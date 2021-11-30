В Кахетии местные жители протестуют против строительства ГЭС

Прокурор Амиран Гулуашвили заявил, что в бытность президентом Грузии Михаил Саакашвили приобрел за счет Специальной службы государственной охраны «картину, нарисованную грудью». По данным прокурора, за этот рисунок было заплачено 16 245 лари. По курсу, который был в период президентства Саакашвили, сумма составляет около 10 тысяч долларов.

«Михаил Саакашвили купил одну из таких картин, опять же на средства Специальной службы государственной охраны, и на этих документах также есть гриф секретности. Однако сложно представить, в чем был секрет», - сказал Гулуашвили в эфире телекомпании «Имеди».

Это сообщение представителя прокуратуры, которая обвиняет третьего президента Грузии в превышении должностных полномочий и растрате госсредств, прокомментировал основатель оппозиционной телекомпании «Мтавари» и адвокат Саакашвили Ника Гварамия. В соцсети он назвал подобные сообщения «массовым психозом» в рядах сторонников правящей партии «Грузинская мечта» и поинтересовался: «А пришита ли грудь к делу в качестве доказательства?»

Кроме того, Гварамия после посещения Саакашвили в Горийском военном госпитале сообщил, что для экс-президента «крайне принципиально» присутствовать на судебном процессе, где будут проходить слушания по так называемому «делу о пиджаках», то есть о растрате госсредств.

«Я не буду комментировать состояние здоровья Михаила Саакашвили. Мы говорили о втором деле. 23 декабря состоится рассмотрение «дела о пиджаках». Для него крайне принципиально присутствовать на этом судебном процессе. Надеемся, что с этим не будет проблем и препятствий. Прокуратура сегодня пыталась помешать Саакашвили обратиться к грузинскому народу. Прокуратура также пытается посадить его на долгие годы, но это у них не выйдет», - сказал Гварамия.