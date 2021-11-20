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Югосетпотребнадзор выявил 27 новых случаев заражения COVID-19
За сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия выявили 27 (днем ранее 37) случаев заболевания коронавирусом.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1 754 человека, 80 - сняты с учета медиков за сутки», - сказала информагентству «Рес» глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 9 678 человек, 7 924 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 51 257 исследований на коронавирусную инфекцию.
- До 1 декабря остается запрет на проведение свадеб и других торжеств, также действует обязательный масочный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте.
Другие новости дня
Житель Махачкалы признан виновным в членстве в »Ат-Такфир Валь-Хиджра»
Ленинский суд Махачкалы признал местного жителя Насыра Султанмеджидова виновным в участии в религиозном объединении «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (в России признано экстремистским и запрещено). Он получил два года лишения условно.
Как гласит приговор, Султанмеджидов с 2015 года участвовал в деятельности религиозного объединения, которое на тот момент уже было запрещено в стране. В частности, он посещал собрания членов объединения в кафе «Хаял» в Махачкале и на даче в поселке Кривая балка. Там верующие обсуждали свою деятельность и изучали запрещенную в России религиозную литературу. Они также вовлекли в организацию новых членов, а один из участников группы уехал в Египет – на родину религиозного объединения.
Подсудимый в суде признал вину, но от дачи показаний отказался, сославшись на статью Конституции, по которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, сообщает Кавказ.Реалии.
Свидетели в суде показали, что согласно идеологии им «нельзя соблюдать законы Российской Федерации, признавать официальное духовенство мусульман Российской Федерации, обращаться за помощью к правоохранительным органам, признавать институты власти, суды, а также и другие государственные органы, поскольку они считались кафирскими».
Также членам объединения запрещалось посещать светские учреждения, в том числе учиться в светских школах, и посещать мечети. Всем, кто не поддерживал идеологию организации, необходимо было выносить «такфир», то есть объявлять их неверными.
Ат-Такфир Валь-Хиджра – радикальная такфиритская организация, основанная в 1970-е годы в Египте Али Абдухом Исмаилом. Название дано египетскими спецслужбами и СМИ, в переводе с арабского оно означает «Обвинение в неверии (такфир) и переселение (хиджра)», сами же себя верующие называют «Общество мусульман». Приверженцы данной организации выступает за неприятие современного светского общества и повторение исхода мусульман под руководством пророка Мухаммада из языческой Мекки в Медину. После ареста нескольких приверженцев общества они провели акции насилия – захватили в заложники и убили экс-министра, а также нападали на ночные клубы в Каире.
- Ранее дагестанский журналист Идрис Юсупов рассказал Кавказ.Реалии, что такое «Ат-Такфир Валь-Хиджра» и как ее признание экстремистской организацией повлияло на борьбу с радикальным исламом на Северном Кавказе.
- В октябре в Ногайском районе Карачаево-Черкесии арестованы пять человек, которых обвиняют в принадлежности к признанной в России экстремистской и запрещенной религиозной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра».
Мигранты закидали камнями польских полицейских на белорусской границе
Несколько групп мигрантов из стран Ближнего Востока накануне вновь попытались прорваться в Евросоюз через белорусско-польскую границу. Они забросали камнями полицейские машины. Об этом сообщает в твиттере польская полиция.
Согласно сообщению польской погранслужбы, самая большая группа мигрантов состояла из двухсот человек, в остальных были десятки человек. Утверждается, что они применяли петарды и слезоточивый газ. Прорваться, однако, никому не удалось. С польской стороны никто не пострадал.
Всего в пятницу пограничники зафиксировали 195 попыток пересечения границы за пределами пунктов пропуска. Задержаны 5 мигрантов без документов и несколько подозреваемых в пособничестве в незаконном пересечении границы.
- В 2021 году на белорусской границе с Евросоюзом возник миграционный кризис. Это случилось после того как Александр Лукашенко заявил, что страна не будет больше задерживать мигрантов без документов и наркоторговцев, направляющихся в страны ЕС.
- Евросоюз обвиняет Лукашенко в организации кризиса. За последние месяцы в Минск прибыли десятки тысяч мигрантов с Ближнего Востока, главным образом из Ирака и Сирии. Многочисленные журналистские расследования указывают, что поездки в Европу мигрантам организованы при помощи белорусских властей.
- Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс выступила с утверждением, что Лукашенко пообещал Евросоюзу остановить кризис в обмен на официальное признание его в качестве президента Белоруссии и снятие санкций. Минск эти слова не комментировал.
Президент США провёл в Белом доме церемонию помилования индейки
Президент США Джо Байден помиловал двух индюков по случаю предстоящего празднования Дня благодарения. Ежегодную традицию ввел в 1989 году 41-й президент Джордж Буш-старший.
Индейка - традиционная птица на праздничном столе в День благодарения, который отмечается в США в четвертый четверг ноября. С середины 19 века перед празднованием он дарится президенту, а он может её съесть. Со времён Буша президент официально объявляет ей о помиловании, после чего индейка отправляется на ферму или в зоопарк.
Для Байдена помилование индюков в этом году стало первым на посту президента. Индюки Арахисовое масло и Конфитюр были привезены в Вашингтон из Индианы, -рассказывает Голос Америки. Туда же они и будут возвращены после праздника, чтобы спокойно доживать свои дни в одном из питомников.
Телекомпанию «Пирвели» обязали возместить моральный ущерб полицейскому
Тбилисский городской суд обязал оппозиционную телекомпанию «Пирвели» возместить моральный ущерб инспектору патрульной службы. Как сообщает МВД, суд постановил, что распространенная телекомпанией информация, оскорбляющая честь и достоинство патрульного инспектора, носила клеветнический характер.
Суд обязал телеканал выплатить патрульному компенсацию за моральный ущерб, а также опубликовать уведомление о решении суда в субботу, в эфире той же передачи, посвященной журналистским расследованиям, где в январе 2021 года был упомянут полицейский.
30 января 2021 года телеканал «Пирвели» обвинил в незаконной перевозке наркотиков главу подразделения патрульной полиции МВД города Поти Гелу Квашилава, сообщают в МВД.
«Кроме того, телеканал опубликовал его фото, несмотря на то, что автору сюжета в Департаменте коммуникаций МВД было объяснено, что он располагает неверной информацией», - отметили в ведомстве.
На основании поданного в феврале иска суд постановил, что Гела Квашилава не имеет отношения к незаконному обороту наркотиков, а телекомпания «Пирвели» знала, что информация, которой она располагает, была неверной и преднамеренно вводила общественность в заблуждение.
В школах Грузии снизилась заражаемость коронавирусом
В Грузии уменьшилось количество школ и отдельных классов, перешедших на дистанционное обучение из-за коронавируса, сообщает агентство «Новости-Грузия».
На сегодня на дистанционном обучении находятся 169 школ и 438 отдельных классов.
За последние семь дней коронавирус был обнаружен у 0,9% учителей и 0,3% учеников. Этот показатель ниже, чем на предыдущей неделе.
На данном этапе в Грузии вакцинировано 70,7% учителей и представителей администрации школы. Кроме того, учителям школ активно проводят тесты на коронавирус.
В России повторился суточный максимум смертности от коронавируса
В России второй день подряд повторился максимальный показатель смертности от коронавирусной инфекции нового типа. За сутки по состоянию на утро 20 ноября от болезни, по официальным данным, умерли 1254 человека.
Статистика приводится федеральным оперативным штабом с учетом аннексированного Крыма. За день выявлено 37 120 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составило с начала пандемии 9 294 188.
Федеральные власти неоднократно признавали, что эта оценка занижена в разы по сравнению с реальной ситуацией. Статистика оперативного штаба занижает и общее число умерших. По официальным данным, за время пандемии скончались 262 843 больных коронавирусной инфекцией. Независимые демографы, опираясь на статистику Росстата, увеличивают оценку приблизительно в три раза - то есть, до 788 тысяч.
Город с таким населением был бы 19 по размерам в России, больше Тольятти, Барнаула и Ульяновска. В России насчитывается 24 региона с меньшим населением, чем умерло жителей от последствий пандемии.
В США частная компания Astra впервые вывела ракету на орбиту
Американская частная космическая компания Astra впервые вывела на орбиту свою легкую ракету-носитель «Рокет 3». Пуск состоялся в субботу ночью по местному времени с космодрома Кадьяк на Аляске, трансляция велась в ютьюб-каналах о космонавтике.
