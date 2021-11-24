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От коронавируса скончались еще четыре жителя Южной Осетии
В «красную зону» инфекционной больницы цхинвальского медцентра 22-23 ноября госпитализировали девять человек с осложнениями от новой коронавирусной инфекции.
Как сообщила заместитель директора медцентра Зарина Туаева, всего там проходят лечение 84 пациента, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся два человека.
«Выписаны из больницы 16 человек. От последствий ковида скончались четверо пациентов – мужчины 59, 70 и 75 лет, а также 78-летняя женщина», – сказала Туаева.
За минувшие сутки в Южной Осетии выявили 31 новый случай коронавируса. Число выявленных случаев превышает 9700, выздоровели более 8 тысяч, скончался 171.
До 1 декабря в Южной Осетии остается запрет на проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный и дезинфекционный режим в закрытых помещениях и в общественном транспорте.
Другие новости дня
Лидер партии «Лело» призывает разместить в Грузии базы США
Лидер партии «Лело для Грузии», бизнесмен Мамука Хазарадзе выступил с инициативой создания прочной платформы для национальной консолидации. О своем предложении он написал в соцсетях, перечислив три основных пункта будущей стратегии, пишет СОВА.
«Последние события в Грузии и регионе показывают, что наша страна находится в серьезной опасности. К социально-экономическим проблемам добавляется проблема мощного влияния России – государства-оккупанта, которое оккупировало 20% территории страны. «Пятая колонна», неограниченно пустившая корни в Грузии, перешла на действия против независимости Грузии», – заявил политик.
По словам Хазарадзе, открыто пророссийские силы и насильственные группы, не скрывая этого, пытаются вернуть Тбилиси на орбиту Москвы. Оппозиционер считает, что под предводительством Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта» проводит политику, идущую в разрез с национальными интересами. Поэтому возникла необходимость создать платформу «Национальной безопасности и экономики», которая состоит из трех пунктов:
- Размещение военных объектов США в Грузии и принятие действенных шагов в этом направлении как с законодательной, так и с экономической точки зрения;
- Быстрое задействование Соглашения о свободной торговле с США, которое позволит экономике Грузии и ее гражданам достичь быстрого экономического роста;
- Принятие «Закона о люстрации» – акта национальной консолидации и защиты суверенитета – для выявления граждан Грузии, находящихся на службе вражеских государств.
Все заинтересованные стороны Хазарадзе приглашает к участию в круглом столе для тщательной обсуждения и реализации этих вопросов.
«Национальная безопасность и быстрое экономическое развитие должны быть задачей номер один для страны. Нам, гражданам Грузии, необходимо объединить национальные силы, интенсивно работать с западными партнерами и союзниками для достижения этих целей и их реализации в реальной жизни», – написал основатель партии «Лело».
HRW: Варшава и Минск разделяют ответственность за мигрантов
Варшава и Минск разделяют ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе. Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch.
В своём докладе правозащитники отмечают, что Польские пограничники – иногда жестоко – оттесняют мигрантов на белорусскую территорию несмотря не то, что люди просят убежища. Кроме того, по данным Human Rights Watch, польские солдаты при депортации разлучали детей и родителей. Власти Польши все обвинения в свой адрес отвергли.
В документе также отмечается о фактах насилия и бесчеловечном отношении к мигрантам со стороны белорусских пограничников.
Human Rights Watch посетила беженцев по обе стороны границы в октябре. Доклад правозащитников основан на 19 интервью людей, путешествующих в одиночку, и семей с детьми.
Евросоюз обвиняет режим авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко в намеренной доставке на границу с Польшей тысяч мигрантов, которые хотят прорваться в ЕС. Создавая кризис с мигрантами, Лукашенко тем самым мстит за западные санкции, уверены в Брюсселе.
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Канцлером Германии станет социал-демократ Олаф Шольц
Лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц сменит Ангелу Меркель на посту федерального канцлера Германии. Три прошедшие в Бундестаг партии договорились о создании правящей коалиции. Соглашение будет представлено в среду.
По итогам выборов в Бундестаг социал-демократы заняли первое место, опередив христианских демократов, с которыми они сейчас формируют правительство. В состав новой коалиции вместе с СДПГ войдут "Зелёные" и Свободная демократическая партия, передаёт агентство DPA.
