Сторонники Саакашвили проводят в Тбилиси протестное шествие

Министры иностранных дел стран ЕС одобрили в понедельник критерии введения новых санкций против официального Минска в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и стран ЕС, в организации которого обвиняют белорусские власти. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода/Радио Свободная Европа.

Как говорится в коммюнике по итогам совещания министров, в частности, ЕС теперь сможет включать в санкционный список лиц и организации, участвующие в действиях режима Александра Лукашенко, которые способствуют нелегальному пересечению границ ЕС.

Ранее сообщалось, что на заседании в понедельник может быть утверждён конкретный санкционный список. Однако, по данным нашего корреспондента, этого не произойдёт, обсуждение списка будет продолжено. По данным Financial Times, это может занять несколько недель.

Источники британского издания сообщают, что под санкции может попасть национальный аэропорт Минска, куда прибывают рейсы с мигрантами из стран Ближнего Востока. Ранее о том же сообщало агентство Reuters.

Также под санкции могут попасть около 20 белорусских чиновников, гостиница "Минск", сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines и белорусская "Белавиа".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что ЕС рассматривает возможность санкций также против других авиаперевозчиков, в том числе Turkish Airlines и "Аэрофлота". Из последних сообщений следует, что этого не произойдёт. Источник ТАСС в понедельник сообщает, что ЕС не рассматривает сейчас санкции против российской авиакомпании.

За последние месяцы в Беларусь прибыли десятки тысяч мигрантов, главным образом из Ирака и Сирии. Они пытаются попасть в Польшу и другие соседние страны –члены Европейского союза – Литву и Латвию. Цель большинства из них – Германия, где они собираются просить убежища. Польша не пускает этих людей через границу, на которой размещены военнослужащие.

В последние дни ситуация обострилась, непосредственно у границы возник большой лагерь мигрантов, в котором находится несколько тысяч человек. Некоторые из них пытаются прорваться в Польшу силой.

За последние дни был принят ряд мер, чтобы сдержать поток мигрантов - в частности, от перевозки граждан Ирака, Сирии и Йемена в Беларусь отказались турецкие и сирийские авиакомпании. Авиакомпания "Белавиа" прекратила перевозку граждан этих стран на рейсах из Турции. В понедельник власти ОАЭ запретили ей перевозить граждан ряда стран также на рейсах из Дубая в Минск. При этом компания утверждает, что не перевозит нелегальных мигрантов.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в понедельник заявил, что благодаря принятым мерам приток новых мигрантов в Беларусь в последнее время практически иссяк.