Astra разрабатывает двухступенчатую ракету с керосин-кислородными двигателями, способную выводить груз массой до 150 килограммов на низкую околоземную орбиту. Компания была основана в 2016 году, к 2025 году она рассчитывает проводить приблизительно 300 пусков в год.
Пуск в субботу стал четвертой попыткой компании вывести груз на орбиту. Прошлые три закончились неудачей. Последние два пуска в качестве нагрузки ракета несла макет груза американских военных, - передаёт издание Space.com.
Коронавирус в Грузии: 4 318 новых случаев, 70 пациентов скончались
Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 52 962 теста, отсюда 32 513 на антигены и 20 449 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 4 318 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 808 889.
Что касается показателя положительности, по состоянию на 19 ноября, дневной показатель положительности составляет 8,15%, за последние 14 дней – 9,39%, а за 7 дней – 9,00%.
За последние сутки выздоровели 2 457 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 743 927.
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 70 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 11 422 человека.
Из выявленных за сутки 4 318 новых случаев коронавируса 1 663 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии - 159, в Имеретии – 809, в Квемо Картли – 279, в Шида Картли - 360, в Гурии – 98, в Самегрело и Земо Сванети – 295, в Кахетии - 303, в Мцхета-Мтианети - 113, в Самцхе-Джавахети – 184, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 55.
На данном этапе в Грузии 53 514 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 6 471 человек, в том числе в Тбилиси – 2 473, в Аджарии – 548, в Имеретии – 1 365. Тяжелых пациентов – 1 630, в том числе в Тбилиси - 623, в Аджарии – 131, в Имеретии – 500. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 382 лица, в том числе в Тбилиси - 214, в Аджарии – 44, в Имеретии – 33.
В клинических гостиницах находятся 1 173 человека, в том числе в Тбилиси – 779, в Аджарии – 223. На дому лечатся 45 870 человек. В карантинном пространстве находятся 48 человек, в том числе в Тбилиси – 48, в Аджарии - 0. На данном этапе на самоизоляции находятся 45 880 человек.
Всего в стране сделано 2 090 036 прививок от коронавируса, за сутки вакцинировались 7 293 человек.
Скончался народный артист России Валерий Гаркалин
Народный артист России Валерий Гаркалин умер на 68 году жизни. Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
В начале октября актер был госпитализирован в коронавирусную больницу в московской Коммунарке, вскоре его состояние стало критическим, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем — к аппарату ЭКМО. Позднее он был выведен из медикаментозной комы, но его состояние вновь ухудшилось. В начале ноября ему была проведена операция на грудной клетке.
Гаркалин родился в Москве в 1954 году, окончил Музыкальное училище им. Гнесиных и режиссерский факультет ГИТИСа. Выступал в Театре сатиры с 1988 по 2001 год, затем служил в московском Театре имени Пушкина.
Активно играл в кино. Самой известной картиной с его участием стал фильм «Ширли-мырли» Владимира Меньшова, где он исполнил главную роль. Звание народного артиста России он получил в 2008 году.
В 2014 году Гаркалин подписал обращение инициативной группы по проведению Конгресса интеллигенции «Против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма».
В тексте говорилось, что Россия аннексировала Крым и грубо нарушила международное право, государственные СМИ полны потоков лжи и дезинформации, а на Россию надвигается экономическая, политическая и гуманитарная катастрофа.
Разведка США: Россия может готовить военную операцию против Украины
Американские разведслужбы предупреждают союзников по НАТО, что у западных столиц есть совсем немного времени для предотвращения российской военной акции против Украины, сообщила в пятницу вечером газета New York Times.
Согласно источникам газеты в администрации Джо Байдена, в Кремле пока не приняли решения относительно использования войск, сосредоточенных поблизости от российско-украинской границы, но их число и состав внушает серьезную тревогу относительно намерений российского руководства. В пятницу глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел телефонный разговор с главнокомандующим вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным, в ходе которого обсуждалась «вызывающая тревогу» активность российской армии в этом районе.
Американские и британские разведслужбы, пишет газета, все более убеждаются в том, что Владимир Путин рассматривает вариант проведения военной операции либо с целью захвата большей части территории Украины, либо с целью дестабилизации страны и обеспечения прихода к власти про-российского правительства. Путин, по их мнению, раздосадован безрезультатностью минского мирного процесса. Большая зависимость Европы от поставок российского природного газа может внушить ему надежду на то, что европейцы не решатся пойти на решительные меры в ответ на потенциальную российскую военную операцию против Украины.