Выборы в Бундестаг прошли в конце сентября. Блок христианских демократов, к которому принадлежит действующая канцлер Ангела Меркель, потерял 48 мест в парламенте, социал-демократы получили на 53 кресла больше, чем было у них до выборов.
Полномочия Меркель официально уже прекратились, однако она продолжает исполнять свои обязанности до того, как не будет сформировано новое правительство.
В абхазском парламенте обсуждают «системный кризис правоохранительной системы»
В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия проходит внеочередное заседание сессии.
На повестке дня один вопрос: рассмотрение обращения Народно-патриотического союза Абхазии (НПСА) к парламенту в связи со сложившимся острым системным кризисом в правоохранительной системе.
Как пишет агентство «Апсныпресс», в заседании принимают участие генеральный прокурор Адгур Агрба, глава сухумской прокуратуры Алхас Агумава, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, председатель Службы госбезопасности Роберт Киут.
Член высшего совета «Аидгылара» Лаша Шамба зачитал обращение НПСА, в котором говорится:
«Серьёзный общественный резонанс вызвали незаконные действия органов внутренних дел, а именно: избиение и доведение до попытки самоубийства 12 августа 2021 года в изоляторе Гагрского УВД гражданина А. Атейба, впоследствии не приходя в сознание скончавшегося в медучреждении; избиение ветеранов-инвалидов и депутата парламента 30 сентября 2021 года в День Победы; очевидные попытки фабрикования уголовных дел в отношении депутатов парламента с целью их дискредитации исключительно по политическим мотивам. Апофеозом системного превышения должностных полномочий, непрофессионализма и безнаказанности сотрудников органов внутренних дел стало убийство 16 ноября 2021 года сотрудниками уголовного розыска гражданина А.Кетия и ранение О.Хагуш при попытке их задержания в городе Гагра в связи с якобы готовившимся предполагаемым преступлением. Считаем необходимым отметить, что за весь послевоенный период не было ни одного факта умышленного убийства сотрудниками милиции при задержании. Крайнюю обеспокоенность вызывает отсутствие какой-либо реакции со стороны Генеральный прокуратуры, главной функцией которой является осуществление надзора за соблюдением Конституции и законов, защита прав и свобод гражданина, обеспечение интересов общества и государства».
- 17 ноября оппозиционные партии и общественные объединения подписали соглашение о создании единого Народно-патриотического союза Абхазии (НПСА).
- После митинга, который состоялся в центре Сухуми 4 ноября, в оппозиции заявили о планах проведения акций протеста и Всенародного схода с требованием отставки президента Аслана Бжания.
В Грузии с 1 декабря будет снято ограничение на работу кафе и ресторанов
С 1 декабря в Грузии будет снято ограничение на работу кафе и ресторанов. Объекты общепита смогут принимать посетителей после 23:00. Об этом сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.
Решение связано с введением в стране системы т.н. «зеленых пропусков». «Зеленый» статус получат те, кто прошел полный курс вакцинации, и те, кто уже переболел ковидом. Кроме того, пропуск можно получить, пройдя быстрый тест, который будет действителен 24 часа, или ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов. Попасть без пропуска с 1 декабря будет невозможно в рестораны, кафе и бары, театры и кинотеатры, музеи, казино, фитнес-клубы, гостиницы и канатные дороги горнолыжных курортов.
Сегодня же стало известно, что с 1 декабря кинотеатры и театры смогут заполняться на 50% от общей вместимости (действующее ограничение – 30%).
В правительстве также сообщили, что от граждан Грузии, которые возвращаются в страну через сухопутную границу, больше не будут требовать ПЦР-тест (вакцинированным иностранцам на сухопутной границе ПЦР-тест все еще необходим).
Apple подаёт в суд на израильского разработчика программ слежки
Корпорация Apple подала иск к NSO Group – израильскому разработчику шпионского оборудования Pegasus. Apple утверждает, что NSO Group использует программное обеспечение для слежки за пользователями, специально заражая их устройства iOS.
Одну из уязвимостей на устройствах Apple обнаружила канадская исследовательская группа The Citizen Lab, занимающаяся кибербезопасностью. По данным исследователей, при создании Pegasus израильская компания использовала недостатки защиты при работе с PDF файлами.
Apple попросила суд выдать бессрочный запрет на использование программного обеспечения, сервисов и устройств Apple компанией NSO Group.
