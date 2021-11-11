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В Южную Осетию прибыла вторая партия российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавирусной инфекции в количестве двух тысяч доз доставлена в четверг вечером в медцентр самопровозглашенной республики Южная Осетия. Препараты приняла руководитель амбулаторно-поликлинического медцентра Тамара Санакоева.
Вакцину уже с утра пятницы распределят по прививочным пунктам. Как сообщил информагентству «Рес» глава Минздравсоцразвития Сослан Наниев, в республику прибыла партия вакцин «Спутник-V» (или еще одно название - «Гам-КОВИД-Вак») - это первая в мире двухкомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции в количестве 500 доз и «Спутник-Лайт» - 1500 доз.
«Я призываю население вакцинироваться, пожалуйста, приходите. Ежедневно с 10 часов утра в прививочном кабинете поликлиники РММЦ можно пройти консультацию врача и сделать вакцину», - обратился Наниев к согражданам.
- Первая партия российской вакцины в количестве 2000 доз в Южную Осетию была доставлена в апреле, вакцинацию против коронавируса в республике прошли более тысячи человек.
- Ранее сообщалось, что Минздрав запросил вакцину еще в августе, однако из-за технических моментов между компаниями, поставка вакцины в республику задержалась. Также для вакцинированных остается проблемой признание сертификатов на территории России и присвоение QR кода через госуслуги, вопрос решается правительством республики.
Другие новости дня
Дубль Хвичи Кварацхелия принес Грузии сенсационную победу в матче со Швецией
Сборная Грузии по футболу одержала сенсационную победу в матче со Швецией со счетом 2:0. Поединок девятого тура квалификации ЧМ-2022 состоялся на новом батумском стадионе «Батуми Арена».
Дублем в составе грузинской команды отметился форвард «Рубина» Хвича Кварацхелия. Он открыл счёт на 61-й минуте, а ещё один мяч забил на 77-й минуте.
В стартовом составе сборной Швеции на этот матч вышел форвард «Милана» Златан Ибрагимович. Но 40-летний бомбардир не смог отметиться результативными действиями.
Как пишет издание «Чемпионат», этот матч может негативно сказаться на перспективах сборной Швеции в квалификации ЧМ-2022.
Шведская сборная лидирует в турнирной таблице группы B, набрав 15 очков. Второе место занимает сборная Испании, у которой 13 очков. Но испанцы провели на один матч меньше. Сборная Грузии набрала семь очков, команда занимает 4-е место в турнирной таблице.
Отметим, что сборная Швеции в рейтинге FIFA на 17-м месте в мире, сборная Грузии – на 93-м.
Ранее череду поражений грузинской сборной по футболу в отборочных матчах чемпионатов мира в октябрепрервал матч Грузия – Косово (2:1).
«Нацдвижение» завтра проведет акции возле станций метро «Дидубе» и «300 арагвинцев»
«Еще раз подтвердилось, что план грузинской оппозиции - развитие этой страны, а не попадаться на удочку власти и поддаваться провокациям», - заявил лидер «Единого национального движения» Ника Мелия, комментируя решение Михаила Саакашвили прекратить голодовку, передает Общественный вещатель Грузии.
По его словам, завтра акции оппозиции пройдут на двух локациях, возле станций метро «Дидубе» и «300 арагвинцев».
«Борьба до победы, борьба до освобождения этой страны и борьба за лучшее будущее для Грузии», - заявил Ника Мелия.
Сейм Латвии запретил публичное использование георгиевских ленточек
Сейм Латвии запретил использование в стране георгиевских ленточек во время публичных мероприятий, включая развлекательные и праздничные. В четверг соответствующие поправки к закону о собраниях, шествиях и пикетах прошли третье, окончательное чтение.
Накануне голосования один из депутатов Сейма, Николай Кабанов, предложил исключить из запрета памятные мероприятия в местах военных захоронений и у памятников погибшим на войне. Однако парламентская комиссия по общественным делам и правам человека, выслушав представителей силовых ведомств и министерства иностранных дел, отклонила это предложение.
