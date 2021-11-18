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Грузинская оппозиция отказалась от протестных шествий в пользу единого митинга
На фоне сообщений об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, «Единое национальное движение» отказалось от проведения протестных шествий, анонсировав на 19 ноября масштабный митинг в центре Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«В этот важнейший для страны момент истории, как никогда важна полная мобилизация и единство. Мы отменяем шествие-манифестацию, которая была запланирована на завтра на трех локациях», - заявил председатель ЕНД Ника Мелия на пресс-конференции в пятницу.
Он призвал всех, «кто считает, что третий президент не должен быть убит», в пятницу собраться на площади Первой Республики в 15:00.
«Несмотря на то, что завтра рабочий день, главная работа завтра – на площади Республики», - сказал Мелия.
Он призвал сторонников тепло одеться и приготовиться к «справедливой, ненасильственной борьбе». Лидер ЕНД добавил, что решение об отмене шествия было принято после консультаций с партнерскими партиями. На данном этапе неизвестно, присоединятся ли к завтрашнему митингу «Лело», «Дроа» и «Гирчи – Больше свободы».
Саакашвили, который продолжает голодовку уже 49-й день, ранее сегодня потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках. По информации приглашенного врача-реаниматолога, Саакашвили переведен в реанимацию тюремной больницы, в настоящее время его состояние стабильное.
- 8 ноября оппозиция объявила о начале протестного движения с требованиями перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения и назначения досрочных парламентских выборов. Шумные акции оппоненты властей проводят регулярно.
- До сих пор власти отказываются госпитализировать Саакашвили, ссылаясь на меры безопасности. В правящей «Грузинской мечте» считают, что сторонники третьего президента могут напасть на гражданскую клинику и попытаться похитить пациента.
Другие новости дня
Путин предложил поднять прожиточный минимум на тысячу рублей
Президент России Владимир Путин предложил увеличить прожиточный минимум в 2022 году на 8,6%, то есть на тысячу рублей. В таком случае прожиточный минимум составит 12 654 рубля в месяц. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Также президент поручил подготовить поправки об увеличении минимального размера оплаты труда на 1100 рублей – в будущем году МРОТ составит 13 890 рублей в месяц.
Владимир Путин отметил, что к размеру прожиточного минимума привязаны многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям. Соответственно, размер этих выплат тоже увеличится.
18 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, то есть превысила 10 процентов в годовом исчислении. По ее словам, в целом инфляция сейчас в 2 раза выше, чем заявленная Центробанком цель в 4 процента, а продовольственная – «уже, к сожалению, двузначная».
Дауру Кове предложили должность в абхазском Совбезе
Экс-министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове подтвердил информацию о том, что ему предложена должность заместителя секретаря Совета безопасности.
По его словам для этого необходимо решить ряд технических вопросов, так как в Совбезе не предусмотрена штатная единица второго заместителя. «Она будет создана сейчас или после нового года», – сообщил Даур Кове «Нужной газете».
По его словам он ничуть не расстроен, с оптимизмом смотрит на свою новую работу, считает ее очень интересной и намерен применить свой опыт и знания в гуманитарной сфере.
Даур Кове был освобожден от должности министра иностранных дел Указом президента Аслан Бжания 17 ноября.
- Совет безопасности структура, которую возглавляет и формирует президент. Секретарем Совбеза с 2020 года является Сергей Шамба, его заместителем – Гиви Габния. В состав Совета безопасности входят: президент Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Валерий Кварчия, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, генеральный прокурор – Адгур Агрба, министр обороны – Владимир Ануа, начальник Генерального штаба Василий Лунев, врио председателя СГБ Роберт Киут, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, министр иностранных дел – Даур Кове.
Состояние Саакашвили стабильное, но он остается в реанимационном отделении – врач
У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюремной больнице была краткосрочная потеря сознания, заявила врач-реаниматолог Гулико Килиптари.
«С помощью незначительных реанимационных мероприятий его состояние стабилизировалось», – добавила она.
Специалист говорит, что Саакашвили сейчас в сознании, отвечает на все вопросы врачей. При этом заключенный остается в реанимационном отделении.
Килиптари также сообщила, что она приглашенный специалист и «случайно оказалась» в тюремной больнице во время ухудшения состояния Саакашвили.
Ранее адвокат Саакашвили Бека Басилая рассказал, что политик, который голодает уже 49-й день, потерял сознание во время встречи с адвокатами. Гражданская супруга политика Лиза Ясько считает, что его «нужно спасать».
Кобахидзе обвинили в атаке на аппарат Народного защитника Грузии и давлении на врачей
Аппарат Народного защитника Грузии обвинил председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе в запугивании независимого конституционного органа. Об этом говорится в заявлении омбудсмена, распространенном сегодня, 18 ноября.
Группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария рекомендовали перевести экс-президента из тюремной больницы в частный госпиталь ввиду критического состояния его здоровья. Кобахидзе назвал их заключение фейком, допустив, что в будущем оно может послужить основанием для привлечения к ответственности как Ломджария, так и членов консилиума.
«Эта риторика выходит за пределы правовых рамок, представляет собой попытку атаковать и запугать независимый конституционный орган и его экспертов, противоречит национальным и международным обязательствам в области прав человека», - заявляют в аппарате Народного защитника.
В обращении подчеркивается, что Народный защитник Грузии уполномочен приглашать экспертов и специалистов для проведения экспертной деятельности. Одновременно омбудсмен добавляет, что заявление Кобахидзе лишено юридических аргументов.
«Вопреки Парижскому и Венецианскому принципам Народный защитник Грузии сталкивается с препятствиями при выполнении своего мандата, а эксперты могут отказаться от сотрудничества с Народным защитником в будущем», - отмечено в заявлении.
Народный защитник обращается к ООН, Совету Европы, ОБСЕ/БДИПЧ, аккредитованным в Грузии дипломатическим миссиям, а также к Международной ассоциации омбудсменов с призывом изучить данный вопрос и дать ему оценку.
- В последнее время власти Грузии все чаще критикуют омбудсмена Грузии, говоря о предвзятом отношении Нино Ломджария к третьему президенту страны. Несколько дней назад Кобахидзе заявил, что омбудсмен и партия «Единое национальное движение» имеют «одинаковую повестку дня». По его оценке, они «безо всяких оснований» требуют перевода Саакашвили в гражданскую больницу, «чтобы осуществить радикальные планы».
Состояние Михаила Саакашвили стабилизировалось – адвокат
Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стабилизировалось – заявил адвокат политика Бека Басилая.
«Ситуация стабилизировалась», – сказал Басилая журналистам.
По словам адвоката, соответствующую информацию аппарат Народного защитника получил от Специальной пенитенциарной службы.
Ранее Басилая рассказал, что Саакашвили, который голодает уже 49-й день, потерял сознание во время встречи с адвокатами.
«Не могу делать медицинских оценок, но он был в очень тяжелом состоянии. Когда он упал, пока принесли носилки, он был в очень плохом состоянии. Миша выходил со встречи с адвокатами, должен был подняться наверх, но когда выходил, упал наповал. Сотрудники старались открыть ему глаза, потом положили на носилки. Сейчас я не знаю, в каком он состоянии. 10 минут, как его унесли, не знаю куда», – сказал журналистам адвокат.
Ранее Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если власти согласятся перевести его из тюремной в гражданскую больницу.
Бека Басилая: Михаил Саакашвили потерял сознание
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который голодает уже 49-й день, потерял сознание во время встречи с адвокатами. Об этом журналистам заявил адвокат политика Бека Басилая.
По словам Басилая, третьего президента куда-то вынесли на носилках:
«Не могу делать медицинских оценок, но он был в очень тяжелом состоянии. Когда он упал, пока принесли носилки, он был в очень плохом состоянии. Миша выходил со встречи с адвокатами, должен был подняться наверх, но когда выходил, упал наповал. Сотрудники старались открыть ему глаза, потом положили на носилки. Сейчас я не знаю, в каком он состоянии. 10 минут, как его унесли, не знаю куда», – сказал журналистам адвокат.
Басилая покинул медицинское учреждение №18, действующее в глданской тюрьме Тбилиси, несколько минут назад. По его словам, там остается другой защитник Саакашвили – Ника Гварамия.
Ранее Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если власти согласятся перевести его из тюремной в гражданскую больницу.
Сотни иракских беженцев вывезли спецрейсом на родину из Беларуси
Сотни иракских мигрантов из числа тех, кто ранее прибыл в Беларусь, чтобы впоследствии перебраться в ЕС, в четверг были зарегистрированы на рейс обратно на родину.
Об этом сообщает, в частности, Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Ирака.
Как отметили в ведомстве, мигранты, преимущественно из числа иракских курдов, во второй половине дня сели в самолёт, вылетающий в Эрбиль – столицу Иракского Курдистана. Позднее тот же лайнер направится из Эрбиля в Багдад.
По информации оппозиционного белорусского сайта "Хартия 97", 18 ноября эвакуационным рейсом в Ирак были репатриированы 430 мигрантов. При этом сотрудники консульства продолжают оформление ещё 50 человек. Сведения приводятся со ссылкой на официального представителя иракского МИД Ахмеда аль-Саххафа.
Иракцы составляют значительную часть из примерно 4-х тысяч мигрантов, которые остаются на морозе в лагерях беженцев вдоль западной границы Беларуси. Эти люди пытаются попасть на территорию Литвы, Латвии и Польши. Ситуация резко обострилась 8 ноября. С начала прошлой неделе мигранты, уничтожая заграждения, предприняли несколько попыток штурма. Наиболее опасная ситуация – на границе с Польшей.