В июле организация Forbidden Stories и несколько СМИ сообщили, что программа израильской компании использовалась для слежки за журналистами и главами государств, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном. NSO Group тогда назвала сообщения в прессе об использовании Pegasus для слежки за журналистами и политиками ложными. Разработчик утверждает, что программа предназначена для борьбы с террористами и преступниками.
Журналисты писали, что Минобороны Израиля заинтересовано в работе NSO Group и ранее уже защищало компанию от судебных исков.
В США NSO Group внесена в чёрный список.
- Pegasus может взламывать мобильные телефоны по ссылке и тайно записывать электронные письма, звонки и текстовые сообщения. В некоторых случаях шпионское программное обеспечение может активироваться, даже если жертва не нажимает на ссылку. Программа успешно использовалась для взлома смартфонов близких убитого саудовского обозревателя Джамаля Хашогги.
- В списке взломанных устройств есть номера сотрудников CNN, Associated Press, Voice of America, New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg News, Le Monde во Франции, Financial Times и Al Jazeera в Катаре. Кроме того, в списке также находятся номера 65 бизнесменов, 85 правозащитников и более 600 политиков.
В Абхазии обстреляли маршрутное такси с пассажирами
Сегодня утром в Гудаутском районе Абхазии обстреляли маршрутное такси с пассажирами. Об этом сообщают абхазские Telegram-каналы со ссылкой на помощника министра внутренних дел самопровозглашенной республики Бадру Айба.
Как заявил Айба агентству ТАСС, водитель получил два ранения в шею, он доставлен в больницу.
По словам очевидцев, после обстрела маршрутка врезалась в столб напротив школы у реки Хипста.
По данным МВД, личность стрелявшего уже установлена. Как сообщил ТАСС глава абхазского МВД Дмитрий Дбар, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по задержанию стрелявшего. По его словам, «есть информация, что он пытается покинуть Абхазию».
В Грузии от коронавируса скончались еще 64 пациента
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 64 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 11 679.
За сутки в стране выявили 3201 новый случай коронавируса. Накануне провели 26 588 тестов: PCR-тестов – 12 187, экспресс–тестов на антиген – 14 401.
Выздоровели еще 4098 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 822 383, выздоровевших – 763 755.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 12,04%, за последние 14 дней составляет 9,15%, за неделю – 9,19%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3707 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 112 851.
В Абхазии подорожал хлеб – решение правительства
В Абхазии подорожал хлеб. Соответствующее постановление принял Кабинет министров самопровозглашенной республики.
Как пишет «Апсныпресс», максимальные предельные розничные цены на формовой хлеб, изготавливаемый из пшеничной муки, составят:
- хлеб из муки высшего сорта: 1кг - 46 руб., 0,6 кг - 28 руб.
- хлеб из муки второго сорта: 1кг - 41 руб., 0,6 кг - 25 руб.
Предельная оптовая торговая наценка на пшеничную муку, исчисляемая относительно ее таможенной стоимости при ввозе на территорию Абхазия, устанавливается в размере 15%.
Трагически погиб грузинский бизнесмен, основатель ФК «Зестафони» Илия Кокая
Бизнесмен, политик и основатель футбольного клуба «Зестафони» Илия Кокая трагически погиб сегодня во время восхождения на вершину Деда эна (3449 метров) в Казбегском муниципалитете.
65-летний Кокая совершал восхождение вместе с другом Леваном Мушкудиани. По словам его товарища, Кокая поскользнулся, ударился головой и получил тяжелую травму, от которой скончался, пишет агентство «Новости-Грузия».
Кокая увлекался альпинизмом. Осенью 2021 года он совершил восхождение на самую высокую гору Африки – Килиманджаро, и установил там флаг Грузии.
В собственности Кокая – сеть гостиниц на горнолыжном курорте Гудари, а также доля завода ферросплавов.
В 2016 году Илия Кокая баллотировался в депутаты парламента в мажоритарном округе Зестафони в качестве независимого кандидата. Тогда он получил 19.8 % голосов и вышел на третье место.
В 2004 году Кокая вместе с партнерами основал футбольный клуб «Зестафони». Клуб четыре раза подряд, в 2010-11 и в 2011-12 годах становился чемпионом Грузии. Кроме того, футболисты «Зестафони» выигрывали Кубок Грузии в 2008 году и Суперкубок Грузии в 2011 и 2012 годах.
