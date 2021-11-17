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Блинкен призвал Ереван и Баку предпринять конкретные меры во избежание дальнейшей эскалации
Госсекретарь США Энтони Блинкен призывает Армению и Азербайджан незамедлительно предпринять конкретные меры во избежание дальнейшей эскалации. Об этом говорится в его заявлении, распространенном во вторник.
«США глубоко озабочены сообщениями об активных боевых действиях сегодня между Арменией и Азербайджаном», - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства.
«Мы призываем обе стороны незамедлительно предпринять конкретные меры для снижения напряженности и во избежание дальнейшей эскалации. Мы также призываем обе стороны к прямому и конструктивному взаимодействию для решения всех имеющихся вопросов, включая демаркацию границы», - сказал Блинкен.
«Как отмечается в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 15 ноября, недавний рост напряженности между Арменией и Азербайджаном подчеркивает необходимость всеобъемлющего решения на долгосрочной основе путем переговоров всех имеющихся проблем, касающихся и являющихся последствиями из нагорно-карабахского конфликта», - добавил госсекретарь США.
- Во вторник Ереван и Баку обменялись взаимными обвинениями в нападении. По данным Минобороны Азербайджана, армянская сторона атаковала посты в Кельбаджарском и Лачинском районах, используя миномёты и артиллерию.
- Армянская сторона, напротив, обвинила в нападении Азербайджан, утверждая, что тот ведет локальные бои на границе с применением артиллерии, бронетехники и других вооружений.
- Армения обратилась к России с призывом защитить её суверенную территорию. В Ереване сослались на двухсторонний договор с Россией от 1997 года. Секретарь Совета безопасности Армен Григорян указал, что Армения ждёт от России помощи по восстановлению территориальной целостности государства, и речь идёт о военной помощи.
- Вечером Министерство обороны Армении объявило о договорённости с Азербайджаном по прекращению огня на границе.
- Минобороны России также заявило о завершении боевых действий – после телефонных переговоров при участии главы ведомства Сергея Шойгу и глав военных ведомств Азербайджана и Армении.
- В ходе боевых действий на границе с Арменией накануне погибли семь военнослужащих азербайджанской армии, 10 получили ранения. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.
- В Министерстве обороны Армении заявили, что на границе с Азербайджаном погиб один военнослужащий, 13 находятся в плену, связь еще с 24 военными потеряна.
- Нынешнее обострение ситуации на границе называют самым серьёзным инцидентом после завершения 44-дневных боёв в 2020 году.
Другие новости дня
Протестные шествия оппозиции пройдут в Тбилиси в пятницу
Оппозиция в пятницу, 19 ноября, проведет крупную акцию протеста на трех разных локациях в Тбилиси — у станций метро «Авлабари», «Вокзальная площадь» и «Университетская». Об этом сообщил сегодня на брифинге председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.
«Мы — «Лело», «Единое Национальное движение» (ЕНД), «Гирчи — больше свободы» и «Дроа», приняли совместное решение, что в пятницу, в 3 часа дня, с трех разных локаций начать шествие, манифестацию, демонстрацию, называйте как хотите», – сказал Мелия.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», шествие от метро «Авлабари» будет координировать ЕНД, у станции «Вокзальная площадь» — лидеры партии «Лело», у станции метро «Университетская» (проспект Важа-Пшавела) — лидеры «Гирчи — больше свободы».
Оппозиционные партии во главе с ЕНД ежедневно проводят протесты в Тбилиси с 8 ноября – после того, как экс-президента Михаила Саакашвили перевели из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу в Глданском районе Тбилиси.
Оппозиция требует перевода Саакашвили в гражданскую клинику, а также его освобождения и проведения досрочных выборов парламента.
Еще четыре пациента с коронавирусом скончались в Абхазии
Тестирование на коронавирусную инфекцию в самопровозглашенной республике Абхазия 16 ноября было проведено у 523 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 121 из них.
По информации Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 60 пациентов, в тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 24, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми 93 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
Скончались четыре пациента: в Гудаутской ЦРБ – две женщины 88 и 68 лет, в российском военном госпитале – мужчина 1957 года рождения и женщина 1948 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33 464 человека. Зарегистрировано 492 летальных случая. Выздоровели 27 809 человек.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
«Медуза» рассказала о страхе Кремля за рейтинг Путина из-за принуждения к вакцинации
Соцопросы, заказанные Администрацией президента, показали, что россияне не хотят вакцинироваться от коронавируса COVID-19 из-за недоверия к власти. Кремль готовится перезапустить кампанию по иммунизации населения, но старается не связывать её с Владимиром Путиным, чтобы не обрушить его рейтинг. Об этом рассказывается в статье издания "Медуза".
Тема вакцинации считается в Кремле раскалывающей общество и негативно влияющей на рейтинг президента, рассказывают источники "Медузы". Закрытые опросы, которые проводит Федеральная служба охраны, показывают, что в ряде регионов рейтинг доверия к Путину уже обрушился до 20-30 процентов, в последний раз он так снижался после повышения пенсионного возраста.
По словам близкого к Администрации президента анонимного источника "Медузы", Кремль пытается переложить ответственность за вакцинацию на руководителей регионов, не навязывая им общих решений. Но просит, чтобы у предложений с мест была "чудинка", отвлекающая внимание от федеральной власти на региональную.
