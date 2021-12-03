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ЕС утвердил помощь вооруженным силам Украины, Грузии и Молдовы
Европейский Союз выделит несколько десятков миллионов евро на поддержку вооруженных сил Украины, Грузии и Молдовы в рамках новейшего инструмента ЕС по поддержанию мира - European Peace Facility (EPF). Как пишет DW, соответствующее решение Совет Евросоюза принял 2 декабря.
Вооруженным силам Украины выделят 31 млн евро, Грузии - 12,75 млн и Молдовы - 7 млн евро. Запланированные суммы будут предоставляться на протяжении трех лет.
В заявлении пресс-службы ЕС сказано, что цель финансовой помощи трем странам состоит в укреплении их обороноспособности и внутренней устойчивости. Брюссель также надеется, что это поможет усилить оперативную совместимость войск Украины, Грузии, Молдовы и вооруженных сил Евросоюза и поспособствует их более активному участию в миссиях и операциях в рамках Общей политики безопасности и обороны ЕС.
В Совете Евросоюза отметили, что условием предоставления помощи будет соблюдение международного права, в частности, в области прав человека и гуманитарных вопросов. Предоставление летального оружия поддержка ЕС не предусматривает.
ЕС также окажет поддержку вооруженным силам Украины, Грузии и Молдовы в расширении их возможностей по «предоставлению помощи гражданским лицам во время кризисов или чрезвычайных ситуаций», говорится в сообщении пресс-службы Евросоюза.
Так, Украине будут предоставлены медицинское оборудование, в том числе, полевые госпитали, инженерное и логистическое оборудование. Грузинские войска получат медицинское и инженерное оборудование. А Молдове передадут оборудование по обезвреживанию и утилизации боеприпасов.
ЕС утвердил механизм European Peace Facility в марте этого года. Цель этого финансового инструмента - поддержание мира, предотвращение конфликтов и укрепление международной безопасности. В ЕС также рассматривают возможность создания военной учебной миссии по поддержанию реформы профессионального военного образования. Один из вариантов предусматривает профессиональную подготовку офицерского состава в странах-участницах механизма EPF с помощью инструкторов из Евросоюза.
Другие новости дня
В Госдуме РФ заявляют о возможности признания независимости «ЛНР» и «ДНР»
Депутаты Госдумы не исключают, что Москва признает независимость самопровозглашенных республик – «ЛНР» и «ДНР». Российские политики говорят, «силовой сценарий Киева в Донбассе может вынудить Россию активно вмешаться».
Комментарии представителей трех крупнейших фракций Госдумы и двух профильных комитетов палаты публикует агентство «Интерфакс».
К примеру, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия») отметил, что лично является сторонником признания республик: во-первых, из-за культурных и родственных связей между жителями Ростовской области в РФ и Луганской и Донецкой областей Украины, а во-вторых, такой шаг, по его словам, мог бы помочь остановить обстрелы.
«Территории эти, конечно, нужно признавать, чтобы закончились эти действия. Нас сдерживает один фактор: мы выступили инициаторами Минских соглашений, мы участники Нормандского формата», – сказал Водолацкий.
О том, что Россия может пойти на признание «ЛНР» и «ДНР» при определенных сценариях, допустили сразу два первых заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам: Дмитрий Новиков от КПРФ и Алексей Чепа от «Справедливой России – За правду».
Новиков заявил, что «неадекватные действия со стороны Киева – это не только повод для защиты любыми способами, но и дополнительный стимул, чтобы признать независимость («ЛНР» и «ДНР» – ред.) и начать выстраивать отношения с республиками, как с Абхазией и Южной Осетией».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что власти Украины не пойдут по пути экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «образца 2008 года». В Службе внешней разведки РФ заявили, что ситуация в Украине в настоящий момент похожа на ту, которая наблюдалась в Грузии перед событиями 2008 года.
- В ноябре вокруг неподконтрольных Киеву территорий Донбасса произошло сразу несколько событий, определяющих дальнейшее развитие ситуации. Самое последнее – это указ президента Владимира Путина о допуске товаров из «ДНР» и «ЛНР» на российский рынок и даже к тендерам на государственные закупки и закупки на муниципальном уровне. Европейский союз осудил это решение. В распространенном сообщении говорится, что «Цель указа – еще сильнее отделить временно неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей Украины, вопреки Минским договоренностям». Это произошло на фоне концентрации российских войск у границ с Украиной, о которой широко сообщали западные СМИ.
Часть Абхазии остается без электричества из-за аварии
Обрыв провода высоковольтной линии «Гумиста» произошел накануне в самопровозглашенной республике Абхазия. Обесточенными оказались шесть подстанций, сообщили в компании «Черноморэнерго».
Ремонтные работы начались рано утром. «Задействованы все соответствующие службы РУП Черноморэнерго», – говорится в сообщении.
Аварии в абхазской энергосистеме происходят почти ежедневно. Причина – рост нагрузок из-за незаконного потребления электроэнергии для майнинга криптовалют.
В Германии торжественно проводили Меркель с поста канцлера
В Берлине прошла торжественная церемония в честь Ангелы Меркель, которая покидает пост канцлера ФРГ после 16 лет работы в правительстве. Официально она уйдёт в отставку до 8 декабря.
Церемония под названием "Большая вечерняя заря" организовали вооруженные силы Германии. Она прошла во дворе министерства обороны. Из-за антикоронавирусных ограничений церемонию провели в ограниченном формате. На ней присутствовали около 200 человек, в том числе - 52 человека, занимавшие посты министров в правительствах, которые возглавляла Меркель.
