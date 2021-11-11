В Южную Осетию прибыла вторая партия российской вакцины от коронавируса

Киев предупредил Минск о непоправимых последствиях после заявлений Владимира Макея

Глава белорусского МИДа Владимир Макей в интервью РИА Новости заявил, что аннексированный Крым сейчас является "российской территорией".

"Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого", – сказал Макей.

МИД России и Кремль заявление Макея пока не комментировали. Официально Минск не заявлял о признании Крыма российским, хотя и не выступал с осуждением аннексии.

Украинское внешнеполитическое ведомство предупредило, что высказывание белорусского министра может привести к непоправимым последствиям в отношениях двух стран. Киев исходит из того, что Минск официально поддерживает территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

Летом Александр Лукашенко говорил, что готов признать Крым частью России только после того, как это сделают все российские олигархи. В начале ноября Лукашенко во время заседания госсовета Союзного государства отметил, что российский президент не пригласил его с собой в поездку на полуостров. Владимир Путин в ответ пообещал показать Лукашенко установленный в Севастополе памятник, посвящённый окончанию Гражданской войны в России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что у Лукашенко есть давнее приглашение посетить Крым.

Россия аннексировала Крым в 2014 году по результатам референдума, проведённого после ввода на полуостров российских войск и вопреки законодательству Украины. Аннексию не признали большинство стран мира. США и Евросоюз ввели в отношении Москвы санкции. Впоследствии они неоднократно продлевались. Кремль называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости" и отказывается обсуждать вопрос передачи контроля над Крымом Киеву.