Руководство ЕС обвиняет режим белорусского руководителя Александра Лукашенко в намеренном обострении кризиса и отправке мигрантов к границе. Лукашенко, как заявляют в Брюсселе, тем самым мстит за западные санкции и добивается того, чтобы ограничения были сняты.
Лукашенко все обвинения отрицает. Официальный Минск утверждает, что убеждают мигрантов вернуться домой, но те отказываются. Одновременно многие беженцы говорят, что белорусские власти не позволяют им даже вернуться в Минск из лесов вдоль границы.
За последние месяцы, по данным Reuters, в приграничных районах умерли не менее 8 человек, включая 19-летнего сирийца, утонувшего в реке при попытке добраться до территории ЕС вплавь.
США и Евросоюз не признают Лукашенко легитимно избранным президентом на выборах в августе прошлого года. Против него и его окружения введено несколько пакетов санкций – по обвинению в фальсификации итогов выборов и жестоком подавлении массовых протестов.
За сутки от коронавируса скончались трое жителей Южной Осетии
Три пациента с коронавирусом скончались за минувшие сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия – 75-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 81 и 85 лет.
Как пишет агентство «Рес», в цхинвальском медцентре проходят лечение 96 пациентов с подтвержденным коронавирусом, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся два человека.
За минувшие сутки в Южной Осетии выявили 34 новых случая коронавируса (днем ранее – 33).
По информации югоосетинского Минздрава, количество госпитализаций пациентов с COVID-19 сократилось.
Ереван и Баку снова обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня
Министерство обороны Армении заявляет, что, несмотря на установленное 16 ноября при посредничестве российской стороны прекращение огня, поздно вечером 17 ноября подразделения азербайджанских ВС открыли беспорядочный огонь по некоторым направлениям армяно-азербайджанской границы в Тавушской области.
Официальный Баку, в свою очередь, обвиняет Ереван в «продолжении провокаций».
«Вечером 17 ноября Вооруженные силы Армении из оружия различного калибра обстреляли позиции, расположенные в Товузском районе», – заявило Минобороны Азербайджана.
По состоянию на 10:00 18 ноября, по данным армянской стороны, ситуация на границе относительно стабильна. О погибших или раненых не сообщается.
В Грузии проходят военные учения, организованные Министерством обороны Канады
Грузия впервые принимает многонациональные командно-штабные учения Maple Arch. Об этом сообщили сегодня в Министерстве обороны Грузии.
Церемония открытия состоялась на территории Совместного центра подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) в поселке Крцаниси (близ Тбилиси). Учения будут продолжаться здесь в течение двух недель.
В маневрах будут задействованы военнослужащие из Канады, Грузии, Литвы, Украины, Польши и Турции. Обучать участников Maple Arch 2021 будут как грузинские, так и канадские инструкторы, пишет агентство «Новости-Грузия».
Цель учений – повышение совместимости между странами-участницами, углубление связей в сфере обороны, приближение их к стандартам НАТО при планировании и проведении операций по поддержанию мира, а также совершенствование навыков, необходимых для эффективных действий и принятия решений.
Учения организованы министерством обороны Канады под руководством Директората сотрудничества военных учений и под руководством Восточного командования Сил обороны Грузии.
Maple Arch – это ежегодные многонациональные учения, которые проводятся поочередно в разных странах. Силы обороны Грузии впервые участвовали в этих маневрах в 2018 году на уровне батальона.
Экс-директору Глданской тюрьмы предъявлено обвинение по еще одному делу о пытках
Прокуратура Грузии заочно предъявила обвинение в пытках бывшему директору Глданской тюрьмы Александру Мухадзе по прозвищу «Киллер». Об этом сообщает пресс-служба следственного ведомства.
Мухтадзе вменяется в вину преступление, предусмотренное второй частью статьи 144-1 УК Грузии. Оно наказывается лишением свободы на срок от девяти до пятнадцати лет.
Согласно версии следствия, в мае 2011 года на тот момент глава военной полиции Мегис Кардава и Александр Мухадзе, требовали от задержанного по обвинению в приобретении-хранении наркотиков сознаться в причастности к несуществующим террористическим актам, а также дать показания против других лиц, пишет агентство «Новости-Грузия».
Сторона обвинения основывается на показаниях гражданина, который проходит по делу в качестве пострадавшего. Бывший заключенный утверждает, что при задержании ему подбросили наркотики.
«После отказа от дачи желаемых показаний, задержанный был доставлен в т.н. тюремный «карантин», где он следил за тем, как один из заключенных подвергается сексуальному насилию. После чего жертве пригрозили, что, если он не даст желаемых ими показаний, его также изнасилуют», — говорится в заявлении прокуратуры.
