансирования и ни одного успешно созданного лекарственного препарата. Институт передал компании данные об идентифицированном его учеными гене, производящем белок вируса, вызывающего СOVID. Moderna настаивает на том, что ее исследователи выделили этот белок самостоятельно.
Представители Национального инстиута здравоохранения и компании Moderna подтвердили газете существование спора по поводу авторства открытия, позволившего создать новаторскую вакцину. По словам независимых специалистов, от исхода этого спора может зависеть будущее вакцины. Если сотрудники института здравоохранения будут признаны в качестве соавторов изобретения, то у него будет право лицензировать вакцину для производства в странах с низкими доходами, где она может продаваться по невысоким ценам. Критики обвиняют компанию в том, что та, уже заработав 35 миллиардов долларов на контрактах на поставки вакцины, уклоняется от продажи вакцин развивающимся странам, не способным покупать вакцину по высоким ценам.
Другие новости дня
Замглавы МИД Украины обсудил с послом Грузии ситуацию с Саакашвили
Замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий накануне встретился с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Собеседники «уделили особое внимание» ситуации с гражданином Украины, экс-президентом Грузии, главой Исполкома реформ Украины Михаилом Саакашвили.
«Посол Грузии, в частности, подробно проинформировал об обстоятельствах его перевода в пенитенциарное медицинское учреждение в Глдани. Николай Точицкий подчеркнул, что защита прав и интересов граждан Украины за границей является приоритетом для Украинского государства. Замминистра привлек внимание к вчерашней ноте МИД Украины, переданной в МИД Грузии, и выразил надежду на ее положительное рассмотрение грузинской стороной», – говорится в сообщении.
Также Точицкий и Закарашвили обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества Украины и Грузии, а также обменялись мнениями по поводу дальнейших совместных действий в рамках «Ассоциированного трио» Украины, Грузии и Молдовы в контексте подготовки к саммиту «Восточного партнерства» 15 декабря 2021 года. Об этом пишет издание ГОРДОН.
Накануне стало известно, что посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили отказался от встречи с Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой.
Американец Рид объявил голодовку в российской колонии. ФСИН это отрицает
Американец Тревор Рид, осужденный в России на 9 лет колонии по обвинению в нападении на полицейских, объявил голодовку из-за помещения в штрафной изолятор. Об этом говорится в заявлении родственников Рида, поступившем в редакцию Радио Свобода.
Как говорится в заявлении, родные американца обеспокоены состоянием его здоровья, а также тем, что администрация колонии препятствует сотрудникам посольства США и его родным связываться с ним. В заявлении также говорится, что родственники Рида ожидают от администрации США такого же внимания в голодовке американца, какое оно проявило несколько лет назад, когда в колонии голодал "российский диссидент" - очевидно, имеется в виду Алексей Навальный.
О голодовке рассказали "Интерфаксу"и адвокаты Рида Сергей Никитенков и Виктория Буклова. По их словам, Рид объявил голодовку 4 ноября в связи с неоднократным, незаконным, по его мнению, "водворением в ШИЗО и иными существенными нарушениями его прав в колонии". Адвокаты напомнили, что вину в нападении на полицейских Рид не признает.
Американец отбывает наказание в исправительной колонии в Мордовии.
В региональном управлении ФСИН отрицают информацию о голодовке Рида. Там заявили, что заключённый Тревор Рид не обращался к администрации колонии с заявлением о голодовке и ест по расписанию.
16 июля Тревор Рид, осужденный в России на девять лет колонии по делу о нападении на полицейских в Москве летом 2019 года, был этапирован из СИЗО в мордовскую колонию. Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию гражданина США на приговор.
Правительство США и Тревор Рид отрицают обвинения и сомневаются в справедливости судебного процесса.Американец и его семья настаивают на том, что дело имеет политическую подоплёку.
Президент России Владимир Путин в одном из интервью американским СМИ фактически заявил о справедливости приговора Риду, сказав, что тот якобы в пьяном виде набросился на полицейских. При этом российские власти неоднократно намекали на возможность обменять Тревора Рида и другого находящегося в заключении в России американца Пола Уилана на осуждённых в США россиян.
Вопрос об их освобождении обсуждался на встрече президентов США и России в Женеве в июне.
Больше новостей - в видеосюжетах Радио Свобода:
Госдеп США призвал Грузию обращаться с Саакашвили «справедливо и достойно»
Пресс-спикер Госдепартамента США Нэд Прайс прокомментировал ситуацию вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его перевода в тюремную больницу.
Прайс ответил на брифинге на вопрос грузинской редакции радиостанции «Голос Америки».