Канцлер выступила перед военными с речью, пожелала успехов преемнику Олафу Шольцу, а всем остальным — работать "с радостью в сердце".
Самая зрелищная часть церемонии — это марш воинских частей под музыку, которую выбирает сам виновник торжества. Ангела Меркель попросила исполнить песню панк-певицы Нины Хаген "Ты забыл цветную пленку", романтическую композицию актрисы Хильдегард Кнеф "Для меня должен идти дождь из красных роз" и христианский гимн "Боже, мы славим Тебя".
Выбор песни Нины Хаген Меркель объяснила тем, что она ассоциируется у неё с юностью. Хаген как и Меркель родом из бывшей ГДР. Песенка "Ты забыл цветную пленку" была написана в 1974 году. Меркель тогда было 20 лет.
Военный церемониальный акт проводов "Большая вечерняя заря" считается высшей данью уважения, которую вооруженные силы Германии могут отдать гражданскому лицу. Традиция восходит к XVI веку. Немецкие канцлеры удостаиваются такой чести с 1998 года, когда с поста главы правительства ФРГ ушел Гельмут Коль. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн, и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы.
Уголовное дело за оскорбляющие комментарии – в чем обвиняют жительниц Абхазии?
Массовой драке со стрельбой в сухумском Новом микрорайоне предшествовало возбуждение городской прокуратурой уголовного дела в отношении Лолиты Халваш и Анжелы Брандзия по части 2 статьи 321 Уголовного кодекса Абхазии – оскорбление представителя власти.
Telegram-каналы опубликовали постановление о возбуждении уголовного дела против Халваш и Брандзия. В документе говорится, что дело возбуждено на основании информации, поступившей из Службы государственной безопасности самопровозглашенной республики.
По версии прокуратуры, Халваш и Брандзия использовали в соцсети Facebook псевдонимы. Утверждается, что они распространяли заведомо ложные сведения, выраженные в неприличный форме, порочащие честь и достоинство, а также подрывающие профессиональную репутацию президента Аслана Бжания, премьер-министра Александра Анкваб, руководителей МВД, генпрокуратуры, депутатов и других должностных лиц.
К примеру, в одном из Facebook-постов, по утверждению прокуратуры, Аслана Бжания называют дезертиром, в другом говорится о том, что «этот маньяк хуже Саакашвили оказался».
Лолита Халваш в комментарии «Аидгылара News» говорит, что её нет в соцсетях. Она рассказала, что к ней пришли с обыском, а ситуация накалилась, когда на месте появился её сосед – заместитель руководителя администрации президента.
«Влетает мой сосед, Зурик Каджая, замглавы администрации президента. Он влетает, оскорбляя меня, всю мою семью. Слава богу, там оказались родственники мои, которые завели его в ванную комнату и сказали ему – Зурик, ты не прав», – рассказывает Лолита Халваш.
Как сообщалось ранее, после инцидента задержан заместитель министра туризма Дато Каджая. В результате инцидента легкое ранение получил житель Сухуми, госпитализация ему не понадобилась.
У президентской резиденции (госдачи) в ночь на пятницу собрались несколько десятков человек, требовавших наказания виновных в стрельбе. Председатель оппозиционной организации «Аидгылара» Кан Кварчия по итогам переговоров с Асланом Бжания заявил, что власти примут меры в отношении стрелявших и призвал собравшихся разойтись до утра.
В Абхазии после инцидента со стрельбой задержан замминистра туризма
Заместитель министра туризма самопровозглашенной республики Абхазия Дато Каджая задержан после инцидента со стрельбой в сухумском Новом микрорайоне. Об этом ТАСС сообщил абхазский генпрокурор Адгур Агрба.
По его словам, в результате инцидента легкое ранение получил житель Сухуми, госпитализация ему не понадобилась.
Ранее в соцсетях опубликовали видеокадры массовой драки. Сообщается, что инцидент произошел тогда, когда правоохранители пришли с обыском в дом к гражданке Анжеле Брандзия. Против неё и еще одной женщины, Лолиты Халваш возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Поводом стали комментарии в социальной сети Facebook, опубликованные анонимными пользователями.
По словам депутата Валерия Агрба, группе депутатов сообщили о вторжении в дом Анжелы Брандзия без санкции суда.
«Люди жаловались, что нарушаются их конституционные права, возбуждены уголовные дела по признакам, связанным с оскорблением чиновников и некоторых и депутатов. Сотрудники милиции хотели сделать выемку телефонов, ноутбуков, завершались следственные действия, опрос, были приглашены понятые и возможно действия были бы закончены, но врываются несколько людей к Брандзия с оскорблениями, матом, один из них вытащил оружие, его пытались блокировать, но он произвел выстрел и ранил гражданина. Совместными усилиями удалось его обезоружить и вывести», – рассказал Агрба в комментарии Telegram-каналу RESPUBLICA.
У президентской резиденции (госдачи) в ночь на пятницу собрались несколько десятков человек, требовавших наказания виновных в стрельбе.
Председатель оппозиционной организации «Аидгылара» Кан Кварчия по итогам переговоров с Асланом Бжания заявил, что власти примут меры в отношении стрелявших и призвал собравшихся разойтись до утра.
Отметим, что накануне абхазский лидер отправил в отставку главу МВД Дмитрия Дбар. Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства был назначен первый заместитель министра – Руслан Ажиба.
Отставку Дбар оппозиционеры и ветераны требовали после инцидента 30 сентября – тогда на сухумской набережной избили ветеранов. В инциденте участвовал и глава МВД.