По информации газеты, американские официальные лица предлагают создать план совместных действий с европейскими союзниками, чтобы ответить на российские военные действия против Украины. Важной частью этого плана являются санкции.
Согласно западным источникам, поблизости города Павловска в Воронежской области в последнее время были сосредоточены боевые подразделения российской армии и военная техника, в том числе танки, гаубицы и ракеты «Искандер».
В Абхазии за сутки от коронавируса скончались два пациента
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 476 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 126 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 56 пациентов. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 31 пациента – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончалась женщина 80 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 20 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 23, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 74 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончалась женщина 1941 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33 819 человек. Зарегистрировано 500 летальных случаев. Выздоровели 27 870 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
ЕСПЧ отказался подключить омбудсмена Грузии к рассмотрению дела Саакашвили
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Народному защитнику Грузии в просьбе о подключении третьей стороной к рассмотрению обеспечительной меры по делу экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщила омбудсмен Нино Ломджария.
«Как сказал суд, по их процедуре подключение третьей стороны возможно только во время рассмотрения дела по существу. Они отказали нам на основании процедуры», - сказала Ломджария.
При этом она подчеркнула, что аппарат Народного защитника Грузии рассчитывал создать прецедент, поскольку прямого запрета на подключение третьей стороны во время рассмотрения обеспечительных (временных) мер по иску не существует. В тоже время Нино Ломджария подчеркнула, что обязательно подаст аналогичное прошение в ЕСПЧ, когда рассмотрение дела будет начато по существу.
Ломджария рассчитывала предоставить ЕСПЧ дополнительную информацию по делу в случае подключения Народного защитника третьей стороной. Среди прочего в Страсбургский суд омбудсмен планировала направить заключение группы врачей, которые рекомендовали перевести Саакашвили из тюремной больницы в частный госпиталь ввиду критического состояния его здоровья, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В ответ на иск адвокатов Саакашвили ранее ЕСПЧ призвал власти Грузии обеспечить безопасность политика в тюрьме и предоставить ему необходимое медицинское лечение. Одновременно экс-президента Грузии призвали прекратить голодовку. Саакашвили пообещал начать курс реабилитации сразу после перевода в Военный госпиталь Гори.
Никол Пашинян и Ильхам Алиев встретятся в Брюсселе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились встретиться в декабре в Брюсселе на саммите Восточного партнерства, сообщает Европейский совет.
Как пишет Радио Азатутюн, председатель Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные переговоры с лидерами Армении и Азербайджана, продолжив состоявшиеся ранее на этой неделе обсуждения вокруг сложившейся в регионе ситуации и организации саммита Восточного партнерства, который состоится 15 декабря в Брюсселе.
Согласно официальному сообщению Европейского совета, «лидеры двух стран согласились встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить региональную ситуацию и пути преодоления разногласий во имя процветающего и стабильного Южного Кавказа, чему содействует Евросоюз».
Согласно сообщению официального Брюсселя, в ходе телефонных разговоров с Шарлем Мишелем лидеры Армении и Азербайджана также согласились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, которая послужит механизмом предотвращения инцидентов.
Это будет третья встреча глав Армении и Азербайджана лицом к лицу после прошлогодней Карабахской войны. Две предыдущие встречи были организованы по инициативе России и прошли в Москве с участием президента РФ Владимира Путина.
Михаила Саакашвили этапировали в Горийский военный госпиталь
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили этапировали из расположенной в тбилисском районе Глдани тюремной больницы в Горийский военный госпиталь.
Как сообщают грузинские СМИ, в Гори усилены меры безопасности, в городе мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.
В госпитале уже находятся мать Саакашвили Гиули Аласания, его личный врач Николоз Кипшидзе, адвокаты Ника Гварамия и Дмитрий Садзаглишвили.
Ранее адвокат Саакашвили Ника Гварамия сообщил, что экс-президент готов прекратить голодовку после размещения в больнице. Саакашвили голодал 50 дней – он объявил голодовку сразу после ареста 1 октября.
Продолжить лечение в Горийском военном госпитале третьему президенту Грузии предложил министр юстиции Рати Брегадзе. Он также добавил, что после завершения курса лечения Саакашвили продолжит отбывать срок в руставской тюрьме.
