В Южной Осетии выявили 26 новых случаев коронавируса

Государственное агентство РИА Новости опубликовало интервью адмирала Вячеслава Попова, который на момент катастрофы атомной подводной лодки "Курск" занимал должность командующего Северным флотом. В нем Попов утверждает, что причиной катастрофы российской атомной подлодки "Курск", которая затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море, было столкновение с подлодкой одной из стран НАТО. На борту "Курска" были 118 членов экипажа, все они погибли, катастрофа субмарины стала одной из самых больших трагедий на российском флоте и стала причиной сильной критики российских властей и лично Путина.

Адмирал заявил, что название субмарины НАТО, которая якобы стала виновницей катастрофы "Курска", ему известно "с вероятностью 90%". Однако, по словам адмирала, "чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их", а он этого сделать не может. По его утверждению, подлодка одной из стран НАТО следила за "Курском" и, вероятно, слишком сильно приблизилась к нему, "либо маневр "Курска" привел к потере контакта".

"Ну он слышит, слышит, слышит, слышит и следит: вот "Курск", вот лодка. А потом "Курск" совершает какие-то действия, маневр какой-то или действия технические, что у него меняется – или пропадает, или снижается – уровень шумности. Он перестает его видеть, он стремится подскочить, чтобы услышать снова, чтобы контролировать. А он в это время совершил поворот, вот тебе на, вот тебе столкновение. Ну я моделирую", – сказал адмирал.

По его словам, две подлодки столкнулись. Российская подлодка при этом якобы ударилась носовой частью, а как располагалась иностранная – Попов говорить не стал. Адмирал утверждает, что именно в результате этого столкновения у "Курска" был поврежден торпедный аппарат: произошел взрыв торпеды, затопление первого отсека, после чего российская подводная лодка пошла на дно.

"От первого столкновения, от собственного столкновения и от второго мощного взрыва пострадала и иностранка, почему и лежала тоже на грунте до восстановления способности двигаться, но с ограничениями", – сказал адмирал.

По официальной версии России, "Курск" затонул в 175 километрах от Североморска в результате взрыва экспериментальной торпеды на ее борту и последующей детонации боезапаса в ходе учений. Версия о том, что причиной катастрофы была иностранная субмарина, ранее властями РФ и госСМИ не поддерживалась и если и озвучивалась, то в разряде маргинальных.

По словам Бориса Кузнецова, адвоката родственников моряков, погибших на "Курске", подлодка вообще не должна была выходить в море, а уж тем более – стрелять перекисно-водородной торпедой, взорвавшейся в аппарате №4: экипаж, по его словам, не имел представления, как пользоваться этим оружием. Также, по словам адвоката,​ "совершенно бездарно" была проведена спасательная операция, во время которой Россия отказалась от помощи иностранных государств в спасении моряков.

Некоторое время назад США рассекретили часть стенограммы беседы экс-президента США Билла Клинтона с президентом России Владимиром Путиным от 6 сентября 2000 года в Нью-Йорке, где в том числе обсуждалась гибель "Курска".

"Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики", – предположил во время этой беседы Клинтон. На это российский президент отвечает: "Хорошего выбора у меня не было. Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что, если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей".

Затем Путин снова возвращается к теме своего рейтинга: "Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение. Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться".

"Мы чувствовали себя бессильными во время этой катастрофы. Сейчас все выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд, – также говорит Путин. – Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела". Причины гибели "Курска" президенты, согласно материалам стенограммы, не обсуждали.

Данные о катастрофе "Курска" в России будут засекречены минимум до 2030 года. После катастрофы руководство флота также приняло решение о подрыве находящихся на дне Баренцева моря фрагментов субмарины. По утверждению РИА Новости к интервью Попова, это было необходимо с точки зрения безопасности мореплавания – из-за того, что субмарина затонула в районе активного судоходства и рыбного промысла, а на ее борту оставались неразорвавшиеся торпеды.

По сообщениям в российских и иностранных СМИ в 2000 году, в районе учений находились несколько иностранных подлодок, которые наблюдали за российскими учениями, в том числе АПЛ Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Ни США, ни Великобритания официально не комментировали заявления Попова.