24 ноября Дбар присутствовал на заседании парламента, на котором обсудили «острый системный кризис в правоохранительной системе». При этом депутаты не смогли утвердить проект постановления, в котором предлагалось рассмотреть вопрос об освобождении от должности генерального прокурора и министра внутренних дел.
Суд в Киеве вынес приговор по делу об убийстве экс-депутата Вороненкова
Шевченковский районный суд Киева в четверг вынес приговор по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.
В марте 2017 года в центре Киева его застрелил Павел Паршов, ранее служивший в добровольческом батальоне «Донбасс». Самого Паршова на месте застрелил телохранитель Вороненкова.
Суд в четверг признал виновным в соучастии в убийстве бывшего активиста признанной в России террористической и запрещенной организации «Правый сектор» Ярослава Тарасенко, который, по версии следствия, был водителем у киллера. Суд приговорил Тарасенко к 12 годам лишения свободы.
При этом, как сообщает издание «Ґрати», суд оправдал второго подсудимого – харьковчанина Александра Лося, ранее судимого за разбой. По версии прокуратуры, он следил за экс-депутатом накануне убийства. Коллегия решила, что его вина не доказана.
Дело рассматривала коллегия из двух судей и трех присяжных. Процесс шел больше трех лет. Оба подсудимых не признавали вину.
По версии следствия, организаторами преступления были криминальный авторитет из Харькова Юрий Василенко вместе с «неустановленным следствием лицом». Заказчики же не установлены.
Как отмечает издание «Ґрати», Василенко после убийства Вороненкова Василенко уехал в Москву. В январе 2019 года там возле ресторана «Базилик» на него напали четверо бандитов. Они ранили его из пистолета, загрузили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении. Троих из них впоследствии суд в Москве признал виновным в похищении человека. На суде не было сказано, жив ли Василенко и где он находится, если жив.
- Вороненков переехал в Киев незадолго до убийства, опасаясь уголовного преследования в России. Будучи в Киеве, он выступил с рядом резких заявлений в адрес российских властей, после его гибели высказывалась версия о том, что его убили по политическим мотивам. Однако она не легла в основу обвинения. Следствие отказалось и от версии, что заказчиком был бывший муж супруги Вороненкова Марии Максаковой Владимир Тюрин.
СМИ: Около 60 граждан Грузии депортировали из Европы
Около 60 граждан Грузии сегодня депортировали из Европы, сообщает телекомпания «Мтавари».
Объединенным спецрейсом в Тбилиси отправили грузинских граждан, которые нелегально находились в Германии и Швеции и пытались получить там убежище, ссылаясь на тяжелое экономическое положение на родине и проблемы с лечением.
«С нами очень плохо обошлись в Швеции, как будто бы мы какие-то рецидивисты. К нам на квартиру ворвались, заставили нас собраться и депортировали», - заявила одна из прибывших в Тбилиси женщин. По ее словам, она с мужем и двумя детьми выехала за границу для лечения ребенка, при этом у них были при себе все оформленные врачами документы. «Когда узнали, что мы хотим остаться на лечение, сказали, что это не причина, и чтобы мы лечились в своей стране», - сказала журналистам пассажирка спецрейса.
Граждане Грузии пользуются безвизовым режимом для поездок в страны Шенгенской зоны, однако срок пребывания там не должен превышать трех месяцев за год. По данным правительственных структур, в течение 2021 года около 2 тысяч граждан Грузии вынудили покинуть страны Евросоюза, при этом больше всего депортируют из Франции и Германии.
Ежемесячно в Тбилиси отправляют из Европы два или три спецрейса с депортированными. При этом в период пандемии коронавируса этот поток уменьшился в связи с ужесточением правил въезда в ЕС, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Специалисты отмечают, что поток граждан Грузии, которых возвращают домой путем депортации, значительно вырос после 2016 года. Это связано с тем, что Евросоюз включил Грузию в список «безопасных стран», где правительство обеспечивает экономическую и медицинскую помощь социально незащищенным.
В Германии непривитым гражданам запретили посещать общественные места
Власти Германии запретили непривитым гражданам посещать общественные места, кроме самых необходимых, и развлекательные заведения. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Действующая и будущий канцлеры Ангела Меркель и Олаф Шольц провели переговоры с главами федеральных земель в четверг, и пришли к соглашению о новых мерах. Для вакцинированных вводятся новые требования по тестированию.
К Рождеству в германских реанимациях могут оказаться до шести тысяч граждан страны, предупредила в среду национальная ассоциация реаниматологии. Полностью вакцинированы около 69 процентов граждан, это один из худших результатов в странах Западной Европы.
Только в четверг в стране зарегистрированы 74 тысячи новых заражений коронавирусом. С начала пандемии болезнь обнаружена почти у шести миллионов граждан.
На этом фоне Шольц, который вступил в должность в начале декабря, выступил за введение обязательной вакцинации. Сегодня его поддержала в этом Меркель, инициатива находит всё большее одобрения и у властей Евросоюза.
Baza: футболисту Канчельскису угрожают от лица близкого к Кадырову «авторитета»
Бывшему футболисту сборной России и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Андрею Канчельскису угрожают расправой от лица близкого к главе Чечни Рамзана Кадырова криминального авторитета Казбека Дукузова, сообщает Baza со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Издание приводит подробности заявления Канчельскиса, которое он написал в московскую полицию.
Вечером 22 ноября бывший футболист ужинал в кафе. В заведение вошла компания из четырех мужчин, один из них подсел к Канчельскису и спросил, не работал ли тот тренером в Узбекистане. Заявитель, который последние два года был тренером команды «Новбахор» из узбекского города Наманган, но ушел оттуда со скандалом из-за невыплаченной зарплаты на общую сумму 1,6 миллиона долларов (Канчельскис подал иск в международную федерацию футбола (FIFA) и выиграл его), ответил утвердительно.