Позже, согласно прокуратуре, обвиняемый написал признание под диктовку Кардава в своей причастности к несуществующим террористическим актам. По каким-то причинам Кардава и Мухадзе сочли его недостаточным и «вынудили задержанного съесть лист, на котором было написано признание».
«Для получения желаемых показаний его завели в камеру, где при участии других заключенных в масках было инсценировано сексуальное насилие, которое снимали на камеру», — добавили в ведомстве.
Кардава и Мухадзе продолжали допросы обвиняемого почти год, до февраля 2012 года. Во время одного из них Кардава, как утверждается, «приставил пистолет к голове заключенного для психологического давления».
«Опасаясь избиений, пыток, распространения видеозаписей сексуального характера и продолжающегося физического насилия, потерпевший был вынужден подписать признание. После этого через какое-то время он попытался покончить жизнь самоубийством», — сказано в заявлении прокуратуры.
Из сообщения также известно, что новое уголовное дело против задержанного так и не было начато, как и следствие, касавшееся «несуществующих террористических актов».
В качестве доказательств прокуратура публикует видео одного из допросов потерпевшего, проведенного Мухадзе и Кардава в 2011 году.
«Мемориал» будут защищать Генри Резник и Илья Новиков
В офисе "Мемориала" в Москве в четверг прошла пресс-конференция, посвящённая искам прокуратуры о ликвидации Международного Мемориала и Правозащитного центра "Мемориал" (обе организации признаны в России "иностранными агентами").
На пресс-конференции представители правозащитных организаций дали юридическую оценку искам, рассказали о своих планах по защите в суде и ответили на вопросы о том, почему власти хотят ликвидировать "Мемориал".
На вопросы журналистов ответили член совета центра "Мемориал" Татьяна Глушкова, исполнительный директор Международного Мемориала Елена Жемкова, председатель совета Международного Мемориала Александр Черкасов, правозащитница Татьяна Локшина. В режиме онлайн выступила глава комиссии по правам человека Совета Европы Дунья Миятович. Она выступила как в защиту самого "Мемориала", так и с осуждением российского законодательства об "иностранных агентах".
По видеосвязи выступила также Мэри Лолор, специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников. Она отметила, что преследование "Мемориала" - это удар по всем правозащитникам и гражданскому обществу в России. По словам представителя ООН, "Мемориал" работает в интересах не зарубежных государств, а граждан России, защищая их права. Она также вспомнила о Наталье Эстемировой, сотруднице "Мемориала", убитой в Чечне в 2009 году.
Основание, которое приводят власти для ликвидации Международного Мемориала – систематическое нарушение законодательства об "иностранных агентах" (речь идёт о немаркировке материалов). Правозащитному центру, помимо этого, предъявляют оправдание деятельности экстремистских и террористических организаций. Организации не согласны с обвинениями.
Как заявили представители "Мемориала" на пресс-конференции, они не считают себя чьими-либо "агентами" и не работают по чьей-либо указке. По словам представителей организации, все требования властей, связанные с законом об "иностранных агентах", были выполнены. Саму идею ликвидации существующей более 30 лет правозащитной организации из-за технических вопросов участники пресс-конференции назвали абсурдной и сравнили с расстрелом за переход улицы в неположенном месте. Главной же причиной исков властей правозащитники назвали список политзаключённых, который ведёт центр "Мемориал".
Одним из адвокатов, который будет защищать "Мемориал" в Верховном суде, будет Генри Резник - член Совета по правам человека при президенте, один из самых известных адвокатов России, защищавший в том числе правозащитников. Правозащитный центр Мемориал в Мосгорсуде будет защищать, наряду с другими, адвокат Илья Новиков. И он, и Резник будут работать pro bono (без требования гонорара).
"Мемориал" - одна из старейших правозащитных организаций в России, она была создана ещё в 1989 году при участии Андрея Сахарова. Главным направлением её деятельности стало сохранение памяти о жертвах сталинских репрессий. Также "Мемориал" занимается защитой прав человека, в частности выступает в защиту политзаключённых. В поддержку "Мемориала" выступили российские и зарубежные деятели культуры - в том числе британский драматург Том Стоппард, южноафриканский писатель Джон Максвелл Кутзее, британский писатель Стивен Фрай. Отказаться от ликвидации "Мемориала" призвали российские власти США, ЕС, а также Совет Европы. В заявлении главы комиссии Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович говорится, что "Мемориал" – "символ неустанной борьбы за свободу, демократию и права человека на постсоветском пространстве и за его пределами", а уничтожение организации будет иметь значительные негативные последствия для гражданского общества в целом и защиты прав человека в России.
Рассмотрение исков в Мосгорсуде и Верховном суде России ожидается на следующей неделе.
