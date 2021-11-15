Евросоюз признает выдаваемые в Грузии ковид-сертификаты

Европейский союз сегодня примет решение о признании выдаваемых в Грузии ковид-сертификатов. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели.

«Сегодня мы примем решение о ковид-сертификатах для Молдовы, Грузии и Сербии, а это означает, что их гражданам будет легче путешествовать, а также граждане стран ЕС смогут путешествовать (в эти страны)», – заявил Вархели до начала заседания совета ЕС по иностранным делам.

Он также отметил, что к саммиту Восточного партнерства, запланированному на 15 декабря, представит пакет экономической помощи ЕС.

«Наша сегодняшняя встреча также связана с восточными партнерами. Мы надеемся, что на саммите, намеченном на 15 декабря, у нас будет важный пакет, который поспособствует восстановлению экономики стран Восточного партнерства после кризиса. Задача состоит в том, чтобы осуществлять реформы, бороться с коррупцией и организованной преступностью, а также поддерживать верховенство закона», – сказал Вархели.

Ранее сообщалось, что уже 45 стран на четырех континентах подключены к системе ковид-сертификатов ЕС, среди них – Армения и Украина.