После этого неизвестный предложил Канчельскису согласиться на компенсацию в значительно меньшую сумму - 80 тысяч долларов, пригрозив в случае отказа превратить бывшего футболиста и тренера в инвалида. Также он протянул Канчельскису листок бумаги с номером телефона и именем «Казбек Дукузов», сказав позвонить ему. Звонить Андрей не стал, но через какое-то сам получил звонок на свой номер от человека, который представился Дукузовым. Тот предложил встретиться, и тогда Канчельскис обратился в полицию.
В «Новбахоре» уже заявили о непричастности к инциденту, добавив, что клуб подал официальную жалобу в спортивный арбитражный суд в Лозанне на вынесенное в августе этого года решение FIFA, обязывающее выплатить Канчельскису 1,6 млн долларов США.
В свою очередь Андрей Канчельскис подтвердил обращение в полицию, одновременно выразив недоумение тем, что информация оказалась в СМИ. «Непонятно, как работают наши органы. Удивительная организация», - заявил бывший футболист в беседе с изданием Sports.ru.
- Андрей Канчельскис - один из самых известных в Европе российских футболистов. После распада СССР (тогда Канчельскис выступал за донецкий «Шахтер) игрок уехал в Англию, где в составе «Манчестер Юнайтед» провел четыре полных сезона, став одним из лидеров именитого клуба и дважды выиграв с ним английскую Премьер-Лигу. Позже Канчельскис выступал за английский «Эвертон», итальянскую «Фиорентину» и шотландский «Рейнджерс». Всего за свою европейскую карьеру Канчельскис провел почти триста матчей, забив в них больше 80 голов. В 2004 году игрок вернулся в Россию.
- Криминальный авторитет Казбек Дукузов, согласно данным национальной разведки Турции, организовал как минимум четыре убийства врагов главы Чечни Рамзана Кадырова в Европе, и пытался организовать несколько подобных убийств в Стамбуле. В 2004 году Дукузов проходил обвиняемым по делу об убийстве в Москве главного редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Следствие считало его исполнителем преступления, однако суд присяжных оправдал его, после чего Дукузов покинул Россию. Позже Верховный суд отменил оправдательный приговор, обвиняемый в убийстве был объявлен в розыск. В 2015 году СМИ сообщали, что Дукузов под чужой фамилией скрывался в ОАЭ, а летом 2016 года вернулся в Чечню.
США ввели санкции против сына Лукашенко и 12 белорусских компаний
Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении Беларуси. Под ограничения попали 12 компаний, 20 человек, два самолета и вертолет. Санкции связаны с миграционным кризисом, который продолжается на границе Беларуси со странами Евросоюза.
Среди физических лиц попавших под ограничения средний сын Александра Лукашенко Дмитрий, председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, замминистра внутренних дел Дмитрий Корзюк и депутат белорусского парламента, бывший глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков. Также США ввели санкции в отношении компаний «Белтехэкспорт», «Славкалий» (ей принадлежит попавший под санкции вертолет), «Белорусская калийная компания», «Центркурорт», «Президентский спортивный клуб» (его возглавляет Дмитрий Лукашенко) и авиакомпания «Трансавиаэкспорт» (с ней связаны два самолета, на которые были наложены ограничения).
Минфин США ввел санкции в отношении госдолга Беларуси. Теперь американским гражданам запрещено проводить операции с белорусскими гособлигациями срок погашения которых составляет более 90 дней и они были выпущены после 2 декабря этого года.
Синхронно с США ввел в действие свои санкции против официального Минска Евросоюз. Под ограничения, как уже сообщалось накануне, попали 17 физических лиц и 11 организаций, среди которых авиакомпания «Белавиа» и государственное производственное объединение «Белоруснефть». Это уже пятый пакет санкций ЕС в отношении режима Александра Лукашенко.
Ограничения США и ЕС в отношении Беларуси также поддержали Канада и Великобритания. В своем заявлении страны призвали режим Лукашенко прекратить организацию незаконной миграции через границу с Евросоюзом, а также освободить почти 900 белорусских политзаключенных.
- Страны ЕС обвиняют режим Лукашенко в том, что именно он стоит за миграционным кризисом на границе, утверждая, что власти Беларуси заманивают жителей стран Ближнего Востока в Минск и помогают им добраться до границы с Польшей и Литвой, чтобы те попытались ее пересечь. Целью таких действий названа дестабилизация ЕС в отместку за западные санкции против официального Минска.
- Ряд стран ЕС заявляли о том, что Россия помогает режиму Лукашенко в транспортировке мигрантов или, во всяком случае, одобряет и поощряет его действия, однако официально на уровне ЕС такие обвинения не выдвигались. Москва отвергает вину Минска в кризисе.
Владельцы Facebook удалили фейковые аккаунты, связанные с КГБ Беларуси
Компания Meta заявила, что удалила десятки фейковых аккаунтов в Facebook и Instagram, которые были связаны с КГБ Беларуси. Они использовались для разжигания миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси. Об этом сообщается в отчете компании.
Владельцы фейковых аккаунтов выдавали себя за журналистов и активистов из Польши, Литвы и других стран Евросоюза, они критиковали Польшу на английском, польском и курдском языках. Через такие аккаунты публиковались «фотографии и видео о польских пограничниках, якобы нарушающих права мигрантов, и сравнение отношения Польши к мигрантам с отношением других стран».
