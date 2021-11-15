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Сторонники Саакашвили проводят в Тбилиси протестное шествие
Грузинская оппозиция проводит в эти минуты протестное шествие в Тбилиси.
Лидеры «Единого национального движения» и сторонники экс-президента Михаила Саакашвили собрались у станции метро «Авлабари». Они направились к мосту Бараташвили, а затем перешли на правую набережную реки Кура.
Ранее оппозиционеры сообщили, что планируют перекрыть обе набережные, которые являются ключевыми магистралями столицы.
МВД Грузии пока не реагирует на действия оппозиционеров. Ранее в ведомстве заявили, что будут использовать «предусмотренную законом пропорциональную силу и специальные средства». В МВД пригрозили уголовной ответственностью организаторам акции.
Грузинская оппозиция требует перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. Среди требований также: освобождение Саакашвили и назначение досрочных парламентских выборов.
Другие новости дня
В Польше двух уроженцев Чечни обвинили в организации нелегальной миграции
В польском городе Катовице Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры обвинило двух находившихся в стране нелегально уроженцев Чечни в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно официальной информации, подозреваемые совместно с гражданином Украины организовали незаконный переход границы для выходцев с Ближнего Востока и их транзит через Польшу в Германию. Уроженцы Чечни работали в Греции, Словакии, Венгрии, Австрии, Германии и странах Ближнего Востока. Если будет доказана их вина, то им грозит до восьми лет лишения свободы.
- Ранее сообщалось, что польские пограничники пресекли канал незаконной миграции через Беларусь. Обвиняемые в его организации двое граждан Грузии арестованы до решения суда, помогавший им их соотечественник приговорен к шести месяцам лишения свободы.
- В прошлом году литовские пограничники задержали 19 чеченцев в лесу возле деревни в Шальчининкском районе недалеко от границы. Пять мужчин, четыре женщины и дети попали в Литву с территории Беларуси.
В Южной Осетии выявили 22 новых случая коронавируса
За сутки в Южной Осетии выявили 22 новых случая коронавируса, сообщили в Юго-Осетпотребнадзоре самопровозглашенной республики.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2114 человек, 80 — сняты с учета медиков за сутки», – сказала глава ведомства Марина Кочиева агентству «Рес».
В цхинвальский медцентр за сутки госпитализированы пять человек с диагнозом новой коронавирусной инфекции, выписаны из больницы семеро пациентов.
«На сегодняшнее утро в «красной зоне» инфекционной больницы РММЦ проходят лечение 95 пациентов, «красная зона» детской больницы освобождена», – сообщила заместитель директора медцентра Зарина Туаева.
С сегодняшнего дня в Южной Осетии возобновилась работа школ и детских садов, университета, открылись объекты общепита, при этом до 1 декабря остается запрет на проведение свадеб и других массовых мероприятий.
Пашинян уволил министра обороны из-за ситуации на границе с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение уволить главу Минобороны Аршака Карапетяна и назначить на его место вице-премьера Сурена Папикяна из-за ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.
«Хочу подчеркнуть, что я принял решение освободить Аршака Карапетяна от должности министра обороны и назначить на эту должность Сурена Папикяна, который в настоящее время является вице-премьером. Такое решение было принято в результате анализа событий, разворачивающихся со вчерашнего дня. На данный момент ситуация привела меня к решению, что должна быть смена министра», – сказал Пашинян на заседании Совета безопасности республики.
Премьер Армении утверждает, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из восточных участков границы, пишет ТАСС.
«Со вчерашнего дня у нас было несколько встреч и обсуждений этим составом. Предметом обсуждения стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Армении на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы. Цель сегодняшней встречи – подвести итоги наших дискуссий, а также предоставить нашей общественности полную информацию о произошедших событиях», – сказал Пашинян.
Ранее в Минобороны Армении заявили, что 14 ноября подразделения ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление на восточном направлении армяно-азербайджанской границы.
«Началась интенсивная перестрелка. Армянские военнослужащие предотвратили попытки противника утвердиться в этом районе», – говорилось в сообщении ведомства.
Около недели назад экс-глава Минобороны Армении Аршак Карапетян посетил самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику с рабочим визитом. В министерстве обороны Азербайджана тогда заявили, что «незаконный визит министра обороны Армении на территории Азербайджана – военно-политическая провокация».
FT: Запад предупредил Киев о «высокой вероятности» российского вторжения
Спецслужбы западных стран располагают данными о "высокой вероятности" попыток России дестабилизировать ситуацию на Украине предстоящей зимой, в том числе военными методами. Об этом пишет британское издание Financial Times. Оно цитирует заместителя министра обороны Украины Анну Маляр, по словам которой, Запад предупредил Киев о том, что Москва может готовить вооружённую эскалацию конфликта, продолжающегося с 2014 года.
При этом, по словам украинской чиновницы, западные спецслужбы в своих прогнозах опираются не только на данные о сосредоточении более 90 тысяч российских военных по периметру границ с Украиной, о чём в последнее время часто пишут СМИ и сообщают официальные лица, но и на некие иные сведения, по-видимому, секретного характера. При этом FT подчёркивает, что полной ясности о намерениях России у Запада нет, и интерпретация собранных разведкой сведений "требует дальнейшего обсуждения".
