Саакашвили вновь не выпустили из тюрьмы на собственный суд

Специальная пенитенциарная служба вновь сочла невозможным участие экс-президента Михаила Саакашвили в качестве ответчика на судебном процессе, где его обвиняют в превышении служебных полномочий. При этом в ведомстве готовы обеспечить участие Саакашвили в процессе дистанционно или провести заседание суда в тюремной больнице, где он содержится и проводит голодовку, пишет агентство «Новости-Грузия».

Судебный процесс по так называемому «делу о пиджаках» проходит сегодня в Тбилисском городском суде.

«Присутствие экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приостановит значительную часть лечения, а его выступление на судебном процессе и присутствие представляет дополнительный риск для его здоровья», – сказано в распространенном сегодня заявлении пенитенциарной службы.

«В случае принятия решения, специальная пенитенциарная служба обеспечит дистанционное участие обвиняемого/осужденного Саакашвили на судебном заседании, также возможно проведение заседания суда в лечебном учреждении №18 для обвиняемых и осужденных», – утверждает служба.

В ведомстве указывают на существование «определенных рисков» в случае присутствия Саакашвили на суде «согласно информации, запрошенной Специальной пенитенциарной службой в Службе государственной безопасности».

Пенитенциарная служба, как и в прошлый раз, 10 ноября, когда экс-президента отказались отвезти на суд, ссылается на возможный заговор и массовые беспорядки, которые могут устроить сторонники Саакашвили.

Служба госбезопасности еще в конце октября возбудила уголовное дело по статье «Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии».

Свою роль сыграло и распространенное накануне заявление о том, что оппозиционная партия «Единое национальное движение» планирует сегодня провести акцию протеста в Тбилиси: на несколько часов перекрыть движение на обеих набережных Мтквари (Куры). Сторонники оппозиции требуют перевода объявившего 46 дней назад голодовку Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику и назначения досрочных парламентских выборов.