Отмечается, что разгар этой деятельности начался в октябре 2021 года. Компания провела внутреннее расследование и обнаружило связи этих аккаунтов с КГБ Беларуси.
- Страны ЕС обвиняют режим Лукашенко в том, что именно он стоит за миграционным кризисом на границе, что власти Беларуси заманивают жителей стран Ближнего Востока в Минск и помогают им добраться до границы с Польшей, чтобы те попытались ее пересечь. Целью таких действий названа дестабилизация ЕС в отместку за западные санкции против официального Минска.
- Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что Варшава и Минск разделяют ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе. В своем докладе правозащитники отмечают, что польские пограничники – иногда жестоко – оттесняют мигрантов на белорусскую территорию несмотря на то, что люди просят убежища. В документе также говорится о фактах насилия и бесчеловечном отношении к мигрантам со стороны белорусских пограничников. Белорусские власти в свою очередь обвиняются в использовании жизней мигрантов в своих политических интересах.
Мако Гомури, потерявшая глаз во время разгона митинга 20-21 июня, подала в суд на МВД Грузии
Жительница Тбилиси Мако Гомури, потерявшая глаз во время разгона акции протеста 20 июня 2019 года перед парламентом, подала в суд на Министерство внутренних дел, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Интересы Гомури представляет авторитетная правозащитная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии».
По словам адвоката Илоны Диасамидзе, Мако Гомури требует возместить ущерб за моральную травму и повреждение здоровья. Тот факт, что девушка потеряла глаз в результате насильственного разгона митинга 20-21 июня, подтвержден результатами экспертизы, сказала адвокат.
- Разгоном многотысячной акции протеста, начавшейся в Тбилиси после выступления в парламенте Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, руководил Георгий Гахария, который был тогда министром внутренних дел. Полицейский спецназ стрелял по участникам митинга резиновыми пулями, использовала слезоточивый газ и водометы.
- Во время разгона акции пострадали 240 человек: 80 полицейских получили незначительные повреждения, пострадали 122 участника акции, а также 38 журналистов. Трое участников акции из-за ранения резиновой пулей потеряли глаз. Среди них была и 18-летняя Мако Гомури.
В Стокгольме прошла встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова
В Стокгольме состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. Переговоры на полях министерского заседания ОБСЕ продлились 40 минут.
Перед встречей главы внешнеполитических ведомств России и США обменялись рукопожатиями.
В самом начале переговоров Лавров подчеркнул, что Москва и Вашингтон будут искать баланс интересов. Министр высказал обеспокоенность продвижением НАТО на восток, так как оно, по его словам, затрагивает интересы национальной безопасности России.
Блинкен сказал, что встреча с главой российского МИДа — отличный шанс для честного разговора. Госсекретарь также сообщил, что хотел бы обсудить с Лавровым обстановку в зоне нагорно-карабахского конфликта. Помимо прочего, Блинкен планирует поднять вопрос об американцах Треворе Риде и Поле Уилане, которые отбывают наказание в российских колониях. По словам дипломата, оба они осуждены несправедливо.
В заявлении Госдепартамента по итогам встречи говорится, что Блинкен призвал Москву отвести войска от границы с Украиной и подтвердил готовность США участвовать в мирном урегулировании вооружённого конфликта в Донбассе.
В свою очередь Лавров в ходе переговоров с американским коллегой подчеркнул, что втягивание Украины в геополитические игры США будет иметь серьезные последствия, вынудит Москву принять ответные меры. С таким заявлением выступил российский МИД.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в наращивании воинской группировки у границ с Украиной и в возможной подготовке военного вторжения. В Москве, в свою очередь, заявляют, что чувствуют угрозу от действий Киева и стран НАТО. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад задействует мощные экономические рычаги в том случае, если Россия решится на вторжение на Украину.
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Михаил Саакашвили: «Почему вы не судите Сандру?»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не принимает обвинений в коррупции и считает это оскорблением.
Выступая сегодня на судебном процессе по делу о растрате госсредств, Саакашвили заявил, что в период его президентства Грузия была признана самой эффективной страной в борьбе с коррупцией, пишет агентство «Новости-Грузия».
По словам Саакашвили, он «не просит благодарностей за то, что «принес свет из тьмы», за то, что на юридический факультет стало возможным поступить без взятки в 15 тысяч, за то, что студентов стали отправлять учиться за границу по президентской стипендии, за десятикратное повышение пенсий и зарплат, за удвоение рабочих мест или за строительство двухсот новых клиник».
«Однако я не приму несправедливости, не приму оскорбления. Я не приму использования слова «коррупция» в сочетании с моим именем. Потому что был единственный случай, когда Всемирный банк опубликовал книгу о преодолении коррупции, и президент Всемирного банка сказал мне, что все книги были о проблемах коррупции, а преодолеть коррупцию сумела только одна страна в мире, и это была Грузия», – заявил Саакашвили.
Экс-президент также прокомментировал неоднократно появлявшиеся в СМИ сообщения о том, что он делал дорогостоящие косметические процедуры в зарубежных клиниках.
«Что касается легендарного ботокса, то это абсолютная ложь. Пошлите в клиники те документы, о которых вы говорите, и вы получите от них подтверждение, была ли это косметическая процедура или же обычное лечение кожи, заболевания, которое у меня развилось после 2008 года на нервной почве, как говорят врачи. Ника Кипшидзе (личный врач Саакашвили – ред.) хорошо знает это.
Вы и по моим фотографиям после 2008 года можете заметить, какое у меня было опухшее лицо, что требовало регулярного подключения к какому-то аппарату и так далее. Я не знаю, что записала Службы госохраны, или вы сами, в эти пустые бланки, но отправьте их в те клиники, где проводились процедуры, и получите ответ», – заявил Саакашвили.