Нынешняя ситуация в статье названа более опасной, чем весеннее обострение у границ с Украиной, когда Россия под предлогом учений также собрала большую группировку.
Российские власти, включая президента Владимира Путина, отрицают агрессивные намерения и сами обвиняют Запад в эскалации напряжённости, указывая в частности на проведение масштабных учений в Чёрном море. Путин обвинил в эскалации также Украину из-за использования ею против поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе ударного турецкого беспилотника.
Американские официальные лица в последние дни выражают обеспокоенность в связи с действиями России у границ с Украиной. Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил Москву, что повторение 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, станет "большой ошибкой". На выходных Блинкен обсудил ситуацию с главами МИД Польши и Франции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник посещает Брюссель, где встречается, в том числе, с представителями НАТО.
ЕС одобрил введение санкций против Минска. Сам список ещё обсуждается
Министры иностранных дел стран ЕС одобрили в понедельник критерии введения новых санкций против официального Минска в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и стран ЕС, в организации которого обвиняют белорусские власти. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода/Радио Свободная Европа.
Как говорится в коммюнике по итогам совещания министров, в частности, ЕС теперь сможет включать в санкционный список лиц и организации, участвующие в действиях режима Александра Лукашенко, которые способствуют нелегальному пересечению границ ЕС.
Ранее сообщалось, что на заседании в понедельник может быть утверждён конкретный санкционный список. Однако, по данным нашего корреспондента, этого не произойдёт, обсуждение списка будет продолжено. По данным Financial Times, это может занять несколько недель.
Источники британского издания сообщают, что под санкции может попасть национальный аэропорт Минска, куда прибывают рейсы с мигрантами из стран Ближнего Востока. Ранее о том же сообщало агентство Reuters.
Также под санкции могут попасть около 20 белорусских чиновников, гостиница "Минск", сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines и белорусская "Белавиа".
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что ЕС рассматривает возможность санкций также против других авиаперевозчиков, в том числе Turkish Airlines и "Аэрофлота". Из последних сообщений следует, что этого не произойдёт. Источник ТАСС в понедельник сообщает, что ЕС не рассматривает сейчас санкции против российской авиакомпании.
За последние месяцы в Беларусь прибыли десятки тысяч мигрантов, главным образом из Ирака и Сирии. Они пытаются попасть в Польшу и другие соседние страны –члены Европейского союза – Литву и Латвию. Цель большинства из них – Германия, где они собираются просить убежища. Польша не пускает этих людей через границу, на которой размещены военнослужащие.
В последние дни ситуация обострилась, непосредственно у границы возник большой лагерь мигрантов, в котором находится несколько тысяч человек. Некоторые из них пытаются прорваться в Польшу силой.
За последние дни был принят ряд мер, чтобы сдержать поток мигрантов - в частности, от перевозки граждан Ирака, Сирии и Йемена в Беларусь отказались турецкие и сирийские авиакомпании. Авиакомпания "Белавиа" прекратила перевозку граждан этих стран на рейсах из Турции. В понедельник власти ОАЭ запретили ей перевозить граждан ряда стран также на рейсах из Дубая в Минск. При этом компания утверждает, что не перевозит нелегальных мигрантов.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в понедельник заявил, что благодаря принятым мерам приток новых мигрантов в Беларусь в последнее время практически иссяк.
Евросоюз признает выдаваемые в Грузии ковид-сертификаты
Европейский союз сегодня примет решение о признании выдаваемых в Грузии ковид-сертификатов. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели.
«Сегодня мы примем решение о ковид-сертификатах для Молдовы, Грузии и Сербии, а это означает, что их гражданам будет легче путешествовать, а также граждане стран ЕС смогут путешествовать (в эти страны)», – заявил Вархели до начала заседания совета ЕС по иностранным делам.
Он также отметил, что к саммиту Восточного партнерства, запланированному на 15 декабря, представит пакет экономической помощи ЕС.
«Наша сегодняшняя встреча также связана с восточными партнерами. Мы надеемся, что на саммите, намеченном на 15 декабря, у нас будет важный пакет, который поспособствует восстановлению экономики стран Восточного партнерства после кризиса. Задача состоит в том, чтобы осуществлять реформы, бороться с коррупцией и организованной преступностью, а также поддерживать верховенство закона», – сказал Вархели.
Ранее сообщалось, что уже 45 стран на четырех континентах подключены к системе ковид-сертификатов ЕС, среди них – Армения и Украина.
Украинский омбудсмен прибыла в Грузию, чтобы навестить Саакашвили
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова прилетела в Грузию с намерением посетить в учреждении №18 на территории глданской тюрьмы гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Прибыла в Грузию с намерением посетить в пенитенциарном учреждении №18 в городе Глдани гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили», – написала Денисова в Telegram‑канале.
Омбудсмен напомнила, что на прошлой неделе получила письмо от Саакашвили, в котором он сообщил на ухудшение состояния здоровья, неудовлетворительные условия содержания и попросил о встрече, пишет «Интерфакс-Украина».