Запрет на публичное использование георгиевской ленточки мотивирован тем, что она является одним из символов тоталитарной идеологии России в отношении республик бывшего СССР. По мнению большинства депутатов Сейма, принятые поправки ограничат подобные идеологические проявления.
В настоящее время в Латвии запрещено публичное использование флагов, гербов и гимнов бывшего СССР и его республик - за исключением случаев, когда это не связано с прославлением советского режима или оправданием совершенных им преступлений.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятые парламентом Латвии поправки, назвала действия властей страны «реинкарнацией фашизма».
- В России георгиевская ленточка много лет является одним из главных символов празднования победы в Великой Отечественной войне. В 2014-м году лента стала символом так называемой «Русской весны» - пропагандистской кампании, сопровождавшей аннексию Крыма и оказывавшей поддержку сепаратистским движениям на востоке Украины.
Пленум ЦК КПК поставил Си Цзиньпина в один ряд с Мао и Дэн Сяопином
Пленум Центрального комитета Компартии Китая в четверг принял резолюцию, приуроченную к 100-летию партии и посвященную ее «истории и достижениям», в которой впервые открытым текстом говорится о роли нынешнего лидера партии и председателя КНР Си Цзиньпина и его «решающем вкладе» в дело «великого возрождения китайской нации». Идеологический труд Си Цзиньпина, посвященный «социализму с китайской спецификой», назван в документе «квинтэссенцией китайской культуры». Партию, армию и народ призывают сплотиться вокруг ЦК КПК, «ядром которого является товарищ Си Цзиньпин».
Западные агентства, которые цитируют резолюцию, отмечает, что она по сути служит обоснованием продления властных полномочий китайского лидера после завершения их текущего срока. Си Цзиньпин фактически вводится в «пантеон» наиболее выдающихся китайских коммунистических руководителей, наряду с Мао Цзедуном и Дэн Сяопином. Резолюции об истории партии, подобные принятой в четверг, ранее принимались всего дважды – в 1945 году, при Мао, и в 1981 году, когда у власти был Дэн.
Ранее Компартия Китая официально отменила ограничение в два срока для замещения Си Цзиньпином высших государственных и партийных постов.
В резолюции также говорится, что партия будет проводить политику по интеграции материкового Китая с Тайванем. О возможном применении военной силы не упоминается.
Пленум прошел за закрытыми дверями, и о специфике обсуждавшихся на нем вопросов, кроме нашедших отражение в резолюции, не сообщается.
Съезд КПК, на котором будет избрано новое руководство и, как ожидается, продлены полномочия Си Цзиньпина, должен пройти в будущем году.
Денисова: видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с Саакашвили
Обнародованное грузинскими властями видео с экс-президентом Грузии, главой Исполкома реформ Украины Михаилом Саакашвили свидетельствует о пытках и жестоком обращении с политиком во время его перевода в тюремную больницу. Об этом заявила в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
«Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с Михаилом, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Нарушена статья 7 Международного пакта о гражданских и политических правах и статья 1 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», – говорится в заявлении.
Омбудсмен призвала Комитет ООН против пыток и Европейский комитет по предотвращению пыток отреагировать на этот факт, пишет издание ГОРДОН.
Ранее Народный защитник Грузии Нино Ломджария призвала власти уважать права заключенного Саакашвили, не раскрывать его персональные данные, а также не ущемлять его честь и достоинство.
Лиза Ясько третий день не может встретиться с Михаилом Саакашвили
Гражданская супруга экс-президента Грузии, депутат Верховной рады Украины Лиза Ясько говорит, что третий день не может встретиться с Михаилом Саакашвили.
«Я тут третий день нахожусь, но мне до сих пор не дали разрешения на его посещение. Говорят, что документы в процессе. Раньше такого не было почему-то. Раньше меня пускали без проблем», – заявила она.
Говоря о состоянии здоровья Саакашвили, Ясько заявила, что «ситуация критическая». Она рассказала о результатах его анализов.
«Калий 2.6, при норме 3.5. Насколько мне объясняют врачи, в любой момент может быть инсульт, инфаркт, и другие очень плохие исходы», – отметила Ясько.