Экс-президент также отметил, что большая часть расходов приходилась и на первую леди – его жену Сандру Рулофс. Саакашвили подчеркнул, что средства первой леди выделялись на «подарки детям и другие расходы» и поинтересовался, «почему вы не судите Сандру?»
«Я бы с удовольствием сидел сегодня рядом с ней на скамье подсудимых, потому что четверть или пятая часть этих расходов приходится на неё. Но до того, как вы начнете предъявлять ей претензии, вспомните, что Сандра привезла в страну гранты в медицинской сфере на 100 миллионов долларов.
Благодаря Сандре грузинские женщины в четыре раза меньше, чем раньше, умирают от рака груди.
Все тюремные врачи скажут вам, как много всего было сделано благодаря ей в сфере здравоохранения в тюрьмах. Может быть, Сандра тоже коррупционер?
Мы вместе были на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и у нее обнаружилась онкологическая проблема, пришлось делать срочную операцию в госпитале в Нью-Йорке, которая обошлась довольно дорого. Почему эти траты не внесены в расходы?», – сказал Саакашвили.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы.
Аслан Бжания отправил в отставку главу абхазского МВД
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания отправил в отставку главу МВД Дмитрия Дбар.
По информации пресс-службы Бжания, временно исполнять обязанности руководителя ведомства будет первый заместитель министра – генерал-майор Руслан Ажиба.
Дмитрий Дбар указом абхазского лидера назначен начальником Государственной службы охраны. При этом Бжания присвоил Дбар воинское звание полковника.
3 октября Дбар был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента 30 сентября, когда на сухумской набережной избили ветеранов.
В абхазской генпрокуратуре по итогам проверки заявили, что не усмотрели в его действиях состава преступления.
2 ноября Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, наложив на него дисциплинарное взыскание.
Оппозиционеры и ветераны с решением Бжания о восстановлении Дбар в должности были не согласны и требовали отставки министра.
24 ноября Дбар присутствовал на заседании парламента, на котором обсудили «острый системный кризис в правоохранительной системе». При этом депутаты не смогли утвердить проект постановления, в котором предлагалось рассмотреть вопрос об освобождении от должности генерального прокурора и министра внутренних дел.
Абхазскому президенту пригрозили уголовным кодексом за слова об интеграции с РФ
Оппозиционный Народно-патриотический Союз Абхазии критикует президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания за слова о необходимости дальнейшей интеграции с Российской Федерацией.
Оппозиция предостерегает Бжания «от необдуманных заявлений, противоречащих действующему законодательству и международным соглашениям, несущих прямую угрозу общественно-политической стабильности и государственности» Абхазии.
Как сообщалось ранее, Аслан Бжания на встрече с творческой интеллигенцией заявил:
«Интеграционные процессы – это то, что можно назвать по-другому: не абсолютным суверенитетом. Мы должны будем поделиться частью своего суверенитета, и в этом я не вижу никакой трагедии, мы этим по сути поделились: вопросы внешней политики, рублёвая зона… В вопросах обороны и безопасности кое-что сделано уже, надо сделать ещё больше… Я вижу в этом только плюсы, потому что дорогое это, неподъёмное для нас мероприятие, содержать современные вооружённые силы…».
В Народно-патриотическом Союзе заявляют, что Бжания и ранее пытался изменить внешнеполитический вектор развития Абхазии.
«Считаем необходимым напомнить вам и народу Абхазии, что подобные безответственные попытки изменения внешнеполитического вектора развития нашего государства, ставящие под угрозу наш суверенитет, мы наблюдаем не впервые. Так, 4 декабря 2020 года вами была утверждена Концепция внешней политики, один из пунктов которой предусматривал многоуровневость внешних контактов и нормализацию отношений с Грузией, впоследствии отмененный вами же под давлением оппозиции и парламента Республики Абхазия».
Оппозиция указывает, что для народа Абхазии «безусловным и очевидным является тот факт, что единственным союзником и стратегическим партнером Абхазии является Российская Федерация». Однако в соответствующих договорах прописаны «исключительно равноправные и партнерские взаимоотношения», – заявляют представители оппозиционного объединения.
«Вызывает обоснованное недоумение и беспокойство очередная ваша попытка принять решение, противоречащее Конституции Республики Абхазия и идущее в разрез с национальными интересами народа Абхазии. Более того, часть 2 статьи 273 прим 3 Уголовного кодекса Республики Абхазия предусматривает уголовную ответственность за публичные призывы, с использованием средств массовой информации, к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия», – говорится в заявлении.
Оппозиционеры говорят, что подобные действия формируют в обществе антироссийские настроения и наносят существенный, непоправимый вред российско-абхазским союзническим отношениям.
Ранее в Объединённом Совете абхазских ветеранов также заявили, что выступают против интеграции с РФ.
Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц уходит из политики
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что покидает пост главы Австрийской народной партии и уходит из политики.
На пресс-конференции в Вене экс-канцлер отметил, что за 10 лет пребывания в политике многому научился. В пятницу, 3 декабря, Курц намерен собрать президиум партии и передать свои полномочия председателя. Преемником Курца должен стать министр внутренних дел Карл Нехаммер.
Ранее о планах Курца уйти из политики писала газета Kronen Zeitung. Журналисты рассказали, что бывший канцлер принял такое решение после рождения в конце ноября сына.