Нурсултан Назарбаев встретился с Нино Бурджанадзе
Первый Президент Казахстана, действующий председатель Совета безопасности и член Конституционного совета страны Нурсултан Назарбаев встретился с председателем грузинской оппозиционной партии «Единая Грузия –Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.
Как сообщается на сайте экс-президента Казахстана, в ходе встречи Назарбаев и Бурджанадзе подробно обсудили региональную повестку дня и дальнейшие перспективы укрепления международной безопасности.
Они также обменялись мнениями касательно идей и предложений, озвученных в ходе заседания «Астана клуба» – именно для участия в этом мероприятии Бурджанадзе прибыла в Казахстан.
Нино Бурджанадзе была спикером парламента Грузии в 2001-2008 годах, дважды исполняла обязанности президента страны. С 2008 года возглавляет оппозиционную партию «Единая Грузия –Демократическое движение».
Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана в 1990-2019 годах. Сейчас он является главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан».
Президенту Турции подарили карту тюркского мира с российскими регионами
Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карту «тюркского мира», в который оказались включены порядка 20 российских регионов и часть Китая.
Согласно карте, тюркский мир представляют собой республики Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Адыгея), Краснодарский край и часть Ростовской области, Поволжье, Восточная Сибирь и Якутия.
Кроме среднеазиатских республик и Казахстана, как часть тюркского мира обозначены и территория Балкан в Европе, и Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая.
К тюркским народам на Северном Кавказе относят ногайцев, карачаевцев, балкарцев и кумыков, пишет портал Кавказ.Реалии.
В Грузию из России вернули музейные экспонаты, вывезенные в 2003 году. ФОТО
Министр культуры Грузии Тея Цулукиани сообщила, что в Тбилиси вернули музейные экспонаты, вывезенные в Россию в 2003 году на временную экспозицию.
По информации министра, картины долгие годы находились в хранилищах Российской академии наук и искусств. Экспонаты теперь возвращены в Государственный художественный музей им. Шалвы Амиранашвили.
В Грузию вернули следующие картины:
По информации Министерства культуры, переговоры о возвращении музейных экспонатов в Грузию прошли при активном участии первого заместителя министра культуры Кахи Сихарулидзе и руководитель отдела интересов Грузии в посольстве Швейцарии в России Георгия Каджая.
Китайская теннисистка пропала после обвинений в адрес крупного политика
Глава Женской теннисной ассоциации Стив Саймон высказал тревогу и сомнения относительно электронного письма от пропавшей китайской теннисистки, победительнице двух турниров Большого шлема в парном разряде Пэн Шуай.
По словам Саймона, ему трудно поверить в подлинность письма, в котором Пэн отказывается от ранее высказанных ею в адрес влиятельного китайского политика, бывшего вице-премьера Чжана Гаоли, обвинений в сексуальном насилии. В письме, появившемся в государственных медиа, теннисистка пишет, что всё, что она говорила раньше, – это неправда, и что сейчас она "отдыхает у себя дома и всё у неё хорошо".
С обвинениями Пэн выступила две недели назад. Тогда она рассказала, что её принудили к сексуальной связи с Чжаном Гаоли, отношения с которым продолжались несколько лет. Впоследствии этот пост с сайта Weibo быстро удалили, а сама спортсменка перестала появляться на публике.
Электронное письмо, подписанное Пэн Шуай, лишь укрепило опасения по поводу её судьбы и безопасности, говорит глава WTA Стив Саймон. По его словам, он несколько раз, но безуспешно пытался связаться с теннисисткой. Саймон призвал предъявить "независимые и убедительные доказательства, что с Пэн всё в порядке". Он также призвал расследовать ситуацию.
В самом Китае до сих пор хранят молчание. Разоблачения, с которыми изначально выступила Пэн Шуай, стали первым случаем публичного обвинения в сексуальном насилии представителя высшего руководства Коммунистической партии КНР.
Пэн Шуйа – китайская профессиональная теннисистка, бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, неоднократная победительница турниров WTA. Сейчас ей 35 лет. В 2013 году она одержала победу в парном разряде на Уимблдоне, а в 2014 году – на Открытом чемпионате Франции.
Смерть оппозиционного депутата сакребуло Батуми в ЕНД связали с давлением после выборов
Депутат новоизбранного сакребуло (совещательного органа) Батуми от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нугзар Путкарадзе умер на 58-м году жизни. Об этом сообщает телеканал «Мтавари». Причиной скоропостижной смерти политика называется диабетический кризис.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в «Национальном движении» потрясены известием о кончине Путкарадзе. В партии не исключают, что состояние здоровья мужчины ухудшилось из-за угроз и давления, оказываемых на него после выборов.