«Посольством Украины из Грузии был направлен запрос в Министерство юстиции Грузии о предоставлении разрешения на мое посещение Михеила в пенитенциарном учреждении №18 16 ноября 2021 года. Ожидаю решения!», – подчеркнула Денисова.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- 8 ноября, вопреки просьбам самого Саакашвили и его адвокатов, политика перевели в глданскую тюремную больницу.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
Саакашвили вновь не выпустили из тюрьмы на собственный суд
Специальная пенитенциарная служба вновь сочла невозможным участие экс-президента Михаила Саакашвили в качестве ответчика на судебном процессе, где его обвиняют в превышении служебных полномочий. При этом в ведомстве готовы обеспечить участие Саакашвили в процессе дистанционно или провести заседание суда в тюремной больнице, где он содержится и проводит голодовку, пишет агентство «Новости-Грузия».
Судебный процесс по так называемому «делу о пиджаках» проходит сегодня в Тбилисском городском суде.
«Присутствие экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приостановит значительную часть лечения, а его выступление на судебном процессе и присутствие представляет дополнительный риск для его здоровья», – сказано в распространенном сегодня заявлении пенитенциарной службы.
«В случае принятия решения, специальная пенитенциарная служба обеспечит дистанционное участие обвиняемого/осужденного Саакашвили на судебном заседании, также возможно проведение заседания суда в лечебном учреждении №18 для обвиняемых и осужденных», – утверждает служба.
В ведомстве указывают на существование «определенных рисков» в случае присутствия Саакашвили на суде «согласно информации, запрошенной Специальной пенитенциарной службой в Службе государственной безопасности».
Пенитенциарная служба, как и в прошлый раз, 10 ноября, когда экс-президента отказались отвезти на суд, ссылается на возможный заговор и массовые беспорядки, которые могут устроить сторонники Саакашвили.
Служба госбезопасности еще в конце октября возбудила уголовное дело по статье «Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии».
Свою роль сыграло и распространенное накануне заявление о том, что оппозиционная партия «Единое национальное движение» планирует сегодня провести акцию протеста в Тбилиси: на несколько часов перекрыть движение на обеих набережных Мтквари (Куры). Сторонники оппозиции требуют перевода объявившего 46 дней назад голодовку Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику и назначения досрочных парламентских выборов.
- Согласно одному из дел, заочно возбужденных правительством «Грузинской мечты» против Саакашвили, третий президент Грузии обвиняется в нецелевой трате бюджетных средств в размере 8,8 миллиона лари (более 5 млн долларов по курсу 2012 года). Например, в списке трат президента значатся, в том числе, приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое пальто стоимостью 49,5 тысяч лари, а также счета за проживание правительственной делегации в дорогих гостиницах, поездка Саакашвили в спа-салоны и так далее.
От коронавируса в Грузии скончались еще 82 пациента
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 82 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 11 057.
За сутки в стране выявили 1820 новых случаев коронавируса. Накануне провели 20 166 тестов: PCR-тестов – 7597, экспресс–тестов на антиген – 12 569.
Выздоровели еще 6017 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 785 911, выздоровевших – 722 399.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,03%, за последние 14 дней составляет 9,97%, за неделю – 9,52%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 1874 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 048 393.
МВД Грузии пригрозило уголовной ответственностью организаторам акции оппозиции
Министерство внутренних дел Грузии пригрозило уголовной ответственностью организаторам акции оппозиции. В ведомстве не исключают, что будут использовать «предусмотренную законом пропорциональную силу и специальные средства».
Партия «Единое национальное движение» сегодня планирует перекрыть набережные, которые являются главными транспортными магистралями Тбилиси. Оппозиционеры требуют перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения и назначения досрочных парламентских выборов.
В МВД Грузии говорят, что согласно статье 11 Закона Грузии «О собраниях и манифестациях» участникам собрания запрещено умышленно создавать препятствия для движения транспортных средств.
«МВД Грузии напоминает организаторам и участникам планируемой акции, что нарушение вышеуказанных правил влечет ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 226 Уголовного кодекса преступлением является организация группового действия, которое грубо нарушает общественный порядок или явно не подчиняется законному запросу государственного должностного лица, а также препятствует работе транспорта, предприятия, учреждения или организация и участие в такой акции. Совершение этого деяния наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.
Любое нарушение закона будет немедленно пресечено полицией, и последует соответствующая реакция.
При этом, в случае необходимости, МВД будет использовать предусмотренную законом пропорциональную силу и специальные средства для восстановления общественного порядка», – говорится в заявлении МВД.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- 8 ноября, вопреки просьбам самого Саакашвили и его адвокатов, политика перевели в глданскую тюремную больницу.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
В Брюсселе состоится встреча глав МИД стран-членов Восточного партнерства
Встреча глав МИД стран-членов Восточного партнерства пройдёт сегодня в Брюсселе. По информации СМИ, на ней будут представлены Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина, кресло Беларуси останется пустым.
Главной темой консультаций станет подготовка к саммиту программы партнерства 15 декабря в Брюсселе.
В МИД Грузии заявили, что глава ведомства Давид Залкалиани поделится со своими коллегами ожиданиями и приоритетами грузинской стороны по таким важным темам, как Декларация саммита, Экономический и инвестиционный план Восточного партнерства, флагманские инициативы ЕС, включая укрепление связей Грузии с ЕС в области энергетики, транспорта и цифровых направлений. Стороны также затронут вопросы использования потенциала Черного моря, содействия малому и среднему бизнесу, улучшения экологической ситуации.