Источник авторов статьи, близкий к крупной социологической компании, рассказывает, что многие респонденты считают, что у власти есть своё производство вакцин, которое не достаётся простому населению. Один из близких к АП источников заявил изданию, что пропаганда против вакцинации стала в интернете мейнстримом, заглушая все усилия власти по продвижению вакцин.
Победить ситуацию Кремль планирует, сделав жизнь непривитых неудобной и продвигая идею, что сертификат о вакцине помогает в повседневной жизни: например, в путешествиях и в походах в кино, следует из материала "Медузы".
Авторы стратегии уверены, что большая часть жителей — не убежденные противники вакцинации, а сомневающиеся люди, которых можно переубедить за счёт мягкой силы и лидеров мнений, которые сначала будут сами не верить в прививку, но потом будут доказывать, что вакцина безопасна.
- По состоянию на 12 ноября в России выявлено, по официальным данным, 9 182 538 случаев заражения коронавирусом нового типа. 259 084 человек умерли, утверждает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. За сутки дневной показатель смертности показал худшее значение за всё время пандемии, скончались 1 247 человек.
- Незавимые демографы считают, что официальные цифры следует умножать втрое. Таким образом общая смертность могла превысить 777 тысяч человек. Это больше населения 22 регионов России с учётом аннексированного Крыма.
"Медуза" внесена российскими властями в список СМИ-иностранных агентов. Редакция не согласна с этим решением и обжалует его в суде.
COVID-19 в Грузии: 4732 новых случая, 72 пациента скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 72 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 11 212.
За сутки в стране выявили 4732 новых случая коронавируса. Накануне провели 50 707 тестов: PCR-тестов – 19 281, экспресс–тестов на антиген – 31 426.
Выздоровели еще 4812 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 795 847, выздоровевших – 731 996.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,33%, за последние 14 дней составляет 9,77%, за неделю – 9,11%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 8233 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 066 159.
Тренеру лошадей из ОАЭ приостановили лицензию за связи с Кадыровым
Администрация по делам скачек Объединенных Арабских Эмиратов приостановила действие лицензии тренера скаковых лошадей Сатиша Симара. Причиной стало то, что в декабре прошлого года Симар был включен в списки санкционного управления Минфина США , как "видный участник сети связей главы Чечни Рамзана Кадырова".
Симар с 2016 года тренировал принадлежащую Кадырову лошадь по кличке North America. После приостановки действия лицензии он заявил, что лошадь больше не находится в скаковой конюшне в Дубае, где работает Симар, и вывезена из ОАЭ. Симар добавил, что эта информация передана юристам в США, и он надеется, что в скором времени его исключат из санкционных списков.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров внесён в санкционный список Минфина США как лидер организации "Кадыровцы", которая, по мнению американских властей, причастна к серьезным нарушениям прав человека. Кадыров и находящиеся под его командованием силы замешаны в убийстве Бориса Немцова, а также причастны к похищениям, пыткам, убийствам представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, говорится в документе, который размещен на сайте Минфина США.
- Одновременно с Сатишем Симаром в список попали футбольный клуб "Ахмат", клуб смешанных единоборств "Ахмат", а также "Фонд имени Ахмата Кадырова". Среди чиновников, которые оказались в новом санкционном списке, зампред правительства Чечни Вахит Усмаев, помощник главы Чечни Даниил Мартынов, бывший член Совета федерации от Чечни, экс-представитель Кадырова в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби. Также ограничения введены против гражданина Германии представителя Кадырова в Европе Тимура Дугазаева.
В 2018 году "Трансперенси Интернешнл – Россия"(российскими властями организация признана иностранным агентом) провела расследование о скаковых лошадях Кадырова и получаемых им незадекларированных доходах с их побед.
Судьба 24 армянских военных неизвестна, с азербайджанской стороны погибли семеро
В ходе боевых действий на границе с Арменией накануне погибли семь военнослужащих азербайджанской армии, 10 получили ранения. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.
«Со вчерашнего вечера ситуация на азербайджано-армянской государственной границе стабилизировалась. Провокация, которую Армения совершила на государственной границе, потерпела крах. Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанской армии. ВС Азербайджана продолжают службу на суверенных территориях страны. Ответственность за напряженность и противостояние, возникшие в результате провокации Армении, полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении», – говорится в сообщении азербайджанского ведомства.
В Министерстве обороны Армении заявили, что на границе с Азербайджаном погиб один военнослужащий, 13 находятся в плену, связь еще с 24 военными потеряна.
«Их судьба в данный момент неизвестна. Ведется интенсивная работа по поиску военнослужащих. Две боевые позиции перешли под контроль противника», – сказано в заявлении армянского ведомства.
В Ереване также отметили, что в результате боевых действий 16 ноября «противник имеет до 70 убитых и раненых военнослужащих, а также значительные потери военной техники, в частности, 4 бронетранспортера БТР, 1 бронетранспортер Sandcat, 5 автомобилей (Камаз, Урал, г. УАЗ)».