Курцу 35 лет. В октябре на фоне коррупционного скандала он ушёл в отставку. Прокуратура тогда сообщила, что расследует платежи, которые осуществлялись за счёт средств министерства финансов за публикацию в ведущей австрийской газете данных опросов, благосклонных к правящей партии. Сам Курц заявил, что не имел никакого отношения к этой схеме. Отставка Курца предотвратила распад правящей коалиции Народной партии с "Зелёными", которые настаивали на уходе канцлера с поста.
Новым канцлером Австрии стал партийный соратнник Курца Александр Шалленберг.
На фоне лидеров многих других стран ЕС Курц рассматривался как один из наиболее лояльно настроенных по отношению к Кремлю европейских руководителей. Пока ничто не указывает на то, что политика Шалленберга будет принципиально иной.
«В Грузии уже рвануло»: Лавров призвал НАТО не играть с огнем
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обещания того, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это игра с огнем. Об этом он сказал на пленарной сессии заседания совета глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме, пишет издание «Европейская правда».
Лавров также выразил возмущение якобы «военной накачкой» Украины, культивирующей иллюзию силового разрешения конфликта.
«Решение бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это мина в основу конструкции европейской безопасности», - заявил Лавров.
«Однажды в августе 2008 года уже рвануло, когда Саакашвили, находившийся в эйфории от НАТО-перспективы, отважился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в сфере безопасности к опасной черте», – отметил он.
«Те, кто заученно повторяют бухарестские тезисы и говорят, что в вопросе расширения НАТО третьи страны не имеют права выражать свою позицию – эти люди играют с огнем. Я убежден, что они не могут этого не осознавать», – заявил российский министр.
По его словам, превращение стран-соседей РФ в плацдарм противостояния с ней, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для российской безопасности районов категорически неприемлемо.
Ранее Лавров выразил надежду, что власти Украины не пойдут по пути экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «образца 2008 года».
Московский суд заменил Любови Соболь условное наказание на реальное
Суд в Москве заменил Любови Соболь условное наказание на реальные исправительные работы по делу о проникновении в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Об этом сообщил адвокат Владимир Воронин.
В апреле суд назначил соратнице Алексея Навального год исправительных работы условно с обязательством ежемесячно отмечаться в полиции. В ноябре ФСИН потребовала отменить решение и ужесточить наказание "в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления", заявили в суде.
По версии следствия, 21 декабря 2020 года Соболь проникла в московскую квартиру семьи Константина Кудрявцева, который, как утверждают соратники Навального, участвовал в отравлении политика и является сотрудником ФСБ. Соболь якобы оттолкнула его тёщу, обошла помещение и ушла. Самого Кудрявцева следствие обнаружить и опросить не смогло, по делу он не проходил ни свидетелем, ни потерпевшим.
Летом Любови Соболь назначили полтора года ограничения свободы по так называемому "санитарному делу", о якобы подстрекательстве к нарушению коронавирусных ограничений из-за постов о митинге 23 января в поддержку Навального. Согласно решению суда, она не имела права покидать Москву без специального разрешения. В том же месяце появилась информация, что Соболь уехала из России, сама она её не комментировала. Недавно в интервью телеканалу "Настоящее Время" Соболь сказала, что сменила местонахождение на чуть менее опасное. В октябре этого года российские власти объявили Любовь Соболь в розыск.
Кремль считает слова Зеленского о Крыме «прямой угрозой в адрес России»
В Кремле считают последние заявления президента Украины Владимира Зеленского по вопросу о Крыме "прямой угрозой в адрес России". Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Заявление прозвучало на фоне очередного обострения российско-украинских отношений и взаимных обвинений в подготовке к агрессивным действиям.
По словам Пескова, в Кремле анализируют выступление Зеленского в среду в Верховной раде. Слова президента Украины о том, что возвращение аннексированного Россией Крыма "должно стать главной целью и философией Украины", в Кремле восприняли как намерение "использовать все имеющиеся возможности, включая силовые, для того, чтобы посягнуть на российский регион". При этом Песков употребил словосочетание "киевский режим" – так о властях Украины говорили в Москве в 2014 году, когда какое-то время не признавали легитимность нового украинского руководства после отстранения от власти и бегства Виктора Януковича.
"Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока", – сказал также Песков, обвинив Киев в подготовке наступления на позиции поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе.
В своём выступлении в Верховной раде Зеленский коснулся тем Крыма и Донбасса. Он отметил, что восстановление территориальной целостности Украины вряд ли возможно без прямых переговоров с Россией. О Крыме он сказал, что его возвращение – цель украинской политики. При этом он не говорил о возможности силового решения проблемы Крыма и Донбасса. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне также заявил, что украинские военные не намерены наступать в Донбассе.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в наращивании воинской группировки у границ с Украиной и в возможной подготовке военного вторжения. В Москве, в свою очередь, заявляют, что чувствуют угрозу от действий Киева и стран НАТО. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад задействует мощные экономические рычаги в том случае, если Россия решится на вторжение в Украину.
В четверг Блинкен встречается в Стокгольме с главой МИД России Сергеем Лавровым. Перед встречей он вновь призвал Москву к "деэскалации" ситуации вокруг Украины, подчеркнув: "Лучший способ
избежать кризиса – это дипломатия". Он также призвал как Россию, так и Украину выполнять Минские договорённости. "Если Россия решит продолжить конфронтацию, то это будет иметь последствия", – сказал госсекретарь.
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Патриарх Грузии поблагодарил РПЦ за позицию по Абхазии и Южной Осетии
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием. В письме, опубликованном на сайте российской патриархии, грузинский патриарх благодарит РПЦ за позицию по Абхазии и Южной Осетии.