«Мы пристально наблюдаем за ситуацией, до этого – за задержанием бывшего президента Саакашвили, а теперь – за отношением к нему. В том числе, за заявлением омбудсмена Грузии, которое вызывает вопросы в связи с состоянием находящегося в заключении президента Саакашвили», – заявил Прайс.
Госдепартамент призывает правительство Грузии незамедлительно предпринять шаги, чтобы оказать Саакашвили необходимую ему как психологическую, так и медицинскую помощь, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы вновь призываем правительство Грузии, обращаться с Саакашвили справедливо и достойно, в соответствии с международными стандартами и законодательством Грузии.
Как всегда в таких случаях, на правительство возложена ответственность защищать заключенных от насилия, в том числе, психологического, оказывать им соответствующую медицинскую помощь, и обеспечить неразглашение частной информации об их состоянии здоровья, в соответствии с законодательством Грузии», – заявил Нэд Прайс.
Накануне посол США в Тбилиси Келли Дэгнан призвала власти Грузии обеспечить Михаилу Саакашвили необходимый медицинский уход в надлежаще оборудованной клинике.
Авторитетная международная правозащитная организация Amnesty International назвала ситуацию вокруг третьего президента Грузии «политической местью».
СМИ: президент Польши заявил, что арест Саакашвили «портит имидж Грузии»
Президент Польши Анджей Дуда в беседе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили заявил, что уважает грузинскую судебную систему, но «арест Саакашвили портит имидж страны». Об этом стало известно от источника Польского Радио в Президентском дворце в Варшаве.
Анджей Дуда также добавил, что Польша помнит Саакашвили как друга Леха Качиньского, и попросил принять меры, чтобы решить его дело мирным путем.
О разговоре двух лидеров в Twitter сообщил и государственный секретарь Канцелярии Президента Польши, руководитель Бюро по международной политике Якуб Кумох, однако тему Саакашвили он не упомянул.
«Обсуждались вопросы председательства в ОБСЕ, ситуация на польско-белорусской границе, а также вопрос двустороннего сотрудничества. Президент (Польши) также заверил Грузию в нашей безоговорочной поддержке членства страны в НАТО и Евросоюзе», – написал Кумох.
В администрации грузинского президента о разговоре с президентом Польши сообщили 8 ноября. В пресс-релизе говорилось, что стороны обсудили двустороннее сотрудничество и евроатлантическую интеграцию Грузии.
Amnesty International о Саакашвили: Это явная политическая месть
Авторитетная международная правозащитная организация Amnesty International распространила заявление по поводу перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в больницу при тюрьме N18 в Глданском районе Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Amnesty International разместила пост в соцсети Twitter, в котором называет ситуацию вокруг третьего президента Грузии «политической местью».
«Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пятой неделе голодовки, насильственно перевели в тюремную больницу; вероятно, ему угрожали; унизили его достоинство, нарушили право на неприкосновенность личной жизни и адекватное здравоохранение. Это не просто избирательный суд, но явная политическая месть», – сказано в заявлении организации.
- Третий президент Грузии был задержан 1 октября в Тбилиси. Саакашвили вернулся на родину впервые за восемь лет – в 2013 году он покинул Грузию после того, как закончился его второй президентский срок. В 2012 году партия Саакашвили «Единое национальное движение» проиграла парламентские выборы партии «Грузинская мечта», созданной миллиардером Бидзиной Иванишвили. После этого власти Грузии возбудили против Саакашвили несколько уголовных дел, обвиняя его в должностных преступлениях, среди которых растрата государственных средств на представительские расходы, а также помилование лиц, виновных в уголовных преступлениях. В 2015 году Саакашвили лишился грузинского гражданства – это произошло автоматически после того, как он получил гражданство Украины и не провел в Грузии процедуру получения двойного гражданства.
- В настоящее время Саакашвили возглавляет комитет по реформам Украины при президенте Зеленском.
- Саакашвили считает себя политзаключенным и в знак протеста голодает в тюрьме уже 40-й день.
- Накануне Саакашвили был переведен в тюремную больницу, хотя он сам и его сторонники в оппозиции настаивали на переводе в гражданскую клинику. В поддержку Саакашвили оппозиция проводит в Грузии масштабные акции протеста.
Польша обвинила Россию в поддержке режима Лукашенко
Польша обвинила Беларусь в организации «нападения» на польскую восточную границу. В адрес президента Владимира Путина прозвучала критика за «управление растущим потоком мигрантов». Этот поток должен, как считают в Варшаве, по замыслу Путина, дестабилизировать Европейский союз.