«Несколько дней назад в офисе «Национального движения» новоизбранные члены сакребуло сделали заявление о том, что на некоторых членов оказывается давление со стороны властей… В последние дни Нугзар во время всех коммуникаций отмечал, что это давление принимало еще более серьезные масштабы», – заявил член аджарского отделения ЕНД Каха Микеладзе.
Он добавил, что на данном этапе «воздержится от конкретных оценок», допустив при этом, что речь дело может содержать признаки уголовного преступления.
По итогам муниципальных выборов «Грузинская мечта» получила 16 из 35 мест в сакребуло Батуми. Обеспечить себе большинство в совещательном органе столицы Аджарии партия власти может только при условии поддержки членов оппозиции.
До кончины Микеладзе в батумском сакребуло у «Национального движения» было 15 мест, одно – у партии «Лело», два – у партии «За Грузию».
Еще один депутат горсовета – беспартийный. Речь идет об Ираклии Тавдгиридзе, который покинул основанную экс-премьером Георгием Гахария партию «За Грузию» вскоре после первого тура муниципальных выборов. Свое решение он объяснил неприемлемостью сотрудничества с оппозицией.
Новый состав сакребуло Батуми соберется после того, как заседание назначит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии.
Бжания представил коллективу абхазского МИДа нового руководителя – Инала Ардзинба
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания представил коллективу Министерства иностранных дел нового руководителя – Инала Ардзинба.
Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», указ о назначении Ардзинба главой ведомства был подписан накануне. Ардзинба сменил на этом посту Даура Кове, занимавшего должность министра с октября 2016 года.
Аслан Бжания выразил надежду на то, что у нового руководителя МИД сложатся конструктивные и доверительные отношения с коллективом, что будет способствовать достижению новых успехов в работе министерства.
Как пишет «Апсныпресс», Даур Кове поблагодарил коллег за совместную работу в министерстве и пожелал своему преемнику успехов в новой должности.
Инал Ардзинба поблагодарил Аслана Бжания за оказанное доверие и отметил, что несмотря на сложности во внешнеполитической ситуации, при слаженной работе удастся достичь хороших результатов.
31-летний Инал Ардзинба родился в Сухуми. Он родственник первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинба.
В 2007—2012 гг. Ардзинба в Москве учился на факультете мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики.
В 2012 году занял должность советника президента по GR (взаимодействию с органами государственной власти) в компании «Росгосстрах».
С 2014 по 2018 год Ардзинба работал в Администрации президента РФ.
До мая 2018 года – сотрудник управления Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
В декабре 2017 года указом Президента РФ Владимира Путина Иналу Ардзинба присвоен ранг действительного государственного советника 3 класса.
2 июня 2017 года он инициировал создание Благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии».
24 октября 2018 года возглавил общественный Совет по делам молодежи при Патриархе Кирилле.
В 2020 году основал конкурс молодых управленцев «Гордость Абхазии».
С 2021 года вместе с абхазским президентом Асланом Бжания является почетным председателем платформы по поддержке молодых лидеров «Будущее Абхазии».
С 2015 года Ардзинба находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР».
В январе прошлого года Ардзинба объявил о возможном создании новой партии в Абхазии. Позже заявил об отсутствии планов на президентство в Абхазии.
Байден запретил въезд в США членам правительства Никарагуа
Президент США Джо Байден во вторник издал постановление о запрете въезда в страну членам правительства Никарагуа. Об этом говорится в распространенных Белым домом документах.
«Я решил, что в интересах Соединенных Штатов ограничить и приостановить въезд в США в качестве иммигрантов и неиммигрантов членов правительства Никарагуа, возглавляемого президентом Даниэлем Ортегой, включая его супругу и вице-президента Росарио Мурильо, и других лиц, которые разрабатывают, осуществляют или получают выгоду от политики или действий, которые подрывают или наносят ущерб демократическим институтам или препятствуют возвращению к демократии в Никарагуа», – говорится в документе.
Байден считает, что «репрессивные и жестокие действия правительства Ортеги и тех, кто его поддерживает, вынуждают Соединенные Штаты действовать».
В список персон нон грата также входят избранные должностные лица, члены их аппаратов, мэры и их заместители, а также ряд чиновников высокого ранга из служб безопасности, госучреждений, пенитенциарных служб, судебных органов и МВД. Членам семей тех, кто попал под санкции, также запрещен въезд в США. Байден также продлил на один год санкционный режим в отношении Никарагуа, сообщает ТАСС.
Как ранее писало «Эхо Кавказа», победителем прошедших 7 ноября президентских выборов стал действующий лидер страны Даниэль Ортега.
С мая этого года спецслужбы Никарагуа арестовали семь возможных кандидатов в президенты, назвав их «агентами империи янки». В августе МВД Никарагуа запретило работу в стране последних шести западных НКО.