«Вице-премьер сосредоточится на вызовах безопасности и обсудит со своими коллегами роль Европейского Союза и усиление его участия в регионе Восточного партнерства», – заявили в МИД Грузии.
По информации ведомства, Залкалиани также проведет встречу с комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения Оливером Вархеем.
Сын Каддафи зарегистрировался кандидатом в президенты Ливии
Сын покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам подал в воскресенье документы для регистрации кандидатом в президенты страны. Первые в истории Ливии прямые президентские выборы запланированы на 24 декабря.
Более 10 лет назад отец Сейфа аль-Ислама, правивший Ливией десятки лет, был свергнут в результате восстания, поддержанного авиаударами стран Запада, и убит. После этого гражданская война - уже между противниками Каддафи - продолжилась. Запад и восток Ливии по-прежнему находятся под контролем различных сил. Только в нынешнем году им удалось договориться о едином правительстве и проведении выборов.
Сын Каддафи, которого считали его правой рукой и возможным наследником, после свержения его отца несколько лет провел в качестве пленника одного из вооруженных отрядов, в то время как суд в Триполи приговорил его к смерти. Однако впоследствии приговор был отменен, а сам Каддафи-младший отпущен на свободу. Ныне 49-летний Сейф аль-Ислам заявил о своем выдвижении в южном городе Себха. Он был одет в традиционное ливийское одеяние, подобное тому, которое носил его отец, и цитировал стихи из Корана. В последние годы он почти не появлялся на публике, однако дал несколько интервью западным СМИ.
Би-би-си отмечает, что Каддафи остается фигурой, популярной в различных слоях ливийского общества. При этом велико и число тех, кто ненавидит его как символ режима его отца.
Помимо Каддафи, в выборах собираются участвовать другие политические тяжеловесы, лидеры противоборствующих фракций, в том числе генерал Халифа Хафтар, премьер-министр Абдудхамид аль-Дбейба, спикер парламента в Бенгази Агила Салех. Однако само проведение выборов по-прежнему под вопросов из-за споров между различными политическими силами.
На выборах в Болгарии успеха добилась новая антикоррупционная коалиция
В Болгарии в воскресенье прошли президентские и парламентские выборы. На выборах главы государства, по данным экзит-полов, действующий президент Румен Радев набирает около 50 процентов голосов, более чем в 2 раза опережая ближайшего соперника, кандидата от консерваторов Анастаса Герджикова. 21 ноября должен состояться второй тур выборов, в котором Радев считается явным фаворитом. Этого политика, поддержанного левыми силами, считают одним из близких к Кремлю европейских лидеров.
Парламентские выборы в Болгарии проходят в этом году в третий раз - по итогам двух предыдущих голосований так и не удалось сформировать стабильное правительство. Согласно экзит-полу Gallup International, на выборах с 25 процентами голосов лидирует созданная незадолго до голосования коалиция «Мы продолжаем перемены». Ее главный лозунг - борьба с коррупцией. Коалицию, в которую вошли либеральные лево- и правоцентристские силы, возглавили получившие известность как успешные бизнесмены Кирил Петков и Асен Васильев. На победу претендует также в прошлом правящая правоконсервативная партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» во главе с бывшим премьером Бойко Борисовым. Некоторые экзит-полы отдают первое место именно этой партии. В парламент проходят также социалисты и еще 3 или 4 партии.
По мнению аналитиков, которые приводит агентство Reuters, лучшие шансы сформировать правительство - у блока «Мы продолжаем перемены». Есть, однако, и вероятность того, что составить правящую коалицию вновь не получится.
Болгария в последнее время сталкивается как с серьезными экономическими проблемами, так и с резким ростом числа новых случаев коронавирусной инфекции. Процент вакцинированных в стране один из самых низких в ЕС.
Михаил Саакашвили готов присутствовать на завтрашнем заседании суда
Слушание по еще одному делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили состоится завтра, 15 ноября, в Тбилисском городском суде. Заседание по «делу о пиджаках» назначено на 11:00. По словам адвоката Беки Басилая, заключенный Саакашвили хочет присутствовать на процессе, несмотря на проблемы со здоровьем, вызванные 45-дневной голодовкой.
«Запрос суда о присутствии Михаила Саакашвили был направлен пенитенциарной службе в пятницу, поэтому есть все процессуальные основания для перевода Михаила Саакашвили», - сказал Басилая. Адвокат напомнил, что государство обязано позаботиться о защите всех прав заключенного, в том числе, обеспечить его непосредственное участие в судебном процессе.
Процесс над Саакашвили начался 10 ноября с рассмотрения дела о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года и о погроме в телекомпании «Имеди». Суд потребовал присутствия бывшего президента Грузии при рассмотрении дела и проведении процесса в зале суда. Тем не менее, пенитенциарная служба отказалась от этапирования заключенного, объяснив свое решение состоянием здоровья политика и соображениями безопасности, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Следствие по «делу о пиджаках» продолжается уже почти восемь лет. Дело квалифицировано по статье 182 УК Грузии, которая касается растраты бюджетных средств в крупных размерах и предусматривает лишение свободы от 7 до 11 лет.