- Во вторник Ереван и Баку обменялись взаимными обвинениями в нападении. По данным Минобороны Азербайджана, армянская сторона атаковала посты в Кельбаджарском и Лачинском районах, используя миномёты и артиллерию.
- Армянская сторона, напротив, обвинила в нападении Азербайджан, утверждая, что тот ведет локальные бои на границе с применением артиллерии, бронетехники и других вооружений.
- Армения обратилась к России с призывом защитить её суверенную территорию. В Ереване сослались на двухсторонний договор с Россией от 1997 года. Секретарь Совета безопасности Армен Григорян указал, что Армения ждёт от России помощи по восстановлению территориальной целостности государства, и речь идёт о военной помощи.
- Вечером Министерство обороны Армении объявило о договорённости с Азербайджаном по прекращению огня на границе.
- Минобороны России также заявило о завершении боевых действий – после телефонных переговоров при участии главы ведомства Сергея Шойгу и глав военных ведомств Азербайджана и Армении.
- Нынешнее обострение ситуации на границе называют самым серьёзным инцидентом после завершения 44-дневных боёв в 2020 году.
Созданная омбудсменом группа врачей навестила Саакашвили в тюрьме
Многопрофильная группа медицинских экспертов, созданная Народным защитником для проверки адекватности медицинского обслуживания Михаила Саакашвили, поздно вечером 16 ноября осмотрела медицинское учреждение №18, действующее в глданской тюрьме Тбилиси, а также навестила самого экс-президента.
По словам омбудсмена Нино Ломджария в ближайшее время, скорее всего, уже к вечеру 17 ноября, группа экспертов выработает общий вывод.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», о своих впечатлениях журналистам рассказал представитель группы экспертов, анестезиолог-реаниматолог, глава департамента анестезии и интенсивной терапии в клинике «Открытое сердце» Георгий Григолия. Он считает, что проводить процедуру выхода из длительной голодовки в тюремной клинике нецелесообразно.
«Так как нас было много, все выполняли свою работу – кто-то был занят обследованием Саакашвили, кто-то изучал инфраструктуру больницы.
Если в двух словах, то Саакашвили на самом деле голодает, это признают в больнице все.
Не могу сказать, что Саакашвили в очень тяжелом состоянии, но очень близок к тому, что через несколько дней положение станет тяжелым, потому что в его анализах есть уже есть такие изменения, которые требуют интенсивной терапии и интенсивного лечения», – сказал он.
Говоря об инфраструктуре больницы, Григолия говорит, что она была создана две недели назад.
«Там есть палата интенсивной терапии, она оснащена, довольно неплохо. Персонал туда перевели из Республиканской больницы, там лицензированные врачи. Там каждый день дежурят анестезиолог-реаниматолог и второй врач, однако плохо то, что у этой больницы нет опыта интенсивной терапии, там никогда не было такого пациента, каким сегодня является Саакашвили, ему пока не нужна реанимация, ему нужна интенсивная терапия.
Мы придет к общему выводу, однако по моему личному мнению, в этом учреждении лечение такого пациента не целесообразно», – заявил Григолия.
Специалист отметил, что Саакашвили требуется терапевт, так как после длительной голодовки наступили метаболические изменения, и необходимо правильное питание.
Независимую группу медицинских экспертов Народный защитник создала 16 ноября, после того как выяснилось, что министерство юстиции не считает целесообразным направлять к Саакашвили назначенный ранее консилиум, сославшись на то, что он и так лежит в больнице.
В 2021 году резко вырос секретный экспорт из РФ в ряд стран НАТО
В 2021 году резко вырос экспорт товаров секретных категорий (самолётов, ядерных материалов, оружия и боеприпасов) из России в страны НАТО. Об этом сообщает РБК со ссылкой на открытые данные Федеральной таможенной службы. В топ-10 импортёров этих видов российской продукции вошли шесть стран Североатлантического союза: США, Чехия, Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (девять месяцев) экспорт российсих товаров из секретных категорий в США вырос с 706 миллионов до 841 миллиона долларов, в Чехию — со 102 до 706 миллионов долларов, в Германию — со 173 до 300 миллионов, в Нидерланды — с 53 до 222 миллионов долларов.
В прошлом году в первой десятке крупнейших получателей российских секретных товаров из стран НАТО были только США (третье место) и Эстония с Турцией (девятое-десятое места). Сейчас США поднялись на второе место, Чехия — на третье. Обе этих страны были объявлены "недружественными" России в середине мая.
На появление Чехии в числе основных получателей российской секретной продукции в 2021 году обращали внимание «Ведомости». В то же время зеркальная статистика Чехии, в которой нет секретных кодов, показывает, что суммарный импорт из России по категориям авиатехника и оружие за девять месяцев текущего года составил менее пяти миллионов долларов. Представитель Чешского управления статистики пояснил РБК, что, скорее всего, разночтение связано с тем, что Прага не учитывает во внешнеторговой статистике летательные аппараты, которые ввозятся в Чехию для ремонта, а затем вывозятся обратно.
В Чехии работает учрежденная министерством обороны страны компания LOM Praha, которая называет себя единственным ремонтным заводом вертолетов марки «Ми» в странах НАТО, сертифицированным российскими конструкторскими бюро. Эта компания закупает некоторые авиазапчасти у российских поставщиков. Кроме того, с 2008 года Уральская горно-металлургическая компания владеет чешским авиазаводом Aircraft Industries, выпускающим самолеты L-410. Аналогичный временный вывоз авиатехники для ремонта может стоять и за секретным экспортом в Германию и Нидерланды, пишет РБК.