Сотни мигрантов остаются в непосредственной близости к польской границе, в условиях низких температур.
Польские власти 9 ноября продолжили укреплять границу. Накануне, в понедельник 8-го ноября, мигранты, собравшиеся на белорусской стороне, пытались прорвать заграждение из колючей проволоки.
Вторым после Польши государством, которое объявило режим чрезвычайной ситуации у своей границы в Белоруссией, стала Литва.
МИД Франции заявил об отказе России от «нормандской» встречи министров
Министерство иностранных дел Франции во вторник заявило об отказе России провести встречу с Францией, Украиной и Германией для обсуждения конфликта на востоке Украины. МИД Франции опроверг утверждения российского дипломатического ведомства о том, что Париж не ответил на предложения Москвы.
«Это неправда», – заявила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клэр Лежандр в ответ на заявления России, что ни Париж, ни Берлин не ответили на предложения Москвы по проекту подготовительного заявления о такой встрече.
По словам Лежандр, «Франция и Германия ответили на предложения России: они предложили провести министерскую встречу в «нормандском формате», от чего министр иностранных дел России отказался». Об этом сообщили агентство «Рейтер» и «Голос Америки».
Ника Мелия: Завтра оппозиция проведет несколько акций в Тбилиси
Как заявил председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, завтра оппозиция проведет несколько акций в Тбилиси. По его словам, акции состоятся в 11:00 перед Министерством юстиции, возле здания Службы государственной безопасности и у Министерства здравоохранения, передает Общественный вещатель Грузии.
«Победа будет на нашей стороне. Помните, что человек голодает уже 40-й день, и мы не имеем права сидеть дома. Необязательно быть на улице всю ночь, но с завтрашнего дня этот протест распространится по всему Тбилиси.
Если завтра что-то не изменится, вы знаете, что суд над Михаилом Саакашвили состоится в 13:00. По правилам, они должны привезти его в Тбилисский городской суд. После акций в 11:00, когда будет подтверждено, что суд состоится в 13:00, мы все переместимся в Дигоми, еще больше людей присоединятся к нам во дворе городского суда. Нас должно быть много, но мы все должны сохранять спокойствие», - заявил Ника Мелия.
- Саакашвили уже 40-й день проводит голодовку. Накануне он был переведен в тюремную больницу, хотя он сам и его сторонники в оппозиции настаивали на перевод в гражданскую клинику. В поддержку Саакашвили оппозиция проводит в Грузии масштабные акции протеста.
Посол США призвала власти незамедлительно обеспечить Саакашвили необходимый уход
Посол США в Тбилиси Келли Дэгнан призывает власти Грузии обеспечить Михаилу Саакашвили необходимый медицинский уход в надлежаще оборудованной клинике.
«США внимательно следят за задержанием Михаила Саакашвили и состоянием его здоровья. Мы обеспокоены его состоянием. По оценке медиков, он находится в большой группе риска и нуждается в срочной медицинской помощи. Народный защитник сказала, что 18-го медицинского учреждения Глдани недостаточно.
Мы призываем правительство Грузии позаботиться о том, чтобы Михаил Саакашвили незамедлительно получил необходимую медицинскую помощь в полностью оборудованном учреждении.
Мы также просим г-на Саакашвили следовать рекомендациям врачей и согласиться на необходимое лечение. Очевидно, это очень сенситивная и эмоциональная ситуация. Но сейчас в приоритете психическое и физическое здоровье Саакашвили. Это настоятельная рекомендация правительству предоставить ему фундаментальную медицинскую помощь, в которой он нуждается», - сказал посол США.
- Со вчерашнего дня задержанный 1 октября Саакашвили находится глданской тюремной больнице №18 на окраине Тбилиси, куда его перевели из тюрьмы №12 в городе Рустави. В знак протеста третий президент Грузии голодает со дня задержания и объявил себя политическим заключенным.
Посол ЕС в Грузии: Мы внимательно следим за делом Михаила Саакашвили
Глава представительства Евросоюза в Грузии Карл Харцель заявил, что ЕС внимательно следит за делом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного 1 октября в Тбилиси и объявившего себя политзаключенным.
Саакашвили уже 40-й день проводит голодовку. Накануне он был переведен в тюремную больницу, хотя он сам и его сторонники в оппозиции настаивали на перевод в гражданскую клинику. В поддержку Саакашвили оппозиция проводит в Грузии масштабные акции протеста.
Ситуацию Карл Харцель прокомментировал во время онлайн-встречи с представителями авторитетной правозащитной организации «Ассоциация молодых юристов Грузии».
