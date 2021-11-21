В Нидерландах и на Гваделупе - беспорядки в связи с мерами властей

В Нидерландах вторую ночь подряд массовые протесты против органичительных мер властей в связи с эпидемией COVID-19 переросли в беспорядки. Полиция задержала около 30 человек, есть раненые среди сотрудников правоохранительных органов.

Наиболее массовые протесты прошли в Гааге. Радикальные демонстранты поджигали велосипеды и мотороллеры, забрасывали полицейских камнями, взрывали петарды. Полиция применила водомёты. В ночь на субботу в Роттердаме также произошли беспорядки, после которых были задержаны около 50 человек.

В Нидерландах сейчас из-за роста числа заражений коронавирусом введён частичный локдаун - в частности, ограничена работа баров, ресторанов и магазинов, запрещено без уважительных причин собираться группами более 4-х человек.

Протесты против ограничений проходят и в других странах ЕС. Массовая акция противников локдауна прошла накануне в Вене - десятки тысяч демонстрантов протестовали против решения властей Австрии с 22 ноября ориентировочно на 20 дней ограничить свободное передвижение и закрыть все развлекательные заведения, кафе и рестораны как для непривитых, так и для привитых. Массовая акция протеста прошла также в столице Хорватии Загребе.

Власти Франции направили специальный отряд полиции на остров Гваделупа, расположенный в Вест-Индии, неподалеку от побережья Южной Америки. Он имеет статус заморского департамента Франции. Там произошли беспорядки, сопровождавшиеся поджогами и, по ряду сообщений, стрельбой по полицейским. На острове введен комендантский час. Участники акций протеста протестуют против мер, аналогичных введённых в материковой Франции, в частности против использования так называемых COVID-паспортов и обязательной вакцинации медицинских работников.

С наступлением холодного сезона число новых случаев инфекции во многих странах ЕС стремительно растет. Смертность в среднем в несколько раз ниже, чем в прошлом году, что может быть связано с эффектом вакцинации. Тем не менее, в ряде стран вновь сообщается об угрозе перегрузки системы здравоохранения в связи с ростом числа больных COVID-19, требующих госпитализации. В отличие от прошлого года, большинство стран воздерживается от локдаунов, вводя ограничения прежде всего для непривитых.