Основная категория секретного экспорта в США радиоактивные химические элементы и радиоактивные изотопы, включая обогащенный уран. Его поставляет в США "дочка" "Росатома", компания "Техснабэкспорт". Другая существенная категория — российские патроны. РБК отмечает, что их импорт в США ограничивают американские санкции, вступившие в силу в сентябре 2021 года. Когда у поставщиков закончатся существующие импортные лицензии, экспорт в этой категории снизится.
В январе-июне 2021 года экспорт товаров из России, засекреченных в таможенной статистике, вырос на 61 процент по сравнению с первым полугодием 2020 года и составил 27 миллиардов долларов. Как отмечали "Ведомости" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы, 20 миллиардов долларов, или 74 процента от всей суммы засекреченного экспорта, пришлись на поставки природного газа, остальное -на экспорт боеприпасов и авиатехники.
Перевезенный в Тбилиси Геннадий Бестаев находится в критическом состоянии
Гражданин Грузии Геннадий Бестаев, перевезенный накануне вечером из Цхинвали в Тбилиси, находится в критическом состоянии. У Бестаева в цхинвальской тюрьме развился инсульт, в тбилисской грузино-голландской клинике ему провели хирургическую операцию.
По словам реаниматолога Георгия Гварамадзе, пациент подключен к аппарату искусственного дыхания, он в коматозном состоянии.
Гражданин Грузии, житель села Зардианткари Горийского муниципалитета Геннадий Бестаев был задержан 21 ноября 2019 года. Его обвинили в незаконном пересечении де-факто границы и контрабанде наркотических средств (в югоосетинском КГБ тогда заявили, что изъяли у него девять грамм марихуаны). Цхинвальский суд приговорил гражданина Грузии к трем годам и двум месяцам лишения свободы.
Накануне президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов помиловал Бестаева. Его передали грузинской стороне и на реанимобиле доставили в Тбилиси.
В СГБ Грузии заявили, что «Российская Федерация несет полную ответственность за незаконное задержание граждан, причинение вреда их здоровью и все незаконные действия, совершенные на месте».
Джо Байден и Си Цзиньпин провели длительный онлайн разговор
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели длительный телефонный разговор. Радио Свободная Азия рассказало о более чем трехчасовом диалоге, озаглавив публикацию: «Видео-саммит Байдена и Си прошел в сердечной атмосфере при больших разногласиях». Обсуждались ситуация в Тибете, Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Обсуждались и вопросы, связанные с «торговой войной» между двумя крупнейшими мировыми державами. Не остались без внимания и посягательства Пекина на территорию демократического Тайваня. Речь шла и о нарушениях прав человека коммунистическими властями Китая.
Продолжительный и подробный диалог двух лидеров состоялся впервые со времени прихода Джо Байдена в Белый дом в январе 2021 года.
Джо Байден и Си Цзиньпин в предыдущие годы неоднократно общались, занимая высокие посты в руководящих органах своих стран.
При посредничестве российской стороны огонь на восточных границах Армении прекращен
Согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, с 18:30 огонь на восточных границах Армении прекращен, сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.
Согласно информации армянского оборонного ведомства, ситуация относительно стабилизировалась.
Ранее Минобороны сообщило, что у армянской стороны есть потери, не указав точного числа.
«На данный момент есть проверенные данные об одном погибшем. Это военнослужащий-контрактник, рядовой Меружан Артурович Арутюнян 1991 года рождения. Число раненых также уточняется. Еще 12 военнослужащих попали в плен», - говорится в сообщении Министерства обороны.
«В настоящее время боестолкновения на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась. Сейчас стороны подсчитывают потери», - заявили в Министерстве обороны России.
«Азербайджан и Армения приняли меры по стабилизации обстановки после разговора министров обороны двух стран с министром обороны России Сергеем Шойгу», - сообщает оборонное ведомство РФ.
- Сегодня Министерство обороны Армении сообщило, что подразделения вооруженных сил Азербайджана совершили нападение на армянские позиции в восточном направлении, армянская сторона прибегла к адекватным действиям. Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня.
Несколько польских полицейских травмированы на границе с Беларусью
Полиция Польши сообщила о не менее семи сотрудниках местных правоохранительных органов, получивших во вторник травмы в столкновениях с мигрантами на границе с Беларусью.
В публикации полиции в Твиттере говорится, что два человека получили травмы головы камнями, еще у пятерых – травмы рук и ног.
Белорусское госагентство БелТа, в свою очередь, передало, что в гродненских стационарах находятся четверо мигрантов, один из которых – в тяжелом состоянии из-за пневмонии.
Ранее Минобороны Польши заявило, что мигранты, предпринявшие новую попытку прорваться в страну, забросали камнями и другими опасными предметами пограничников и военных, охраняющих участок границы с Беларусью. Речь идет о пункте пропуска Кузница-Брузги. Польские силы безопасности в ответ применили спецсредства, включая слезоточивый газ и водяные пушки.
