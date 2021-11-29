Министерство здравоохранения Грузии представило итоги работы за год 

В 2021 году парк скорой помощи Грузии пополнился 33 единицами внедорожников и девятью реанимационными машинами. Об этом сказано в отчете Минздрава Грузии, представленном сегодня главой ведомства Екатериной Тикарадзе, передает агентство «Новости-Грузия».

Также в этом году в Грузии завершилось строительство-реабилитация 341 сельской амбулатории, а 50 сельских амбулаторий были оснащены телемедицинским оборудованием. Кроме того, была создана онлайн-платформа для сельских врачей, с помощью которой можно практически ежедневно проходить тренинги и получать обновленную информацию о медицинских протоколах и руководствах.

Министерство также создало информационный портал, где фиксируется наличие свободных ковид-коек, на котором клиники обновляют данные в текущем режиме. «С 1 января 2021 года во время пандемии Сovid-19 бригады скорой помощи и диспетчерский персонал получают ежемесячную надбавку к заработной плате в размере 50 процентов», - отмечается в отчете.

По данным Минздрава, в 2022 году планируется построить и отремонтировать в соответствии с международными стандартами тбилисские региональные службы Центра координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи. Также в будущем году у Центра координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи появится новое административное здание, в котором разместится единый центр реагирования.

В 2022 году планируется уравнять оплату труда работников скорой помощи в Тбилиси и регионах.

С 2022 года планируется внедрить медицинские мотоциклы, которые позволят мотопарамедикам начать оказывать быструю и эффективную медицинскую помощь.

«В 2022 году центр начнет использовать портативный кислородный генератор POGS (Portable Oxygen Generator System). Система поможет центру сократить расходы, связанные с закупкой кислорода, и поможет упростить логистические процессы», - сообщают в Минздраве.

В завершение встречи Александр Каландия продемонстрировал приглашенным гостям обновленные европейские стандарты центра и новейшее медицинское оборудование в машине скорой помощи.