«Конечно же, мы внимательно наблюдаем за ситуацией с находящимся в тюрьме третьим президентом Грузии, вместе с доверенными местными партнерами и Народным защитником.
С самого начала Евросоюз дал понять, что защита интересов Саакашвили и правовой процесс являются важными, и это полностью является ответственностью властей Грузии.
Эти права включают его представление в прозрачном и справедливом суде, право на адекватное здравоохранение, а также на сохранение приватности и достоинства во время пребывания в тюрьме. Правительство Грузии должно всячески стараться соблюдать эти права», - приводит слова Карла Харцеля агентство «Новости-Грузия».
Голодающего 40-й день Михаила Саакашвили вызвали в суд
Тбилисский городской суд требует присутствия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на рассмотрении дела и проведения процесса в зале суда. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил его адвокат Бека Басилая.
На 10 ноября намечено слушание по делу о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года и о погроме в телекомпании «Имеди». Следствие по делу продолжается уже восемь лет, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Со мной связались представители заседания городского суда и сказали, что на завтрашнем процессе сделают запрос по поводу перевода Михаила Саакашвили в зал суда. Соответственно, суд зафиксировал, что судебный процесс должен состояться в Тбилисском городском суде, и что они требуют перевода Михаила Саакашвили в зал суда», - сообщил журналистам Басилая.
Он отметил, что Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить требование суда. Адвокат считает, что «если завтра процесс Михаила Саакашвили не состоится в зале суда, это будет еще одним показателем того, что власти напуганы». При этом адвокат отметил, что никакого законного основания для отказа от проведения судебного процесса в зале суда не существует.
«Состояние здоровья Саакашвили ухудшается с каждым днем, и это может быть его последний шанс предстать перед судом», - подчеркнул адвокат.
Со вчерашнего дня задержанный 1 октября Саакашвили находится глданской тюремной больнице №18 на окраине Тбилиси, куда его перевели из тюрьмы №12 в городе Рустави. В знак протеста третий президент Грузии голодает со дня задержания и объявил себя политическим заключенным.
- 7 ноября 2007 года - это дата, из-за которой партию «Национальное движение» часто критикуют. Тогда правительство президента Михаила Саакашвили с применением полицейской силы разогнала в Тбилиси несколько акций протеста. А в конце дня спецназ ворвался в телекомпанию «Имеди», которая тогда принадлежала олигарху Бадри Патаркацишвили и резко критиковала деятельность Саакашвили, находившегося во власти третий год. В результате полицейской спецоперации в «Имеди» была повреждена телевизионная техника и отключено вещание.
- После этих событий Саакашвили подал в отставку и в стране были проведены внеочередные выборы, на которых Саакашвили победил кандидата от оппозиции - Левана Гачечиладзе, и находился во власти еще один срок - до 2013 года.
Чеченское оппозиционное движение 1ADAT заявило о хакерской атаке на их сайт
Оппозиционное нынешним властям Чечни движение 1ADAT заявило о хакерской атаке на их открытый накануне сайт. Ранее движение развивалось в социальных сетях, в основном Telegram-канале.
Сайт был запущен 7 ноября и уже на следующий день подвергся массированной DDoS-атаке, рассказали в 1ADAT.
DDoS-атака – хакерская атака, позволяющая заблокировать работу сайта для посетителей путем подачи большого количества запросов, превышающих пропускную способность сети. Хакеры искусственно создают лавинообразный рост запросов на сайт, увеличивая нагрузку и выводя его из строя.
"DDoS-атаки даже сейчас идут. Но так как мы установили защиту, специалисты справляются и отбивают их. Поэтому сайт на данный момент работает стабильно, и люди могут заходить", - рассказало Кавказ.Реалии руководство движения 1ADAT.
На самом сайте опубликована статистика посещаемости, на которой виден всплеск накрутки посетителей. В атаке представители движения обвиняют власти Чечни.
"Мы давно хотели иметь свой сайт, и работали над ним год. Нам он нужен, потому что в любой момент Роскомнадзор может потребовать от соцсетей, чтобы нас заблокировали. Поэтому была нужна независимая площадка", - уточнил собеседник Кавказ.Реалии.
В движении затруднились с ответом, будет ли сайт зарегистрирован как СМИ, потому что активисты занимаются не только расследованиями и публикациями, но и "правозащитной, благотворительной и политической деятельностью".
Омбудсмен Украины заявляет, что посол Грузии отказался от встречи с ней
Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили отказался от встречи с Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой. Об этом говорится в заявлении украинского омбудсмена.