При этом польское министерство обороны утверждает, что в распоряжении мигрантов есть слезоточивый газ и светошумовые гранаты, которыми их обеспечивают белорусские власти.
Брюссель обвиняет режим Александра Лукашенко в создании условий, способствующих прибытию мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока, в Беларусь, откуда они впоследствии стремятся попасть в государства ЕС. В руководстве Евросоюза считают, что Лукашенко тем самым мстит за санкции, которые Запад ввел против него и его окружения в связи с событиями вокруг президентских выборов в прошлом году.
Миграционный кризис продолжается уже несколько месяцев. Ситуация резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к восточной границе ней ЕС подошли несколько тысяч мигрантов. В последние дни они неоднократно пытались прорваться через ограждения.
Мигранты устраивают лагеря с белорусской стороны на участках границы с Польшей, а также с двумя другими странами ЕС - Литвой и Латвией.
Как сообщается, Лукашенко 16 ноября поручил главе Гродненской области Беларуси Владимиру Каранику подготовить логистический центр для части мигрантов, находящихся у границы с Польшей. Центр готовят «для приема и обогрева замерзших людей». Каранику также поручено организовать ночлег для женщин и детей, находящихся на границе, пишет «Интерфакс».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя обострение на границе 16 ноября, сказал, что глубоко обеспокоен «стратегией белорусского авторитарного лидера Лукашенко, подвергающей риску жизни мигрантов». Столтенберг также высказал готовность оказать поддержку Польше как государству-члену НАТО.
Лукашенко, отрицающий обвинение в провоцировании миграционного кризиса, 16 ноября обсудил ситуацию в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным: был «продолжен обмен мнениями во кризису на границах с Евросоюзом», - сообщили в Москве.
Ранее состоялась беседа Лукашенко по телефону с Ангелой Меркель, которая пока продолжает исполнять обязанности канцлера Германии. Меркель и Лукашенко говорили, в частности, о необходимости гуманитарной помощи находящимся на границе мигрантам и беженцам.
Как отмечает «Немецкая волна», это был первый телефонный разговор лидера одной из европейских стран с Александром Лукашенко после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Европейский Союз отказывается признать Лукашенко победителем этих выборов и соответственно главой белорусского государства. Разговор Меркель и Лукашенко вызвал критику в руководстве ФРГ, Эстонии и Польши. «Это было серьезное разочарование, потому что мы заняли общую позицию, что мы не признаем Лукашенко главой белорусского государства. Такой контакт Меркель создает довольно странное впечатление. Кроме того, она сделала это в обход Польши, а это очень понравилось бы Путину», - цитирует «Немецкая волна» главу комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона.
Югоосетинский лидер помиловал Геннадия Бестаева, его перевозят в тбилисскую клинику
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов помиловал гражданина Грузии, жителя села Зардианткари Горийского муниципалитета Геннадия Бестаева. Как сообщили в югоосетинском КГБ, решение связано с болезнью Бестаева. Он уже передан грузинской стороне.
Геннадий Бестаев был задержан 21 ноября 2019 года. Его обвинили в незаконном пересечении де-факто границы и контрабанде наркотических средств (в югоосетинском КГБ тогда заявили, что изъяли у него девять грамм марихуаны). Цхинвальский суд приговорил гражданина Грузии к трем годам и двум месяцам лишения свободы.
«Ранее данный нарушитель неоднократно задерживался за аналогичные правонарушения и подвергался административной и уголовной ответственности с последующим выдворением за пределы республики», – говорится в сообщении КГБ.
Геннадий Бестаев уже находится на территории, контролируемой властями Грузии. Его перевозят в одну из тбилисских клиник.
По информации Службы государственной безопасности Грузии, 15 ноября у Бестаева в цхинвальской тюрьме произошел инсульт, а поздно ночью состояние его здоровья значительно ухудшилось.
«Служба госбезопасности использовала все имеющиеся в её распоряжении рычаги для немедленного перевода гражданина Грузии на территорию, контролируемую центральной властью. В процесс были вовлечены сопредседатели Женевских дискуссий, а также представители Миссии наблюдателей ЕС и все другие международные партнеры», – сказано в заявлении СГБ.
В ведомстве говорят, что незаконные задержания не только ограничивают свободное передвижение, но и в некоторых случаях ставят под угрозу жизнь местных жителей.
«Российская Федерация несет полную ответственность за незаконное задержание граждан, причинение вреда их здоровью и все незаконные действия, совершенные на месте», – сказано в заявлении СГБ.
Шарль Мишель призывает Армению и Азербайджан к деэскалации
Президент Европейского совета Шарль Мишель призывает Армению и Азербайджан к деэскалации. Об этом Шарль Мишель написал в микроблоге Twitter.
«В результате проведенной сегодня дискуссии с президентами Азербайджана и Армении о текущих событиях, призываю стороны к немедленной деэскалации и прекратить огонь. Ситуация в регионе сложная, чтобы преодолеть напряженность, ЕС полон решимости работать с партнерами во имя стабильного и процветающего Южного Кавказа», - написал Шарль Мишель в Twitter.