НАСА начинает опыт по изменению траектории полета астероида
В среду запуском космического аппарата с военно-воздушной базы Вандерберг в Калифорнии американское космическое агентство (НАСА) начнет уникальный эксперимент, цель которого изменение траектории движения астероида.
Специально созданный космический аппарат отправится на встречу с небольшим астероидом Диморфос. Он должен преодолеть расстояние почти в 10 миллионов километров к следующей осени и на скорости 24 тысячи километров в час врезаться в астероид. Ученые надеются, что в результате удара астероид изменит траекторию движения.
Диморфос не представляет опасности Земле, он был избран как удобный объект эксперимента, который должен ответить на вопрос можно ли ударом искусственного аппарата изменить траекторию полета астероидов или крупных метеоритов, чье столкновение с Землей чревато катастрофическими последствиями. "Впервые человечество изменит направление движения природного небесного тела в космосе", - говорит руководитель программы сотрудник НАСА Том Статлер.
По заданию Конгресса, американские астрономы отслеживают более тысячи астероидов диаметром более километра, которые время от времени сближаются с Землей. Согласно компьютерным моделям, Земле не грозит столкновение с астероидом в течение столетий, хотя минимальный шанс остается. По оценкам ученых, им удалось идентифицировать более 90 процентов крупных астероидов, но лишь 40 процентов небольших, диаметром около 150 метров, способных нанести в случае падения ощутимый ущерб.
Так называемый "кинетический удар" по астероиду в теории наиболее простой способ изменения направления его движения. Учеными также рассматриваются варианты уничтожения астероидов с помощью ядерного и лазерного оружия.
Шаман Габышев: «Отношение к Путину не изменилось»
Отношение якутского шамана Александра Габышева к президенту Владимиру Путину не изменилось с того времени, как он организовал поход на Кремль с целью "изгнать Путина". Об этом сам Габышев, который находится на принудительном лечении в новосибирской больнице, написал в интервью изданию Znak.com.
По словам Габышева, он считает свое дело политическим. В больнице к шаману, по его словам, относятся с уважением из-за его высокой медийности. По его словам, в свободное время он пишет письма и читает Стивена Кинга, Рекса Стаута, Конан Дойля.
Шамана содержат в "режимных условиях". Как уточнил адвокат Алексей Прянишников, каждые полгода врачебная комиссия и суд решают, необходимо ли продлить принудительное лечение. У Габышева первый шестимесячный срок лечения истекает 26 января 2022 года.
- Осенью 2021 власти поместили якутского шамана Александра Габышева в Новосибирскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением. Ранее Якутский городской суд отправил Габышева на принудительное лечение по уголовным делам о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме.
- Весной 2019 года Александр Габышев и его соратники отправились из Якутска в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Шамана задержали через несколько недель на границе, поместили в психоневрологический диспансер, после чего возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Дело о применении насилия против представителя власти завели в декабре 2019 года. По данным адвоката, поводом стало то, что при задержании шаман якобы повредил одежду одному из сотрудников силовых структур.
- В конце января 2021 года для принудительной госпитализации Габышева в психдиспансер задействовали 50 полицейских и девять служебных автомобилей. За несколько дней до задержания Габышев объявил о новом походе на Москву, который он планировал на март 2021 года.
Премьер Грузии: для прямых контактов с руководством России пока нет условий
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что для прямых контактов с руководством РФ пока нет условий, это не должна быть встреча ради встречи.
«Вам известно, что у нас есть формат женевских переговоров. У нас нет прямого контакта по политическим вопросам. Единственный контакт – это формат Абашидзе–Карасина, который касается только торгово-экономических и культурных отношений. Я думаю, что для таких прямых контактов, для попыток их организации необходимы хорошая подготовка и осмысление. Это должна быть встреча, ориентированная на результат, а не встреча для встречи», – сказал Гарибашвили в интервью Общественному вещателю.
Глава правительства в контексте возможности проведения встречи с руководством РФ отметил, что каждая страна должна исходить из своих национальных интересов, в том числе и Грузия.
«В общем, мы все хорошо понимаем, что нормальное государство действует и должно действовать, исходя из своих национальных интересов. Естественно, у нас есть свои интересы, а у других государств, в том числе и соседей, – свои. Так что думаю, что такая встреча нуждается в хорошей подготовке», – отметил он.