«Георгий Закарашвили отозвал свое предложение о встрече со мной "с учетом политического контекста заявления МИД Украины по Михаилу Саакашвили и необходимости дальнейших консультаций с МИД Грузии". Во время этой встречи я хотела получить разъяснения по поводу нарушения права на жизнь и медицинское обслуживание, а также процессуальных прав гражданина Украины, председателя исполкома Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили», – говорится в заявлении Денисовой.
Украинский омбудсмен считает, что вчерашние действия властей Грузии «по принудительному переводу Михаила в больницу пенитенциарного учреждения № 18 в Глдани усугубил ситуацию, которая сегодня угрожает его жизни и здоровью».
Денисова заявляет, что в отношении Саакашвили нарушаются статьи 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также статья 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Омбудсмен также утверждает, что распространение грузинским правительством видеозаписей тюремного заключения Михаила Саакашвили без его согласия является нарушением его права на неприкосновенность частной жизни в соответствии со статьей 8 Европейской конвенции о правах человека и статьи 17 Международного пакта о гражданских и политических правах.
«Я решительно осуждаю систематические и грубые нарушения прав и свобод гражданина Украины Михаила Саакашвили со стороны грузинских властей и призываю иностранные государства и международные правозащитные организации немедленно отреагировать на такие действия», – говорится в заявлении Денисовой.
- Со вчерашнего дня задержанный 1 октября Саакашвили находится глданской тюремной больнице №18 на окраине Тбилиси, куда его перевели из тюрьмы №12 в городе Рустави. В знак протеста третий президент Грузии голодает со дня задержания и объявил себя политическим заключенным.
Аслан Бжания просит ООН оказать содействие в реставрации Бедийского храма
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с постоянным координатором ООН в Грузии Сабиной Махль и советником по полевым вопросам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Марией Волошкевич.
По информации пресс-службы абхазского лидера, Бжания в ходе встречи обратился к гостям с просьбой оказать содействие в реставрации Бедийского храма.
В сообщении пресс-службы указано, что Бедийский храм – «одна из самых древних православных святынь Абхазии».
На встрече с представителями международных организаций Бжания затронул и тему взаимоотношений c Тбилиси. Он подчеркнул, что Абхазия «выступает за налаживание нормальных, цивилизованных отношений между двумя соседними странами», но это возможно при условии «признания Грузией независимости и государственного суверенитета Абхазии».
- В 2012 году грузинские СМИ сообщали, что в Бедийском монастыре стерли надписи и фреску первого царя объединенной Грузии Баграта III.
- Начальник Управления охраны историко-культурного наследия Абхазии тогда говорил, что древние фрески разрушаются уже на протяжении нескольких веков.
Расследование: в России RT агитирует за вакцинацию, на Западе – наоборот
Российский государственный телеканал RT в своих материалах, обращённых к аудитории в России, активно пропагандирует вакцинацию против COVID-19 и призывает к жёстким мерам по отношению к противникам прививок. На западную аудиторию, однако, RT нередко транслирует прямо противоположные идеи - в том числе сомнения в эффективности вакцинации, а также отрицание введённых в связи с пандемией ограничений. Это утверждается в расследовании "Медузы".
Как подчёркивается в расследовании, главный редактор RT Маргарита Симоньян недавно выступила с жёсткой критикой в отношении так называемых антипрививочников, после чего противники вакцинации начали жаловаться на неё в Генпрокуратуру и Следственный комитет. При этом, как отмечает "Медуза", те же люди "высоко ценят продукцию, которую ресурсы Маргариты Симоньян создают для зарубежной аудитории. Дело в том, что англоязычная и особенно немецкая версии RT активно распространяют ненаучные сведения о коронавирусе — и скептически относятся к самой идее вакцинации". Материалы зарубежных редакций RT становятся впоследствии аргументом и для российских противников вакцинации.
"Англоязычное вещание RT — полная противоположность русской версии" - пишет "Медуза". В России, как отмечает издание, руководство и колумнисты RT приветствуют и одобряют любые ограничения. Зарубежные колумнисты RT напротив регулярно жалуются, что их "заставляют" прививаться, называют маски "омерзительными", а требование предъявить QR-код — "санитарным авторитаризмом" и "настоящим Гестапо".
"Если русскоязычная версия канала полностью игнорирует протесты против внедрения QR-кодов и других ограничений в российских регионах (такие прошли, например, в начале ноября сразу в нескольких городах), то аналогичные мероприятия в других странах зарубежные версии RT освещают максимально подробно и с многочасовыми стримами с места событий".