- В ноябре ситуация в Карабахе и приграничных районах Сюникской области Армении резко обострилась. Стороны регулярно сообщают о вооруженных инцидентах в том числе с человеческими жертвами. 13 ноября Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах военных позиций. Напряженность также возникает на участках связывающей Армению с Ираном межгосударственной дороги.
- 15 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Минобороны Аршака Карапетяна из-за ситуации на границе с Азербайджаном. Премьер заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из восточных участков границы.
- Сегодня в Баку и Ереване сообщили о локальных боях на границе.
Армения обратилась к России с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
В плен попали 12 армянских военнослужащих – Минобороны Армении
12 военнослужащих Вооруженных сил Армении попали в плен, из них 7 контрактников и 5 срочников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Армении. Данные о погибших пока уточняются.
По информации ведомства, ситуация на восточной границе Армении продолжает оставаться крайне напряженной.
«Интенсивность боев не ослабла, противник продолжает применять артиллерийские средства, бронетехнику и стрелковое оружие различного калибра. В результате ответных действий армянской стороны противник понес многочисленные потери личного состава, около десятка единиц бронетехники были уничтожены или выведены из строя», – говорится в заявлении ведомства.
В МИД Азербайджана, в свою очередь, заявили, что «Армения совершает целенаправленные провокации».
«Это очередная военная авантюра руководства Армении», – говорится в заявлении азербайджанского ведомства.
- В ноябре ситуация в Карабахе и приграничных районах Сюникской области Армении резко обострилась. Стороны регулярно сообщают о вооруженных инцидентах в том числе с человеческими жертвами. 13 ноября Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах военных позиций. Напряженность также возникает на участках связывающей Армению с Ираном межгосударственной дороги.
- 15 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Минобороны Аршака Карапетяна из-за ситуации на границе с Азербайджаном. Премьер заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из восточных участков границы.
- Сегодня в Баку и Ереване сообщили о локальных боях на границе.
Армения обратилась к России с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
Лидеры двух грузинских оппозиционных партий лишились депутатских мандатов
Прекращены депутатские полномочия оппозиционных депутатов парламента Грузии – лидера партии «Лело» Мамуки Хазарадзе и лидера партии «Гирчи – больше свободы» Зураба (Гирчи) Джапаридзе. Решение на пленарной сессии парламента одобрили 79 депутатов.
Хазарадзе и Джапаридзе объявили об отказе от депутатских мандатов после второго тура муниципальных выборов.
В парламенте место Зураба Джапаридзе займет его бывший однопартиец из партии «Гирчи» Герман Сабо. Партия «Лело» же теряет депутатский мандат – её избирательный список был аннулирован после парламентских выборов 2020 года.
Ранее от депутатского мандата отказался и Ника Мелия – лидер крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение».
Осужденного в Цхинвали гражданина Грузии госпитализировали в тяжелом состоянии
Гражданина Грузии Геннадия Бестаева, приговоренного в самопровозглашенной республике Южная Осетия к трем годам лишения свободы, госпитализировали в цхинвальскую больницу. Он находится в тяжелом состоянии.
Врач Важа Гаприндашвили рассказал грузинской службе Радио Свобода, что получил информацию о состоянии здоровья Бестаева из Цхинвали. Источник рассказал Гаприндашвили, что у Бестаева – инсульт. По имеющейся информации, он находится в коме.
В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии подтвердили информацию об ухудшении состояния здоровья Бестаева.
В ведомстве говорят, что получают информацию из Цхинвали посредством «горячей линии» и делают все возможное, чтобы перевезти Бестаева на территорию, контролируемую центральными властями Грузии. К процессу подключены сопредседатели Женевских дискуссий.
Геннадия Бестаева задержали 21 ноября 2019 года. Его обвинили в незаконном пересечении де-факто границы и ««контрабанде наркотических веществ».
МИД Армении: «Наступательные действия азербайджанской стороны привели к человеческим жертвам»
Ереван призывает Россию, ОДКБ, Минскую группу ОБСЕ предпринять меры по предотвращению действий Вооруженных сил Азербайджана на востоке Армении.
«Призываем международное сообщество, Россию, ОДКБ, сопредседательство Минской группы ОБСЕ адресно отреагировать на действия Азербайджана, которые ставят под угрозу региональный мир и стабильность, предпринять действенные шаги по предотвращению этих действий, по полному и беспрекословному выводу с суверенной территории Армении ВС Азербайджана», – говорится в заявлении МИД Армении.
Отмечается, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Республики Армения и вторглись на суверенную территорию Республики Армения.
«Наступательные действия азербайджанской стороны привели к человеческим жертвам. Данное последнее нападение является продолжением последовательной политики азербайджанской стороны по оккупации территорий Республики Армения, начало которой было положено 12 мая сего года проникновением азербайджанских вооруженных сил в Сюникскую и Гегаркуникскую области Армении», – сказано в заявлении.
«Данными действиями Азербайджан нарушает также трехстороннее заявление от 9 ноября, поскольку азербайджанская сторона совершает нападения против Республики Армения с территорий, перешедших к азербайджанской стороне в результате выполнения этого заявления», – подчеркивается в документе.
В МИД отметили, что Армения, в соответствии с Уставом ООН, вправе всеми способами отразить применение силы против своей территориальной целостности и суверенитета, пишет «Интерфакс».