- В интервью Гарибашвили также сказал, что считает предвзятой критику нынешних властей Грузии со стороны тех депутатов Европарламента и американских конгрессменов, которые являются «личными друзьями» представителей партии «Единое национальное движение», правившей в стране до 2012 года.
Еще один адвокат Ивана Сафронова уехал из России в Грузию
Адвокат Евгений Смирнов, защищающий экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, уехал из России в Грузию. Об этом он сам сообщил The Insider.
Смирнов в разговоре с изданием не исключил, что ему придется остаться в Грузии. В то же время «Новой газете» он сообщил, что не уехал на постоянное место жительства в эту страну.
«У меня нет никаких ограничений на возврат, поэтому не исключаю, что вернусь в скором времени», – сказал он.
Защитник рассказал, что в отношении адвокатов Сафронова, было внесено больше десяти представлений о возбуждении дисциплинарных производств.
«Инициатор всего этого – следователь [ФСБ Александр] Чабан. Он пытается руками Минюста хоть как-то привлечь, хоть как-то зацепить адвокатов – Ивана Павлова особенно, меня за компанию и других защитников по делу Ивана Сафронова. Придумать хоть что-то, за что нас можно наказать. ФСБ сейчас пытается продавить по любым, даже абсурдным, причинам какие-то репрессии в отношении адвокатов Ивана Сафронова», – сказал Смирнов.
Он отметил, что его подзащитный находится почти в полной информационной изоляции.
«С первого дня следствия ему не дают телефонных звонков, ему запрещены свидания. Уже больше двух месяцев у него парализовано какое-либо общение с внешним миром, кроме адвокатов, потому что ему теперь запретили отправлять и получать корреспонденцию», – объяснил Смирнов.
Адвокат уточнил, что на защиту Сафронова это не повлияет.
«У нас создана отличная команда защитников, благодаря чему можно участвовать в деле из любой точки земного шара, ведь самое главное в защите – разработка стратегии и составление документов», – добавил он.
Ранее Адвокатская палата Ленинградской области возбудила дисциплинарное производство в отношении Смирнова. Поводом для этого стала жалоба ФСБ, поданная в Минюст, где утверждалось, что адвокат якобы шесть раз без уважительных причин пропускал следственные действия по делу Сафронова, а также по делу другого своего подзащитного – физика Виктора Кудрявцева, которому тоже вменялась в вину госизмена – в апреле ученый скончался.
Против другого защитника Сафронова Ивана Павлова весной было возбуждено уголовное дело в связи с «разглашением» информации по делу Сафронова. Претензии силовиков были связаны с тем, что защитник передал в газету «Ведомости» постановление о привлечении своего подзащитного в качестве обвиняемого, а затем рассказал СМИ, что в его деле появился анонимный секретный свидетель под псевдонимом.
В отношении него открывали два дисциплинарных производства, лишать адвокатского статуса палата его не стала. Минюст это решение обжаловал.
В сентябре Павлов уехал в Грузию, а в конце октября узнал от Сафронова, что его самого объявили в розыск.
В начале ноября его и еще четырех экс-сотрудников самоликвидированного объединения «Команда 29» Минюст РФ включил в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента».
- Ранее сообщалось, что ФСБ завершила расследование дела Сафронова. По версии следствия, журналист был завербован чешской разведкой и передал секретные сведения о военном сотрудничестве России. Разведка Чехии в свою очередь, как утверждается, действовала в интересах спецслужб США.
Россия проведет переговоры с Арменией и Азербайджаном
Президент России Владимир Путин 26 ноября встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает пресс-служба Кремля.
Сообщение о трехсторонних переговорах, которые пройдут в Сочи, появилось на фоне возобновившихся в последние дни боев между Арменией и Азербайджаном. Ситуация вдоль границы двух стран остается напряженной с сентября прошлого года, когда в ходе столкновений погибли не менее 6,5 тысяч человек.
Год назад конфликт удалось урегулировать при посредничестве России. Согласно заключенному мирному соглашению, под контролем Баку осталась значительная часть Нагорного Карабаха и прилегающие территории, в ряде районов был размещен российский миротворческий контингент.