- Речь идет о растрате более 8,8 миллиона лари в период с сентября 2009 года до февраля 2013 года. Как утверждает прокуратура, эта сумма подразумевает оплату расходов Саакашвили на отдых в фешенебельных гостиницах и курортах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды. В списке фигурируют приобретенные в Лондоне семь пиджаков и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28,6 тысячи долларов, а также два костюма ручной работы на сумму в 4,6 тысячи долларов.
- Михаил Саакашвили заявлял об абсурдности обвинений. Экс-президент Грузии говорил, что правительство «Грузинской мечты» завело это дело только для того, чтобы подорвать его имидж борца с коррупцией.
- 19 августа 2014 года по поручению семьи Саакашвили пиджаки и пальто бывшего грузинского лидера курьером были доставлены в канцелярию правительства. Посылка была адресована основателю «Грузинской мечты», миллиардеру Бидзине Иванишвили. Надпись на ней гласила: «Господин Иванишвили, возвращаю это вам для использования по личному усмотрению». Служба охраны не оценила жеста. Тогда личные вещи третьего президента Грузии направили в бюро находок.
Австрия вводит локдаун для невакцинированных
Правительство Австрии с понедельника объявило о введении жестких ограничительных мер - фактически локдауна - для жителей страны, не привитых от COVID-19. Решение принято на фоне стремительного роста числа инфицированных, которое в последние дни достигло максимальных значений за все время пандемии - более 10 тысяч за сутки при населении страны около 9 млн человек.
В Австрии привито около двух третей населения. Это один из самых низких показателей в Западной Европе. Локдаун затронет около 2 млн человек (на детей до 12 лет ограничения не распространяются). Им запрещено будет покидать дома без уважительной причины, к которым относятся поход на работу, в продуктовый магазин, к врачу, на оздоровительную прогулку. В общественные же места вход для невакцинированных будет закрыт - даже негативного ПЦР-теста будет недостаточно. Локдаун введен на 10 дней с возможностью продления.
Многие страны ЕС ужесточают ограничения на фоне роста числа новых случаев заболевания и смертей. Как правило, они касаются непривитых. В таких странах, как Германия, Италия и Франция, в рестораны, развлекательные заведения и на массовые мероприятия возможен вход только при предъявлении «COVID-паспорта» с данными о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном тесте. В ряде регионов Германии режим еще жестче, там теста недостаточно. При этом полномасштабный локдаун, то есть закрытие большинства учреждений и предприятий сферы услуг, введен только в Латвии - в прошлом году локдауны вводились в большинстве стран ЕС.
Число новых случаев инфекции с началом осени в Евросоюзе растет, однако число смертей в среднем ниже, чем в прошлом году, что может быть связано с эффектом вакцинации.
В России, где в последние недели регулярно обновляются максимальные значения смертей и новых случаев инфекции за сутки, ограничения для непривитых или непереболевших введены в ряде регионов. На этой неделе в Госдуму был внесен законопроект о QR-кодах. В случае его принятия, непривитые в России фактически столкнутся с подобием локдауна: им будет закрыт доступ в большинство общественных мест, а также в самолеты и поезда дальнего следования. С 1 февраля для получения QR-кода уже не будет достаточно негативного теста, признаваться будут только вакцинация, медотвод от нее или подтверждение о перенесенной болезни.
В Тбилиси прошла акция с требованием назначения досрочных парламентских выборов
Протестная акция с требованием назначения в Грузии досрочных парламентских выборов прошла сегодня в центре Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Митинг был организован молодежным движением «Сирцхвилиа» («Позор»). Несколько сотен человек собрались у парламента Грузии на проспекте Руставели. Организаторы акции считают, власти «украли волю избирателей» как на муниципальных выборах 2021 года, так и на парламентских выборах 2020 года.
«Сегодняшним митингом гражданское общество и политические партии призывают к досрочным полностью пропорциональным выборам. На этих выборах мы также хорошо увидели, что «Грузинская мечта» использовала административный ресурс, Службу госбезопасности и все механизмы для воздействия на свободную волю граждан», - заявил на митинге активист Нодар Рухадзе.
Другое требование протестующих – перевод в гражданскую клинику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который с 1 октября продолжает голодовку в тюрьме. Как указывают в «Сирцхвилиа», действия правящей партии «Грузинская мечта» служат нагнетанию напряженности и провоцируют гражданское противостояние.
К настоящему времени акция завершена. Митинг прошел без инцидентов.
- 8 ноября оппозиция объявила о начале протестного движения с требованиями перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения и назначения досрочных парламентских выборов. Митинги, к организации которых подключены разные политические группы и гражданские активисты, проходят ежедневно.
Паата Бурчуладзе присоединится к голодовке в поддержку Саакашвили
Всемирно известный оперный певец Паата Бурчуладзе возвращается в Грузию из Австрии, чтобы присоединится к голодовке в поддержку заключенного экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Facebook.