- Ранее Ереван и Баку сообщили о локальных боях на границе. Данные по погибшим и раненым с армянской стороны уточняются. На данный момент точно известно о четырех раненых военнослужащих, отмечают в военном ведомстве Армении.
- В Азербайджане сообщили о «разоружении и пленении армянских солдат», а также о ранении двух азербайджанских военнослужащих.
Российские военные подтвердили, что сбили советский спутник
Российские военные подтвердили информацию об испытаниях противоспутниковой ракеты. Они заявили о поражении на орбите советского спутника "Целина-Д" (он же "Космос-1408").
Его обломки, по словам Минобороны, не представляли и не будут нести угрозу для орбитальных станций и космической деятельности. Фрагменты, как заявило ведомство, внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и взяты на сопровождение до того момента, пока они не разрушатся.
Ранее предположение о том, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты выдвигали США. В результате, по их данным, в космическом пространстве возникло более 1,5 тысячи осколков.
Глава Государственного департамента Энтони Блинкен заявил, что США вместе с союзниками ответят России на действия, поставившие под угрозу всех, кто исследует или осваивает космос в мирных целях.
Блинкен утверждает, что после такого разрушительного испытания могли также возникнуть "сотни тысяч орбитальных осколков меньшего размера". Этот космический мусор "теперь в течение десятилетий будет угрожать спутникам и другим космическим аппаратам, жизненно важным для безопасности, экономики и научных интересов всех стран".
Кроме того, увеличивается риск для астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции (МКС).
"Роскосмос" заявил, что приоритетом для корпорации была и остается "безопасность экипажа МКС", не подтвердив и не опровергнув испытания противоспутниковой ракеты.
- Согласно информации NASA, советский спутник сигнальной разведки (Целина-Д) "Космос-1408" был запущен в 1984 году.
- Утром 15 ноября МКС дважды успешно разминулась с космическим мусором. Станция и экипаж не пострадали: космонавты и астронавты в целях безопасности укрывались в кораблях "Союз " и "Крю Дрэгон".
- В апреле прошлого года Россия провела испытание противоспутниковой ракеты, заявив, что космос становится все более важной областью для ведения войны.
Армения просит у России помощи в защите её территориальной целостности
Армения в связи с нападением Азербайджана обратилась к России с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
«Поскольку со стороны Азербайджана произошло нападение на суверенную территорию Армении, то мы обращаемся к России с призывом защиты территориальной целостности Армении на основе существующего между странами договора от 1997 года и осуществления взаимных обязательств в рамках логики существующего договора», - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.
Как пишет «Интерфакс», Григорян отметил, что «это устное обращение, которое будет иметь письменную процедуру».
«Мы начинаем такой процесс. Ожидаем, что Россия предоставит помощь, и мы будем иметь возможность восстановить нашу территориальную целостность», – отметил Григорян.
Ранее Ереван и Баку сообщили о локальных боях на границе. В Минобороны Армении заявили, что азербайджанская сторона на восточном направлении использует артиллерию и бронетехнику.
Армянская сторона сообщает о ранении 4 военных, сведения о погибших и раненых уточняются.
В Баку говорят, что «воинские соединения противника открыли огонь из разнокалиберных минометов и артиллерийских установок в направлении наших подразделений, дислоцированных на территории Лачинского района». В Азербайджане заявили о ранении двух военнослужащих азербайджанской армии и задержании армянских военнослужащих.
- В ноябре ситуация в Карабахе и приграничных районах Сюникской области Армении резко обострилась. Стороны регулярно сообщают о вооруженных инцидентах в том числе с человеческими жертвами. Как пишет ТАСС, 13 ноября Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах военных позиций. Напряженность также возникает на участках связывающей Армению с Ираном межгосударственной дороги.
На границе Армении и Азербайджана продолжаются локальные бои
Армения и Азербайджан сообщают о серьезном вооруженном столкновении на границе. По информации официальных структур, ситуация продолжает оставаться напряженной.
Как пишет агентство Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, «в ответ на провокации, совершаемые армянской стороной, уничтожены противотанковая установка и миномет противника».
В Баку говорят, что «воинские соединения противника открыли огонь из разнокалиберных минометов и артиллерийских установок в направлении наших подразделений, дислоцированных на территории Лачинского района».
Ранее Азербайджан обвинил Армению в широкомасштабной провокации, сообщив о ранении двух военнослужащих азербайджанской армии и задержании армянских военнослужащих.
В Ереване информацию о пленении военных пока не подтверждают. В Минобороны Армении заявили, что азербайджанская сторона на восточном направлении использует артиллерию и бронетехнику.
«По состоянию на 14:00 ситуация на восточном направлении армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной. Как уже сообщалось, подразделения ВС Азербайджана в очередной раз провоцировали нападение на армянские позиции, расположенные в этом направлении. Противник использует артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разного калибра. Армянская сторона предприняла адекватные действия», – отмечается в заявлении Минобороны.
Ранее в заявлении ведомства говорилось, что «16 ноября около 13:00 подразделения ВС Азербайджана начали очередную провокацию в направлении восточной границы Армении, обстреляв армянские позиции».
«Подразделения ВС Армении предприняли ответные действия для предотвращения наступления противника», – говорилось в сообщении.
