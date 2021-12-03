Председателя сакребуло Тбилиси избрали на фоне демарша оппозиции

Член правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Ткемаладзе избран на пост председателя сакребуло (совещательного органа) Тбилиси седьмого созыва. Кандидатуру Ткемаладзе поддержали 27 из 50 депутатов сакребуло, один воздержался, один проголосовал против.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», в знак протеста от участия в сегодняшнем заседании отказалась партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария. Одновременно представители «Единого национального движения» покинули сакребуло до начала голосования.

«Мы считаем, что у нас нет морального права присутствовать на сегодняшнем заседании и позволять создавать фасад демократии, якобы ничего не происходит и в стране все хорошо. Исходя из этого, «Единое национальное движение» покидает сегодняшнее заседание», – заявила член ЕНД Софо Джапаридзе.

Члены ЕНД появились в сакребуло в футболках с изображением Нугзара Путкарадзе – мажоритарного депутата сакребуло Батуми, который скоропостижно скончался вскоре после муниципальных выборов. В оппозиции утверждают, что Путкарадзе пытались подкупить и оказывали на него давление с требованием уйти из «Национального движения».

Сегодня также были утверждены заместители председателя сакребуло Тбилиси. По решению большинства, первым заместителем Ткемаладзе стал Георгий Ахвледиани. Его кандидатуру поддержали 27 депутатов, против проголосовали двое.

Должности заместителей также заняли Тинатин Ниблошвили и Зураб Абашидзе. За их кандидатуры проголосовали 27 депутатов.

В новоизбранном сакребуло Тбилиси у правящей партии «Грузинская мечта» — 29 мест, у «Единого национального движения» — 13, у партии «Для Грузии» — четыре, у партии «Лело» — два, у партий «Гирчи — больше свободы» и «Для народа» — по одному.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что готов сотрудничать со всеми партиями, представленными в городском совете.