Михаила Саакашвили перевозят в Горийский военный госпиталь
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, предположительно, уже перевозят в Горийский военный госпиталь.
Несколько минут назад с территории глданской тюремной больницы выехали реанимобили в сопровождении машин Специальной пенитенциарной службы.
Соратники и врачи Саакашвили не говорят о деталях перевода, чтобы обеспечить безопасность процесса.
По информации СМИ, близ военного госпиталя в городе Гори усилены меры безопасности.
Ранее адвокат политика Ника Гварамия сообщил, что экс-президент согласен на перевод в горийский госпиталь и готов прекратить голодовку после размещения в больнице.
Армянской стороне переданы тела трех военнослужащих, погибших в ходе боев 16 ноября
Азербайджанская сторона при посредничестве российских миротворческих сил передала Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) МВД Нагорного Карабаха тела трех военнослужащих ВС Армении, погибших в результате боев на восточной границе Армении 16 ноября.
По предварительным данным, тела эвакуированы с территории села Ишханасар Сюникской области Армении, сообщает ГСЧС, добавляя, что тела сегодня доставлены в Ереван.
Отмечается также, что информацию об их личностях будет опубликована Министерством обороны Армении.
Согласно Минобороны РА, по данным на сегодняшний день, в результате боев 16 ноября у армянской стороны 6 погибших. Военное ведомство сегодня опубликовало имена пятерых погибших, личность последнего пока уточняется.
Азербайджанская сторона сообщила о 7 погибших азербайджанских военнослужащих.
Еще девять депутатов парламента Грузии прекратили голодовку
Девять депутатов парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» прекратили голодовку. Об этом сегодня на брифинге заявил Акакий Минашвили, передает агентство «Новости-Грузия».
О решении было объявлено после того, как заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на перевод в военный госпиталь города Гори и прекращение голодовки, которую он продолжал ровно 50 дней.
«Главный вопрос, который волновал каждого из нас, из-за которого мы очень переживали, поскольку он касался жизни и здоровья лидера нашей партии, а также третьего президента Грузии, на данном этапе решился положительно и поэтому мы прекращаем голодовку», - сказал Минашвили.
Помимо Минашвили с 14 ноября голодовку в здании парламента также продолжали Давид Киркитадзе, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили и Абдулла Исмаилов.
Ранее сегодня о прекращении голодовки также объявила депутат парламента Грузии, лидер партии «Дроа» Элене Хоштария. Она голодала в течение 17 дней.
Единственным требованием всех десяти политиков был перевод Саакашвили в многопрофильную клинику.
Суд в Киеве отменил запрет на трансляцию русскоязычного канала RTVI
Апелляционный суд в Киеве отменил признание программ русскоязычного телеканала RTVI не отвечающим законодательству Украины.
Суд признал противоправным решение украинского медиарегулятора о том, что канал не соответствует требованиям европейской конвенции, обеспечивающей свободную ретрансляцию телевидения. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Европейское подразделение RTVI зарегистрировано в Испании, Киев обязан обеспечить свободное вещание участникам Европейской конвенции. В 2020 году украинский регулятор постановил, что русскоязычный канал не соответствует требованиям конвенции, а значит его вещание можно запретить. До этого вещание канала дважды приостанавливалось в стране по обвинению в распространении российской пропаганды.
Канал, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке, а редакция в Москве, заявил, что готов возобновить вещание на Украине. Его генеральный директор Ольга Пивень заявила, что считает решение апелляционного суда «знаковым», не только для редакции, но и для других иностранных каналов, которые вещают по европейской лицензии на территории страны.
На территории страны запрещено вещание десятков российских каналов, в том числе - «Первого», ТНТ, «России 1» и НТВ. В 2021 власти в Киеве закрыли несколько оппозиционных каналов, которые были обвинены в пророссийской позиции.
Украина находится на 97 месте в мире в ежегодном рейтинге свободы прессы, составляемом международной организацией «Репортеры без границ». Это ниже Гаити и Того, но выше, чем большинство стран постсоветского пространства, за исключением стран Балтии, Грузии, Киргизии и Молдавии. Россия расположены в рейтинге на 150 месте из 180.