«Я нахожусь за границей и отсюда наблюдать за тем ужасом, который происходит в Грузии, еще сложнее. Поэтому я решил, что завтра выезжаю в Грузию… Я принял твердое решение, что сразу после приезда объявлю голодовку до тех пор, пока третий президент не будет переведен в мультипрофильную клинику», - пишет Бурчуладзе.
Он призвал присоединиться к протесту своих коллег, писателей, художников, в также «всех, у кого есть желание и возможность». «Мы не можем стать соучастниками убийства третьего президента», - добавил Бурчуладзе.
- Ранее сегодня голодовку с требованием госпитализации Саакашвили начали сразу десять членов «Единого национального движения», девять из которых являются депутатами парламента Грузии. К крайней форме протеста также прибегла лидер партии «Дроа», член парламента Элене Хоштария, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Паата Бурчуладзе - всемирно известный оперный певец (бас), политик. В 2004 году он основал фонд «Иавнана» для помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки. Под эгидой международного фонда проведены десятки благотворительных концертов как в Грузии, так и за ее пределами. В 2017 году, вскоре после того, как Бурчуладзе создал собственную политическую партию и заявил о намерении принять участие в выборах, прокуратура начала уголовное дело против руководства «Иавнана» по факту возможного присвоения средств, собранных на благотворительность.
The Mirror : 600 британских военных готовы к украинской миссии
В Британии сформирован сводный отряд быстрого реагирования численностью около 600 военнослужащих, который может быть переброшен на Украину в случае угрозы вторжения России в эту страну. Это утверждает со ссылкой на источники британский таблоид The Mirror. Официально эта информация не подтверждена.
Как пишет британское издание, подготовка военных к возможной отправке на Украину началась после того, как главы Минобороны и разведслужбы Ми-6 предупредили премьер-министра, что от российского президента Владимира Путина в настоящее время исходит явная угроза безопасности Украины и Запада.
Сообщается, что в сводный отряд входят около 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады, а также спецназовцы, разведчики, врачи, военные инженеры и связисты. По словам источника, в случае получения приказа отряд готов отправиться к месту назначения в течение 36 часов. Как утверждается, военнослужащие могут как прилететь в Украину на самолетах, так и десантироваться над ее территорией.
При этом из статьи неясно, какие именно задачи могли бы решать британские военные на территории Украины в случае ее конфликта с Россией. Британия не раз заявляла, что безоговорочно выступает в защиту территориальной целостности и независимости Украины. Однако у нее нет формальных обязательств по защите этой страны.
Ранее генерал Ник Картер, глава британского генштаба, выступил с заявлением о самой большой опасности случайного военного столкновения между Западом и Россией со времен Холодной войны.
В последнее время передвижения российских войск возле границы с Украиной вызвали у Киева и западных стран опасения насчет возможного вторжения в страну. Москва называет эти предположения «провокационными» и выражает обеспокоенность в связи с ростом военной активности НАТО в регионе.
3 ноября Министерство обороны Украины сообщило, что численность российской группировки, сконцентрированной у границы с Украиной, составляет 90 000 человек. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у границы с Украиной находятся почти 100 000 российских солдат. При этом украинские представители подчеркивали, что пока не видят непосредственной угрозы широкомасштабного вторжения.
Украина обвиняет Россию в агрессии начиная с 2014 года, когда был аннексирован Крым и начались боевые действия в Донбассе, не прекратившиеся до сих пор. Россия заявляет, что у нее нет агрессивных планов.
Музей истории ГУЛАГа удалил из соцсетей посты в поддержку «Мемориала»
Московский музей истории ГУЛАГА удалил из своих соцсетей посты в поддержку правозащитной организации «Мемориал», которую в 2016 году российские власти признали «иностранным агентом», а накануне потребовали ликвидировать.
В постах, которые были выложены в фейсбуке и инстаграме 13 ноября, отмечалось, что музей истории ГУЛАГа давно сотрудничает с «Мемориалом» и «с большим уважением относится к работе коллег по сохранению памяти о жертвах массовых репрессий». «Мы очень озабочены сложившейся ситуацией и надеемся, что справедливость и здравый смысл восторжествуют», - говорилось также в сообщениях, которые пропали в воскресенье без объяснения причин.
Никаких комментариев от музея истории ГУЛАГа пока нет. Известно, что его учредителем является Департамент культуры Москвы.
В прошедший четверг Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать правозащитную организацию «Международный Мемориал», а также ее подразделения – правозащитный центр, архив, библиотеку и музей. В качестве причины ведомство указало систематические нарушения законодательства об «иностранных агентах», а именно – отсутствие соответствующей маркировки на материалах организации.
В пятницу иск о ликвидации «Мемориала» был зарегистрирован в Мосгорсуде.
В правозащитной организации назвали действия российских властей «политическим давлением» и отметили, что «никаких законных оснований для ликвидации нет».
Совет по правам человека при президенте России назвал требование Генпрокуратуры ликвидировать «Мемориал» несправедливой и чрезвычайной мерой.
Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» было внесено в реестр НКО-«иноагентов» в 2016 году. Правозащитный центр «Мемориал» – в 2014 году, став одним из первых НКО, признанных в России «иностранными агентами».