- 1 октября, после ареста Михаила Саакашвили в социальной сети Facebook было опубликовано его видеообращение, в котором политик рассказал, что создал с украинским политиком Лизой Ясько новую семью. Видео было записано до приезда Саакашвили в Грузию. После ареста Саакашвили Ясько несколько раз приезжала в Грузию и встречалась с ним.
- Саакашвили был женат на уроженке Нидерландов Сандре Рулофс. У них двое сыновей – Эдуард и Николоз. Рулофс заявила, что не знала о планах Саакашвили создать новую семью.
Омбудсмен Грузии: распространенные кадры ущемляют честь и достоинство Саакашвили
Народный защитник Грузии Нино Ломджария призвала власти уважать права заключенного Михаила Саакашвили, не раскрывать его персональные данные, а также не ущемлять его честь и достоинство. Об этом говорится в специальном заявлении Омбудсмена.
По словам Ломджария, права экс-президента были нарушены при публикации кадров его госпитализации в больницу глданской тюрьмы №18. На них Саакашвили силой и против его воли буквально заносят в палату, держа за руки и за ноги, пишет СОВА.
Обращаясь к Министерству юстиции и Специальной пенитенциарной службе, Ломджария отметила, что анализ видеозаписи подтвердил, что Саакашвили был доставлен в исправительное учреждение обманным путем. Ранее сам экс-президент сказал, что ему сообщили о госпитализации в клинику гражданского сектора, а не тюремную больницу.
Омбудсмен также обращает внимание на то, что опубликованные не отражают указанный эпизод полностью и непрерывно. А на попавших в компиляцию кадрах Саакашвили предстает в полуголом виде и унизительном положении.
Михаил Саакашвили объявил о готовности прекратить голодовку
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекратит голодовку, если власти согласятся перевести его в гражданскую больницу.
В письме, с которым ознакомил журналистов адвокат Ника Гварамия, Саакашвили заявляет, что учитывает решение Европейского суда по правам человека – Страсбургский суд призвал его прекратить голодовку.
«Процесс реабилитации после голодовки намного более сложный, чем процесс управления голодовкой, поэтому в глданской больнице нет ни технологических условий, ни квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, для меня невообразимо доверять сотрудникам того учреждения, которые держат меня в условиях пыток, вы также видели сегодня кадры их насилия в отношении меня. Кроме того, здесь не существует гарантий безопасности и защиты от психологического давления, что является требованием Страсбургского суда. Я также считаю Горийский госпиталь огромной угрозой, потому что в нескольких километрах от него находятся спецподразделения российской оккупационной армии и спецназа, той России, которая является главным заказчиком моей ликвидации. Прошу консилиум врачей решить, в каких многофункциональных и высокотехнологичных клиниках и при каких условиях я буду проходить период реабилитации после голодовки.
Решение консилиума должно носить не рекомендательный характер, а обязательный, которому я подчинюсь безусловно, и которому также безоговорочно должна подчиниться и власть. В этой ситуации, как только будет принято это решение и меня переведут из этого учреждения в надлежащее учреждение, я немедленно прекращу голодовку», – отмечается в письме Михаила Саакашвили (перевод – Общественный вещатель Грузии).
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- 8 ноября, вопреки просьбам самого Саакашвили и его адвокатов, политика перевели в глданскую тюремную больницу. Он заявляет, что не знал о своем переводе в глданскую больницу, так как его заверили, что по решению консилиума он будет переведен в гражданскую клинику, на что он согласился.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы.
В Южной Осетии выявили 36 новых случаев коронавируса
В самопровозглашенной республике Южная Осетия выявили 36 новых случаев коронавируса. Об этом сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева. По её словам, накануне было проведено 227 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2229 человек, 80— сняты с учета медиков за сутки», – сказала Кочиева.
Число выявленных случаев коронавируса достигло 9368, выздоровели 7139.
По словам главврача службы цхинвальской станции скорой помощи Эмзара Кулумбегова, с начала ноября количество вызовов скорой помощи к больным коронавирусной инфекцией уменьшилось.
Ранее югоосетинские власти ужесточили действующие ковид-ограничения. Из-за роста числа случаев заражения коронавирусом до 14 ноября закрылись кафе и рестораны – они могут работать только на вынос и доставку заказов.