В тюрьмах в Никарагуа сидят студенческие лидеры, политические активисты, вожаки крестьянских общин и сотни общественных деятелей. При этом Ортега, непримиримый борец с «американским империализмом» – друг России, Кубы, Венесуэлы, Китая, Ирана и КНДР.
С победой Ортегу поздравили Аслан Бжания и Анатолий Бибилов – президенты самопровозглашенных республик, Абхазии и Южной Осетии, независимость которых он признал в 2008 году. Представители югоосетинских и абхазских властей наблюдали за выборами в Никарагуа и заявили, что они «характеризовались прозрачностью».
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии превысило 800 тысяч
Число выявленных за время пандемии случаев коронавируса в Грузии превысило 800 тысяч. Таким образом, новая коронавирусная инфекция лабораторно подтвердилась у каждого пятого жителя страны.
Отметим, что Грузия – в тройке мировых лидеров по числу случаев коронавируса на 100 тысяч жителей. По данным The New York Times, в Грузии этот показатель составляет 21 392. Лидируют по числу случаев COVID-19 Черногория (24 646 случаев на 100 тысяч жителей) и Сейшельские Острова (23 335).
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 77 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 11 289.
За сутки в стране выявили 4446 новых случаев коронавируса. Накануне провели 50 026 тестов: PCR-тестов – 18 954, экспресс–тестов на антиген – 31 072.
Выздоровели еще 5320 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 800 293, выздоровевших – 737 316.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,89%, за последние 14 дней составляет 9,63%, за неделю – 9,05%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 7307 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 074 270.
НАТО «накачивает вооружением Украину, Грузию» – Захарова
НАТО агрессивно расширяет орбиту своих интересов, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Давит на балканские страны с тем, чтобы они форсировали переход своих вооруженных сил на стандарты НАТО, накачивает вооружением Украину, Грузию», – отметила она.
Представитель российского внешнеполитического ведомства считает, что «НАТО уже давно превратилось из оборонного союза в инструмент продвижения геополитических интересов».
По её же словам, Североатлантический альянс продолжает «информационную обработку населения стран Европы, обвиняя Россию во вмешательстве в дела других стран».
Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию о твёрдой поддержке Украины со стороны Североатлантического союза.
«Мы видим значительное наращивание российской военной силы», –сказал Столтенберг, выступая 15 ноября в Брюсселе на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
«Шаман», штурмовавший Капитолий, получил более трёх лет тюрьмы
Суд в США приговорил жителя Аризоны Джейкоба Ченсли, который в костюме шамана штурмовал Капитолий в начале года, к трём годам и пяти месяцам тюрьмы.
Обвинение требовало для шамана более четырёх лет заключения. Адвокаты настаивали на 10 месяцах тюрьмы. Защита утверждает, что Ченсли страдает вялотекущей шизофренией, тревожным расстройством и депрессией. Осуждённый признал вину.
Ченсли во время беспорядков в Капитолии запомнился своим костюмом и меховой шапкой с рогами. Американец позировал за столом вице-президента Майка Пенса в Сенате. Эти снимки широко разошлись в СМИ и соцсетях.
Американца задержали 9 января. В тот же день ему предъявили обвинения в умышленном проникновении в Капитолий и в нарушении общественного порядка, а затем арестовали.
Группа сторонников действующего президента США Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия 6 января, пытаясь сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на президентских выборах 3 ноября. После штурма стало известно о гибли пяти человек, в том числе одного офицера полиции.
Незадолго до событий в Капитолии Дональд Трамп в тот же день выступил на митинге своих сторонников вблизи Белого дома. Он повторил недоказанные его юристами в судах обвинения, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы.
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Bellingcat: Зеленский сорвал операцию по аресту бойцов «ЧВК Вагнера»
Десятки бойцов российской частной военной компании "Вагнера", которых летом прошлого года задержали на территории Беларуси, а затем выдали обратно России, должны были быть арестованы в Киеве. Туда их выманили украинские спецслужбы, но в последний момент из офиса президента Украины поступило распоряжение о переносе спецоперации, из-за чего она полностью сорвалась. Такие выводы содержатся в совместном расследовании международной группы Bellingcat и российского издания The Insider (признано российскими властями "иностранным агентом").
СМИ на основе полученных документов, включающих в себя расшифровку телефонных переговоров, утверждают, что спецоперация по поимке "наиболее значимых" бойцов "ЧВК Вагнера", причастных к военным преступлениям в Донбассе, разрабатывалась Главным управлением разведки министерства обороны Украины (ГУРМО) с сентября 2019-го года по июль 2020-го.