ЕС готовит санкции против Минска, Боррель говорил с Макеем
Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник, как ожидается, одобрят очередной - пятый - пакет санкций в отношении Беларуси. Новые ограничительные меры, как сообщает Reuters, будут введены из-за миграционного кризиса на границе Беларуси со странами ЕС.
В Евросоюзе утверждают, что к кризису причастны белорусские власти, которые заманивают мигрантов с Ближнего Востока в страну и создают все условия для того, чтобы они пытались пересечь границу с ЕС без необходимых документов.
По данным Reuters, помимо физических лиц - белорусских чиновников - санкции могут коснуться международного аэропорта Минска, в который прибывает большая часть мигрантов. Также они могут затронуть авиакомпании и туристические агентства, причастные к перевозке мигрантов в Беларусь. Ряд стран ЕС, в частности Польша, считают, что к кризису на границе причастен не только Минск, но и Москва. СМИ сообщали, что санкции могут затронуть российский «Аэрофлот», однако, по словам официальных представителей ЕС, России санкции не должны коснуться.
Россия и Беларусь официально являются союзниками. Президент России Владимир Путин в интервью, вышедшем в эфир телеканала «Россия-1», заявил, что в миграционном кризисе на границе Беларуси и стран Евросоюза виноват сам Евросоюз. По его словам, страны ЕС «сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали» туда. Обвинения в адрес России он назвал перекладыванием с больной головы на здоровую.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в воскресенье по телефону обсудил ситуацию с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Контакты между ЕС и Минском на столь высоком уровне в последнее время редки - Евросоюз не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и обвиняет власти страны в массовых нарушениях прав человека. В официальном сообщении белорусских властей говорится, что Макей «довел до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока».
Боррель написал в твиттере, что потребовал допуска к мигрантам на границе гуманитарных организаций, а также призвал не использовать людей в качестве оружия.
Польша, в свою очередь, в воскресенье заявила, что вместе с Литвой и Латвией может потребовать срочных консультаций с союзниками по НАТО, руководствуясь 4-й статьей Североатлантического договора. Также в Варшаве заявляют, что обсуждается возможность полного закрытия границы с Беларусью.
- Несколько месяцев назад мигранты начали прибывать к польской границе через территорию Беларуси. Речь идет о тысячах выходцев с Ближнего Востока, а также из Южной Азии и Африки. Они пытаются попасть в Польшу, равно как и другие соседние страны-члены Европейского союза - Литву и Латвию. Цель большинства из них - Германия, где они собираются просить убежища. Польша не пускает этих людей через границу, на которой были размещены военнослужащие.
- В последние дни ситуация обострилась, непосредственно у границы возник большой лагерь мигрантов, в котором находится несколько тысяч человек. Некоторые из них пытаются прорваться в Польшу силой. По данным польских властей, за последние сутки через границу прорвались около 50 мигрантов, были задержаны 22 гражданина Ирака.
- За последние дни был принят ряд мер, чтобы сдержать поток мигрантов - в частности, от перевозки граждан Ирака, Сирии и Йемена в Беларусь отказались турецкие и сирийские авиакомпании, а также «Белавиа».
- Обеспокоенность в связи с ситуацией на белорусско-польской границе выразило и руководство США. «Мы сообщили [властям] России и Беларуси о нашей обеспокоенности», — заявил в пятницу президент Джо Байден. - Мы считаем, что это (ситуация на границе) создает проблему».
Еще один лидер «Национального движения» начал голодовку в поддержку Саакашвили
Еще один лидер «Единого национального движения», оппозиционер Георгий Барамидзе начал голодовку в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
Ранее сегодня сразу девять депутатов парламента от ЕНД начали голодовку с требованием госпитализации Саакашвили. К крайней форме протеста также прибегла лидер партии «Дроа», член парламента Элене Хоштария, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«С этого момента и я объявляю голодовку с тем же требованием. Поскольку я не являюсь членом парламента и не могу присоединиться к ним в парламенте, этот процесс (мирный и ненасильственный протест) буду осуществлять в центральном офисе ЕНД», - написал Барамидзе.
- Сразу после задержания 1 октября Саакашвили объявил голодовку в колонии города Рустави. 8 ноября он был принудительно переведен в больницу глданской тюрьмы. Адвокаты сообщали о ненадлежащем медицинском оснащении пенитенциарного учреждения, а также о злоупотреблениях и угрозах в отношении экс-президента со стороны других заключенных. Эта информация была подтверждена и Народным защитником Грузии.
- В Минюсте утверждают, что состояние Михаила Саакашвили стабильное. Между тем личный врач говорит, что изо дня в день экс-президенту Грузии становится все хуже, и он ослаб настолько, что уже не может встать с кровати.
- На этой неделе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Саакашвили прекратить голодовку, подчеркнув при этом, что власти должны обеспечить соответствующее медицинское лечение заключенного, в том числе, в процессе реабилитации. Саакашвили пообещал начать принимать пищу сразу после перевода в частную клинику, которая будет подобрана консилиумом врачей.
Оппозиция перекроет главные транспортные магистрали Тбилиси в знак протеста
Крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное движение» объявила об усилении протеста, пообещав перекрыть набережные, которые являются главными транспортными магистралями Тбилиси, 15 ноября, сообщает агентство «Новости-Грузия».