До 14 ноября также приостановлено функционирование высшего учебного учреждения (ЮОГУ), средних, средне-профессиональных учебных заведений, дошкольных учреждений, и детских учреждений дополнительного образования.
До 1 декабря запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий; культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий.
Рекомендовано ограничение посещения похоронных, поминальных мероприятий; при посещении данных мероприятий необходимо строгое соблюдение масочного режима.
«Вы – рабы Путина». Саакашвили ругается с сотрудниками тюремной больницы. ВИДЕО
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала новые видеокадры приезда бывшего президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу. На них видно, как Саакашвили отказывается выйти из реанимобиля. Он требует, чтобы его отвезли обратно в руставскую тюрьму.
В смонтированном видео Саакашвили ругается с сотрудниками и оскорбляет их. Слышны фразы: «Вы – слуги диктатора», «Ты – раб Путина», «Вы исполняете приказ Путина», «Котенок Иванишвили», «Ты – убийца», «Палач Путина» и т.д.
Один из сотрудников при этом говорит Саакашвили: «Никто не позволит вам умереть».
В Специальной пенитенциарной службе вновь заявляют, что кадры обнародованы «исходя из повышенного общественного интереса».
Ранее в ведомстве опубликовали видео перевода Саакашвили в тюремную больницу, заявив, что во время заселения в палату политик нанес «физические оскорбления сотрудникам и повредил медицинскую технику», в связи с чем генеральная инспекция министерства юстиции проводит расследование.
Саакашвили заявляет, что он не знал о своем переводе в глданскую тюремную больницу, так как его заверили, что по решению консилиума он будет переведен в гражданскую клинику, на что он согласился.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- 8 ноября, вопреки просьбам самого Саакашвили и его адвокатов, политика перевели в глданскую тюремную больницу.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
Сторонники Саакашвили проводят митинг у здания СГБ
Члены «Единого национального движения» (ЕНД), сторонники экс-президента Михаила Саакашвили проводят митинг у здания Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.
По информации СМИ, председатель ЕНД Ника Мелия на акции заявил, что «план оппозиционных сил – борьба с режимом».
«Режиму придется ежедневно выставлять против нас полицию, которая может задерживать наших сторонников, но протестное движение эти задержания не остановят», – заявил Мелия.
Отметим, что накануне на акциях протеста в Тбилиси, в том числе у здания СГБ, в административном порядке задержали 46 человек. Их обвинили в неповиновении законным требованиям полиции, оскорблении сотрудников полиции и мелком хулиганстве. Глава Департамента патрульной полиции Важа Сирадзе заявил журналистам, что активисты пытались блокировать административные здания.
В результате стрельбы в Ереване погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Ереване, сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на полицию.
Согласно пресс-службе ведомства, в 02:45 поступил сигнал о том, что в одном из домов на 16-й улице Канакера пострадал человек. Сотрудники полиции немедленно выехали на место происшествия. В 03:55 поступили сигналы из больниц: шесть человек с огнестрельными ранениями обратились за медицинской помощью.
Как отмечается в сообщении, на месте происшествия полицейские обнаружили тела 42-летнего А.Г. и 37-летнего А.Х. с огнестрельными ранениями.
В ходе обыска было обнаружено 45 гильз и патронов, 4 пистолета и 2 автомата с патронами. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Скончались также госпитализированные 38-летний А.Б. и 61-летний А.С.
Возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.
Глава Минюста Грузии: решение ЕСПЧ по Саакашвили «приемлемо и гуманно»
Власти Грузии приветствуют гуманное решение Страсбургского суда, дух заявления Европейского суда по правам человека полностью совпадает с позицией грузинских властей. Об этом министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил сегодня на брифинге, комментируя получение письма из ЕСПЧ по поводу ситуации вокруг голодающего в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Решение Страсбургского суда очень приемлемо и гуманно, направлено на защиту интересов осужденного. Приятно, что наши стремления совпадают. Ведомство неоднократно разъясняло, что мы заинтересованы в защите здоровья заключенного. Это решение еще раз подтверждает высокие стандарты пенитенциарной системы Грузии», – заявил Брегадзе.
