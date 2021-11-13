Верховная рада добивается допуска украинских врачей к Саакашвили

Депутаты Верховной рады Украины собирают подписи под обращением к грузинским властям с просьбой о допуске к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинских врачей, а также об оказании ему надлежащего медицинского обслуживания. Об этом заявил в парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера», запись которой доступна на YouTube-канале телепрограммы.

«Сейчас собрано уже более 100 подписей от украинских парламентариев – обращение к президенту Грузии с требованием, чтобы ему предоставили правильное медобслуживание. Мы видим, что консилиум украинских врачей не допущен к Михаилу», - сказал он.

Среди других требований авторов обращения – помещение Саакашвили в мультипрофильный госпиталь за пределами тюрьмы.

Арахамия также рассказал, что члены Верховной рады работают с коллегами из парламентов стран Европы, чтобы создать международную коалицию, которая бы оказывала давление на грузинские власти. При этом он подчеркнул, что в соответствии с договором о международной правой помощи, Киев как минимум может рассчитывать на то, что Саакашвили будет отбывать наказание в Украине, если ему будет вынесен приговор.

Накануне вопрос Саакашвили по телефону обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Украины Владимир Зеленский, сообщает агентство «Новости-Грузия». Глава грузинского правительства заявил, что за состоянием Саакашвили в тюрьме следят профессиональные врачи, фактически исключив возможность допуска к политику специалистов из Украины.