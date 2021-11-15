В Абхазии оппозиционные силы объединяются в «народно-патриотический союз»

В Британии сформирован сводный отряд быстрого реагирования численностью около 600 военнослужащих, который может быть переброшен на Украину в случае угрозы вторжения России в эту страну. Это утверждает со ссылкой на источники британский таблоид The Mirror. Официально эта информация не подтверждена.

Как пишет британское издание, подготовка военных к возможной отправке на Украину началась после того, как главы Минобороны и разведслужбы Ми-6 предупредили премьер-министра, что от российского президента Владимира Путина в настоящее время исходит явная угроза безопасности Украины и Запада.

Сообщается, что в сводный отряд входят около 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады, а также спецназовцы, разведчики, врачи, военные инженеры и связисты. По словам источника, в случае получения приказа отряд готов отправиться к месту назначения в течение 36 часов. Как утверждается, военнослужащие могут как прилететь в Украину на самолетах, так и десантироваться над ее территорией.

При этом из статьи неясно, какие именно задачи могли бы решать британские военные на территории Украины в случае ее конфликта с Россией. Британия не раз заявляла, что безоговорочно выступает в защиту территориальной целостности и независимости Украины. Однако у нее нет формальных обязательств по защите этой страны.

Ранее генерал Ник Картер, глава британского генштаба, выступил с заявлением о самой большой опасности случайного военного столкновения между Западом и Россией со времен Холодной войны.

В последнее время передвижения российских войск возле границы с Украиной вызвали у Киева и западных стран опасения насчет возможного вторжения в страну. Москва называет эти предположения «провокационными» и выражает обеспокоенность в связи с ростом военной активности НАТО в регионе.

3 ноября Министерство обороны Украины сообщило, что численность российской группировки, сконцентрированной у границы с Украиной, составляет 90 000 человек. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у границы с Украиной находятся почти 100 000 российских солдат. При этом украинские представители подчеркивали, что пока не видят непосредственной угрозы широкомасштабного вторжения.

Украина обвиняет Россию в агрессии начиная с 2014 года, когда был аннексирован Крым и начались боевые действия в Донбассе, не прекратившиеся до сих пор. Россия заявляет, что у нее нет агрессивных планов.