Украинским разведчикам удалось завербовать бывшего офицера ГРУ России, воевавшего в Донбассе. Тот, в свою очередь, под видом руководителя несуществующей частной военной компании нанял более тридцати россиян - якобы для охраны объектов нефтяной компании "Роснефть" в Венесуэле. Среди тех, кто согласился на такую работу - заместитель командира штурмовой бригады самопровозглашённой "ДНР" Артём Миляев с позывным "Шаман", подполковник Александр Кривенко, формировавший в 2014 году в Астрахани батальон для боевых действий на востоке Украины, бойцы, принимавшие участие в военных действиях под Иловайском и Дебальцево, сепаратисты, сбившие в июне 2014 года украинский военно-транспортный самолёт под Луганском (тогда погибли 49 украинских военнослужащих), и потенциальные свидетели уничтожения малазийского "Боинга" над территорией Донбасса.
Отмечается, что для оформления на работу российские наёмники заполнили анкеты со всеми личными данными, включая данные о боевом опыте. Благодаря этому украинским спецслужбам удалось получить нигде не публиковавшиеся видео- и фотоматериалы о военных преступлениях в Донбассе. При этом многие из бойцов описали своё присутствие на востоке Украины как прямое развёртывание там регулярных подразделений российской армии.
Далее украинская разведка организовала для бойцов "ЧВК Вагнера" перелёт в Венесуэлу через Минск и Стамбул. По планам ГУРМО, один из самолётов должен был быть принудительно посажен в момент пролёта над территорией Украины (якобы из-за угрозы взрыва на борту), после чего наёмников должны были арестовать.
Bellingcat, ссылаясь на опрошенных экс-сотрудников ГУРМО, утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован о спецоперации и одобрил её. В последний момент, когда россияне следовали в первый пункт маршрута - Минск, офис Зеленского, а именно его руководитель Андрей Ермак, потребовал перенести операцию на неделю - предположительно в связи с тем, что Зеленский в этот же момент достиг соглашения с Россией о прекращении огня в Донбассе, и спецоперация могла бы сорвать перемирие.
При этом опрошенные журналистами бывшие оперативники ГУРМО высказали и другую версию: якобы причиной срыва операции могло стать предвзятое отношение президента Украины и его аппарата к тогдашнему начальнику украинской разведки Василию Бурбе.
В итоге руководство спецоперации перебронировало билеты членам "ЧВК Вагнера" на более поздний срок, в связи с чем те, приехав в Минск, были вынуждены пересидеть пять дней в санатории за чертой города, пишет Bellingcat. Там на группу из 33 человек обратил внимание персонал санатория и доложил о них в правоохранительные органы. Спустя сутки белорусский спецназ задержал россиян, поначалу приняв их за участников протестов против режима Лукашенко. После разбирательств их выдали России.
Группа Bellingcat отмечает, что ни президент Зеленский, ни его офис не отреагировали на просьбу прокомментировать расследование и назвать причину переноса операции по аресту бойцов "ЧВК Вагнера".
- "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе министерства обороны и в реестре юридических лиц, однако её бойцы, по данным журналистских расследований, принимали участие в наземных операциях в Сирии и в войне на Востоке Украины. Спонсором "ЧВК Вагнера" называют приближённого к президенту России Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.
Депутат Валерий Рашкин признался в убийстве лося
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, подозреваемый в незаконной охоте, признался в убийстве лося. Он опубликовал видеообращение на ютьюбе, в котором рассказал подробности своего задержания в Саратовской области с тушей лося в багажнике автомобиля. Ранее он утверждал, что нашёл убитое животное в лесу и собирался отвезти его в полицию.
Депутат рассказал, что отправился в Саратовскую область отдохнуть после длительного избирательного цикла. Там он встретился с друзьями, которые предложили ему поохотиться и порыбачить. На охоте он убил лося, которого принял за кабана. Депутат утверждает, что был уверен, что охотится законно. По словам Рашкина, пригласившие его люди заверили его, что у них есть все необходимые на это разрешения. Депутат считает, что стал жертвой провокации. Он также настаивает на том, что в тот день алкогольные напитки не употреблял, в отличие от его знакомых.
Валерий Рашкин был задержан полицией при участии сотрудников охотнадзора 29 октября в Саратовской области. Представители правоохранительных органов утверждают, что депутат в нетрезвом виде управлял автомобилем, а в багажнике его машины была обнаружена туша лося. Сообщается, что в автомобиле также нашли топор и два ножа со следами крови. Позже полицейские заявили, что обнаружили на месте разделки туши лося карабин с прицелом ночного видения и охотничий билет на имя Валерия Рашкина. В охотнадзоре подчеркнули, что на этой территории охотиться на лосей запрещено.
Полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы. Генеральная прокуратура направила в Госдуму запрос о снятии депутатской неприкосновенности с Рашкина.
- Депутат от КПРФ Валерий Рашкин, лидировавший в одномандатном округе в Москве без учета "электронных" голосов, был одним из инициаторов двух акций протеста против итогов голосования на выборах в Госдуму.
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