Польша заявила, что Беларусь привозит мигрантов назад к границе
Польша заявила, что вечером 18 ноября белорусские службы привезли на грузовиках сотни мигрантов обратно к границе и подтолкнули их к попытке нелегально пройти на территорию Польши. Как сообщает агентство Reuters, это произошло через несколько часов после того, как мигранты покинули лагерь на белорусско-польской границе.
Пресс-секретарь польской пограничной службы Анна Михальская заявила, что когда мигранты пытались пересечь границу, белорусские войска ослепляли польских пограничников лазерами, некоторые мигранты бросали бревна – четыре пограничника получили легкие травмы.
По утверждению польских властей, лагерей мигрантов на границе больше нет. Сотни граждан Ирака улетели на родину 18 ноября, но часть людей осталась на территории транспортно-логистического центра недалеко от границы, который им предоставила Беларусь. Попытки пересечь границу продолжаются и становятся более агрессивными, передает AP News.
Как сообщил белорусский Госпогранкомитет, с 21 ноября Польша приостанавливает железнодорожное сообщение с Беларусью через пункт пропуска «Кузница» («Брузги» с белорусской стороны). Ранее Польша выдвинула Беларуси ультиматум, потребовав стабилизировать обстановку на границе до 21 ноября – в противном случае железнодорожный пункт в Кузнице будет закрыт.
Страны ЕС обвиняют в организации миграционного кризиса на границе белорусские власти. За последние месяцы в Беларусь прибыли десятки тысяч мигрантов, главным образом из Ирака и Сирии. Они пытаются попасть в Польшу и другие соседние страны – члены Европейского союза – Литву и Латвию. Цель большинства из них – Германия, где они собираются просить убежища. Польша не пускает этих людей через границу, на которой размещены военнослужащие.
По словам Александра Лукашенко, вполне возможно, что белорусские службы помогали мигрантам попасть в Польшу. «Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию», – заявил Лукашенко в интервью BBC. Однако он отрицает, что приглашал тысячи людей, чтобы спровоцировать кризис на границе.
Официальный Минск утверждает, что убеждают мигрантов вернуться домой, но те отказываются. Одновременно многие беженцы говорят, что белорусские власти не позволяют им даже вернуться в Минск из лесов вдоль границы.
За последние месяцы, по данным Reuters, в приграничных районах умерли не менее 8 человек, включая 19-летнего сирийца, утонувшего в реке при попытке добраться до территории ЕС вплавь.
США и Евросоюз не признают Лукашенко легитимно избранным президентом на выборах в августе прошлого года. Против него и его окружения введено несколько пакетов санкций – по обвинению в фальсификации итогов выборов и жестоком подавлении массовых протестов.
Адвокат: Саакашвили согласен на перевод в военный госпиталь в Гори
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили согласен на перевод в военный госпиталь в Гори и готов прекратить голодовку, как только будет доставлен туда. Об этом после встречи с политиком заявил его адвокат, гендиректор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия.
По его же словам, сегодня Михаил Саакашвили будет доставлен в Горийский госпиталь. Как пояснил Гварамия, Саакашвили перевезут «позже», но он не смог назвать конкретное время из соображений безопасности.
- Саакашвили объявил голодовку 1 октября. Когда его состояние ухудшилось, он был переведен из тюрьмы в городе Рустави в больницу при пенитенциарном учреждении в Глданском районе Тбилиси. Как утверждал сам политик, его доставили туда обманом.
- Позже Саакашвили заявил о готовности прекратить голодовку, если его переведут в многопрофильную клинику гражданского типа. 19 ноября министр юстиции Рати Брегадзе предложил доставить экс-президента в военный госпиталь Минобороны в Гори.
Зурабишвили приветствует решение о переводе Саакашвили в Гори
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует решение о переводе Михаила Саакашвили из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори. Об этом говорится в заявлении Зурабишвили, опубликованном сегодня, 19 ноября.
18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание в больнице глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. Сегодня Минюст Грузии согласился перевести заключенного в военный госпиталь города Гори, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Я приветствую план перевода бывшего президента в военный госпиталь Гори, так как это то место, которое соответствует всем стандартам – как медицинским, так и стандартам безопасности», - считает Зурабишвили.
По мнению президента, этот шаг поможет успокоить общество и обеспечить стабильность в стране».
Зурабишвили также приветствует решение депутата парламента Грузии, лидера оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария, которая начала голодовку в поддержку Саакашвили 17 дней назад, а сегодня объявила о ее прекращении.