Пресс-служба Кремля отмечает, что переговоры проводятся по инициативе Владимира Путина и приурочены к годовщине прекращения огня. Предусмотрены также отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном.
«Стороны наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание уделят восстановлению и развитию торгово-экономических и транспортных связей», - говорится в пресс-релизе.
Последний раз Никол Пашинян и Ильхам Алиев встречались в январе 2021 года в Москве.
Николоз Кипшидзе: Реабилитация Михаила Саакашвили займет несколько месяцев
По словам личного врача Николоза Кипшидзе, Михаил Саакашвили по-прежнему чувствует себя слабо, а лечение идет по плану. Николоз Кипшидзе считает, что Михаил Саакашвили сможет присутствовать на суде 29 ноября, передает Общественный вещатель Грузии.
«Посмотрим, как он будет себя чувствовать, потому что сейчас делать прогнозы нецелесообразно. Мы не можем утверждать и сказать, когда ему станет лучше. Он жалуется на общую слабость. Давление, другие лабораторные данные более или менее в пределах нормы. Разумеется, кое-что еще нужно привести в порядок. Это долгий процесс. Это не закончится так быстро, через четыре, пять, шесть дней», - заявил Николоз Кипшидзе.
По словам Николоза Кипшидзе, в общей сложности реабилитация продлится несколько месяцев.
«Если мы говорим только о рефидинге, чтобы нормально есть пищу, это, вероятно, займет месяц или два, но и другие органы нуждаются в реабилитации. Думаю, это действительно займет несколько месяцев», - сказал врач.
Гарибашвили: Мне не интересно мнение пристрастных депутатов Европарламента и конгрессменов
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает предвзятой критику нынешних властей Грузии со стороны тех депутатов Европарламента и американских конгрессменов, которые являются «личными друзьями» представителей партии «Единое национальное движение», правившей в стране до 2012 года.
В интервью Общественному вещателю Ираклий Гарибашвили сказал:
«Вы хорошо знаете, что у прежних властей Грузии существуют, скажем так, «клубы друзей». В том числе в Европе и в Соединенных Штатах Америки. И их заявления для меня, как для премьер-министра, совершенно неинтересны.
За последние девять лет мы своими действиями подтвердили, что можем делом ответить на запланированную информационную и психологическую войну. За последние девять лет у нас по всем направлениям был существенный прогресс.
Мы хорошо знаем, что тогда, когда «Национальное движение» было во власти, они сумели создать так называемые «клубы друзей» и в Америке, и в Европе, я имею в виду европарламентариев и конгрессменов, а также так называемых «экспертов» в разных аналитических центрах, которые проявляют активность и сегодня.
Напомню, что они потратили миллионы из государственного бюджета, а не из личных или партийных доходов, не на клубы друзей нашего государства, а на тех, с кем их связывает личное знакомство и дружба. Соответственно, для меня очень легко объяснить, например, что говорит какой-то пристрастный европарламентарий или конгрессмен. Это мне не интересно, тем более, это не должно быть интересно и нашему населению».
ЕСПЧ: Россия нарушила право жительницы Чечни на семейную жизнь
Россия нарушила право на семейную жизнь и статью о дискриминации по признакам пола в деле жительницы Чечни Луизы Тапаевой, – к такому решению 23 ноября пришел Европейский суд по правам человека.
В апреле 2016 года у Тапаевой умер муж. Она осталась одна с четырьмя детьми в возрасте от двух до семи лет, которых силой забрал к себе на воспитание свекор. Тапаева обратилась в городской суд, но проиграла дело. Однако выиграла апелляцию в Верховном суде Чеченской республики, который постановил вернуть детей матери.
Судебные приставы месяцами не возбуждали исполнительное производство, а затем ограничились тем, что вызвали свекра на допрос и пару раз пришли к нему домой, когда там никого не было. Дети так и остались с дедушкой.
Спустя два года дело Тапаевой отправили на пересмотр, где суд вновь стал на сторону свекра. После этого жительница Чечни обратилась в ЕСПЧ. Страсбург в своем решении отметил, что российские власти не предприняли адекватных мер, чтобы помочь матери воссоединиться с детьми, и обязал их выплатить Тапаевой 16 250 евро в качестве компенсации морального вреда и более 9 тысяч евро на судебные издержки.