Министр подтвердил, что согласно требованию, ведомство до 24 ноября предоставит в Европейский суд информацию о здоровье и безопасности заключенного, пишет агентство «Новости-Грузия».
Брегадзе также заявил, что Саакашвили пользуется в тюрьме привилегированным положением и его уже посетили 179 человек.
«С момента поселения до сегодняшнего дня, у господина Михаила Саакашвили было 179 посетителей. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей. Также ровно через два дня после его перевода, включая нерабочие дни, подчеркну, была подготовлена банковская карта. Также у него есть телевизор. А когда деньги на карте закончились, и он пожелал приобрести холодильник, администрация на основании доброй воли, выполнила и эту просьбу», — заявил Брегадзе.
Министр также отметил, что из-за Саакашвили возле тюрьмы круглосуточно дежурил реанимобиль и врачи, которые заботились об его здоровье.
«Также именно мы создали консилиум, целью которого было, чтобы вместе с нашим квалифицированным персоналом предоставлять некоторые рекомендации, которые мы каждый раз максимально учитывали», — сказал Брегадзе.
Кроме того, по словам министра, была создана отдельная рабочая группа с целью надзора над правовым состояние Михаила Саакашвили, которая, по оценке Брегадзе, является «беспрецедентной».
Комментируя кадры, распространенные Специальной пенитенциарной службой, Брегадзе опроверг информацию адвокатов, якобы охранники волокли Саакашвили 30 метров до двери тюремной больницы.
«Это откровенная ложь, так как реанимобиль был остановлен у двери тюремной больницы. Заключенный Саакашвили не подчинился требованию выйти из автомашины и в это время нанес физическое и словесное оскорбление нашему сотруднику», – заявил министр.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- 8 ноября, вопреки просьбам самого Саакашвили и его адвокатов, политика перевели в глданскую тюремную больницу.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
Лукашенко пригрозил остановить транзит грузов и газа в Евросоюз
Фактический белорусский лидер Александр Лукашенко, которого многие страны мира не признают легитимным президентом государства, пригрозил перекрыть транзит грузов и газа через территорию страны в Евросоюз. Это может быть сделано в ответ на новые санкции против Минска, которые готовятся странами ЕС.
О готовности к таким мерам Лукашенко заявил в четверг на встрече с правительством, передаёт государственное агентство БелТА.
"А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться - ни перед чем, - цитирует его агентство. — Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?"
Через белорусскую территорию проходит российский газопровод Ямал - Европа, железная дорога используется Китаем для транзита грузов в рамках программы "один пояс — один путь", через автотрассы проходит примерно две трети автомобильных перевозок из Европы в Россию. На транспортные услуги приходится до 47 процентов экспорта в белорусской экономике, эта доля могла вырасти после введения международных санкций против режиме Лукашенко.
Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз расширит санкции против Минска на следующей неделе. По её словам, в начале декабря новые санкции введут США.
Международное давление на Минск усилилось после обострения миграционого кризиса на белорусской границе со странами ЕС. Он начался в 2021 году после того, как Александр Лукашенко пообещал ослабить контроль за границей.
В ноябре ситуация обострилась, колонны мигрантов без шенгенской визы несколько раз попытались прорваться в Польшу с белорусской территории, сопротивляясь пограничникам и военным. Многочисленные расследования подтверждают, что мигранты целенаправленно приглашались в страну при поддержке белорусских властей.
Пенитенциарная служба распространила видео перевода Саакашвили в тюремную больницу
Специальная пенитенциарная служба при министерстве юстиции Грузии распространила видеокадры перевода экс-президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу.
Подчеркивается, что кадры обнародованы «исходя из повышенного общественного интереса», пишет агентство «Новости-Грузия».
Служба отмечает, что во время перевода и заселения в палату Саакашвили нанес «физические оскорбления сотрудникам и повредил медицинскую технику», в связи с чем генеральная инспекция министерства юстиции проводит расследование.