- Михаила Саакашвили задержали 1 октября после того, как он сообщил, что вернулся в Грузию и опубликовал видеообращения в соцсетях. После ареста ему предъявили обвинения в незаконном пересечении границы Грузии.
- Кроме этого, Саакашвили, у которого есть украинское и нет грузинского гражданства, обвиняют еще по четырем уголовным делам в Грузии. По двум из них судебные приговоры были вынесены заочно. Саакашвили приговорили к шести годам лишения свободы.
Журналистам показали палату, подготовленную в военном госпитале для Саакашвили
Военный госпиталь в городе Гори располагает всей материально-технической базой, необходимой для лечения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже 50-й день продолжает голодовку в заключении. Об этом сегодня заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.
«Горийский госпиталь полностью оборудован этой материально-технической базой, которая необходима пациенту», - сказала она. Министр добавила, что в военном госпитале функционирует аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ), и Саакашвили смогут провести исследования головного мозга.
«Распространенная информация о том, что аппарат МРТ вышел из стоя, не соответствует действительности. Он технически исправен, происходит программный апдейт и пациенту все эти услуги предоставят без проблем», - заявила она.
Здесь же глава Минздрава подчеркнула, что в процессе подбора клиники большое внимание уделялось и вопросу обеспечения мер безопасности. «Было сочтено, что госпиталь Гори – это та локация, где можно предложить пациенту максимальную безопасность. Именно исходя из этого, для него была оборудована особая палата, где он продолжит лечение под интенсивным наблюдением», - добавила Тикарадзе.
По сообщениям СМИ, на окнах палаты Саакашвили в военном госпитале уже установлены решетки. Тикарадзе подчеркнула, что больницу не будут освобождать от пациентов из-за перевода третьего президента. Как уточняет телеканал «Мтавари», в настоящее время большинство палат больницы заняты ковид-пациентами.
- Военный госпиталь Министерства обороны имени Георгия Абрамишвили был основан в 2006 году. Он является многопрофильным медучреждением, входящим в международный союз военных госпиталей IMIHO - Interconnection of Military Hospitals.
- Клиника обслуживает как военных, так и гражданских лиц. Основная часть пациентов - военные, бывшие военные и члены их семей.
- В клинике есть отделения общей хирургии, травматологии, анестезиологии, реанимации и неотложной помощи, кардиологии и интенсивной кардиологии и психо-неврологии. У госпиталя свои лаборатория, банк крови и морг.
Хоштария переведена в больницу для прохождения курса реабилитации после голодовки
Лидер оппозиционной партии «Дроа», депутат парламента Грузии Элене Хоштария переведена в тбилисскую клинику «Нью Хоспитал» для прохождения реабилитации после 17-дневной голодовки. Об этом сообщает телеканал «Формула».
Хоштария решила прекратить голодовку после того, как Минюст согласился перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в военный госпиталь в городе Гори.
Сегодня из здания парламента Хоштария вывозили на инвалидной коляске. За более чем две недели протеста она очень ослабла. Врачи поддерживали ее жизненные параметры с помощью капельниц.
Хоштария сопровождали мать, личный врач и сотрудники службы скорой медицинской помощи.
Саакашвили продолжает голодовку со дня своего задержания 1 октября. Накануне он потерял сознание в больнице глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. Врачам удалось стабилизировать его состояние, однако, как указали независимые эксперты, дальнейшее лечение политика в тюремном госпитале невозможно.
Саакашвили не против перевода в военный госпиталь Гори – депутат
Экс–президент Грузии Михаил Саакашвили не против своего перевода в Горийский военный госпиталь. Об этом после встречи с ним заявила депутат парламента, член «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе.
По словам депутата, Саакашвили переживает за состояние других голодающих, в особенности Элене Хоштария.
«Сейчас для него нет никакой разницы, куда его переведут. Для него важным является продолжить борьбу в стране», – добавила Херхеулидзе.
По её словам, с окончательным решением Саакашвили журналистов ознакомит адвокат политика, гендиректор телеканала «Мтавари» Ника Гварамия. Он сейчас обсуждает с экс-президентом технические детали перевода в Горийский госпиталь. В глданской тюремной больнице находится и представитель посольства Украины в Грузии.
Ранее Саакашвили говорил, что прекратит голодовку, если власти согласятся перевести его в гражданскую больницу.
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