«ЕСПЧ указал, что уже рассмотрел несколько жалоб жительниц Северного Кавказа, оказавшихся в аналогичной ситуации, когда власти следовали не закону, а местным традициям «принадлежности» детей семье отца», – заявила в комментарии для Кавказ.Реалии Ольга Гнездилова, адвокат «Правовой инициативы».
- В 2019 году Европейский суд по правам человека признал незаконным решение российского суда о лишении родительских прав жительницы Чечни Зелихи Магомадовой.
- Ранее жительницы Ингушетии и Чечни обратились к уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой. Ася Губашева, Лейла Муружева и Зарифа Кодзоева жалуются на многолетнее неисполнение решений суда об определении места жительства их детей с ними. А Хэди Сагова и Малика Хамзатова заявляют, что их дети при живой матери воспитываются неблизкими родственниками или вовсе чужими людьми.
Умер бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван
Бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван умер на 91 году жизни. Он пришёл к власти в результате военного переворота, и был единственным кандидатом на президентских выборах 1980 года. В 1996 году он был приговорён к смертной казни за разгон протестов, приведший к гибели сотен человек. Однако именно при нём в стране начались демократические реформы.
Чон — кадровый военный, участник войны во Вьетнаме. В 1979, вскоре после убийства президента Пак Чон Хи, к которому он был близок, Чон возглавил военный переворот, и руководил страной до 1988 года. В 1980 году армия подавила протесты городе в Кванджу в 1980 году, по консервативным оценкам в этих событиях погибло не менее 200 человек, 1800 были ранены.
При Чоне Южная Корея переживала экономический бум, страна называлась одним из четырёх азиатских тигров. Страна провела Азиатские игры и получила право на проведение Олимпиады. В конце 80-х диктатор подготовил демократические реформы, первые свободные выборы в стране выиграл его друг и соратник Ро Дэ У.
Сам он стал публично критиковаться за нарушения законов, и на два года получил убежище в буддистском монастыре. Но был судим за коррупцию, мятеж и убийство с целью государственной измены и приговорён к смертной казни.
Позднее приговор был заменён на пожизненное заключение и штрафу около 1,3 миллиарда долларов. В 1997 году он был помилован президентом Ким Ён Самом для национального примирения. Свой штраф Чон так и не выплатил. Правозащитные и демократические группы отмечают, что он никогда не извинился перед жертвами своего правления, отмечает агентство "Рёнхап".
В годовщину «Революции роз» в Тбилиси протянули живую цепь
В 18–ю годовщину «Революции роз» в центре Тбилиси протянули живую цепь от площади Свободы до площади Республики (бывшая площадь Революции роз).
Организатором акции выступила телеведущая Нанука Жоржолиани. Она говорит, что «Революция роз» достигла важного этапа – совершеннолетия.
«Премьер-министру Ираклию Гарибашвили, который считает, что Грузия была разрушена после 2003 года, мы говорим, что помним, какой была страна до и после революции роз», – сказала она.
Участники акции заявляют, что творец революции – экс-президент страны Михаил Саакашвили должен быть на свободе.
К акции присоединились и члены «Единого национального движения», в том числе лидер партии Ника Мелия.
Блокадница сделала себе операцию, не получив помощь из-за COVID-19
Жительница Выборга Ленинградской области, страдающая онкологией, прооперировала себя дома, поскольку не смогла получить квалифицированную медицинскую помощь из-за пандемии. Об этом в социальных сетях сообщила фельдшер городской станции скорой помощи Виктория Шутова.
По словам медработника, у женщины, которая пережила Великую Отечественную войну и блокаду Ленинграда, на фоне онкологии развился асцит – скопление жидкости в брюшной полости. "При этом осложнении очень страдает качество жизни. Невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать", – написала Шутова. Пенсионерка, не дождавшись врачей, сделала надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, чтобы вывести жидкость. Перед этим она оставила предсмертную записку, так как не была уверена в успехе операции.
В ней она просит прощения у родственников, а также попросила "не винить дочь". После операции на дому пенсионерке оказали медицинскую помощь, сейчас она находится в больнице.
В комитете по здравоохранению Ленинградской области сообщили, что плановая операция не состоялась из-за того, что у пациентки выявили COVID-19 – хирургическое вмешательство пришлось перенести. Чиновники начали проверку инцидента, сообщает Север.Реалии.