Перевод произошел 8 ноября. Сам Саакашвили заявил, что его заверили в переводе в гражданскую клинику из тюрьмы N12 в Рустави, где он содержался с 1 октября. По его словам, когда он понял, что его привезли в больницу при глданской тюрьме, он отказался выходить из машины, после чего его «бросили на землю, тащили за волосы и два раза ударили по шее».
В парламент Беларуси не поступал законопроект о признании Абхазии и Южной Осетии
В белорусский парламент не поступал законопроект о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщили в Палате представителей Национального собрания Беларуси.
В Комиссии по международным делам парламента распространенную информацию назвали «фейком и чушью».
Ранее о возможном рассмотрении белорусским парламентом вопроса признания Абхазии и Южной Осетии сообщили в соцсетях. Об этом, в частности, написали почетный консул Абхазии в Ростове-на-Дону Адик Аршба, а также Telegram-канал «Незыгарь».
В августе текущего года Александр Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский президент назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
Демна Гвасалия стал победителем American Fashion Designers Awards
Дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия стал обладателем одной из самых престижных наград в мире моды – American Fashion Designers Awards. Креативный директор дома Balenciaga победил в номинации «Международный женский дизайнер года».
Вместе с Гвасалия в этой номинации победителями стали Миучча Прада и Раф Симмонс из Prada, а также Симон Порт Жакемю – креативный дизайнер бренда Jacquemus. Церемония награждения состоялась 10 ноября в Нью-Йорке, пишет СОВА.
Совет модельеров Америки – некоммерческая организация, занимающаяся разработкой модных стандартов, решением проблем фэшн-индустрии США и координацией деятелей американской моды.
Ранее сообщалось, что Демна Гвасалия номинирован на премию Британского Совета моды. Креативный директор дома Balenciaga поборется за звание «Лучший дизайнер года». Церемония награждения, где будут объявлены победители, пройдет 29 ноября в Лондоне.
Еще 77 пациентов с коронавирусом скончались в Грузии
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 77 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 10 739.
За сутки в стране выявили 4563 новый случая коронавируса. Накануне провели 49 334 теста: PCR-тестов – 20 120, экспресс–тестов на антиген – 29 214.
Выздоровели еще 4744 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 771 381, выздоровевших – 705 312.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,25%, за последние 14 дней составляет 9,98%, за неделю – 10,19%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 6356 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 025 471.
В Париже состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана
В Париже состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом сообщает МИД Азербайджана.
В ходе встречи глава МИД Армении Арарат Мирзоян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов обсудили вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.
«Переговоры прошли при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Ховаева от России, Эндрю Шафера от США и Бриса Рокфея от Франции. Стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией», – говорится в сообщении.
В МИД Азербайджана отметили, что в переговорах также принял участие представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.
«Министр Джейхун Байрамов представил противоположной стороне позицию Азербайджана по послевоенной ситуации», – добавили в пресс-службе ведомства.
МИД Армении пока не сообщает о встрече. Как пишет Радио Азатутюн, министры иностранных дел двух стран принимают участие в сессии Генассамблеи ЮНЕСКО во французской столице.
Карл Бильдт о суде над Саакашвили: даже при Сталине не заходили так далеко
Шведский дипломат Карл Бильдт, занимавший пост министра иностранных дел в годы правления в Грузии Михаила Саакашвили, прокомментировал судебный процесс над экс-президентом. В своем Twitter он написал, что таких нарушений не было даже в годы сталинских репрессий в СССР, пишет СОВА.
«Действительно возмутительно, что Михаилу Саакашвили отказывают даже в праве присутствовать на его собственном суде. Даже знаменитые московские открытые процессы сталинских советских времен не заходили так далеко», – пишет он.
В своем твите экс-глава МИД и бывший премьер Швеции поделился новостью о том, что международная правозащитная организация Amnesty International охарактеризовала события вокруг Саакашвили как «явную политическую месть».
Захарова о формате «3+3»: слышим из Тбилиси противоречивые заявления
В Москве считают, что планы по запуску формата «3+3» необходимо перевести в практическое русло. Об этом, отвечая на вопрос журналиста, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Россия поддержала эту инициативу. Полагаем, что пришло время перевести планы по запуску данного формата в практическое русло. Что касается позиции Грузии, то слышим из Тбилиси противоречивые заявления насчет участия в этом консультативном механизме. Но это позиция суверенной страны. Исходим из того, что формат «3+3» отвечает интересам всех государств региона», – сказала она.