"Медуза" приводит ряд примеров того, как RT благожелательно освещает мероприятия западных противников вакцинации и даже конспирологов, считающих, например, что с вакцинами людям могут вводиться микрочипы. Также телеканал предоставляет слово людям, заявляющим о якобы существующей опасности зарубежных вакцин. "В соцсетях российских противников вакцинации можно найти десятки ссылок на статьи об этом, опубликованные во французской и немецкой версиях сайта RT (а также посты с переводом этих статей на русский без ссылок). В русской версии RT этой новости нет" - пишет "Медуза" об одном из таких сюжетов. При этом разные иноязычные версии RT различаются между собой - например, в испаноязычной версии пропаганды против вакцинации практически нет.
На просьбу о комментарии пресс-служба телеканала RT отреагировала так: "К сожалению, в условиях повышенной эпидемиологической опасности и высокого риска заражения плохо поддающимися лечению заболеваниями внутренний распорядок редакции запрещает любые контакты со СМИ-„иноагентами“".
- В России сейчас наблюдается очередная волна эпидемии коронавирусной инфекции. Число заражённых и смертей - самые высокие с начала пандемии в прошлом году. За последние сутки, по официальным данным, вновь достигнут максимум числа смертей - 1211. Инфицированных выявлено чуть меньше 40 тысяч, это меньше чем в предыдущие дни. В странах ЕС число инфицированных также растёт, однако смертность ниже, чем в прошлом году, что может быть связано с эффектом вакцинации.
Кобахидзе: «Радикальные группы обсуждают сценарий отравления Элене Хоштария»
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе утверждает, что «радикальные группы обсуждают сценарий отравления Элене Хоштария». Как пишет издание Netgazeti, об этом политик заявил на сегодняшнем брифинге.
«В рядах радикалов, зашедших в тупик, до сих пор не прекращаются разговоры о радикальных шагах, в том числе об убийстве своих же соратников, о чем несколько дней назад также сообщила Служба государственной безопасности.
Хочу заострить внимание на предоставленную нам информацию, согласно которой на вчерашнем совещании обсуждался сценарий отравления Элене Хоштария.
Призываем всех к осторожности, а радикалов предупреждаем, что за совершением любого преступления последует наказание со всей строгостью закона», – заявил Кобахидзе.
Отметим, что политик Элене Хоштария голодает в парламенте Грузии уже седьмой день. Она требует перевести экс-президента Саакашвили в гражданскую клинику.
6 ноября Служба государственной безопасности Грузии заявила о планах некоторых оппозиционных партий дестабилизировать ситуацию в стране. В СГБ утверждали, что может быть разыгран сценарий ликвидации одного из лидеров оппозиции.
Краснодарские таможенники изъяли 24 незаконно ввезенных из Абхазии автомобиля
Краснодарская таможня пресекла незаконный ввоз 24 автомобилей из самопровозглашенной республики Абхазия в Россию.
Как сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления, на протяжении 2020 года члены преступной группы из РФ, Абхазии и Кыргызстана незаконно ввозили машины с территории Абхазии через пункт пропуска Адлер под видом транспортных средств международной перевозки. При этом в таможенный орган предоставлялись недействительные документы.
«Всего изъято 24 незаконно перемещенных автомобиля, являющихся иностранным товаром. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 18 млн рублей», – говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей, совершенное организованной группой (ч.4 ст. 194 УК РФ). В отношении двух предполагаемых членов преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что сотрудники Астраханской таможни совместно с местными автоинспекторами изъяли у россиянина автомобиль с абхазскими номерами. Таким образом власти прикрыли лазейку в законодательстве, позволявшую ездить в России и не платить дорожные штрафы на автомобилях с иностранными номерами.
В марте «Эхо Кавказа» писало, что автомобили с абхазскими номерами изымают и водворяют на штрафстоянки в Кыргызстане, а граждане митингуют и требуют их регистрации.
В Грузии «бустерную» прививку разрешили всем гражданам старше 18 лет
В Грузии разрешили делать третью, так называемую «бустерную» дозу прививки от коронавируса всем гражданам старше 18 лет – спустя шесть месяцев после вакцинации второй дозой.
О решении Совета иммунизации объявила сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, пишет агентство «Новости-Грузия».
До последнего времени дополнительную дозу прививки можно было делать только гражданам старше 50 лет и людям с тяжелыми заболеваниями из «групп риска».
По словам Габуния, бустерную дозу в Грузии теперь может использовать любой человек старше 18 лет, который был вакцинирован любой вакциной.
Те, кто привился вакцинами Sinopharm и Sinovac, могут использовать вакцину Sinopharm или Sinovac в качестве бустерной дозы, или использовать препарат Pfizer.
