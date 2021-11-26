В Сочи началась трехсторонняя встреча Путин-Алиев-Пашинян

В Сочи началась трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Путин, открывая встречу, сказал, что нужно стремиться к укреплению связей между тремя странами.

«Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторические связи, и не хотелось бы, чтобы они разрушались, а, наоборот, мы должны стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать», – отметил Путин.

Российский лидер приветствовал предстоящую встречу Пашиняна и Алиева, которая состоится 15 декабря в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства.

«Знаю, что в ближайшее время у вас намечена еще и встреча в Брюсселе, вы согласились приехать туда. Мы это тоже приветствуем. Чем больше будет возможностей для прямого общения, тем лучше», – сказал Путин.

По сообщению источника Радио Азатутюн, после трехсторонней встречи президент России Владимир Путин проведет брифинг с журналистами, если сторонам удастся прийти к согласию.

В кратком сообщении о сегодняшних переговорах Кремль отметил, что в центре внимания будет восстановление экономических и транспортных связей.

Перед трехсторонней встречей президент России провел встречу в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой заявил, что трехсторонняя встреча организована для того, чтобы не было военных инцидентов и создавались условия для стабилизации и мира в регионе.

Перед сегодняшними переговорами Кремль направил сначала в Баку, а затем в Ереван вице-премьера России Алексея Оверчука, который в течение 9 месяцев обсуждает с армянским и азербайджанским коллегами вопрос разблокирования экономических и транспортных связей в регионе.