8 ноября оппозиция объявила о начале протестного движения с требованиями перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения и назначения досрочных парламентских выборов. ЕНД ежедневно проводило митинги у разных государственных ведомств.
«Завтра, 15 ноября, с 15:00 до 17:00 нашей акцией будет перекрыто движение на обоих набережных Тбилиси. Я понимаю, что это создаст гражданам определенный дискомфорт, однако это сильный сигнал для режима о том, что ненасильственное протестное движение с каждым днем становится все более жестким», - пишет председатель ЕНД Ника Мелия на своей странице в Facebook.
Он призвал граждан присоединиться к завтрашнему митингу, добавив, что точное место сбора будет объявлено сегодня вечером.
- Ранее сегодня девять депутатов парламента Грузии от «Национального движения» прибегли к крайней форме протеста, объявив голодовку в поддержку Саакашвили. Тем самым они присоединились к лидеру партии «Дроа» Элене Хоштария. Теперь все десять политиков голодают в здании законодательного органа, требуя госпитализации Саакашвили.
- Специальная пенитенциарная служба утверждает, что состояние Михаила Саакашвили, который продолжает голодовку 45-й день, стабильное. Между тем личный врач говорит, что изо дня в день экс-президенту Грузии становится все хуже, и он ослаб настолько, что уже не может встать с кровати.
- На этой неделе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Саакашвили прекратить голодовку, подчеркнув при этом, что власти должны обеспечить соответствующее медицинское лечение заключенного, в том числе, в процессе реабилитации. Саакашвили пообещал начать принимать пищу сразу после перевода в частную клинику, которая будет подобрана консилиумом врачей.
Партия «Гирчи» провела акцию-перформанс у изолятора временного содержания
«Гирчи – больше свободы» наслала проклятье на Министерство внутренних дел Грузии, требуя освобождения всех задержанных членов и сторонников оппозиционной партии.
Сегодня «Гирчи» провела акцию-перформанс у изолятора временного содержания в поселке Загэс в пригороде Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия». Сейчас там остаются несколько их активистов.
К ведомству привезли ведьму, которая в течение нескольких минут читала заговор. Лицо колдуньи было скрыто за черной вуалью, в руках она держала свечу и куриную лапку.
«Мы привезли ведьму Стеллу из Стамбула… Она является колдуньей в четвертом поколении и входит в число 27 лучших колдуний мира», - сказала одна из членов «Гирчи».
При этом в партии подчеркнули, что решение о наложении порчи на МВД было принято на уровне политсовета. Снять проклятье «Гирчи» обещает в случае выполнения их требования.
- В течение последней недели в разных городах Грузии партия «Гирчи» проводила протестные акции, требуя назначения досрочных парламентских выборов и перевода в частную клинику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
- 12 ноября оппозиционеры заблокировали офисы СГБ в шести крупнейших городах страны, перекрыв подъездные дороги своими машинами. Транспортные средства отбуксировали на штраф-стоянку, но перед этим полиция задержала 10 участников акции.
- Задержаниями сопровождались и другие акции «Гирчи». Сегодня из зала суда отпустили трех участников протестов – Бадри Григалашвили, Зураба Хомерики и Терреса Мосси, процессы по их делам отложены.
Еще девять депутатов парламента Грузии объявили голодовку в поддержку Саакашвили
Девять депутатов парламента Грузии от партии «Единое национальное движение» объявили голодовку с требованием о переводе экс-президента страны Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику. Об этом заявил на специальном брифинге один из лидеров ЕНД Давид Киркитадзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Третий президент Грузии голодает уже 45 дней, ему не оказывают адекватных медицинских услуг, и наша коллега Елене Хоштария также голодает, поэтому мы, девять депутатов парламента, решили объявить голодовку с единственным требованием – перевести Михаила Саакашвили в многофункциональную клинику», - заявил Киркитадзе.
Помимо Киркитадзе голодовку начали Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили и Абдулла Исмаилов.
С 3 ноября голодовку в поддержку Саакашвили также продолжает лидер партии «Дроа» и депутат парламента Грузии Елене Хоштария.
- Саакашвили, который с 1 октября находился в колонии города Рустави, 8 ноября был переведен в больницу глданской тюрьмы. Защита экс-президента утверждает, что его обманом доставили в пенитенциарное учреждение, подвергнув унижающему достоинство обращению.
- Более того, СМИ сообщали о ненадлежащем медицинском оснащении тюремной больницы, где содержится экс-президент, а также о злоупотреблениях и угрозах в его отношении со стороны других заключенных. Эта информация была подтверждена и Народным защитником Грузии. Специальная пенитенциарная служба утверждает, что состояние политика, который продолжает голодовку 45-й день, стабильное. Между тем личный врач говорит, что изо дня в день экс-президенту Грузии становится все хуже, и он ослаб настолько, что уже не может встать с кровати.
- На этой неделе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Саакашвили прекратить голодовку, подчеркнув при этом, что власти должны обеспечить соответствующее медицинское лечение заключенного, в том числе, в процессе реабилитации. Саакашвили учел призыв ЕСПЧ и пообещал прекратить голодовку сразу после перевода в частную клинику, которая будет подобрана консилиумом врачей.
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