Если первые две дозы были сделаны препаратом Astrazeneca, то через шесть месяцев бустерную дозу надо проводить препаратом Pfizer. Препарат Astrazeneca из-за низкого спроса больше не используется для вакцинации в Грузии и его запасов в стране нет.
При этом граждане старше 60 лет, которые привились препаратами Sinopharm и Sinovac, могут делать бустерную дозу уже через три месяца после второй дозы, не дожидаясь, когда со дня второго укола пройдет полгода.
«Что касается людей, вакцинированных Pfizer, для них, естественно, рекомендуется использовать третью дозу тем же препаратом в течение шести месяцев после второй вакцинации», – сказала Габуния.
Сегодня же Совет по иммунизации поддержал вакцинацию детей от 12-15 лет двумя дозами препарата Pfizer. Для этого необходимо наличие согласия родителей или опекунов.
До сих пор вакцинация для детей в возрасте от 12 до 15 лет была разрешена только если у них были тяжелые заболевания и они входили в группу высокого риска.
По данным за 8 ноября, полностью привиты в Грузии 33.4% взрослого населения.
В России авторов видео о вымышленном депутате Наливкине обвинили в хулиганстве
Против авторов YouTube-канала BARAKuda, известного по серии роликов о вымышленном депутате Виталии Наливкине из Уссурийска, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил в своём телегам-канале журналист Алексей Пивоваров со ссылкой на продюсера шоу Андрея Клочкова.
У членов съёмочной группы проходят обыски. Их обвиняют в хулиганстве с применением взрывчатых веществ (статье 213.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до восьми лет лишения свободы.
"Якобы оно (хулиганство – прим. РС) было в видео, где Наливкин решает проблему некачественных остановок при помощи гранатомета. Тот ролик вышел полтора месяца назад, претензий ни у кого не было. Правда, позже вышел нашумевший ролик с пародией на Ирину Волк (официальный представитель МВД РФ – прим. РС), и к нему претензии уже были. Похоже, и есть", – написал Пивоваров.
В октябре суд в Уссурийске приговорил к трём месяцам колонии актрису Ларису Кривоносову. Она пародировала в роликах о Наливкине официального представителя МВД России.
Кривоносову обвинили в неоднократном нарушении правил административного надзора, который за ней установили после освобождения из тюрьмы в 2017 году.
Власти Сингапура не будут оплачивать лечение непривитым от COVID-19
Правительство Сингапура с 8 декабря не будет оплачивать лечение от коронавируса гражданам, которые решили не вакцинироваться, сообщил министр здравоохранения страны Онг Е Кунг.
"Минздрав должен будет взимать плату за медицинские счета пациентов с COVID-19, которые могли вакцинироваться, но отказались это делать", — сказал Кунг.
Ограничение не коснется детей до 12 лет и тех, кто не может сделать прививку от коронавируса по медицинским причинам.
Как сообщает издание The Straits Times, за последний месяц две трети пожилых пациентов в Сингапуре, которые оказались в реанимации, не имеют прививок от COVID-19.
- Вакцинация от COVID-19 в Сингапуре началась в конце декабря прошлого года. Первыми вакцину компаний Pfizer и BioNTech начали получать медработники и пожилые люди. Позже в стране также была одобрена вакцина американской компании Moderna.
- По данным минздрава на 8 ноября, суточный прирост больных коронавирусом в Сингапуре составляет 2470 человек, умерли еще девять человек. Полный курс вакцинации прошли 85% населения, еще 18% уже ревакцинировались.
По факту возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили начато расследование
Следственный департамент Государственной инспекции начал расследование возможного бесчеловечного обращения с Михаилом Саакашвили.
Следствие начато по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 144 (3) уголовного кодекса Грузии – «Унижающее или нечеловеческое обращение, совершенное: чиновником или приравненным к нему лицом; с использованием служебного положения; группой лиц; в отношении задержанного или иным образом ограниченного в свободе».
В ведомстве сообщили, что в кратчайшие сроки проведут все необходимые следственные и процессуальные действия.
Вместе с тем служба будет сотрудничать с Саакашвили и его адвокатами в рамках расследования уголовного дела.
«Госинспекция 8 ноября 2021 года уже обратилась к Специальной пенитенциарной службе с требованием архивирования видеозаписей передвижения Михаила Саакашвили, в том числе из пенитенциарного учреждения №12 в пенитенциарное учреждение №18», – отмечается в заявлении Службы государственного инспектора.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили словесно и физически оскорбил сотрудников пенитенциарной службы:
«Когда Михаил Саакашвили был переведен в новое учреждение, в учреждение №18, он, к сожалению, нанес как физические, так и словесные оскорбления нашим сотрудникам».