Путин, Пашинян и Алиев проведут в Сочи переговоры 26 ноября
Трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, состоятся в Сочи 26 ноября.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, встреча пройдёт по инициативе российского лидера.
«Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей», – говорится в сообщении.
Также Путин проведет отдельные беседы с Алиевым и Пашиняном, пишет российское агентство ТАСС.
Отметим, что накануне несколько политических сил провели в Ереване акции протеста, потребовав от премьер-министра Пашиняна раскрыть, какой документ он собирается подписать с Азербайджаном в ближайшее время.
Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита Восточного партнерства.
В Тбилиси попытались ограбить филиал «Банка Грузии»
На проспекте Кетеван Цамебули в Тбилиси совершено неудачное нападение на филиал «Банка Грузии».
В МВД сообщили о задержании злоумышленника – гражданина Г. Т. 1999 года рождения. По информации ведомства, он был задержан при попытке скрыться с места преступления.
Уголовное дело возбуждено по статье 179 Уголовного кодекса Грузии – «разбой», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
- В сентябре текущего года вооруженный гранатой мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии» в городе Кварели и взял в заложники 13 человек. Он требовал предоставить ему полмиллиона лари и полмиллиона долларов, а затем разрешить безопасно покинуть здание. В противном случае он угрожал взорвать гранату и убить заложников. Тем не менее, вскоре он освободил всех людей, находившихся в банке. Никто из них не пострадал. После недолгих переговоров с полицией налетчик сдался.
- 21 октября 2020 года, вооруженное ограбление банка произошло на западе Грузии, в городе Зугдиди. Мужчина, одетый в камуфляж и вооруженный автоматом и гранатой, зашел в филиал «Банка Грузии», взял в заложники сотрудников и похитителей и потребовал выкуп в размере полумиллиона долларов. В итоге полиция выполнила требования налетчика, и он благополучно покинул банк с деньгами. Никто из заложников не пострадал. Позже МВД объявило, что грабителем является бывший военный Бадри Эсебуа, житель региона Самегрело. Полиции так и не удалось выяснить, где он находится.
Патрушев: «В любой момент на Украине может полыхнуть»
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что Украина "в любой момент" может столкнуться с масштабным кризисом, результатом которого станет появление миллионов беженцев. Заявления прозвучали на фоне нового обострения в российско-украинских отношениях - страны Запада и Киев утверждают, что Москва может зимой начать вооружённую интервенцию.
"В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах" - заявил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". По его словам, к такой ситуации привели действия Запада, который, как он утверждает, "установил свой протекторат на Украине" и "довёл общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты".
Интервью главы Совбеза посвящено главным образом миграционному кризису на границе Беларуси и стран ЕС. За него Патрушев тоже возложил ответственность на Запад. "Не получилось уничтожить руководство страны, погрузить страну в хаос, в протестные шествия, теперь пытаются наводнить государство мигрантами" - сказал глава российского Совбеза.
По его словам, Запад виноват в том, что он "посеял хаос и разрушение на Ближнем Востоке и Северной Африке", что и привело к тому, что мигранты теперь едут в Беларусь и из неё пытаются попасть в страны ЕС. Беларусь Патрушев назвал "ближайшим союзником и стратегическим партнёром" России.
Страны ЕС возлагают ответственность за миграционный кризис на власти Беларуси и лично Александра Лукашенко, а представители ряда стран указывают также на Россию как на возможного участника и выгодоприобретателя кризиса.
Ряд американских СМИ в последние дни сообщают, что разведка США считает вероятным вторжение России на Украину. Москва может начать наступление с белорусской территории и из аннексированного Крыма, утверждают источники агентства Bloomberg. Предполагается, что во вторжении будут участвовать 100 групп численностью сто тысяч человек. Об угрозе вторжения заявляет и официальный Киев. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что вторжение может начаться в январе или феврале 2022 года.
Помимо угрозы прямого вторжения, западные СМИ пишут и о том, что Россия может попытаться посеять в стране хаос, который мог бы привести к смене руководства Украины на пророссийское.
В Кремле называют сообщения о готовящемся вторжении вбросами и не исключают, что это "камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов". При этом российские власти обвиняют Украину в фактическом выходе из Минских соглашений об урегулировании в Донбассе и называют "красной линией", которую нельзя пересекать, усиление военного присутствия НАТО на Украине.
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