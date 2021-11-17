Для президента Грузии неприемлемо оскорбление чести и достоинства Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась категорически против распространения видеокадров, которые подрывают честь и достоинство экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом она заявила на специальном брифинге.

«В первую очередь должна быть защищена честь и достоинство бывшего президента, несмотря на его поведение, поэтому распространение видеокадров, подрывающих его честь и достоинство для меня категорически неприемлемо», – сказала Зурабишвили.

Грузинский лидер также говорит, что не видит возможности перевести в гражданскую клинику голодающего в тюремной больнице Саакашвили.

«Мы слышим требования, чтобы экс-президента, как любого другого заключенного, перевели в гражданскую мультипрофильную клинику. Все повторяют это требование, не имея реального представления о том, что это значит, и с какими угрозами связано.

Если мы согласны с тем, что экс-президент не является рядовым заключенным и не может быть таковым, то мы также должны согласиться с тем, что ту возможность, которую получают рядовые заключенные – перейти [на лечение] в гражданское пространство, именно из-за существующих особенностей гораздо труднее осуществить [в отношении Саакашвили], исходя из большого количества угроз, застраховаться от которых чрезвычайно сложно.

В то же время экс-президент должен пользоваться высшими международными стандартами, чтобы не возникло никаких вопросов и подозрений, что чего-то не было сделано во время его лечения в период голодовки или на не менее опасном этапе после окончания голодовки», – сказала Зурабишвили.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», президент порекомендовала правительству ознакомиться с международными стандартами оснащения клиник, в которых проводят голодовки заключенные и удостовериться в том, что условия содержания Саакашвили в тюремной больнице им отвечают.

Ранее Зурабишвили дважды заявила, что не помилует Саакашвили: «Так как этот вопрос муссируется, то я должна сказать, что моя позиция по поводу помилования бывшего президента твердая и неизменна: "Нет и никогда"».