«Желаю еще раз выразить благодарность Вам и Русской Православной Церкви за то, что, вопреки политическим интересам, но соблюдая каноны Церкви, официально признаете наши исконные земли – Абхазию и Цхинвальский регион неотъемлемой частью Грузинской Православной Церкви», – говорится в поздравлении.
Патриарх Грузии также благодарит Патриарха Московского и всея Руси за содействие в освобождении граждан Грузии.
«Наш народ и мы благодарны, также, и за то, что Вы неоднократно оказывали содействие в освобождении наших сограждан, попавших в плен за нарушение временных границ. Конечно, все еще остаются и нерешенные сложные вопросы, которые создают проблемы, но надежда на лучшее будущее жива, и наша доброжелательность по отношению к Вам искренна», – сказано в поздравлении.
Илия II также считает, что при патриархе Кирилле «на новый и высокий уровень поднялись социальное, миссионерское, строительное и просветительско-образовательное направления».
Грузия оплатила чиновникам из стран Океании отдых в Таиланде – Саакашвили
На судебном процессе по делу о растрате бюджетных средств экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о дорогостоящих подарках чиновникам из стран Океании. Это, по его словам, было сделано для того, чтобы островные государства не признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Чиновников, по его словам, «напоили, накормили», окружили любовью и заботой.
«Мы были в Таиланде. Это был очень сложный период, когда Россия получала признания (независимости Абхазии и Южной Осетии – ред.) из Науру, Вануату. Насколько я знаю, признание со стороны Тувалу им обошлось в миллион долларов. Деньги в чемодане передали премьер-министру, который приехал из Нью-Йорка в Сочи, затем его перевезли в Сухуми. В этой ситуации нам помогало правительство Австралии. Они сказали нам – повезите куда-нибудь несколько премьер-министров и министров, поговорите с ними в неформальной ситуации, это будет для вас хорошо. Мы выбрали Таиланд, привезли этих людей, всем подарили очень дорогостоящие подарки. У меня не было денег, чтобы оплатить это из личного кармана. Это были деньги грузинского государства – чтобы не произошла легитимация оккупации Абхазии и Южной Осетии», – сказал Саакашвили.
Ранее прокурор по делу о растрате бюджетных средств Георгий Муджири заявил, что Саакашвили и его окружение потратили деньги госбюджета Грузии на отдых на элитных курортах Монако, Таиланда, Сингапура, Милана.
После войны 2008 года Абхазия и Южная Осетия были признаны тремя островными государствами: Науру, Вануату и Тувалу. Впоследствии Тувалу и Вануату отозвали свое признание.
Михаил Саакашвили: в смерти Кахи Бендукидзе виновны нынешние власти Грузии
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что в смерти бизнесмена и политика Кахи Бендукидзе виновны нынешние власти Грузии. Об этом он заявил на судебном процессе по делу о растрате бюджетных средств. Саакашвили говорит, что встретился с Бендукидзе в Брюсселе за два дня до его смерти.
«Он нервничал, так как против него было возбуждено дело о растрате денег из его собственного университета. Каху убили они!» – сказал экс-президент Грузии.
Михаил Саакашвили добавил, что «гениального грузинского реформатора» через три дня после их последней встречи должны были назначить министром экономики и вице-премьером Украины.
Бендукидзе, который занимался предпринимательской деятельностью в России, в 2004 году занял пост министра экономики Грузии. В 2004-2008 годах он был государственным министром Грузии по координации экономических реформ, а в 2008-2009 годах возглавлял канцелярию правительства.
В 2007 году политик основал Тбилисский Свободный университет и Аграрный университет Грузии.
В мае 2014 года Бендукидзе принял предложение президента Украины Петра Порошенко стать членом Экономического и совещательного совета при правительстве Украины.
В ноябре 2014 года Бендукидзе в возрасте 58 лет скончался в одной из лондонских гостиниц.
В Вильнюсе проходит Форум свободной России – впервые за 2 года очно
В столице Литвы Вильнюсе 2 и 3 декабря проходит очередной, 11-й по счёту Форум свободной России. Форум был основан в 2016 году Гарри Каспаровым и другими деятелями российской оппозиции.
Впервые за 2 года мероприятие проходит в очном формате - предыдущие два форума прошли в режиме онлайн из-за пандемии. В нынешнем году, несмотря на коронавирусные ограничения, на Форум приехали участники из России, однако их меньше, чем в предыдущие годы. Главным образом представлена российская политэмиграция, также в Форуме традиционно участвуют общественные деятели и журналисты из Украины, Литвы и других стран.
На сайте Форума свободной России он называется "самым представительным мероприятием крупнейшей платформы российской оппозиции" и отмечается, что в нём "примет участие целый ряд международных экспертов и журналистов, представителей западных институтов, международных фондов, депутаты Европарламента".
Ответственный секретарь и сооснователь Форума Иван Тютрин в беседе с "Голосом Америки" отметил, что в связи с репрессиями против оппозиции в России российская политэмиграция за последнее время заметно выросла в численности. Он отметил, что некоторые видные оппоненты режима Владимира Путина примут участие в Форуме впервые - среди них Михаил Ходорковский, Дмитрий Быков, Виктор Шендерович (все они примут участие по видеосвязи).
Тютрин отметил, что Форум посылал приглашения сторонникам Алексея Навального, многие из которых были вынуждены эмигрировать из России, однако "ответной реакции не последовало". В то же время, в мероприятии примут участие поддерживающие Навального Сергей Гуриев и Евгений Чичваркин.
По мнению ещё одного живущего за рубежом оппозиционера Геннадия Гудкова, Форум мог бы "стать посредником между политическим истеблишментом Запада и гражданским обществом России".
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