Саакашвили в своем письме рассказал, что во время перевода в тюремную больницу, от которого он категорически отказывался, его тащили по земле, таскали за волосы, и несколько раз ударили по шее:
«Несмотря на мой отказ, меня вытащили из машины, под крики преступников тащили по земле и несколько раз ударили по шее. Меня таскали за волосы. И в этот момент, я, конечно же, оказал им сопротивление, также как в [больничной] палате, где непонятного криминального вида медперсонал окружил меня, и в это время я действительно задел рукой какой-то анализатор, потому что они пытались что-то вколоть мне против моей воли».
Накануне Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявила, что Саакашвили отказался от осмотра врачом в связи с полученными травмами:
«Михаил Саакашвили располагал информацией о том, что его переводят в гражданскую клинику, поэтому он добровольно согласился с этим решением. Как сообщила Ломджария после посещения Михаила Саакашвили, у третьего президента страны нет визуальных следов повреждений, однако врачи его не осматривали».
В Баку осудили визит министра обороны Армении в Карабах
Министр обороны Армении Аршак Карапетян с рабочим визитом посетил самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и территорию озера Сев лич в Сюникской области Армении.
Как сообщила пресс-служба Минобороны Армении, Карапетян 6 ноября в Степанакерте (Ханкенди – ред.) принял участие в рабочем совещании руководства Армии обороны, в ходе которого был обсужден ряд вопросов безопасности.
Аршак Карапетян посетил боевые позиции, встретился с военнослужащими, несущими боевое дежурство, ознакомился с работами по укреплению позиций, а также социально-бытовыми условиями боевого дежурства.
«Высоко оценив усилия, предпринятые для защиты границ Нагорного Карабаха как в ходе 44-дневной войны, так и после нее, глава оборонного ведомства Армении наградил ряд военнослужащих Армии обороны грамотами и ведомственными медалями Министерства обороны Республики Армения», – сказано в сообщении пресс-службы.
В министерстве обороны Азербайджана сегодня заявили, что «незаконный визит министра обороны Армении на территории Азербайджана – военно-политическая провокация».
«В СМИ Армении появилась информация о незаконном визите министра обороны Армении Аршака Карапетяна на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. Самовольное посещение министром обороны Армении азербайджанских земель, проведение встреч с незаконными армянскими формированиями и высказывание мнения об их боеготовности - военно-политическая провокация. Этот провокационный визит министра обороны Армении был преднамеренно осуществлен накануне годовщины подписания трехстороннего заявления президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении. Тем самым военно-политическое руководство Армении, грубо нарушая положения трехстороннего заявления, намерено дестабилизирует обстановку в регионе и ставит под угрозу деятельность российских миротворцев. Армянское военное руководство, вместо того чтобы сделать выводы из тотального поражения во второй Карабахской войне за 44 дня, приспособиться к новой геополитической ситуации в регионе, укрепить мир и безопасность, предпринимает попытки дешевых военных авантюр с расчетом на внутреннюю аудиторию», – сказано в заявлении ведомства.
Отметим, что накануне Служба национальной безопасности Нагорного Карабаха сообщила, что азербайджанская сторона открыла огонь по четырем жителям Карабаха, осуществляющих на перекрестке близ города Шуши (Шуша) работы на водопроводных трубах. Один из них был убит, трое – ранены.
Президент Грузии отправилась с государственным визитом на Кипр
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с государственным визитом в Республику Кипр, сообщает пресс-служба администрации президента.
Зурабишвили проведет встречи с высокопоставленными официальными лицами Кипра в городе Никосия. Официальная церемония встречи состоится в Президентском дворце Республики Кипр.
Зурабишвили проведет личную встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, после чего президенты выступят с совместными заявлениями для прессы.
Президент Грузии также встретится с президентом Палаты представителей Республики Кипр Анитой Деметриос и архиепископом Республики Кипр, Его Святейшеством Хризостомом II.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», дипломатические отношения между Грузией и Кипром были установлены в 1992 году. Посольство Грузии на Кипре открыто с 2005 года.
Еще 75 пациентов скончались от коронавируса в Грузии
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 75 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 10 584.
За сутки в стране выявили 6021 новый случай коронавируса. Накануне провели 52 033 теста: PCR-тестов – 13 488, экспресс–тестов на антиген – 38 545.
Выздоровели еще 3792 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 761 067, выздоровевших – 696 921.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 11,57%, за последние 14 дней составляет 9,78%, за неделю – 10,46%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 5254 человека, всего в Грузии использовано 2 010 783 вакцины.
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