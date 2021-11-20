По информации врача, состояние здоровья Элене Хоштария стабильное

Ленинский суд Махачкалы признал местного жителя Насыра Султанмеджидова виновным в участии в религиозном объединении «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (в России признано экстремистским и запрещено). Он получил два года лишения условно.

Как гласит приговор, Султанмеджидов с 2015 года участвовал в деятельности религиозного объединения, которое на тот момент уже было запрещено в стране. В частности, он посещал собрания членов объединения в кафе «Хаял» в Махачкале и на даче в поселке Кривая балка. Там верующие обсуждали свою деятельность и изучали запрещенную в России религиозную литературу. Они также вовлекли в организацию новых членов, а один из участников группы уехал в Египет – на родину религиозного объединения.

Подсудимый в суде признал вину, но от дачи показаний отказался, сославшись на статью Конституции, по которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, сообщает Кавказ.Реалии.

Свидетели в суде показали, что согласно идеологии им «нельзя соблюдать законы Российской Федерации, признавать официальное духовенство мусульман Российской Федерации, обращаться за помощью к правоохранительным органам, признавать институты власти, суды, а также и другие государственные органы, поскольку они считались кафирскими».

Также членам объединения запрещалось посещать светские учреждения, в том числе учиться в светских школах, и посещать мечети. Всем, кто не поддерживал идеологию организации, необходимо было выносить «такфир», то есть объявлять их неверными.

Ат-Такфир Валь-Хиджра – радикальная такфиритская организация, основанная в 1970-е годы в Египте Али Абдухом Исмаилом. Название дано египетскими спецслужбами и СМИ, в переводе с арабского оно означает «Обвинение в неверии (такфир) и переселение (хиджра)», сами же себя верующие называют «Общество мусульман». Приверженцы данной организации выступает за неприятие современного светского общества и повторение исхода мусульман под руководством пророка Мухаммада из языческой Мекки в Медину. После ареста нескольких приверженцев общества они провели акции насилия – захватили в заложники и убили экс-министра, а также нападали на ночные клубы в Каире.