- 15 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Минобороны Аршака Карапетяна из-за ситуации на границе с Азербайджаном. Премьер заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из восточных участков границы.
Германия приостановила сертификацию «Северного потока – 2»
Немецкий регулятор временно приостановил процедуру сертификации газопровода «Северный поток – 2». Для ее возобновления необходимо создание компании-оператора газопровода в соответствии с законодательством Германии, сообщило сегодня Федеральное агентство по сетям в Бонне.
Как отмечается в размещенном на его сайте заявлении, процесс сертификации возобновится после того, как базирующийся в швейцарском городе Цуг оператор Nord Stream 2 передаст основные активы и кадровые ресурсы немецкой дочерней компании, а регулятор сможет проверить вновь представленные документы.
«Когда эти требования будут выполнены, Федеральное агентство по сетям сможет продолжить рассмотрение в течение оставшейся части предусмотренного законом четырехмесячного срока, подготовить проект решения и в соответствии с законодательством о внутреннем рынке направить его Европейской комиссии для комментария», – указывается далее.
Как пишет DW, регулятор уже проинформировал о решении министерство экономики и энергетики Германии, а также Европейскую комиссию. Кроме того, перед публикацией оно было доведено до сведения участников процедуры.
На фоне новости о приостановке процедуры сертификации газопровода в Германии спотовая цена газа возросла во вторник до 1046 долларов за тысячу кубометров. Цена декабрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures выросла до 88,9 евро за МВт.ч. В начале ноября цена на газ составляла около 750 долларов за тысячу кубометров.
Польские пограничники применили газ против попытавшихся прорваться мигрантов
Польские пограничники применили слезоточивый газ и водомёты против мигрантов, попытавшихся сломать забор на белорусско-польской границе и прорваться на территорию Евросоюза. Видеотрансляцию с места событий ведёт принадлежащее российскому государственному каналу RT агентство Ruptly.
Столкновения проходили приблизительно с 12 часов дня в лагере мигрантов в пункте пропуска "Брузги". Группа мигрантов стала закидывать польских пограничников камнями. Те в ответ сначала применили газ, а затем — светошумовые гранаты.
По данным польских военных, у мигрантов так же есть светошумовые гранаты, которые им могли предоставить белорусские пограничники. На видео у части мигрантов заметны так же противогазы.
После атаки к забору подошли несовершеннолетние мигранты, они кричали польским пограничникам "пожалуйста, помогите!" У собравшихся были замечены плакаты с аппеляциями к правам человека, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.
Импровизированный лагерь в районе погранперехода у деревни Брузги неподалёку от Гродно возник на прошлой неделе после того, как на границу прибыла большая группа мигрантов, главным образом жителей Иракского Курдистана. Часть из них попыталась прорваться в Польшу силой, но это не удалось.
Сообщалось о бедственной гуманитарной ситуации среди мигрантов. Власти ЕС обвиняют в провоцировании ситуации Минск, белорусские власти это отрицают.
Азербайджан сообщил о задержании армянских военнослужащих
В Министерстве обороны Азербайджана сообщили о задержании армянских военнослужащих, которые, по версии Баку, «совершили широкомасштабную провокацию против Азербайджана на Кяльбаджарском и Лачинском участках государственной границы».
В Баку не называют число задержанных военнослужащих. Армянские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Армении пишут о пленении шести военных.
По версии азербайджанской стороны, сегодня, примерно в 11:00 армянские соединения начали «внезапную военную операцию с целью захвата высот на этом направлении государственной границы и занятия более выгодных позиций для достижения военного превосходства».
«Сосредоточив дополнительную живую силу, военную и специальную технику на пограничных боевых позициях в Басаркечярском районе и Гаракильсе, армянские воинские подразделения атаковали боевые посты Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах. Противник подверг интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и гранатомётов позиции Азербайджанской Армии, нанеся ущерб нашим боевым постам. В результате, по предварительным данным, получили ранения двое военнослужащих Азербайджанской Армии. Раненым была незамедлительно оказана первая медицинская помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает», – говорится в сообщении ведомства.
В Баку указывают, что «в целях подавления боевой активности вооруженных сил Армении объединениями и силами, дислоцированными на Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, была проведена незамедлительная военная операция».
«Сначала было ограничено движение противника, нанесен ущерб его силам и средствам. В результате принятых решительных мер армянские военнослужащие были обезоружены и задержаны, большое количество разнокалиберного оружия и боеприпасов захвачено в качестве трофеев. Наступление армянских воинских подразделений, стремившихся добиться краткосрочного преимущества, прибегнув к широкомасштабной провокации, потерпело полный крах в оперативно-тактическом аспекте. Попытка официального Еревана совершить провокацию завершилась провалом», – сказано в заявлении.
В сообщении Министерстве обороны Армении говорится, что 16 ноября около 13:00 по местному времени подразделения Вооруженных сил Азербайджана «начали очередную атаку в направлении восточной границы Армении, обстреляв армянские позиции».
«Подразделения вооруженных сил Армении предприняли ответные действия для предотвращения наступления противника», – сказано в заявлении.
В Ереване пока не комментируют сообщение о задержании армянских военнослужащих.
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