Говоря о противоречивых заявлениях, Захарова, предположительно, имела в виду слова главы МИД Грузии Давида Залкалиани. 7 октября он заявил, что в больших геополитических проектах Грузия все равно будет представлена «в какой-то форме» – «безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок оккупанту». Ранее Залкалиани говорил, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
- В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения) для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Грузия подключится к формату «3+3».
«Аэрофлот» может попасть под санкции из-за мигрантов
Власти Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против российского перевозчика "Аэрофлот" из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации нет.
По данным собеседника агентства, под ограничения могут попасть физлица и компании, причастные к доставке мигрантов к границе ЕС через белорусскую территорию. Санкции также могут затронуть турецкую компанию Turkish Airlines. Объявить об ограничениях Брюссель может уже в начале декабря, утверждает источник Bloomberg.
Ранее о возможных санкциях в отношении "Аэрофлота" из-за миграционного кризиса писало издание Politico. Вопрос вероятных ограничений против авиаперевозчиков также обсуждали президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ситуация на белорусско-польской границе резко обострилась в понедельник, 8 ноября. Тогда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница.
Минск обвиняет Польшу в негуманном отношении к мигрантам, заявляя, что Варшава обязана по международному праву пропустить их через границу, после чего рассмотреть прошения об убежище. Евросоюз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Брюссель ввёл против режима Лукашенко. Варшава считает, что к организации потока беженцев имеет отношение президент России.
Глава МИД Беларуси: «Крым сейчас – российская территория»
Киев предупредил Минск о непоправимых последствиях после заявлений Владимира Макея
Глава белорусского МИДа Владимир Макей в интервью РИА Новости заявил, что аннексированный Крым сейчас является "российской территорией".
"Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого", – сказал Макей.
МИД России и Кремль заявление Макея пока не комментировали. Официально Минск не заявлял о признании Крыма российским, хотя и не выступал с осуждением аннексии.
Украинское внешнеполитическое ведомство предупредило, что высказывание белорусского министра может привести к непоправимым последствиям в отношениях двух стран. Киев исходит из того, что Минск официально поддерживает территориальную целостность Украины в международно признанных границах.
Летом Александр Лукашенко говорил, что готов признать Крым частью России только после того, как это сделают все российские олигархи. В начале ноября Лукашенко во время заседания госсовета Союзного государства отметил, что российский президент не пригласил его с собой в поездку на полуостров. Владимир Путин в ответ пообещал показать Лукашенко установленный в Севастополе памятник, посвящённый окончанию Гражданской войны в России.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что у Лукашенко есть давнее приглашение посетить Крым.
Россия аннексировала Крым в 2014 году по результатам референдума, проведённого после ввода на полуостров российских войск и вопреки законодательству Украины. Аннексию не признали большинство стран мира. США и Евросоюз ввели в отношении Москвы санкции. Впоследствии они неоднократно продлевались. Кремль называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости" и отказывается обсуждать вопрос передачи контроля над Крымом Киеву.
США поддержали дипломатическое урегулирование конфликта в Донбассе
Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
США поддерживают дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в Вашингтоне. По словам Блинкена, Белый дом продолжает поддерживать деэскалацию в Донбассе.
Госсекретарь также отметил, что Соединённые Штаты обеспокоены деятельностью России у границ с Украиной. По словам Блинкена, у Вашингтона нет ясности о намерениях Москвы, но американские власти опасаются, что Кремль способен на провокации. Кулеба при этом назвал действия России на границе "очень агрессивными", сообщает Reuters.
Кроме того, Вашингтон и Киев объявили о подписании новой хартии стратегического партнёрства на ближайшие 10 лет. В документе, в частности, говорится, что сотрудничество сторон чрезвычайно важно для безопасности Украины и Европы в целом.
Внешнеполитические ведомства также подчеркнули стремление Киева к проведению демократических реформ и отметили приверженность суверенитету Украины в пределах международно признанных границ, включая аннексированный Крым.
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